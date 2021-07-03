快訊

激烈爭執驚動鄰居！前後任談判 男砍殺前女友及情敵釀一死一傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

都市傳說不要信！ 一日「奇萊連峰」 親眼見證這裡很美

健行筆記 / 健行筆記Veronica Chou

今年跨年原要去新康看第一道曙光，卻因突如其來的降雪打亂了計劃，改成備案逆走奇萊連峰三日。然而天有不測風雲，人有旦夕禍福，男友因海相不佳船班無法出航而受困離島，最後輾轉被網友收留併入奇萊南華一日來回團。不幸中的大幸，2021第一個日出讓我們趕上了，三個人窩在我有遠見背上來的睡袋裡，止不住地顫抖、瞇著眼迎向只暖在心裡的明亮球體，渾然不覺自己已然成為金色草原的部分。友人也不禁感嘆：只知道三人帳可以睡三人，想不到一人睡袋也能擠三人...

2d9174d5101c23deb928b761e8ab4c9a.jpg

南華山日出總之呢，奇萊連峰的遺憾變成心裡一個沒填上的洞，接下來幾個月陸續被長程縱走佔去，也因為某種山頭迷思，把這種百岳+0的行程列為完百後的耍廢備案。殊不知某晚睡前照常滑手機等入眠時，看到自組隊發了「卡羅樓山單攻」招募隊友，還特別要求要比較特殊一些的百岳單攻經驗，認真一看四秀也符合資格的，抱著嘗試的心就報名了，沒承想主揪豪邁的答應下來，考慮不能只有我一個人承擔撤退風險，於是便把男友一起拉來墊背惹（？單攻前一晚我們宿在大禹嶺民宿，經過武嶺時，大家一起都七嘴八舌討論東峰要怎麼上:聽說武嶺廁所上東峰的路被封了？不知道真的假的，但感覺可以少爬升個100耶，哎高手們最不熟的山大概就是合歡了吧。在遊客中心下車放放風的時候，被周遭的登山客用奇怪的眼光看待了，原因不外乎是男友穿了他的摯愛藍白拖然後我是短褲背心，怎麼看都不像山上的打扮吧...民宿今天熱鬧非凡，不少山友入住，秉著興奮之情，聊天也是豪爽宏亮，再加上民宿隔音不佳，我們的房間在浴室旁邊，馬達不時運轉，2點就要出發的我，真的是一夜無眠呢。阿對了題外話，想當初曾經申請過一次第一天從黑水塘直接推到奇萊南峰下營地(兩天一夜奇萊連峰)，結果被太管處打電話來關切:你們行程是這樣嗎?那我不能讓你們通過喔。還來不及加以詢問原由就被掛電話，這次交給主揪大哥申請就沒遇到甚麼問題，看來是我的名號還沒威震江湖(?)，摸摸鼻子認下。

189c40265be587339ac81ae5a47588bf.jpg

民宿的可愛肥貓恐懼，好像多半來自於不了解，還記得上次來奇萊，對於那些口耳相傳的故事心中真的是敬畏不已，尤其是半夜要上廁所前，在睡袋裡反覆掙扎，情非得已才走進夜色裡...或許是在山裡的夜晚待的多了，現在對出帳篷/山屋的疑慮，只剩下不友善的溫度。

c97e806ff98aa4eed17dac92b3b828b8.jpg

銀河下的登山口領隊大哥為了求穩，一開始速度不算太快，到黑水塘約一個小時，過了成功山屋天色才轉亮，身後的合歡東在日出的奇幻時分，安然自得的像在烤箱裡完美的菠蘿麵包（我是說那個顏色，能明白嗎？山景用我能組織出的話語都顯得俗氣了。到主北岔口，算是進入抖上的階段，四周裸露的岩壁說明了跟對面群山難易程度的不同，往右手邊看去隱約能見到奇萊南峰，難以想像和這裡被劃作是同一山系。當大家走到呼吸急促，快舉不起腳步的時候，領隊大哥突然回頭問我：「妳爬山是不是會水腫？」，我大驚失色：「！？」上稜線後看了下錶：2小時（成功-稜線），比預想的快些，從叉路到奇萊山屋中間塞滿了繽紛帳篷，在草原上顯得好溫馨，想著他們收拾妥當便能愉快下山，不禁對今天行程暗暗嘆口氣。由於接下來大家想撿的山頭不一樣，我打算再上一次主峰，讓這次能勉強冠上奇萊連峰之名，老練的大哥大姐則是放眼268岳(完百人的追求總是不一樣的)，要搜集奇萊池山以及奇萊裡山，於是大夥拆隊行動，相約在卡羅樓斷崖入口（奇萊主山登山口處）會合。

