解禁後想愜意遊台北！「貓空步道一日遊」先收藏　樟湖步道、待老坑山一網打盡

2021/4/6這天搭捷運文湖線到動物園站，再搭貓空纜車到貓空站，在貓空這個以木柵鐵觀音聞名的景點，隨意循著幾條步道走走，就這樣一路走下山到政大附近的清溪綠地(親水文學步道)。我的路線：貓空纜車站→樟湖步道→待老坑山→杏花林→明德宮→樟山寺→指南國小→指南路三段→小坑溪親水文學步道，全程5.88公里，GPX軌跡圖。樟湖步道：輕鬆好走的親民步道，由貓空纜車站附近進入。

樟湖步道屬貓空地區較長的路 線，其接連貓空、待老坑、阿泉坑 與新店銀河洞等山區要道。步道綠 蔭蔽日，平坦的幽徑上蟲鳴鳥語， 沿途有茶園、農家菜園相伴為伍， 沿線還設有模擬音律的設施，如舌 狀鼓、森之琴、木之風鈴等，樹梢 間涼風徐徐，讓踏訪的旅客，感受 美妙的自然天籟。（資料來源：休閒遊憩主題網）

待老坑山：又名德高嶺，海拔382公尺，三等三角點1095號，位在二格山系西伸主稜上的最高峰，沿著樟湖步道直行即可到達。

來了幾次待老坑山，前幾次皆由樟湖步道返回，這次則續往前直走，路線也還算清楚，經由杏花林走下來。

貓空杏花林是茶農張家的私人花園，位於老泉街的巷道，櫻花及杏花兩側夾道，櫻花季每年國曆1月25日至2月5日，杏花季國曆2月5日開始。（資料來源：台北市文山區公所）今天來的這時節並不是花季，只有翠綠的林木，無花可賞。

離開杏花林，沿著老泉街45巷往樟山寺走，經過明德宮，明德宮對面有條短短的［登高步道］，上方有個望遠亭，可以登高望遠，視野很好。登高步道沿著稜線上小山頭， 有著海岸邊步道的延伸感，卻是環 抱在群山綠野中，產生出奇特的氛 圍。山頂上設有望遠亭供遊客向北 眺，發個呆、轉個念，沉澱一下城 市的日常煩憂。（資料來源：休閒遊憩主題網）

續往樟山寺

離開樟山寺，先走一小段飛龍步道後，於叉路口依指標往指南國小，這段是石階步道。

經指南國小，走指南路三段往山下走，到北政國中站牌附近轉往清溪綠地(親水文學步道)。小坑溪親水文學步道(清溪綠地公園)是沿著小坑溪修築的溪畔步道，是一條充滿文學韻味和多元生態的步道，沿途立有許多文學名家的詩詞美句，營造文學的氛圍，很適合全家人一起散步的親民步道。（資料來源：健行筆記）