登頂遠眺太平洋！花蓮縣百岳「帕托魯山」　岩稜而上的秘境

消失的帕托魯山三角點 據說去年2020年10月17日後就消失了。哪個瘋子

換個角度想這六天我們可是由臺灣海峽走到看到太平洋02:30起床，起來吃個早餐，03:30開始夜登今天有段從帕托魯山三岔路口要下切到林道 也是幾乎70度的直下 也不好惹

箭竹海無限暢遊 卻是這裡開始的摸不著邊際!今日行程

這一路上只知道箭竹林游到飽，撐到滿。不呼嚨一路撥到帕托魯山前的三叉路口~要命~天亮了，中途的雲海已慢慢湧起到早安。

第五天早上的日出，這幾天最值得的就是每天總是有日出叫我們起床，或是伴著我們早出發夢幻大景是旅人們終其一生都想親眼目睹的畫面，隨時在眼前的雲海壯闊如山水畫

比人還要高的箭竹樹海，無奈只能鑽阿鑽的，撥阿撥的!看不到的遠方，最難知道他的過程跟距離，也最難熬

遠方的帕托魯山已經逼近眼前，看是緩陡坡的山形，過去輕裝至少還要再花2.5小時跟太魯閣大山一樣，要腰繞過4個山頭，最左邊的那個高點才是帕托魯山的至高點

06:40 帕托魯山前的枯木樹頭三岔路口海拔2737m，取左下研海林道，取右就要隱匿穿梭在箭竹叢裡前往帕托魯山得路徑休息一下，卸下重裝。全身沾插滿了竹屑，身體癢癢的!

枯木有綁布條，仔細看右邊的路徑，我的老天鵝阿，又要鑽又要游在無止盡的箭竹海

這裡可能曾經落入火海 ，很多高大的鐵杉都已經變成一根根巨大聳立的白色枯木曾幾何時他也是張牙虎爪的在這屹立於山巔之間的威武一員吧!

路徑上偶而還看到纜線，由此可見筏林的工作已經延伸到此作業遠方的枯木之間還看到電線穿梭掛在天空，這裡當時也是很活躍的林業

擾人的箭竹 時而消失彼此，時而找不到路徑。都需要踮著腳尖往前去找尋對的路徑

樹林曾經被火焚的痕跡，碳化的樹木 可以見証

回首來時路的低點 太陽又開始無情的伺候 這天不知道為什麼?雖然還早但還是覺得疲累，體力已經在慢慢消耗中

順劍龍背脊經過這處的鳶嘴型瘦稜就要岩壁而上

對面的山頭就是立霧山 人要的享受莫過於此，中途總有很美的岩石山景與我們作伴。沒有孤單，只有喜悅的洗禮腰繞過三個山頭。再挺進一個酷似森林的頂端就是帕托魯山了，加油阿

消失的帕托魯山三角點 (圖:Sonia Chen 提供)，據說去年2020年10月17日後就消失了。哪個瘋子

我 看見太平洋消失的秘境編號前的尖嘴峭稜 雲層已經慢慢的堆擠佈滿在眼前神話一直出現在我們的心中，但內容如何描述真的要靠自己去詮釋去模擬，路不難走，山也許辛苦 但 走到了!!

我到了這裡先在附近在尋找一下是否三角點被哪個無聊之人藏在某處，最後放棄了還是想不通怎麼會有人有這種不可思議的作為，我好好的休息一下坐在這裡，可以很清楚得看到太平洋遠方感覺還有船艇在海上拉開尾序拖曳著。心之所想 歷歷眼前

帕托魯山 海拔3101公尺，有顆編號5985號的三等三角點基石(已經消失)2021年5月18日 10:15扛上奇萊北峰順著東稜而下有著磐石山、太魯閣大山、立霧主山、帕托魯山奇萊東稜的四座百岳已經擁抱在我們懷裡!障礙不是牽絆，不是距離更不是阻礙，是一種耐人尋味的牽引

劍龍背脊般的岩稜而上的秘境，位於臺灣花蓮縣秀林鄉富世村、銅門村接連太魯閣大山、立霧主山等山。處於太魯閣國家公園

辛苦了 蘋果犒賞一下帕托魯山太魯閣語為 "青蛙" 之意如帕托魯山為 "青蛙山" 意為狀似青蛙之山 之意

人生如此夫復何求 這趟你這位助手很稱職 感恩 保護小新

孟祥百岳46座驚嘆聲總是在我耳邊呼喊著，無奈的表情。辛苦的腳程，今天終於你得到豐收的一天，辛苦了記得路途中 不要走在最後一位，讓自己有壓力，有人跟在後面才是整個隊伍最安全的節奏

該下山了 還有踢不完的落差林道 不要耍帥!