0f5e94c93a9a026eecac6bdce86a4980.jpg

抓到日出尾巴的稜線草原和數頂帳篷來過奇萊主北的山友，應該不會苟同黑色奇萊這個被污名化的稱號(？)，稜線上，在視線盡頭的兩邊，分別矗立著奇萊北峰與奇萊主山，平坦上拔地而起，名列十峻的奇萊北，三面懸崖，山形尤其的險，山勢迫人啊，是從各角度都超好辨認的山頭。正規定義的奇萊連峰北起北峰南至南華山，但這次就...偷懶啦~

342fa7915a6f009e2a8e8eea4b0dbb36.jpg

不在本次行程範圍的奇萊北峰往主峰會先經過奇萊池山，聽有上去的同伴說路不太好找，大致位置在往主峰路上遁入樹林之前，有抱負展望268岳的人可以多加留意。這裡大概是除了北大武之外（2個月衝屏東4次）第一個二刷的路線吧，回憶中的樣子不時疊加在現實的當下，不同的是上次這段是摸早黑走，在睡意和寒冷的COMBO作用下，只記得稜線兩側分別能看到清境跟花蓮點點燈火，其餘就是埋頭苦走惹。剛巧遇到高山杜鵑的花季末期，雖不似小奇萊那樣整片齊刷刷盛放，但從遠處就能看見主山山腰處有好多叢，OK先來許願雪季奇萊，不說了馬上下單新裝備。

44a32b11af68515d4032025e5470fbe0.jpg

奇萊池山(視角是偷懶吃早餐的我)平常的我是雨鞋Pie，只有偶爾單攻才會請出登山鞋，想說靈活性比較高，但最好笑的是，下山後同伴跑過來不好意思地說:沒想到妳走的完欸，出發前看妳裝備，我還有點看扁你，感覺就是走不動。我:??? (原來是被看沒有了啊)，回來即刻入手觀望已久的野跑鞋，那個工欲善其事必先利其器，佛要金裝人要衣裝，必須的。至於雨鞋跟登山鞋優劣的爭論，我的想法是多天數會偏好穿雨鞋，鞋濕了真的好痛苦，相對的損失就是舒適度、靈活性。腳踝保護力的話，個人經驗覺得加了鞋墊跟護踝其實蠻足夠的。另外兩者在行進過程中的踏點蠻不同的，所以我其實不會常常交替使用。(雨鞋品牌的部分，夜市300塊的跟hunter穿起來區別只有在後者的的塑膠更柔軟一點，但鞋筒很高，會有一點不習慣，當初入手原因是看MIT有麥導加持)登登登不知不覺就登頂奇萊主了，除了往卡羅樓方向那狹長的斷崖看起來很精彩，其實山頂的展望有點普通，我只注意到奇萊東稜在跟我招手。陸陸續續還有其他隊伍登頂，可能是先去北峰吧，北峰的日出應該不是這裡比得上的，下次去上面紮營再來分享了!請大家等我!迫於時間壓力，匆匆與大牌子和照就準備下山，一路上狂風大作到站不穩，其實有想過回頭走個主北就好，不確定前方地形破碎的程度，下到主山登山口，左邊立著卡羅樓步道路牌，上面的字字句句義正嚴詞提醒著欲踏上旅途的登山客注意自身安危。小休一下補個防曬等隊友陸續集合，確認大家的狀態(這邊是預設的折返點)。最後，全員發車!

