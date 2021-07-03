都市傳說不要信！ 一日「奇萊連峰」 親眼見證這裡很美

今年跨年原要去新康看第一道曙光，卻因突如其來的降雪打亂了計劃，改成備案逆走奇萊連峰三日。然而天有不測風雲，人有旦夕禍福，男友因海相不佳船班無法出航而受困離島，最後輾轉被網友收留併入奇萊南華一日來回團。不幸中的大幸，2021第一個日出讓我們趕上了，三個人窩在我有遠見背上來的睡袋裡，止不住地顫抖、瞇著眼迎向只暖在心裡的明亮球體，渾然不覺自己已然成為金色草原的部分。友人也不禁感嘆：只知道三人帳可以睡三人，想不到一人睡袋也能擠三人...

南華山日出總之呢，奇萊連峰的遺憾變成心裡一個沒填上的洞，接下來幾個月陸續被長程縱走佔去，也因為某種山頭迷思，把這種百岳+0的行程列為完百後的耍廢備案。殊不知某晚睡前照常滑手機等入眠時，看到自組隊發了「卡羅樓山單攻」招募隊友，還特別要求要比較特殊一些的百岳單攻經驗，認真一看四秀也符合資格的，抱著嘗試的心就報名了，沒承想主揪豪邁的答應下來，考慮不能只有我一個人承擔撤退風險，於是便把男友一起拉來墊背惹（？單攻前一晚我們宿在大禹嶺民宿，經過武嶺時，大家一起都七嘴八舌討論東峰要怎麼上:聽說武嶺廁所上東峰的路被封了？不知道真的假的，但感覺可以少爬升個100耶，哎高手們最不熟的山大概就是合歡了吧。在遊客中心下車放放風的時候，被周遭的登山客用奇怪的眼光看待了，原因不外乎是男友穿了他的摯愛藍白拖然後我是短褲背心，怎麼看都不像山上的打扮吧...民宿今天熱鬧非凡，不少山友入住，秉著興奮之情，聊天也是豪爽宏亮，再加上民宿隔音不佳，我們的房間在浴室旁邊，馬達不時運轉，2點就要出發的我，真的是一夜無眠呢。阿對了題外話，想當初曾經申請過一次第一天從黑水塘直接推到奇萊南峰下營地(兩天一夜奇萊連峰)，結果被太管處打電話來關切:你們行程是這樣嗎?那我不能讓你們通過喔。還來不及加以詢問原由就被掛電話，這次交給主揪大哥申請就沒遇到甚麼問題，看來是我的名號還沒威震江湖(?)，摸摸鼻子認下。

民宿的可愛肥貓恐懼，好像多半來自於不了解，還記得上次來奇萊，對於那些口耳相傳的故事心中真的是敬畏不已，尤其是半夜要上廁所前，在睡袋裡反覆掙扎，情非得已才走進夜色裡...或許是在山裡的夜晚待的多了，現在對出帳篷/山屋的疑慮，只剩下不友善的溫度。

銀河下的登山口領隊大哥為了求穩，一開始速度不算太快，到黑水塘約一個小時，過了成功山屋天色才轉亮，身後的合歡東在日出的奇幻時分，安然自得的像在烤箱裡完美的菠蘿麵包（我是說那個顏色，能明白嗎？山景用我能組織出的話語都顯得俗氣了。到主北岔口，算是進入抖上的階段，四周裸露的岩壁說明了跟對面群山難易程度的不同，往右手邊看去隱約能見到奇萊南峰，難以想像和這裡被劃作是同一山系。當大家走到呼吸急促，快舉不起腳步的時候，領隊大哥突然回頭問我：「妳爬山是不是會水腫？」，我大驚失色：「！？」上稜線後看了下錶：2小時（成功-稜線），比預想的快些，從叉路到奇萊山屋中間塞滿了繽紛帳篷，在草原上顯得好溫馨，想著他們收拾妥當便能愉快下山，不禁對今天行程暗暗嘆口氣。由於接下來大家想撿的山頭不一樣，我打算再上一次主峰，讓這次能勉強冠上奇萊連峰之名，老練的大哥大姐則是放眼268岳(完百人的追求總是不一樣的)，要搜集奇萊池山以及奇萊裡山，於是大夥拆隊行動，相約在卡羅樓斷崖入口（奇萊主山登山口處）會合。

