夕陽、日出、 星空、銀河！ 「奇萊東稜」就是心靈旅程 酸甜苦辣只有自己能體會

高山杜鵑的北稜端人走的是味道是感覺很多的耐人尋味就是要一股衝動 去尋覓到酸甜苦辣的滋味 那種感覺只有自己能體會

磐石中峰營地前的藍寶石像是肚臍上的泉眼-看天池，炎陽天的走著看到真想喝口沁涼的水，尤如幾克拉的藍寶石鑲嵌在路徑旁，前半段都是中央尖山與我平行對望之後的綿延山頭絕不輸給甘卓萬的18連峰

奇萊喜普鞋蘭

山屆中的天山雪蓮我追了它追了好幾次一直沒緣份，南湖，鬼門關斷崖，都被山羊跟水鹿給捷足先登緣份是不可強求，時候到了那種感動跟機緣就會出現在眼前。擋都擋不了 奇萊北峰的孤傲、磐石山的綿延無奈、太魯閣大山的壯闊、立霧主山的渺遠、帕托魯山的消失的三角點我看見太平洋了 遠遠的船尾拖曳著繚繞的浪尾這裡有著撥不完的穿梭的箭竹林，起起伏伏遠遠不知道山的盡頭在哪時候畫下休止符

平安池 畔總有著心裡的慰藉，一路上的旅程都要平安的去走完所幸這六天天氣大好藍天白雲的鋪層 讓人走在畫布上的潘朵拉

消失的帕托魯山，是誰的任性讓這裡少了一個驚奇眼前的鴛嘴峰瘦稜 我還是不放棄尋找那個消失的三角點 雲起了 故事也即將走到盡頭

銀河在夜裡百般的叮嚀我們 是笑著 是說故事逗我們 我們像強褓中的孩子 累了 咻的一聲 流星劃過長空 無光害的每一晚 都有驚嘆的叫聲 晚安

攀登山岳 : 百岳五座 ( my 74-77th )

奇萊北峰 3607 公尺 一等三角點 磐石山 3106 公尺 三等三角點 No.5986 太魯閣大山 3283 公尺 二等三角點 NO.1463 立霧主山 3070 公尺 二等三角點 NO.5981 帕托魯山 3101 公尺 三等三角點 NO.5985 磐石西峰 3335公尺 無基點 江口山 2441公尺（南三雄） 三等三角點 NO.5983號

奇 萊 東 稜 六日行程記錄 :

D1:5/14(五) 彰化04:30→07:30奇萊登山口→黑水塘山屋→10:45成功山屋→大休→主北叉路口→15:00宿營主北稜線叉路口營地 D2:5/15(六) 04:30主北稜線叉路口營地→06:00奇萊北峰→月形池→驚嘆號水池→磐石西峰 →宿營地磐石中峰營地(取水過濾)→盤石山→倒木營地→16:10宿營地鐵線斷崖前營地 D3:5/16(日) 05:30宿營地鐵線斷崖前營地→鐵線斷崖→東稜18連峰 →13:40三叉營地→休息14:10→16:30太魯閣大山→18:10三叉營地 D4:5/17(一) 05:30三叉營地→平安池營地→地大理石營地廣寒宮→立霧主山 →乾水池營地叉路口取右下取水→15:40左下宿營地2818乾水池營地 D5:5/18(二) 03:30乾水池營地→06:25三岔路營地(帕托魯山登山口)→09:00帕托魯山 →找三角點30分→11:20宿營地三岔路營地(帕托魯山登山口) →研海林道12K工寮→11.7k水源→11.5k水源灌洗一下→15:40研海林道9K工寮宿 D6:5/19(三) 5:30 起登 - 07:00 6k三岔路口(勿取左或是取右掛很多布條直上) 休息 -08:30江口山叉路口 →09:00江口山→江口山叉路口→沿海林道3.8k第二流籠頭，有通訊打電話連絡接駁車 →兩處大崩壁看見追麓古道有訊號→第一流籠頭→15:10登山口岳王亭接駁→小峰口休息→16:50松雪樓→18:40埔里聚餐→平安賦歸

D1.成功山屋有活水D1-2.主北峰稜線營地須成功山屋背水上來，或是去稜線山屋下切取水D2.中峰營地也有活水，東南方下切來回約100m,協作約1小時，體力強，或是附近幾處看天池過濾 (我們直接過濾)D2-2 .鐵線斷崖前營地需從中鋒營地背過去D3.北鞍營地有水， 下切去取來回要一個小左右，垂直崖壁有刺植物小心，以協作大量取水的時間左右。 很陡！！！濕滑要注意一下D4.大理石營地，平安池取水揹過去大理石D4-1.乾水池營地住，叉路口左下營地，哭木右下取水就下切去取，一樣非常陡 來回路程大概也要一個小時左右，還有90度垂直拉繩地段，會很幹也要小心，不好走D5. 9k工寮的話！！！ 有登山客會留些水，前面9.6有岩壁流水，有人用盆子接水。 11.7k.水管出水，11.5k水管出水 .10.7岩壁瀑布水多有活水感謝協作 張啟聖 訊息提供。下切拿水都是協作小白 好樣的

