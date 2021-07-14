登山菜鳥初百岳！ 挑戰一日單攻「嘉明湖」 看見天使的眼淚，感動無法形容

《登山菜鳥的初百岳就去一日單攻嘉明湖》三月的某一天，朋友問起「你要不要去嘉明湖?」 我立刻回答「有興趣！」 然後，我們五月就在嘉明湖了!其實...真的沒有像電影演得那樣，簡單幾句話就可以出發的啦XD 畢竟是在高山上，尤其是初心者，一定必須要審慎的評估自己的狀況。 所以在這之中我有跟夥伴們討論過菜鳥單攻的可行性以及自己的狀態。除了討論之外，夥伴們還有集結在一起做登山行前訓練以及默契熟悉。接下來就是要分享一些菜鳥單攻嘉明湖的準備以及路程經歷的心得。

如果能幫忙提供更多資訊，讓菜鳥緊張的心情得到安慰鼓勵，能幫上大家圓夢，就是我的福氣了。

我認為「只要做好最萬全的準備，就不要害怕了，就勇敢出發吧！」首先來看一下我剪輯的一日單攻嘉明湖的影片。 喜歡的朋友記得要按讚分享訂閱喔!

菜鳥一日單攻嘉明湖

接下來我會分行前準備、出發前一天、單攻日 介紹。

行前準備: 行前準備這一部分，我覺得最重要的是 資訊的蒐集 。對自己要去的地方，有沒有充分的了解?不論是氣候、高度、地形、路線圖、有沒有取水點、路上的山友多嗎? 有沒有下撤計畫? 有了解之後，在山上遇到狀況才可以比較快的應對。 而除了網路上的資訊蒐集，我也有詢問有單攻嘉明湖經驗的朋友，畢竟朋友可能會比較了解你的情況，可以給比較適合自己的意見。

我習慣會準備自己版本的行李清單,可以快速打包並且全面檢視有缺少甚麼東西. 體力準備 : 為了美景，要用自己的雙腳一步一腳印爬上去，全部靠自己的體力去完成。所以事情的體力維持真的很重要。小聲說: 因為我本人平常常常經常有高強度的訓練，所以沒有特別做什訓練。就維持平常運動步調。但是有跟夥伴們出發前兩周到山上去做默契+裝備熟悉的行前訓練。)請依照自己的運動量去評估喔! 因為山下不訓練，山上只會流淚。

(有圖有證據) 照片分別是腳踏車,跑步,三鐵. 其他登山訓練,可以參考我在健行筆記分享的其他文章^^ 裝備: 高山不比平地，登山真的是一個大學問。整理的時候才發現要帶的裝備真的不少。菜鳥因為這樣荷包君破超大洞的! QQ 保暖、防風、防雨的衣物一定要帶著；適合的鞋子與包都是必備的。以及食物要怎麼帶也是一個大學問啊! 下一篇再來介紹菜鳥怎麼準備單攻裝備。 (先附上裝備照給大家看)

還有一些東西沒有在上面出現(因為結束後,才想起要拍裝備照這件事...XD)另外，還有很重要的一點。為了避免高山症的情形，我們各自到家醫科尋找丹木斯。(傳說中的登山良藥，請找醫師評估身體狀況拿藥喔!)出發前幾天，單攻的朋友記得要申請 入山許可證 以及 嘉明湖當日往返申請書 (或者搜尋嘉明湖國家步道)這兩個文件記得起登的當天，兩份都要投入單攻投遞箱裡面喔!

出發前一天: 出發前一天晚上真的很重要，一定要睡飽才可以保持體力以及減少高山症發作的機率。所以我們行程是這樣: 單攻日是星期六。因此 星期五請假一天，出發到台東池上提早休息。 晚上7點 就寢， 凌晨1點半 出發。

出發前一天在台東走走的照片 出發當天: 我們單攻從向陽登山口出入。 開車約1.5小時, 3點到向陽登山口，準備整裝出發。由於單攻的時間真的很緊湊，領隊螺絲哥說，每一個站都會設關門點。若時間到了還沒抵達關門點，就馬上往回下撤。 夥伴們一定要對這關門點有共識。畢竟時間到了還沒抵達，就表示進度落後。 進度落後的原因不外乎是腳程太慢，走太久。或者是體力不夠，需要很多休息時間。 不管是什麼原因，時間點考量是風險管理，風險管理絕對是登山最重要的考量之一。山永遠都在，平安才是回家唯一的路。嘉明湖向陽一日單攻路線是: 向陽登山口(0K)-向陽山屋(4.3K) -嘉明湖山屋(8.4K)-嘉明湖(13K) -三叉山-嘉明湖山屋(17.6K)-向陽山屋(22.7K)-向陽登山口(26K)

照片合照少一位，因為第四位在幫我們拍照XD 登山口到向陽山屋 03:20- 05:00 //里程數4.3K從海拔2,380m到2,850m。爬升470m。由於是單攻，一定是早黑出發。小心在南橫山路暈車，所以勢必要在這段時間養精蓄銳。登山口到向陽山屋，這一段路都是在夜色裡行進。剛開始出發心情會很亢奮，但因為是第一次在夜裡爬山，所以緊張是大於亢奮的。加上剛開始身體需要適應高海拔，所以會非常的喘以及累，喘到一度懷疑自己是否能如願完成夢想。加上天黑看不到路況，要更加小心腳步。只有拼命往上爬的心情還有隊友互相打氣的聲音陪著我們一路前進。