抓到日出尾巴的稜線草原和數頂帳篷來過奇萊主北的山友，應該不會苟同黑色奇萊這個被污名化的稱號(？)，稜線上，在視線盡頭的兩邊，分別矗立著奇萊北峰與奇萊主山，平坦上拔地而起，名列十峻的奇萊北，三面懸崖，山形尤其的險，山勢迫人啊，是從各角度都超好辨認的山頭。正規定義的奇萊連峰北起北峰南至南華山，但這次就...偷懶啦~

不在本次行程範圍的奇萊北峰往主峰會先經過奇萊池山，聽有上去的同伴說路不太好找，大致位置在往主峰路上遁入樹林之前，有抱負展望268岳的人可以多加留意。這裡大概是除了北大武之外（2個月衝屏東4次）第一個二刷的路線吧，回憶中的樣子不時疊加在現實的當下，不同的是上次這段是摸早黑走，在睡意和寒冷的COMBO作用下，只記得稜線兩側分別能看到清境跟花蓮點點燈火，其餘就是埋頭苦走惹。剛巧遇到高山杜鵑的花季末期，雖不似小奇萊那樣整片齊刷刷盛放，但從遠處就能看見主山山腰處有好多叢，OK先來許願雪季奇萊，不說了馬上下單新裝備。

奇萊池山(視角是偷懶吃早餐的我)平常的我是雨鞋Pie，只有偶爾單攻才會請出登山鞋，想說靈活性比較高，但最好笑的是，下山後同伴跑過來不好意思地說:沒想到妳走的完欸，出發前看妳裝備，我還有點看扁你，感覺就是走不動。我:??? (原來是被看沒有了啊)，回來即刻入手觀望已久的野跑鞋，那個工欲善其事必先利其器，佛要金裝人要衣裝，必須的。至於雨鞋跟登山鞋優劣的爭論，我的想法是多天數會偏好穿雨鞋，鞋濕了真的好痛苦，相對的損失就是舒適度、靈活性。腳踝保護力的話，個人經驗覺得加了鞋墊跟護踝其實蠻足夠的。另外兩者在行進過程中的踏點蠻不同的，所以我其實不會常常交替使用。(雨鞋品牌的部分，夜市300塊的跟hunter穿起來區別只有在後者的的塑膠更柔軟一點，但鞋筒很高，會有一點不習慣，當初入手原因是看MIT有麥導加持)登登登不知不覺就登頂奇萊主了，除了往卡羅樓方向那狹長的斷崖看起來很精彩，其實山頂的展望有點普通，我只注意到奇萊東稜在跟我招手。陸陸續續還有其他隊伍登頂，可能是先去北峰吧，北峰的日出應該不是這裡比得上的，下次去上面紮營再來分享了!請大家等我!迫於時間壓力，匆匆與大牌子和照就準備下山，一路上狂風大作到站不穩，其實有想過回頭走個主北就好，不確定前方地形破碎的程度，下到主山登山口，左邊立著卡羅樓步道路牌，上面的字字句句義正嚴詞提醒著欲踏上旅途的登山客注意自身安危。小休一下補個防曬等隊友陸續集合，確認大家的狀態(這邊是預設的折返點)。最後，全員發車!

莊(危)嚴(言)肅(聳)穆(聽)的牌子

岔路口望向卡斷(以下記錄我真的是邊翻照片邊努力回憶寫的，如果順序或資訊不夠詳盡真的是先跟各位抱歉了!原因呢，是因為男友走到一半出現高山反應，沒心情欣賞風景是正常的吧:) 但單攻發作頻率過高，真的不是技術性高山症嗎???這些都是玩笑話，山友們還是要多多了解自己身體狀況再做行程安排唷正題，先是平緩的腰繞奇萊主山，這裡花開得很美乍看挺親民友好，回望奇萊主有點愣住，黑壓壓的大塊頭，山形也和平常熟悉樣子不同，不復見的草原，東南面配合卡羅樓斷崖要統一畫風所以是整面的碎石裸岩，在光影下卻又閃閃發亮(所謂的曜石黑?)。爬上第一個山頭之後很明顯前面就是外號牛魔角的卡羅樓山了，(再次題外話，蠻好奇跟撞姓又撞綽號的卡賀爾山到底誰才是正宗，奇萊南華南北各一隻牛魔角，難道我是鐵扇小公舉?)

