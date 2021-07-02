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不只池上伯朗大道！台東筆直「金剛大道」疫後走一趟，順遊諾亞方舟教堂

健行筆記 / 健行筆記Gina Szutu

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位在台東縣長濱鄉的長光 是個背山面海的美麗部落 沿著東13線長光產業道路一路往西 直行筆直的「金剛大道」旋即映入眼簾。每年5月底綠油油迎風搖曳的金黃稻田是最美的季節層次分明的梯田坐落在金剛山腳下與太平洋畔一直覺得金剛大道很美， 尤其可以看山看海只是兩次來的時間， 都是近傍晚或下午的時間都與心中最美的景致失之交臂

金剛大道

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為了遇上最美的金針花 我們在前一晚臨時調整了路線然後在爬萬人山時 又遇上了些狀況因此從萬人山下山後， 再回走到台11濱海路線時， 天空雲變多了…

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也因為調整路線， 我們得多繞一些路當然欣賞滿山遍野的美麗金針花， 還是得付出一些代價

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長光部落中， 最知名的金剛山因山勢地形， 彷彿一隻巨大的大猩猩矗立在山頭而得名

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抵達時這裡似乎剛下了些雨遠方金剛山巒上覆蓋了好看的山嵐….大道旁還設置了木製休憩亭來對了季節， 山海相連....稻穗翻飛...一定很美..

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雨後的小鍋牛.， 連旁邊的小樹葉都清新翠綠

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一部犁作車， 想像東部生活的慢調...

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些微的藍天一路筆直彷若無止境的延伸至海邊的大道， 反而帶點朦朧美…

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看得出山的那一頭， 隨著山嵐飄忽也有一種山雨欲來的感覺.....IMG_20190906_160813.jpgIMG_20190906_160854.jpg

沿路經過的樟原教堂是一座被譽為台灣最美之「諾亞方舟」造型教堂教堂改建成仿如一艘大船的造型

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但因為不能進入參觀斑駁的教堂牆身， 加上兩旁不少電線， 之於我實在拍不出其特色

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旅行遊賞在某些景緻也許就那麼一次， 往後絕響....但再與記憶中的金剛大道相遇則成了我下一次的嚮往 一場疫情， 讓人們習慣的生活日常起了絕大的變化或許也是在提醒我們慢下腳步來...不要行色匆匆不能出門的日子~只能靜待~雨後總後天晴....^.^

【台東。長濱】山與海最美的直線距離。

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