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直播／國人偏愛莫德納、開不開放混打 指揮中心記者會

微解封首周末！夜市周邊偷吃民眾多 「勸完一批又來一批」

想念大夥一起爬山！「大霸群峰」3天2夜　解封後登山指南

健行筆記 / 健行筆記阿澎ᴶᵉʳʳʸ

?️ 【山岳資訊】 大霸尖山 ' 海拔 3490 m   小霸尖山 ' 海拔 3418 m    伊澤山 ' 海拔 3297 m  加利山 ' 海拔 3112 m ?  

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登山口/大霸尖山服務站 ? 大鹿林道0.4K https://goo.gl/maps/1MsQ5bLchvdLzDMW8

✒️ 東線瀑布 ? 大鹿林道14.5Khttps://goo.gl/maps/DbyHGB5pCFdhawSZA      

✒️ 九九山莊 ? 大霸尖山步道4K https://goo.gl/maps/7hyoDMALXsaL48wSA      

✒️ 加利山岔路/停機坪 ? 大霸尖山步道6K https://goo.gl/maps/qaQCmAvTfQTpDZbbA      

✒️ 伊澤山岔路 ? 大霸尖山步道8.8K https://goo.gl/maps/QdKDdM71q8RikZcr5      

✒️ 中霸坪 ? 大霸尖山步道10.45Khttps://goo.gl/maps/TXRquSVj8YdzQKQC8

✒️ 大霸尖山 ⛰️ 大霸尖山步道10.9K https://goo.gl/maps/cGwZpFTX2bnv2kag7      

✒️ 小霸尖山 ⛰️ 大霸尖山步道12Khttps://goo.gl/maps/ypwZnBK9QfYLTW3D7

行程資訊第一天 大鹿林道0.4K->東線瀑布14.5K->17K捷徑->馬達拉溪營地/大霸步道0K->九九山莊4K高度變化圖(深紅色區塊)

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第二天九九山莊4K->加利山岔路6K->伊澤山岔路8.8K->中霸坪10.45K->大霸尖山10.9K->小霸尖山12K->回九九山莊高度變化圖(深紅色區塊)

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第三天九九山莊4K->馬達拉溪營地/大霸步道0K->17K捷徑->東線瀑布14.5K->大鹿林道0.4K高度變化圖(深紅色區塊)

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以下為照片紀錄

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出發前記得報到，大霸服務中心開放時間05:00~11:00

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大鹿林道

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⚠️相關知識大鹿林道整段19K很平坦，景色很一致，另外注意咬人貓大鹿林道從2010年禁止通車9.9K有石桌椅方便休息，但其實不只這裡，只是大部分都選擇在此處休息

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途中有許多類似的水源點可取水

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14.5K的東線瀑布，大鹿林道唯一特別的景點處，走過別錯過

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17K處左邊樹林有一條捷徑，大約500公尺即可到達19K處，相當省下1.5K路程

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再走約50公尺經過馬達拉溪鐵橋

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還可以看到過去的舊橋已經毀損

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這裡正式進入大霸登山步道0K，陡上4K才能到九九山莊

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重裝走這段真不容易

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九九山莊

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c444940444f34504dc3c7b4e48c253a3.jpg九九山屋住宿費用200/day

b4ae55d18b414c7cbdf3d90341f51cc1.jpg第二天/Day202:00早餐，03:00出發

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路途上，天空逐漸天亮，大小霸的身影也逐漸清楚

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中霸坪10.45K 公認最適合與大霸合照的地方

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大霸尖山10.9K⚠️大霸尖山禁止攀登

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這次大夥用心準備的變裝秀(圖文版限定)，至於我人呢....在忙著空拍(詳見YT影片)be4c08faa3fe4e817ebf3af3273204c0.jpg

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途經大霸時，這段路會滴著俗稱大霸的聖水。此時距離小霸也剩一公里多

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小霸尖山12K 

完整的清晰面貌

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攀爬小霸尖時回望大霸

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登頂小霸尖山

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第三天/Day3回程慶祝!!今晚吃鍋!!

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