期待微解封！森林百岳「加里山」飄仙氣　回程用竹南無名火鍋犒賞自己

作者：Funliday-一顆豆子

跟著 一顆豆子 於 2021-02-18 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 3 個景點，其中包含 加里山鹿野登山口(加里山登山口森林露營區)、加里山、竹南無名火鍋。 《豆子の小百岳日記》 挑戰豆子的第 12 座小百岳❤️🧡💛

加里山鹿野登山口(加里山登山口森林露營區) | 5 分鐘

開了約莫兩小時的車，終於抵達加里山鹿野登山口了。 加里山有兩個登山口，一個是大坪登山口，另一個就是我們今天到的這個鹿野登山口囉！ 鹿野登山口前方有個停車場，但停車場是私人的，必須要收費一百元，一下車就會有人來跟您收費了，這邊也有洗手間，但也是必須收費的唷！ 加里山步道林木非常美，陽光從樹葉間灑下來，沿途非常安靜，平日少掉許多人潮，整個森林幾乎都安安靜靜的，沒有什麼過多的聲響，走起來相當舒服。 但路程滿遠的，一路上幾乎是不停的向上走，沿途會經過小鐵軌、巨石區域，以及穿越一小段的小溪流區，還有一間小山屋。

加里山 | 7 小時

就這樣走了約莫兩個小時，就準備進入加里山步道的最後四百公尺，也就是需要手腳並用攀岩拉繩區了。 坡度大概像照片這樣，兩側時不時有樹木可以輔助，腳的踩點也相當容易找到，很多樹根可以踩著向上，基本上新手也能爬的很順利。 跟鳶嘴山的遼闊比起來，加里山這樣兩側都是樹木，視覺效果上也顯得不那麼可怕，若是有怕高的山友也相對比較容易克服。 每個攀爬段後也都有一小小平地可以稍作休息，然後再繼續向上，體力如果是比較不足的人早點出門爬一樣可以攻頂完成！ 就這樣經過了四百公尺的考驗，終於到了加里山的三角點💛🧡❤️，加里山一等三角點，標高2220公尺，山頂的風景非常美，遼闊且搭配雲海，山友們紛紛說「很幸運，今天出大景啦」。 上面停留的山友不少，山頂不大，如果是週末來，可能會顯得非常擁擠，如果要停留簡單用餐或是拍照也很不方便，之前就常常有人說很像小型菜市場😅 三角點的舉牌非常多，我數了一下整整有11塊居多，不過就在我下山後沒過幾週，好像就被統一撤走了，因為許多舉牌都是廠商跟店家以贊助名義打牌子來宣傳的，並不是原本應該存在這裡的舉牌。 中午過後雲就會開始聚集，據其他山友說可以抓在下午一點前登頂是最容易出大景的，過了這個時間就比較容易變天，山景也容易被雲霧給擋住。 這次我們是帶了保溫瓶上來泡麵吃，非常方便，但就是過程中得稍微辛苦一點背水上來，而且其實到了山頂……水都變得溫溫的，拿來泡泡麵溫度略顯不足，但可以在山上吃泡麵，搭配美景也有美味加分的效果🤪 簡單用餐後，由於下山還是需要一段時間，為了避免下山耽誤天色暗，我們很快速的拍完照就返程下山囉。

竹南無名火鍋 | 2 小時

下山以後，當然要吃一波火鍋啦！ 這次來吃竹南的無名火鍋，無名火鍋顧名思義就是他沒有店名，就連外面的綠色招牌就只有寫：牛肉火鍋、豬肉火鍋、羊肉火鍋，但為了方便區分，大家都叫他「無名火鍋」。 我們三個人點一份牛肉火鍋，火鍋基本鍋有牛肉、羊肉、豬肉三款，一份是$550，約莫2-4人的量。怕吃不夠，還加點了三盆菜，青菜是用小塑膠盆裝，一個很古早的感覺。 結果殊不知打開火鍋蓋子一看....基本鍋裡面都是滿滿的料，豆皮、玉米、芋頭、米血、大白菜、金針菇、火鍋料......等，都已經超級夠我們吃的，最後光吃基本鍋我們三個人就飽到不行，後來青菜只好全部打包回家🤣🤣🤣 下面附上店家資訊，有機會下山以後可以來這裡飽餐一頓喔！ 【店家資訊】 📍 無名沙茶火鍋 🍴 地址：苗栗縣竹南鎮建國路82號。 🕐 營業時間：16：00-21：00 🔆 只有冬天才營業。

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延伸閱讀：《豆子の小百岳日記》加里山 × 竹南無名火鍋

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