D1:5/14(五) 彰化→07:30奇萊登山口→黑水塘山屋→10:45成功山屋→大休→主北叉路口→15:00主北稜線叉路口營

奇萊東稜以奇萊北峰起到花蓮境內全程約56公里滑雪山莊看起來不起眼，過往可是台灣維一滑雪山訓的場所前往合歡東峰的路徑上還可以看到滑雪場的升降纜繩 如今跟松雪樓已經是太魯閣國家公園外包民宿打尖的地方

奇萊山的登山口就在面對滑雪山莊左側約略海拔3150公尺誠心的在出發前與山的對話，祈求一路平安，合十

花季已經慢慢的到了尾聲，但還是很多絡繹不絕拈花惹草的旅人與登山客造訪著1.4k的小奇萊上方的3152峰是與奇萊主峰成一個對望的交會點!

看天池上的奇萊北峰，今天我們要重裝扛上奇萊主北叉路口的稜線上

認真的小白 是我這次的協作伴著我們一路照顧著我們這半年來他也跟我培養了很好的默契，新康縣，雪山西稜，這次的奇萊東稜 再相逢就是有緣，走就對了!＿

往下切到黑水糖山屋的紅毛杜鵑已經鋪層染紅這路就上的所有相對的高山杜鵑卻也黯然退場 每個時候他的出現都有他的意義所在 生命自有出口，瞬間這裡綻放出很多驚奇

黑水糖山屋海拔2736公尺<一路由滑雪山莊下來上到北峰安部正好呈現一個V字型切與升的鞍部地型黑水塘山屋，在奇萊山步道3.7K處~

往前挺進1.1K就是成功山屋,也是開始一路爬升的起點

阿凱團隊正好友人在稜線山屋服務搭火，後勤補給也剛從成功山屋返程。兩個聊開了! 賈斯丁~~

朽木依舊在 那一年2012.08.13 九年了~~再來到這段路線卻很熟悉。也想起來當初的懵懂

崎嶇上下的路徑，感覺就是人生寫照，沒有一直順遂的，但還是要好好活得更好更有樂趣!

隱約已聽到山屋有人的聲音 這傳說中的成功山屋近在眼前

別懷疑 到了，走到今天旅程的一半

成功山屋, 後面不遠的成功二號堡 海拔2879公尺 可提供34個床位，距離登山口約5公里水源豐沛，有人用水管引水到山屋旁，方便多了

到了這裡不到11點，我的節奏就是好好休息，好好用午餐，休了在上，後面就一路陡升了還有攀繩哈哈 我喜歡帶著碗裝泡麵好好的品嚐一下成功的味道~濁水溪源頭礦泉水真甜美!

休息一小時，並進入山屋躺一下，請脫鞋喔，把門關好，這裡蒼蠅多別讓蟲蟲入侵擾了好眠

再來就是先上到半腰的的主北叉路口，在取左上奇萊北峰上到稜線叉路口這裡以前的落差都已經架好鋁梯，好走安全多了，幸福阿你們

5.35K成功1號堡在 隱身於路徑的右側下方

回首來時路 最高峰是合歡東峰。前面隱約的小山頭就是小奇萊得3152峰

開始進入瘦稜 崩壁也慢慢的呈現在眼前 熱斃了的陽光，不斷的拍打著!

約5.7k主北三叉路口，左上1.5K奇萊北峰，往右1K往稜線山屋今天我們要從北峰方向，幾乎要65度角扛上拉繩碎石坡裸岩黑色峭壁300公尺到稜線

往稜線山屋取右邊喔約1公里，開始往北峰方向出發

瘦稜有時候幾乎沒有遮蔽樹林，熱斃了，還扛著水往上爬升

慢慢走時間很夠 沿途的高山杜鵑在這裡有很多才含苞待放的陪伴著我們，換個角度想這裡的美才剛開始不矯情 隨時留著感情與杜鵑對話著，一個等著一個，路總會走完，汗水已經狂奔，熱阿

喘息聲可以說是繚繞在山徑之間，休息的時候調整一下，靜靜的與花兒對話

走在背脊上時往回看，右下的黑水塘山屋像個點慢慢的消失在遠方約6公里處的瘦稜沒下雨的關係搞得我們有點欲趨欲前的走上去，有時卻也滑退了好幾步

這般路程，這般天氣，這般心情，走完走滿

一步一腳印，沒有誰行不行的，只要把時間安排充沛，任何的不確定性都能迎刃而解仔細看喔!遠方右邊的小房屋就是黑水塘山屋

玉山與森氏杜鵑的交錯

每段腳步因為炎熱的日曬總讓我們有說不出來的苦，但寧願一場大熱天也不要處處受阻的下雨情

所幸今天很多花兒還在北稜端上微笑得看著我們，喊著加油!

雄偉山景總能襯托美麗花朵，呈現出剛柔並濟的悸動，什麼叫絕美，心裡受到繽紛洗禮，

那永遠會有美不盛收的感觸，老天給了我們不一樣的分層，那就是浪漫的與花兒對話!