bc8664ab647c8b918d8542fc4d1fd4fb.jpg

莊(危)嚴(言)肅(聳)穆(聽)的牌子

41ea2551ad9718b0b90d7633da6cea3a.jpg

岔路口望向卡斷(以下記錄我真的是邊翻照片邊努力回憶寫的，如果順序或資訊不夠詳盡真的是先跟各位抱歉了!原因呢，是因為男友走到一半出現高山反應，沒心情欣賞風景是正常的吧:) 但單攻發作頻率過高，真的不是技術性高山症嗎???這些都是玩笑話，山友們還是要多多了解自己身體狀況再做行程安排唷正題，先是平緩的腰繞奇萊主山，這裡花開得很美乍看挺親民友好，回望奇萊主有點愣住，黑壓壓的大塊頭，山形也和平常熟悉樣子不同，不復見的草原，東南面配合卡羅樓斷崖要統一畫風所以是整面的碎石裸岩，在光影下卻又閃閃發亮(所謂的曜石黑?)。爬上第一個山頭之後很明顯前面就是外號牛魔角的卡羅樓山了，(再次題外話，蠻好奇跟撞姓又撞綽號的卡賀爾山到底誰才是正宗，奇萊南華南北各一隻牛魔角，難道我是鐵扇小公舉?)

891ebe6d07331d4b42be928a38624d37.jpg

一開始的腰繞路段

bd4defbcd3ed39abc31b4175bef6d6e2.jpg

回望奇萊主山與壯觀的岩壁OK回來，第一個下切就深感不妙，這片碎石真的非常破碎，不是塊狀而是像片岩那樣的扁平狀，每一步都伴隨著石頭的滑落，需要壓低重心隊友之間保持相當距離專注地通過，下到底就是巨石營地，應該也是卡西營地，腹地超小，最多兩頂三人帳吧，營地也無水源，抱歉沒有圖片支援，但一般重裝應也不會於此處紮營，卡斷一路上有兩個營地，卡東與卡西，但說真的都不適合真的過夜，比較妥當的做法還是一日推過去到南峰下營地或是天池。

0c90124a397db10eb9b3d30f047d1b60.jpg

下切的路，左邊再過去一點點就是巨石營地了(很明顯因為真的是巨石)

2cce235e8f90b9232ea8f016b6941f09.jpg

大哥英姿(聽隊友說，比起來北壁雖然暴露感100但穩很多)這邊適合小休一下，等會兒一口氣直上卡羅樓山，等高線顯示爬升才50公尺哈哈，但既然是這趟重頭戲，還是莊重面對。山腰上，高山杜鵑傍著卡羅樓的山勢開得很肆意，桃、淡粉和粉白混雜，幫這裡增添一些些生機。走到最高處並無三角點，旁邊還有一快凸起，但走過去發現風化到地基已有些不穩，於是自行判定腳下這就是卡羅樓山啦，這時同行大姊拿出準備好的自製牌子，真的好可愛，獨一無二的我們!

f6564b0735a06f9354266beb27b10f7b.jpg

花俏的卡羅樓山壁

054280c06e4a05b7a826bd81293cd558.jpg

可愛的牌子與奇萊主山卡羅樓山是卡斷上的制高點，展望挺不錯的，但也是此時才發現其實並沒有推進太遠，離主峰好近，振奮的心混雜疲憊的狀態，更難受的是，男友在這時身體出現不適，呼吸微喘伴隨頭痛，應要盡快降低高度緩解症狀，然...媽媽啊現在卡在中間真的進退維谷啊，而且雖然今日主要目標卡羅樓山，接下來的路明顯看起來更不好走，理性評估過後，身體的聲音告訴他這次症狀蠻輕微的，我們還是決定跟著大夥而往前，再稍稍調整行進速度，身上比較重的物品則由我接手(鼓掌!!)，降低他的負擔(不是任性勇往直前打死不退ㄛ，之前可是撤退王，好退一定退的那種)。對了他真的蠻會挑地方的，之前畢羊單攻是在鋸山東峰發作，呈現三步休一狀態。戲劇化的部分在於，我懷疑他是當天行動糧吃少血糖低引起，所以讓他吃個豬肉乾.......不誇張，幾分鐘之後復活，是萊豬豬肉乾(???)不過安全考量，在羊頭山岔路口我別過頭逕直下山，大家應該能明白那偉大情操。

