鐵線斷崖一路陡升！花蓮「太魯閣大山」　疫後想征服奇萊東稜障礙路線

跨 過 障 礙日出東方 今早的重頭戲就是鐵線斷崖的旅程天矇亮開始整裝出發 瞬間的晨曦陽光已經落在樹林之間 早安

D3:5/16(日) 05:30宿營地鐵線斷崖前營地→鐵線斷崖→東稜18連峰→13:40三叉營地→休息14:10→16:30太魯閣大山→18:10三叉營地

箭竹一直是包裹著我們 這幾天都沒有什麼水氣 葉片上完全乾乾的一滴露水都沒有也讓我們省掉了穿梭中會濕濕答答的 面向陽光 不遠的地方就要開始

鐵 線 斷 崖 五 段 障 礙 誰說只有甘卓萬有18連峰 奇萊東稜磐石草原後的連峰也不好惹，重點還走得遠第一段. 崖壁橫切1.5米，踏點很清楚，但拉繩要注意有個鉚釘已鬆脫，繩索拉的時候無法貼近岩壁，手力不強可以的話人包分離第二段. 陡下索繩，踏點隙縫都沒問題。確保很牢靠第三段. 下切蛛蜘網的路段約4米，下切盡量橫向下切至左壁，倚靠樹根而下第四段. 橫斜降岩壁，安全通過第五段. 陡上拉繩順著岩壁踏著卯釘上，繩索有人加強確保，安全無虞

一個人過去之後到前面確保。後面的人僅注意著前面的身形以備不時之需。等前一位通過之後沒倚靠繩索再往下切，避免繩索之間的拉扯影響後面跟著的人

時而緊靠著鉚釘，時而拉緊繩索 ，要快也快不了，山是不是爬得快要安全

這個陡下很深 好在踏點很清楚 沒有濕滑感謝好天氣幫忙

緊緊的跟在後面 隨時出手拉一把 並提醒前面踏點處在哪裡 這協作很悠哉喔!

遠遠的對望 加油

頭盔帶著 一路跌跌撞撞的有它就是一大屏障 天亮了 眼前一片寂靜只有拉繩上下的呼吸聲

微崩塌的路徑 只能不時拉緊繩子跟樹根的支撐 要過了!不遠了這段

撥雲見日 遠方沒錯的話就是太魯閣大山

這個落差約4米的岩壁。像是被刀子劈開的石縫，大地不可思議

每一個人都是我們的一份子，能力不是放在快慢跟強與不強要用心在彼此幫忙 若是偏離這點你累積再多的山頭也不過是一個過客 離開山之巔吧!

上 下 舖 營 地要挺進這個山頭再橫向腰繞過，才可以抵達今天的營地，大夥在這裡休息這上下各約一個帳篷可以搭營的地方

有時候還是會有擾人的落差攀爬而上

換個角度想 沿路的紅毛杜鵑花也在此綻放著迎接我們的到來今天我被粉紅佳人包圍擁抱著 幸福

穿越了樹林，就是一片高聳的箭竹林。幾乎擋住路徑

梢作休息 回程再介紹這北鞍營地

一開始經過一片樹林然後還是一直鑽著箭竹林而上 再來就是林象的分別進入冷杉區

穿越這兩個像太魯閣大山的門神般的岩壁間山凹，一路陡升上去

到了這裡 還真的有點累了。但今天不超前走完明天還是會更累 加把勁

像是摩艾的人像 與他在對話著他說傻子很熱沒水還來 瘋了喔!

走不完的路徑

感覺是要挺上去就是太魯閣大山 不好意思 上去後還要腰繞經過三個小山頭，最後面的才是太魯閣大山~要命~喔~水要不夠了

上來以為是喜悅 還要再往前走到底 那個尖尖的禿禿的裸岩就是

晴空萬里 今天選擇了國旗裝 就是要轟轟烈烈的上來一趟

太魯閣大山，3283公尺，編號1463，二等三角點基石 2021.05.16位於臺灣花蓮縣秀林鄉銅門村、富世村，為台灣知名山峰，也是台灣百岳之一，排名第56

太 魯 閣 大 山賽德克族稱 Truku, 音譯為德魯固 或 太魯閣太魯閣族為人, 雄壯的意思

太魯閣大山 位於花蓮卓溪鄉，附近接連 磐石山, 帕托魯山等山 屬中央山脈其山遠望魁梧高大, 山容寬闊, 氣勢雄偉 ( 奇 萊 東 稜 ) 上的霸主山頂視野遼闊, 可望及太平洋, 花東縱谷 奇萊連峰，能高群峰, 玉山群峰 等景緻

好好冥想一下 你聽懂嗎!明白嗎? 好累!

辛苦了 加油

一路上有你就是開懷 很豁達的心情總讓我的辛苦找到歡笑的動能

第三天了! 要挺過了，已拿下你的三座百岳，含奇萊北峰路會走完的要堅持下去

奇萊喜普鞋蘭 消失中的愛神仙履我追了它追了好幾次一直沒緣份，南湖，鬼門關斷崖，都被山羊跟水鹿給捷足先登，變成他們的菜肴，這次雖然在前往太魯閣大山下山的途中在崖邊巧遇含苞待放的它讓我很滿足，後面的登山客也管制住了，他們應該可以更耀眼，後面就看你們避不避的開天敵

奇萊喜普鞋蘭 愛神的拖鞋(Cypripedium )是由植物學家林奈(Linnaeus)於1753年所發表，屬名即由kypris(維納斯女神的別名)及pes(足)所組成，取意為愛神的拖鞋中藥材上，全草曬乾稱為天葵，是一種用來治療吐血的特效藥。

所以他最大的天敵還是人類

旁邊還有幾株未開的芽孢 最幸運的這一天圓了我追愛神仙履 願望

回程不囉唆一路下切毫不留情的往下奔，遠山已經含笑了

去太魯閣大山的同時，小白直接由下層營地往東的方向，有綁布條。下切約1小時，因為現在正是缺水期，要取水不比一般的路徑跟時間，還有陡升的峭壁要攀下攀回。很辛苦，哇也背太多上來了吧!預估約25公升他說 孟哥我去拿水每人喝五公升真的辦到了，真的得很感恩感激

北鞍三叉營地約略路線圖

干俠大廚 趕緊煮晚餐好好的招呼 小白 一天下來的跨拉 鑽拉 爬拉 拉繩而下取水 真的很辛苦!

月亮當空照了 東稜的第四天第三晚，依舊是銀河跟流星畫過長空，星星點綴於天際!晚安