15:10到了三岔路口往前是奇萊主北1.2k,右取稜線山屋的叉路口，下切就是在回成功山屋

本來今天要再挺進合歡北峰下月形池搭營，但北峰已經慢慢的霧起，今天就在這北峰岔路口營地駐足這裡位居山稜線上方，確有著日出的奇萊北峰大草原的黃金草原，唯一的水源可能就要前往稜線山屋

霧起開始封鎖著這裡的所有人 在山中就是要隨風飄渺的運行 上來到這裡開始有天然冷氣拍打著 舒服盡在不言中飄渺的黃金草原在霧濛濛的白紗下更顯得有瓊瑤筆下的故事!

辛苦了 已經看到9年前的奇萊北峰

泰雅勇士 哈哈 他跟我們走得幾乎都是沒造訪過的山頭 明天就是你遇見北峰囉!

奇萊北稜線營地後面隱約的奇萊北峰的險峻已經慢慢撥開面具

這裡有三處營地 地平搭在凹處平台可以讓矮箭竹叢遮風風景視野更是絕妙景觀處，老天爺在幫了大忙，霧氣消失了，後面的奇萊北峰的險峻山巔已經露出笑容了!

松雪樓一路下切再上升到奇萊主北稜線旁叉路口，這是熟悉的旅程，要9年了，霧起來了，我取消過北峰山巔下月形池，決定就在這北主北稜線草原駐足，

瞬間霧消退，北峰就在我們旁邊伴著，五人包場，好美，長鬃山羊與我們對望，北峰的杜絹花開的好美，沒褪色，含苞待放，夕陽了,很快我要說晚安

漫漫的當空照的太陽也慢慢收尾下山了，我們也做好所有的準備，今天包場在這裡也擁有這裡的所有一切打開手機訊號也不時傳來疫情的訊息 感染已經慢慢散播傳開了，有點擔心，但畢竟這時候在山上的我們是最安全的深呼吸，臺灣很小，但對立一直存在著，這次的疫情希望大家互相幫忙，同島一命，每個人都有責任

巍巍的夕陽相輝映，北峰的山頭已經被日薄北峰之巔好美的山形，朵朵的杜鵑花點綴在山巔美一處羞澀的暢開懷心之所想 歷歷在目 眼前的眼前就是一幅美麗的畫!山行不行，我們行的!

日出東方為我不敗，就是愛功夫雲海上的葉問，也許拳腳真得不是這麼的俐落，但心裡的高度確如功夫般的在這國度暢遊著!

穿出雲霧，站在雲霄上看來時路，繚繞峰巒的雲海亂了自己心跳的頻率，你忘情的腳步竟醉得迷迷糊糊，鹿跟羊都傻傻分不清

碎石在夕陽的折射下 粼粼耀眼著 瞬間一對嬌客躍出 長鬃山羊，老弟干俠在吞雲吐霧吸收大自然的地氣蹲著的時候趕緊拿起手機留下他的足跡，跑回來跟我們說拍到水鹿，協作小白說 大哥這是長鬃山羊 頓時 大地一片寂靜 後來放肆狂野的笑聲繚繞於山界凹谷之間 我笑了!

等待夕陽，唯美的瞬間，總有一刻當下是你的

看過網路的詩詞~

去堅強至少明天天使會等待夕陽，我總相信的雲端住著的青鳥帶來光芒，手伸向天邊的溫暖直到你慢慢冰冷的臉龐在月 ... 去堅強至少明天天使會等待夕陽曾經在夕陽下成長要活得自由漂亮能翱翔是否成為這樣的人啊夕陽的天使在最美

天氣變幻莫測，在這樣的季節上山，我們似乎很難預料我能碰到什麼樣的景色，會遇到什麼樣的驚奇放下真的可以得到更多，繚繞峰巒的雲海亂了心跳聲的頻率，也深深的去聽他跳動的聲音。蜂擁而上的朵朵山嵐雲海 緊緊的抱緊自己的心坎 心永遠在 還是要靠自己的腳去走完

夕陽餘暉下的那一個個背影是我已經漸漸老去的縮影，而那白色薄紗不斷的擁抱那溫柔即將落下的溫暖

明亮的銀河在眼前演前拉開一道光芒下垂在天之際，似乎要用身軀擁抱夜色攏罩著大地星空，美得令人讚嘆但隔壁帳的人們已經沒有話語對答，只有聲聲的打呼聲繚繞帳外，也是一個不錯的合奏

我們在追逐的是段夢，夢裡有著童話故事，有著耐人尋味的情景，小時候總是不斷的探求跟渴望長大人很多現實慢慢的取笑自己的童年時期，認為都是說書人的口語，如今我尋的不只是夢也是一段故事跟感情

奇萊北峰下縮時你想要追求的故事就須靠自己去完成旅程 夢已經慢慢圓了 你就是故事中的男女主角~晚 安~ 水鹿在外面叫著!!!還是~長鬃山羊!?!