一開始的腰繞路段

回望奇萊主山與壯觀的岩壁OK回來，第一個下切就深感不妙，這片碎石真的非常破碎，不是塊狀而是像片岩那樣的扁平狀，每一步都伴隨著石頭的滑落，需要壓低重心隊友之間保持相當距離專注地通過，下到底就是巨石營地，應該也是卡西營地，腹地超小，最多兩頂三人帳吧，營地也無水源，抱歉沒有圖片支援，但一般重裝應也不會於此處紮營，卡斷一路上有兩個營地，卡東與卡西，但說真的都不適合真的過夜，比較妥當的做法還是一日推過去到南峰下營地或是天池。

下切的路，左邊再過去一點點就是巨石營地了(很明顯因為真的是巨石)

大哥英姿(聽隊友說，比起來北壁雖然暴露感100但穩很多)這邊適合小休一下，等會兒一口氣直上卡羅樓山，等高線顯示爬升才50公尺哈哈，但既然是這趟重頭戲，還是莊重面對。山腰上，高山杜鵑傍著卡羅樓的山勢開得很肆意，桃、淡粉和粉白混雜，幫這裡增添一些些生機。走到最高處並無三角點，旁邊還有一快凸起，但走過去發現風化到地基已有些不穩，於是自行判定腳下這就是卡羅樓山啦，這時同行大姊拿出準備好的自製牌子，真的好可愛，獨一無二的我們!

花俏的卡羅樓山壁

可愛的牌子與奇萊主山卡羅樓山是卡斷上的制高點，展望挺不錯的，但也是此時才發現其實並沒有推進太遠，離主峰好近，振奮的心混雜疲憊的狀態，更難受的是，男友在這時身體出現不適，呼吸微喘伴隨頭痛，應要盡快降低高度緩解症狀，然...媽媽啊現在卡在中間真的進退維谷啊，而且雖然今日主要目標卡羅樓山，接下來的路明顯看起來更不好走，理性評估過後，身體的聲音告訴他這次症狀蠻輕微的，我們還是決定跟著大夥而往前，再稍稍調整行進速度，身上比較重的物品則由我接手(鼓掌!!)，降低他的負擔(不是任性勇往直前打死不退ㄛ，之前可是撤退王，好退一定退的那種)。對了他真的蠻會挑地方的，之前畢羊單攻是在鋸山東峰發作，呈現三步休一狀態。戲劇化的部分在於，我懷疑他是當天行動糧吃少血糖低引起，所以讓他吃個豬肉乾.......不誇張，幾分鐘之後復活，是萊豬豬肉乾(???)不過安全考量，在羊頭山岔路口我別過頭逕直下山，大家應該能明白那偉大情操。

卡羅樓往前的路，在草原斷崖交界處

人比花嬌的大姊，大姊很可愛要求在卡羅樓上吃蘋果拍照接下來上上下下要再爬過4個山頭，落差都很大需要拉繩下攀，路徑狹窄，部分路段需要側身經過，旁邊一瀉千里的深谷讓我腳軟一刻都不敢大意，好在沿路的架繩都非常堅固，路跡分常明確，也不像前段那樣踏點不穩。最值得開心的是男友的狀態好了許多，我們猜測是從黑水塘到稜線速度拉太快身體沒調適過來，3公里的斷崖路段也快走到尾端，但朋友，你以為這段行程要結束了嗎?能高越嶺還有13K在等呢...果然單攻這種事靠的不是體力，是毅力。

