世上唯一！蓋在硫磺坑上的宮殿「中山樓」　百元鈔上的建築

走在硫磺谷步道上，迎面而來的是滿滿水煮蛋般的濃濃硫黃味。

在吋草不生的岩石上好似塗滿黃金般。

在入口可以一探整個硫磺谷及遠眺觀音山...

既然，走了硫磺谷，那就去看看世上唯一蓋在硫磺坑上的宮殿 - 中山樓

▲▼世上唯一蓋在硫磺坑上的宮殿 - 中山樓。

▲▼外表是中國傳統古典式建築，瑰麗、宏偉，門樓、庭園、楹柱...皆為中國傳統宮殿建築之美。中山樓由建築師修澤蘭女士設計，白牆青瓦氣勢雄偉的中國宮殿式建築。只花了1年1個月又4天就完工。除了快速是創舉(以當時1965)外，將主體建築蓋在硫磺坑上也是一絶。因硫磺坑的地質鬆軟且腐蝕性強，建物及內部所有陳設都要經得起時間考驗。 ▲我們每天都會使用的百元鈔 - 陽明山中山樓。為紀念1966年11月12日國父孫中山百歲誕辰而建，曾經風華一代、威權象徵，百姓或閒雜人等不得進入，時代變遷，披著神秘面紗的中山樓，現終見其樣貌。

▲▼世上唯一蓋在硫磺坑上的宮殿 - 中山樓。左青龍、右白虎。

▲▼外表是中國傳統古典式建築，瑰麗、宏偉，門樓、庭園、楹柱...皆為中國傳統宮殿建築之美。

會客廳以中西合併方式▲▼外表是中國傳統古典式建築，瑰麗、宏偉，門樓、庭園、楹柱...皆為中國傳統宮殿建築之美。之前為權貴之地，現為市定古績。一樓有會議廳，有個大型橢圓會議桌。圓廳、西廂房...

▲中山樓由建築師修澤蘭女士設計，白牆青瓦氣勢雄偉的中國宮殿式建築。只花了1年1個月又4天就完工。除了快速是創舉(以當時1965)外，將主體建築蓋在硫磺坑上也是一絶。因硫磺坑的地質鬆軟且腐蝕性強，建物及內部所有陳設都要經得起時間考驗。入口大門 - 絳紅色大門配上綠釉八角壁飾，氣勢非凡。進門除了國父銅像外，一陣陣濃烈硫磺味撲鼻而來，地板上還存有淡黃色的硫磺結晶，真的是名不虛傳，中山樓真的是蓋在硫磺坑上！

▲裡面的傢俱不但講究亦富巧思，處處是瑰寶。名家屏風畫作也採用防腐蝕工法繪製。

▲會客廳以中西合併方式呈現，柱樑間鏤空的彩枋窗花，為防硫磺腐蝕，而貼上金箔保護。國民大會專屬議場 - 一目瞭然，無視覺死角。利用凹凸的空間變化、厚重地毯、窗簾消除回音。

▲會客廳以中西合併方式呈現，柱樑間鏤空的彩枋窗花，為防硫磺腐蝕，而貼上金箔保護。 ▲連餐廳的地板都經過設計，方寸之間都有規範。方對桌椅排放。

▲因硫磺氣的關係，宮殿內所見之金色皆以24K金箔貼成。樓內每組宮燈都有特別意涵。▲圓廳。牆上的國父畫像，不論你站那裡，他的眼神都是注視著你...▲簡樸的會議室

▲鎮館之寶，不是畫上去的而是很薄的瓷畫。

▲國民大會專屬議場 - 一目瞭然，無視覺死角。利用凹凸的空間變化、厚重地毯、窗簾消除回音。

▲繼往開來的開字，中間是個井，喻意四通八達。

▲樓內每組宮燈都有特別意涵。

▲國民大會專屬議場 - 簽到處

▲樓內每組宮燈都有特別意涵。

▲樓內每組宮燈都有特別意涵。

▲可容納1500人的宴會廳

▲宴會廳 牆上的梅花標誌，也是以金箔貼金而成。

▲樓梯及走道設置100顆大理石雕塑的壽桃+蓮花座

▲為觀光客而設的 - 被百元大抄包圍的感覺

▼硫磺口是日治時代草山溫泉的湧泉地，位於大會議廳講台正下方。牌坊下方斜坡有壽字形樓梯，平台側牆有楊英風先生設計的琉璃浮雕 - 九龍壁。浮雕以中國殷商時期青銅器上的紋樣風格，做成變化形的古龍浮雕，與噴水池形成龍吐珠。

▼中山樓的二樓陽台 眺望紗帽山…

▼牌坊下方斜坡有壽字形樓梯、福字燈，平台側牆有楊英風先生設計的琉璃浮雕 - 九龍壁。真的很可惜，很棒的藝術，只因政治因素...就在此結束...

▼浮雕以中國殷商時期青銅器上的紋樣風格，做成變化形的古龍浮雕，與噴水池形成龍吐珠。

▼世上唯一蓋在硫磺坑上的宮殿 - 中山樓

▼後棟建築，只剩骨架的青邨介壽堂。這些建築 再過幾年 應該 看不到了。現在的政府只追潮流蓋新建物，蓋完之後，不維護，幾年之後，變廢墟…

▼這些建築，幾年後，應該會煙沒在這欉林中…。

離開 再回望一眼…後記：一、全票：100元。一般民眾適用。 二、團體票：80元。十人以上團體。 三、敬老票：50元。本國籍65歲以上假日參觀之民眾(須出示身分證明)。 四、兒童票: 50元。欲參觀，均請於5日前(含5日)在 陽明山中山樓 官網線上預約，以利安排志工導覽。