回程看一下這鳶嘴 帕托魯山的神獸一職守護著來到這裡最後山稜線的安全 回頭看看剛剛造訪的帕托魯山，老樹，跟高山杜鵑才是這裡的主人，我們只是一位過客，珍惜眼前的所有

美麗嬌小的紅毛杜鵑也不時的與天空爭豔 那鳳尾的美 我知道你也知道旅程已經慢慢的與東稜畫下休止符我會想你的，要再見面真的就不知道何時~

又回到三岔路口 沒有遮蔽的路口，也是即將從山之巔下到林之道的路徑 12:10出發

這一路下切約400公尺，也要走2小時多，很多地方落差樹根倒木要快也難 14:00 終於看到林道了 要命

研海林道12k工寮 2304m有些登山客會窩居在裡面，但我看了放棄，哈哈研海是日治時期第5任總督「佐久間左馬太」的字號，著名的討伐太魯閣原住民與錐麓古道都與他相關，唯獨研海林道取自他的雅號卻沒關連，而是退輔會砍伐立霧溪林班檜木所闢建，林道分為上下二線，之間以索道連結，再將木頭運下山，是一條完全沒有與公路連接的林道(網文)

累翻了，哈哈，小白笑了，極限也只不過如此，從帕托魯山前岔路口下來，背著重裝一路踩煞車道林道，也是硬

跟上就好，結果就是很美滿，拍肩 你行的

補給能量 前面就有水源囉!

11.6k 黑水管有些許水流出，臉盆汲水

11.3k水源比較多。有兩個伏流水池，黑色水管流水，水量大，大夥兒在這裡在裝好水順便擦拭一下身體，可以讓身體清爽一下了!建議要到9k工寮住宿的，請在此接水背過去，再往前的水源不穩定喔

林道還算是好走 漫步悠悠的感覺 有點滴毛毛雨 霧也開始起來了

荒廢的農用搬運車 可以的話把我們一路帶下山吧 會累哩

9.7岩壁水源，出水蠻多的

約在9.5k 也是岩壁流水，水不多，有人用盆子接水 林道有很多地方也是崩塌，也要小心翼翼的走著，又背上5公升的水，背包重很多，水的搖晃也讓自己跟著晃，哈哈

9k工寮 海拔2280m歲月在這裡已經看得出來，昔日的伐木繁榮已不在，如今搖搖欲墬的工寮只能算是登山客暫居躲雨的功能

看起來本來是兩棟連結 前面這間已經倒掉。剩下後面那一間可以使用

後面的也慢慢跟上

感覺還很高興沒有一點累意

工寮四週

裡面算是6房一廳。一廚，一衛浴客廳旁還有以前的火炕 可取火取暖，我們把客廳打掃一下，也有人把水留下來今晚就在這裡打尖，床舖有人已舖上鋁箔墊。窗戶還算是可以遮雨，有兩個床鋪高架保存很好其他4間就要睡在地上，但也都有人舖好防水布層擋濕氣

衛浴 附近很多咬人貓小心

廚房

客廳 通風佳對流好

心底溫柔也是你，目光所至也是你。那一晚在研海林道9k工寮民宿，喝著薑湯，泡著紅茶，品嚐乳酪，當隊友慢慢的步入夢鄉，我打開音樂聽了剛好遇見妳、當你老了、需要人陪這三首歌，外面寂靜了得，好久沒有喚醒沉澱許久的自己。在陌生的林道中，與自己的一場心靈對話，明白了應該善待往後餘生..晚安，明天最後一天，加油