想念大夥一起爬山！「大霸群峰」3天2夜 解封後登山指南
?️ 【山岳資訊】 大霸尖山 ' 海拔 3490 m 小霸尖山 ' 海拔 3418 m 伊澤山 ' 海拔 3297 m 加利山 ' 海拔 3112 m ?
點擊連結可獲取位置資訊✒️ ✒️
登山口/大霸尖山服務站 ? 大鹿林道0.4K https://goo.gl/maps/1MsQ5bLchvdLzDMW8
✒️ 東線瀑布 ? 大鹿林道14.5Khttps://goo.gl/maps/DbyHGB5pCFdhawSZA
✒️ 九九山莊 ? 大霸尖山步道4K https://goo.gl/maps/7hyoDMALXsaL48wSA
✒️ 加利山岔路/停機坪 ? 大霸尖山步道6K https://goo.gl/maps/qaQCmAvTfQTpDZbbA
✒️ 伊澤山岔路 ? 大霸尖山步道8.8K https://goo.gl/maps/QdKDdM71q8RikZcr5
✒️ 中霸坪 ? 大霸尖山步道10.45Khttps://goo.gl/maps/TXRquSVj8YdzQKQC8
✒️ 大霸尖山 ⛰️ 大霸尖山步道10.9K https://goo.gl/maps/cGwZpFTX2bnv2kag7
✒️ 小霸尖山 ⛰️ 大霸尖山步道12Khttps://goo.gl/maps/ypwZnBK9QfYLTW3D7
行程資訊第一天 大鹿林道0.4K->東線瀑布14.5K->17K捷徑->馬達拉溪營地/大霸步道0K->九九山莊4K高度變化圖(深紅色區塊)
第二天九九山莊4K->加利山岔路6K->伊澤山岔路8.8K->中霸坪10.45K->大霸尖山10.9K->小霸尖山12K->回九九山莊高度變化圖(深紅色區塊)
第三天九九山莊4K->馬達拉溪營地/大霸步道0K->17K捷徑->東線瀑布14.5K->大鹿林道0.4K高度變化圖(深紅色區塊)
以下為照片紀錄
出發前記得報到，大霸服務中心開放時間05:00~11:00
大鹿林道
⚠️相關知識大鹿林道整段19K很平坦，景色很一致，另外注意咬人貓大鹿林道從2010年禁止通車9.9K有石桌椅方便休息，但其實不只這裡，只是大部分都選擇在此處休息
途中有許多類似的水源點可取水
14.5K的東線瀑布，大鹿林道唯一特別的景點處，走過別錯過
17K處左邊樹林有一條捷徑，大約500公尺即可到達19K處，相當省下1.5K路程
再走約50公尺經過馬達拉溪鐵橋
還可以看到過去的舊橋已經毀損
這裡正式進入大霸登山步道0K，陡上4K才能到九九山莊
重裝走這段真不容易
九九山莊
九九山屋住宿費用200/day
第二天/Day202:00早餐，03:00出發
路途上，天空逐漸天亮，大小霸的身影也逐漸清楚
中霸坪10.45K 公認最適合與大霸合照的地方
大霸尖山10.9K⚠️大霸尖山禁止攀登
這次大夥用心準備的變裝秀(圖文版限定)，至於我人呢....在忙著空拍(詳見YT影片)
途經大霸時，這段路會滴著俗稱大霸的聖水。此時距離小霸也剩一公里多
小霸尖山12K
完整的清晰面貌
攀爬小霸尖時回望大霸
登頂小霸尖山
第三天/Day3回程慶祝!!今晚吃鍋!!
謝謝閱讀，喜歡記得按個讚支持!!
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言