6b5fbd25ee05d4e1e4186aa72da6aa56.jpg

卡羅樓往前的路，在草原斷崖交界處

1b090ba6423d1783518e0a590b205da9.jpg

人比花嬌的大姊，大姊很可愛要求在卡羅樓上吃蘋果拍照接下來上上下下要再爬過4個山頭，落差都很大需要拉繩下攀，路徑狹窄，部分路段需要側身經過，旁邊一瀉千里的深谷讓我腳軟一刻都不敢大意，好在沿路的架繩都非常堅固，路跡分常明確，也不像前段那樣踏點不穩。最值得開心的是男友的狀態好了許多，我們猜測是從黑水塘到稜線速度拉太快身體沒調適過來，3公里的斷崖路段也快走到尾端，但朋友，你以為這段行程要結束了嗎?能高越嶺還有13K在等呢...果然單攻這種事靠的不是體力，是毅力。

016582d6bd5735dc3547ca4455380298.jpg

沿路上上下下的山頭

63de8089ded9674d184d61d69013f954.jpg

有餘裕擺拍的隊友

cecb4e5cf8de5fd9b3a205cd0e42058b.jpg

崩壁草原並存

e32096264332719f64446e2b2167b3e2.jpg

拉繩下切路段

a85848fa5c58c0fa6235ac64d47966dc.jpg

大家都在各自努力著左手邊有個鐵牌似乎是在暗示斷崖的結束，也快到卡西營地了，像前面說的真的小，地上石頭很多，晚上的睡眠品質應該不佳，同樣缺水。續行，來到超大片的碎石坡，走起來感覺沒有翠池那片穩，陡度跟玉北那段差不多吧，地圖上表明接下來就進森林接上奇萊南華，快被曬成乾的我們速速通過，在進森林前，小組討論之後又決定拆夥ㄌ，兵分三路:奇萊裡山/奇萊南峰/屯原，庸俗的我選了南峰，現下想來有點後悔，不過又多了能爬的支線，早晚的事罷了。

c1ff1e9a6801fa2e2c95b3343ef8adde.jpg

碎石坡與領隊大哥南峰軍團有三位壯士，但我們直接被一位海放，用一種堪稱愜意的速度推進，森林中的空氣挺悶的，看下時間13:00，達成共識說14:00沒到南峰岔路口就不上了(給大家提個醒，上河是150分鐘吧，這樣我們...意圖很明顯嗎?出森林，是那熟悉的草原阿，柔美地躺在那，閉上眼好好吸口氣，風輕輕地撫過，人間天堂呢!

5033b2e4c2852cf03631812845e35de2.jpg

兩個字"舒服"

bda5372548765a082079265caa896fb6.jpg

心旌搖曳的me山腰處的路把鬱鬱蔥蔥的草坡一分為二，我是覺得很像要填餡的泡芙(?)，眼睛掃過對面嚮往已久卻始終沒能成行的能高山列，OK縱走喬不定時間就鎖定能高南峰單攻吧...而視線盡頭是上個月略帶遺憾的干卓萬，在這畫面前腳步有意無意(偏義複詞)地慢下來，途中有經過水源營地(超大超平人少好讚)，下次就來這邊耍浪漫，沒人搶的日出，不過我沒查證是否真的有水源就是了，往南峰方向有許多很乾淨的看天池，取水再來也沒問題，唯一阻力就是能高越嶺13K，已經單攻過2次了喔，事不過三，那個餘裕先保留給能高安順訪巴沙安牡丹池出七彩湖^^

9c50b9d319d6279b0f654e90a5e6aa41.jpg

所謂的泡芙山

a36550689dae4d66256de8ba742febba.jpg

差點鬧翻之最後200m阿那個大家還記得我們的約定嗎?在種種人為操作下...我..我們還是準時到達了，在岔路口遇到超速隊友正低頭大嗑午餐，在一番說服下，終於偕男友出發這最後200公尺的爬升...(邊爬都感受的到後面都酸掉的怒意)，然後在最後一小段仍然被強者超車惹，踏上三角點的那刻真的好開心，稜線的那頭是數小時前在的地方，午後陽光下，絲毫看不出有7個小人兒一路奮鬥過來的跡象，山就是這樣吧，從容優雅卻又那麼有力量。過程中的苦痛遠超出預期，不同於以往的長程單攻，卡斷艱險的路讓精神緊繃整路，再來睡眠不足也帶來很大的困擾。總之謝謝山 謝謝天氣  謝謝同伴 謝謝我自己雖然始終沒有看過南峰金色的草原(上次在南華睡覺)，我想以後也不會來這裡跟很多人搶牌子拍照吧，旁邊的深崛山是個好選擇! 