沿路上上下下的山頭

有餘裕擺拍的隊友

崩壁草原並存

拉繩下切路段

大家都在各自努力著左手邊有個鐵牌似乎是在暗示斷崖的結束，也快到卡西營地了，像前面說的真的小，地上石頭很多，晚上的睡眠品質應該不佳，同樣缺水。續行，來到超大片的碎石坡，走起來感覺沒有翠池那片穩，陡度跟玉北那段差不多吧，地圖上表明接下來就進森林接上奇萊南華，快被曬成乾的我們速速通過，在進森林前，小組討論之後又決定拆夥ㄌ，兵分三路:奇萊裡山/奇萊南峰/屯原，庸俗的我選了南峰，現下想來有點後悔，不過又多了能爬的支線，早晚的事罷了。

碎石坡與領隊大哥南峰軍團有三位壯士，但我們直接被一位海放，用一種堪稱愜意的速度推進，森林中的空氣挺悶的，看下時間13:00，達成共識說14:00沒到南峰岔路口就不上了(給大家提個醒，上河是150分鐘吧，這樣我們...意圖很明顯嗎?出森林，是那熟悉的草原阿，柔美地躺在那，閉上眼好好吸口氣，風輕輕地撫過，人間天堂呢!

兩個字"舒服"

心旌搖曳的me山腰處的路把鬱鬱蔥蔥的草坡一分為二，我是覺得很像要填餡的泡芙(?)，眼睛掃過對面嚮往已久卻始終沒能成行的能高山列，OK縱走喬不定時間就鎖定能高南峰單攻吧...而視線盡頭是上個月略帶遺憾的干卓萬，在這畫面前腳步有意無意(偏義複詞)地慢下來，途中有經過水源營地(超大超平人少好讚)，下次就來這邊耍浪漫，沒人搶的日出，不過我沒查證是否真的有水源就是了，往南峰方向有許多很乾淨的看天池，取水再來也沒問題，唯一阻力就是能高越嶺13K，已經單攻過2次了喔，事不過三，那個餘裕先保留給能高安順訪巴沙安牡丹池出七彩湖^^

所謂的泡芙山

差點鬧翻之最後200m阿那個大家還記得我們的約定嗎?在種種人為操作下...我..我們還是準時到達了，在岔路口遇到超速隊友正低頭大嗑午餐，在一番說服下，終於偕男友出發這最後200公尺的爬升...(邊爬都感受的到後面都酸掉的怒意)，然後在最後一小段仍然被強者超車惹，踏上三角點的那刻真的好開心，稜線的那頭是數小時前在的地方，午後陽光下，絲毫看不出有7個小人兒一路奮鬥過來的跡象，山就是這樣吧，從容優雅卻又那麼有力量。過程中的苦痛遠超出預期，不同於以往的長程單攻，卡斷艱險的路讓精神緊繃整路，再來睡眠不足也帶來很大的困擾。總之謝謝山 謝謝天氣 謝謝同伴 謝謝我自己雖然始終沒有看過南峰金色的草原(上次在南華睡覺)，我想以後也不會來這裡跟很多人搶牌子拍照吧，旁邊的深崛山是個好選擇!

南峰、雲海與我

完整卡斷一覽

最..最後1(3)哩路後面的那段大家也都熟吧~就不多介紹了呀!中間走到9K實在撐不住倒頭睡了15分鐘，被去天池山莊晃悠的隊友追到，他們體力是真的好多，適時去看看人外有人的人真的挺有助益的，咦!好像忘記介紹大哥大姐們經歷完百是基本的，不外乎是一日北壁下屏風、一日O聖順/逆走、一日南湖、一日鹿山(近期最想單攻ㄉ路線!!)...等，所以我能跟他們並肩走完算是... 還可以吧:)另外，幸運的我們是屯原登山被封前一天爬，後來高繞路線似乎蠻累的，評估一下我當真負荷不了了...

附上嘎米的紀錄:

距離Distance 36.22km 時間Time 16:01:08 海拔爬升Elev Gain 4271m 高度減少Elev Loss 5367m 心情Mood 疲累100但滿足也100

*顯然嘎米出錯，參照手機航跡上的爬升是2905m/下降3919m，該換錶了吧@@謝謝大家看完! 有機會我們山上見!!**例行提醒:行程要評估體力跟做好安全規劃再出發呀