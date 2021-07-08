走在絕美瘦稜上！到森林環抱的「平安池」許願，再衝大理石營地登嫦娥別館

回首昨日的太魯閣大山看好看滿 最左邊尖尖的山頭才是太魯閣大山的真面目

D4:5/17(一) 05:30三叉營地→平安池營地→大理石營地廣寒宮→立霧主山→乾水池營地叉路口取右下取水→15:40左下宿營地2818乾水池營地

神秘沼澤 平安池 2780公尺聽說這裡是許你一個願望神秘沼澤池的四周是一片短短的天鹅绒似的箭竹林，太陽的光線幾乎照不到它的清凉的倒影的水面。我來到這可以算是東稜枯旱季常年有水的神秘早澤 解渴的國度

森林環抱的大沼澤，整整比翠池大上一倍有餘，水深未知，池畔密生箭竹、池底腐植質豐厚，比較符合我們對於「濕地」的想像，不像翠池與一般的高山湖泊那般岩石鋪底好像造景一樣，但也因為海拔過高太冷的關係，並沒有水生植物生長其間。(網路)

太魯閣指標32奇萊東稜指標約有60個數字，最後我看到的是在56的指標索道 流籠頭的方向

有一種感覺雖然是陌生 但卻很熟悉一路上彼此的相呼應 也許很多景跟路程不是那麼的滿意 但眼前出現的場景就像大和戀般的故事隨手一撚 都可以細說已經走過的旅程!

靜靜的沉思 默默的思索

辛苦了 聽著這裡不知名的鳥啼聲 水池有著不一樣的波動 都是心情的漣漪

人生找的角度都有所不同 也許不簡單 但可以小心翼翼去一窺究竟 那很有可能就是你的天空

倒影與你相呼應 池水不在是個地方 卻是一處讓你低頭照故事找過往 尋未來的方向

辛苦了 從北鞍營地到這裡還是一樣無樹的小山頭，雖然沒那麼得起伏高低，但還是隨時有著箭竹落差的侍候你是協作 也是我們的夥伴 更是我們故事裡的主角之一

一路躺進 辛苦了 加油喔後面就是要直接爬升而上到大理石營地~廣含宮~

遠方很奇特的山形 對襯的陽光牢牢的打在他的背上 透露出亮白剔透的紋路 整座山都是一塊大理石頭又是一處不可思議的國度 是夢幻 是不可思議 更是辛苦要重裝扛上去 緊貼著這輩子看見最大的大理石岩壁 磅礡險峻 摸起來涼涼的

腰繞過這岩壁下的路徑 看著俊峭的美麗 心裡真的有點被震攝住

循著我提醒的小徑 慢慢的去體會這臺灣很有味道的情境

扛過了一山又一山 幾乎沒看你有不悅的表情，我也擔心沒顧好你，妳的公主已經五個月了上輩子情人很快就來報到 有時候我會下令大聲提醒隊友，你總是會說孟哥 我幫你看著!放心，爾後我就可以更放寬心的當個領頭羊

太魯閣指標37 要直接從這兩山尖尖的山間而上 踏點很清楚大理石的優點就是可以實實在在的踩著往上挺進

抓緊岩壁 確保安全

要到了加油

大理石營地(廣寒宮)2985公尺 神話中位於月亮上的宮殿，為嫦娥所居，我來到這裡沒看如仙的嫦娥，卻看到迎頭趕上灰頭土臉的我們位於花蓮縣秀林鄉，所屬單位是太魯閣國家公園

廣寒宮就是月宮的別名 也就是你已經造訪嫦娥與玉兔的別館喔!但也因位大理石的營地，你搭帳等於是搭在一塊清涼或是冰冷的石面上 夜裡的寒氣咄咄逼人這裡腹地很大，很多第四天的旅程會以此當駐足的地方。水源就需要從平安池背上來了

