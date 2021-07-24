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世上唯一！蓋在硫磺坑上的宮殿「中山樓」　百元鈔上的建築

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走在硫磺谷步道上，迎面而來的是滿滿水煮蛋般的濃濃硫黃味。

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在吋草不生的岩石上好似塗滿黃金般。
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在入口可以一探整個硫磺谷及遠眺觀音山...

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32cd10d3381027b56fc09d1922d049b5.jpg既然，走了硫磺谷，那就去看看世上唯一蓋在硫磺坑上的宮殿 - 中山樓

b1cd3de0ade7523724a82accfbb0f653.jpg▲▼世上唯一蓋在硫磺坑上的宮殿 - 中山樓。

9d6e9345e6d9a46edafe1f791e707197.png▲▼外表是中國傳統古典式建築，瑰麗、宏偉，門樓、庭園、楹柱...皆為中國傳統宮殿建築之美。中山樓由建築師修澤蘭女士設計，白牆青瓦氣勢雄偉的中國宮殿式建築。只花了1年1個月又4天就完工。除了快速是創舉(以當時1965)外，將主體建築蓋在硫磺坑上也是一絶。因硫磺坑的地質鬆軟且腐蝕性強，建物及內部所有陳設都要經得起時間考驗。6582d8ab63c3f3f942899fe03f6d23c7.png▲我們每天都會使用的百元鈔 - 陽明山中山樓。為紀念1966年11月12日國父孫中山百歲誕辰而建，曾經風華一代、威權象徵，百姓或閒雜人等不得進入，時代變遷，披著神秘面紗的中山樓，現終見其樣貌。

f888f5fa2467c86d795983a029ab2b74.png▲▼世上唯一蓋在硫磺坑上的宮殿 - 中山樓。左青龍、右白虎。

b13778463919b6ccc2d20de12729752f.pnga13d628f9211e6f6b0bda8362438c2f0.pnga4935fed463279ebf5b824fc64a38de2.png5cca6ba4039e762456b992aa81049140.png▲▼外表是中國傳統古典式建築，瑰麗、宏偉，門樓、庭園、楹柱...皆為中國傳統宮殿建築之美。

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會客廳以中西合併方式▲▼外表是中國傳統古典式建築，瑰麗、宏偉，門樓、庭園、楹柱...皆為中國傳統宮殿建築之美。之前為權貴之地，現為市定古績。一樓有會議廳，有個大型橢圓會議桌。圓廳、西廂房...

ebd366f540512192accce3adc5e87953.png716e42dbef4ad198b28c4e8145fddfe7.png3594f87dfae6cfdcb911b7d29684200e.png▲中山樓由建築師修澤蘭女士設計，白牆青瓦氣勢雄偉的中國宮殿式建築。只花了1年1個月又4天就完工。除了快速是創舉(以當時1965)外，將主體建築蓋在硫磺坑上也是一絶。因硫磺坑的地質鬆軟且腐蝕性強，建物及內部所有陳設都要經得起時間考驗。入口大門 - 絳紅色大門配上綠釉八角壁飾，氣勢非凡。進門除了國父銅像外，一陣陣濃烈硫磺味撲鼻而來，地板上還存有淡黃色的硫磺結晶，真的是名不虛傳，中山樓真的是蓋在硫磺坑上！

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▲裡面的傢俱不但講究亦富巧思，處處是瑰寶。名家屏風畫作也採用防腐蝕工法繪製。f6204b68c742a57c6333a039c0599627.png

▲會客廳以中西合併方式呈現，柱樑間鏤空的彩枋窗花，為防硫磺腐蝕，而貼上金箔保護。國民大會專屬議場 - 一目瞭然，無視覺死角。利用凹凸的空間變化、厚重地毯、窗簾消除回音。

a40ebd8e1773c77f25386d8bee53a9af.png▲會客廳以中西合併方式呈現，柱樑間鏤空的彩枋窗花，為防硫磺腐蝕，而貼上金箔保護。336adfb921359ddead1f76d8bfd6ccee.png▲連餐廳的地板都經過設計，方寸之間都有規範。方對桌椅排放。

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▲因硫磺氣的關係，宮殿內所見之金色皆以24K金箔貼成。樓內每組宮燈都有特別意涵。1a1011f9a694e6cda4f8738708bee659.png▲圓廳。牆上的國父畫像，不論你站那裡，他的眼神都是注視著你...3df7c84d868a6b28ef9339d6cb3119c0.png▲簡樸的會議室
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▲鎮館之寶，不是畫上去的而是很薄的瓷畫。

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▲國民大會專屬議場 - 一目瞭然，無視覺死角。利用凹凸的空間變化、厚重地毯、窗簾消除回音。

a2e7c863f3f2932f19d8d5a384e20117.png▲繼往開來的開字，中間是個井，喻意四通八達。

392f965fee3ac5a0470d9bd933bff1be.png▲樓內每組宮燈都有特別意涵。

12a822c290c0f99be214595a28099c34.png▲國民大會專屬議場 - 簽到處

9c7072c498726c9470e29fe9e4458336.png▲樓內每組宮燈都有特別意涵。

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▲樓內每組宮燈都有特別意涵。

d2449d98383fe5908c839858bab92d1f.png▲可容納1500人的宴會廳

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▲宴會廳 牆上的梅花標誌，也是以金箔貼金而成。

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▲樓梯及走道設置100顆大理石雕塑的壽桃+蓮花座

1bf90689c6cddfcf7603ffee45704a11.png▲為觀光客而設的 - 被百元大抄包圍的感覺

829b4c60c7aa2a40a82f371f5473b6c1.png▼硫磺口是日治時代草山溫泉的湧泉地，位於大會議廳講台正下方。牌坊下方斜坡有壽字形樓梯，平台側牆有楊英風先生設計的琉璃浮雕 - 九龍壁。浮雕以中國殷商時期青銅器上的紋樣風格，做成變化形的古龍浮雕，與噴水池形成龍吐珠。

eab5096d408690c922854d517ac882f9.png▼中山樓的二樓陽台 眺望紗帽山…

4be206163d4200bfafcc021a19081bb6.png▼牌坊下方斜坡有壽字形樓梯、福字燈，平台側牆有楊英風先生設計的琉璃浮雕 - 九龍壁。真的很可惜，很棒的藝術，只因政治因素...就在此結束...

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▼浮雕以中國殷商時期青銅器上的紋樣風格，做成變化形的古龍浮雕，與噴水池形成龍吐珠。
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▼世上唯一蓋在硫磺坑上的宮殿 - 中山樓

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c6f617eb6c8fd3d0f2150241cfcee974.png▼後棟建築，只剩骨架的青邨介壽堂。這些建築 再過幾年 應該 看不到了。現在的政府只追潮流蓋新建物，蓋完之後，不維護，幾年之後，變廢墟…

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▼這些建築，幾年後，應該會煙沒在這欉林中…。

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離開 再回望一眼…後記：一、全票：100元。一般民眾適用。 二、團體票：80元。十人以上團體。 三、敬老票：50元。本國籍65歲以上假日參觀之民眾(須出示身分證明)。 四、兒童票: 50元。欲參觀，均請於5日前(含5日)在 陽明山中山樓 官網線上預約，以利安排志工導覽。

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