6eaa56af2428896be6e0d9dee458dca9.jpg

南峰、雲海與我

74ac051c3897a58240674463fa07a72d.jpg

完整卡斷一覽

ffea2f294cf790615c12fe48dc0a9c17.jpg

最..最後1(3)哩路後面的那段大家也都熟吧~就不多介紹了呀!中間走到9K實在撐不住倒頭睡了15分鐘，被去天池山莊晃悠的隊友追到，他們體力是真的好多，適時去看看人外有人的人真的挺有助益的，咦!好像忘記介紹大哥大姐們經歷完百是基本的，不外乎是一日北壁下屏風、一日O聖順/逆走、一日南湖、一日鹿山(近期最想單攻ㄉ路線!!)...等，所以我能跟他們並肩走完算是... 還可以吧:)另外，幸運的我們是屯原登山被封前一天爬，後來高繞路線似乎蠻累的，評估一下我當真負荷不了了...

附上嘎米的紀錄:

距離Distance36.22km時間Time16:01:08
海拔爬升Elev Gain4271m高度減少Elev Loss5367m
心情Mood疲累100但滿足也100
*顯然嘎米出錯，參照手機航跡上的爬升是2905m/下降3919m，該換錶了吧@@謝謝大家看完! 有機會我們山上見!!**例行提醒:行程要評估體力跟做好安全規劃再出發呀

登山 民宿 泡芙

延伸閱讀

就愛無敵展望！完登「一日秀霸」　疫情前的最後一爬

退休軍人福利 維州、南卡、佛州最好 俄勒岡最差

「哆啦A夢」製毒集團躲在宜蘭冬山 北檢今起訴求重判

醫師魂斷品田斷崖 吊掛下山

相關新聞

都市傳說不要信！ 一日「奇萊連峰」 親眼見證這裡很美

今年跨年原要去新康看第一道曙光，卻因突如其來的降雪打亂了計劃，改成備案逆走奇萊連峰三日。然而天有不測風雲，人有旦夕禍福，男友因海相不佳船班無法出航而受困離島，最後輾轉被網友收留併入奇萊南華一日來回團。

全台唯一「鐵道城牆式隧道」藏身苗栗公園　七彩霓虹燈疫後想打卡

功維敘隧道位在苗栗貓貍山公園內西元1902年興建， 1903年完工通車， 全長441公尺原名苗栗隧道， 1998年山線鐵路實行雙軌化後走入歷史2015年由苗栗市公所在隧道內設置7彩LED燈百年隧道的夢

不只池上伯朗大道！台東筆直「金剛大道」疫後走一趟，順遊諾亞方舟教堂

位在台東縣長濱鄉的長光 是個背山面海的美麗部落 沿著東13線長光產業道路一路往西 直行筆直的「金剛大道」旋即映入眼簾。每年5月底綠油油迎風搖曳的金黃稻田是最美的季節層次分明的梯田坐落在金剛山腳下與太平

友善百岳疫後闖！「閂山＆鈴鳴山」腹地雖小、展望不輸陣

二月初拜訪了中央山脈北二段的無明山和甘薯峰；這一趟來閂山、鈴鳴山輕鬆散步。閂山、鈴鳴山也是中央山脈北二段的百岳，但和無明山、甘薯峰個性迥異。它們路徑清晰、無困難地形、稜線上的展望極佳、沒有險悪危崖、沒

輕鬆健行路線get！登上南投「武界山」　連走獅凸魯山、橫屏山、橫屏山西峰

遠眺埔里地區

繃緊神經走斷崖！「北二段之旅」甘薯峰日出美翻　山友疫後清單+1

好像蠻久沒有更新爬山的行程，畢竟四月份到五月中真的太忙了，每個禮拜都在上山跟下山，放假時間只想躺平跟只能整理裝備?現在關在家防疫反而有空可以整理一下了～～記得4月初出發前兩個禮拜開始天氣就不穩定還說有

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。