在爬了一個半小時之後，天終於微亮。向陽山屋也到了! 我們提前半小時抵達山屋，心情放鬆了許多。向陽山屋上廁所稍作休息，打個卡報平安之外，終於可以開始拍照記錄了。

向陽山屋到嘉明湖山屋 05:00- 08:30 //里程數4.1K (累積里程為8.4K)從海拔2,850m到3,347m。也是一路爬升的路段，大約要爬升500m。天亮之後，發現今天是一個天氣大好的日子，加上身體已經開始適應高海拔氣候，一切都很順利。

陸續經過黑水塘交叉口，還有向陽名樹。在這裡終於遇到山友，兩位大哥也是一日單攻的行程。不同的是，其中一位是已經完百的山友，而我們有兩位超級菜鳥。

向陽名樹之後會遇到向陽大崩壁，再來是向陽山交叉口。

因為我們是單攻，需要保留一些體力來回，所以決定先前往嘉明湖。回程的時候有體力以及時間再來考慮要不要上去。 在叉路後1K就到了嘉明湖山屋。在嘉明湖山屋之前，我們遇到對嘉明湖貢獻良多的高山嚮導比勇大哥! 至於比勇大哥是誰，在這裡賣個關子，在我剪輯的影片裡面有提到，歡迎大家去觀賞^^。

嘉明湖山屋這裡，我們卸裝備改揹輕裝到嘉明湖。 輕裝就是攜帶必須的水以及食物，把回程的東西都暫時放在山屋這裡，減輕重量，可以更快速的到達目標。(但保暖以及緊急急救的物品記得不要離身，山上氣候是瞬息萬化的，風險隨時會在。)

嘉明湖山屋到嘉明湖 08:30- 10:30 //里程數4.6K (累積里程13K)上坡的坡度不多，維持在3,100- 3,300m左右。這一段是超級亢奮的心情，因為已經快要到嘉明湖了。

這一段都在稜線上，屬於風大曝曬的路段。雖然氣候只有13-16度，但因為太陽高掛在頭頂，只要防風外套穿著，其實不會冷。

一路是下坡，偶爾上坡。非常的好走。在下坡路段我們稍微加快一點腳步，但還是拍了很多照片。 途經比較重要的點依序是 向陽北峰 ， 迎賓樹 ， 三叉山交叉口 。 在三叉山交叉口這邊又是大選擇題目了。到達嘉明湖有兩條路，一條是往上經過三叉山後下坡到嘉明湖。 另外一條是往下直達嘉明湖。

直達嘉明湖會多繞一點路程，但比較省體力，所以我們選擇直奔嘉明湖。回程再到三叉山的頂去拍照。

在這一段路風很大，記得帽子要戴好，否則會被吹走。(三叉山這些照片是回程的時候拍的喔)

看到達嘉明湖的那一刻，感動真的無法形容。 想了好久的夢想，終於~終於抵達了! 天使的眼淚雖然因為久旱無雨，眼淚有比較小顆，但還是不減它的美麗。

接下來開始回程了 嘉明湖到嘉明湖山屋 12:00- 14:00 //里程數4.6K，總里程17.6K。去程的時候一路下坡，所以回程的時候都是上坡啦。往三叉山的路上真的很陡，超級喘的...。

個人感覺第一辛苦的地方是剛出發的時候，第二辛苦就是回程嘉明湖到嘉明湖山屋的上坡(們)。

去程沒拍到的迎賓樹，回來的時候拍了一些。

看看後面的坡，真的很虐人啊...。

會有三個大坡要爬，反正就是努力的爬完。一路的想法就只有 ”我們的午餐在嘉明湖山屋等著我們”。

在山上能吃到熱騰騰的食物真的很開心! 感謝黑熊出沒的大哥幫我們準備熱騰騰好吃的食物，還一職叮嚀我們需不需要加水，需不需要再吃多一點，下山的路要小心。真的覺得暖暖的，很大心。

台灣最美的風景真的是人❤️ 嘉明湖山屋到向陽山屋 14:00-16:50 //里程數4.1K，總里程21.7K。這一段一路下坡非常的好走。我們希望趕在天黑之前抵達登山口，所以在山屋只稍作休息10分鐘，就出發了。

向陽山掰掰! 我們累了，沒有上去。 向陽山屋到登山口 16:50- 18:20 //里程數4.3K，總里程26K。向陽山屋到登山口這一段，終於知道出發時候我們走的路長怎樣。原來是真的蠻陡的XD 不是自己太糟糕喘到不行，而是在國家森林遊樂區路段有許多陡上坡。

終點到了! 在一陣厭世的下坡後，到登山口了。心中默默地向嘉明湖還有山神感謝，讓我們全員平安回來，感謝祂們給我們大好天氣出大景，讓我們回憶滿滿的。也謝謝一路不離不棄的夥伴們。

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