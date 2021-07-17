想念大夥一起爬山！「大霸群峰」3天2夜　解封後登山指南

?️ 【山岳資訊】 大霸尖山 ' 海拔 3490 m 小霸尖山 ' 海拔 3418 m 伊澤山 ' 海拔 3297 m 加利山 ' 海拔 3112 m ?

點擊連結可獲取位置資訊✒️ ✒️

登山口/大霸尖山服務站 ? 大鹿林道0.4K https://goo.gl/maps/1MsQ5bLchvdLzDMW8

✒️ 東線瀑布 ? 大鹿林道14.5Khttps://goo.gl/maps/DbyHGB5pCFdhawSZA

✒️ 九九山莊 ? 大霸尖山步道4K https://goo.gl/maps/7hyoDMALXsaL48wSA

✒️ 加利山岔路/停機坪 ? 大霸尖山步道6K https://goo.gl/maps/qaQCmAvTfQTpDZbbA

✒️ 伊澤山岔路 ? 大霸尖山步道8.8K https://goo.gl/maps/QdKDdM71q8RikZcr5

✒️ 中霸坪 ? 大霸尖山步道10.45Khttps://goo.gl/maps/TXRquSVj8YdzQKQC8

✒️ 大霸尖山 ⛰️ 大霸尖山步道10.9K https://goo.gl/maps/cGwZpFTX2bnv2kag7

✒️ 小霸尖山 ⛰️ 大霸尖山步道12Khttps://goo.gl/maps/ypwZnBK9QfYLTW3D7

行程資訊第一天 大鹿林道0.4K->東線瀑布14.5K->17K捷徑->馬達拉溪營地/大霸步道0K->九九山莊4K高度變化圖(深紅色區塊)

第二天九九山莊4K->加利山岔路6K->伊澤山岔路8.8K->中霸坪10.45K->大霸尖山10.9K->小霸尖山12K->回九九山莊高度變化圖(深紅色區塊)

第三天九九山莊4K->馬達拉溪營地/大霸步道0K->17K捷徑->東線瀑布14.5K->大鹿林道0.4K高度變化圖(深紅色區塊)

以下為照片紀錄

出發前記得報到，大霸服務中心開放時間05:00~11:00

大鹿林道

⚠️相關知識 大鹿林道整段19K很平坦，景色很一致，另外注意咬人貓 大鹿林道從2010年禁止通車 9.9K有石桌椅方便休息，但其實不只這裡，只是大部分都選擇在此處休息

途中有許多類似的水源點可取水

14.5K的東線瀑布，大鹿林道唯一特別的景點處，走過別錯過

17K處左邊樹林有一條捷徑，大約500公尺即可到達19K處，相當省下1.5K路程

再走約50公尺經過馬達拉溪鐵橋

還可以看到過去的舊橋已經毀損

這裡正式進入大霸登山步道0K，陡上4K才能到九九山莊

重裝走這段真不容易

九九山莊

九九山屋住宿費用200/day

第二天/Day202:00早餐，03:00出發

路途上，天空逐漸天亮，大小霸的身影也逐漸清楚

中霸坪10.45K 公認最適合與大霸合照的地方

大霸尖山10.9K⚠️ 大霸尖山禁止攀登

這次大夥用心準備的變裝秀(圖文版限定)，至於我人呢....在忙著空拍(詳見YT影片)

途經大霸時，這段路會滴著俗稱大霸的聖水。此時距離小霸也剩一公里多

小霸尖山12K

完整的清晰面貌

攀爬小霸尖時回望大霸

登頂小霸尖山

第三天/Day3回程慶祝!!今晚吃鍋!!

謝謝閱讀，喜歡記得按個讚支持!!

澎遊日誌 instgram▶ 澎遊日誌 Facebook▶ 澎遊日誌 Youtube