帥氣的背影說個題外話 大陸2013年12月嫦娥三號在月球上的著陸點，就以中國神話嫦娥居住的廣寒宮命名

灰白色的營地 這天太陽當空照 好在還有徐徐涼風 但還是熱阿 白天如此夜晚這裡又在風口上一定冷斃了

這天難得造訪 就在廣寒宮上好好的等著嫦娥端上茶點 休息一下

男人 頭過來 裝帥喔

又繼續扛上稜脊上的大理石岩壁，不斷裸露的岩石像是探頭的花果山毛猴子 路程辛苦 但拍照要拍得很有精神很美麗

陡升約70度角的 不得不走的山巔 熱 是這幾天掛在嘴邊的話語，不斷擦防曬是每天至少要做五次以上的動作

泰雅勇士 又像一陣風一樣呼嘯而過 馬的(我的口頭"殘")~ 是不累喔

立霧主山 海拔3070公尺，編號5981號的三等三角點基石，百岳＃932021.05.17 ，12:30登頂

因立霧社部落取名, 立霧為日文漢字, 原為山地語音譯為塔次基里塔次日語為站立, 直立的意思, 基里為雲霧的意思塔次基里溪就是在雲霧繚繞的山中直直落下的溪流，依據日語意思直譯便為立霧

百岳十巖 : 山頂巨石磊磊, 純為岩峰, 須攀岩附壁才可登頂

南湖大山東峰 中央尖山東峰 馬利加南山 南湖大山東南峰 南湖大山南峰 陶塞峰 中央尖山西峰 溪頭山 立霧主山 巴拉灣山

走到這裡一句話 路真的是人走出來的 也不是說走就走 感謝!我在立霧山的感動不是百岳，不是爬上這裡，是老天爺阿，給我好天氣

辛苦了 第一次看你登頂沒撤 "嘎拉教(台語)"好美的山頭 環顧四方遠方的山嵐雲霧已慢慢的升起來了 立霧了!

大俠 山巒之旅盡在你眼前

笑一個 你慢慢完成心裡的旅程碑 這是一個自我的心靈饗宴 2021.05.17生日在立霧山獅吼 加油

辛苦了~~~

從立霧山另一段下切岩壁 這裡到乾水池營地約略在走2.5小時順著裸岩峭壁而下 拉著繩索 旁邊就是懸崖 小心翼翼

霧起來了 趕緊移動

這個峭壁要橫切而過，繩子有根鉚釘鬆脫，我用石頭硬打進去原來的穴孔，穩住這拉繩，小心慢慢通過

再來就是順著稜線下切 朦朧朧的 涼快多了 也怕下雨 趕緊出發 好美的瘦稜路徑

霧已經開始鎖山頭了

到了乾水池營地岔路口左下是營地位置，枯木的右側白布條是往右下取活水的地方約在2740m，直走是往帕托魯山的路徑

乾水池營地 海拔2800m PM14:10這裡就是一個水窪凹地，算是平整，可以搭個7-8頂帳沒問題重點是要沒下雨喔，若是下雨乾水池就會變成水池營地 帳篷的排水積水問題要避開

裡面一點位置比較高 排水好，可以搭兩頂，我們就往下靠近箭竹邊拉繩搭帳，算是不錯的營地

辛苦了 再撐一下 好好調整每一天的腳程跟體力

你的帳棚很高檔，但可以小頂一點嗎。空間都被你佔滿，但一定很舒服 這頂帳，是去走北一段2014年10月購買的。就是有一份感情，讓我縫縫又補補每次爬完山防水條已經被我全部拆過重新黏貼新的防水條，並在外帳再加強防水撥水噴霧，你讓我認識了很多山，也讓我度過很多雨跟寒冷，你是我的一份子!謝謝

千分之一秒那瞬間，有妳在藍色天幕下的笑容，永無止盡等待時間，讓我手握鏡頭旋轉星空，走在山稜線上總有份不錯的感覺。夜又深了 我的第四晚 晚安。明天的帕托魯山見