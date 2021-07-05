嗆辣登山路線！「戒茂斯上嘉明湖」　壯觀景色一生難忘

這趟三天的嘉明湖行程：第一天透過響導的介紹認識了很多植物、認識同行夥伴；第二天看高山林相、認識上到高處才會見到的植披；第三天終於見到嘉明湖＋俯瞰各大群山。走的是天馬的商業團戒茂斯上嘉明湖。

DAY1 戒茂斯登山口-新武呂溪營地 約 6km / 4h50m

戒茂斯其實是原住民語「山胡椒」的意思，也就是我們常聽到的「馬告」，曾經這裡滿山的山胡椒，是原住民料理中不可或缺的一味。下午兩點，我們從戒茂斯登山口出發，第一次休息在出發後半小時，這段已經是一路陡上，可見這戒茂斯上嘉明湖的路線，果然有著山胡椒的嗆辣，但辛苦換來的是難忘的美景，非常值得。

路上認識了許多野生植物：「酸藤」吃起來有青蘋果的味道，原來口渴的時候可以咀嚼！有點像鹽糖的功用。古時候也有作為鹽巴被使用。「青剛櫟」除了是卡通裡會被松鼠類搜集的食物，也是黑熊的食物啦！

這趟跟威力還有雅婷一起參加天馬的團（大約 20 人），第一次跟這麼大型團有點興奮，團員都很好聊所以路途非常愉快。抵達峭壁！峭壁後就會一路往戒茂斯山岔路。

抵達岔路之前會經過一段碎石坡，開始看到陽光啦！

會在岔路放下背包，輕裝前往戒茂斯山三角點，路上會經過龍貓洞，是不是真的很像！

三角點的排隊太長了所以沒有合照到…但這之後就是一路下坡往新武呂溪營地，抵達營地前會經過兩次溪水（都是新武呂溪），大約七點抵達帳篷內休息。

晚餐非常豐盛！沙茶空心菜、蒜泥白肉、打拋豬肉、洋蔥中卷…

這次的登山嚮導是馬男與卓哥。天馬的團第一天有含帳篷、睡袋、睡墊、晚餐、早餐、營地的水。這趟三天兩夜，沿途都在聽卓哥分享植物小知識，獲益良多！還意外發現了山上的縱火慣犯！想偷聽我們沿途學到什麼，密切關注我們的 Vlog 就知道了！

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DAY2 新武呂溪營地 – 嘉明妹池 約 7km / 8h30m

早上六點起床從新武呂溪一路陡上到嘉明妹池，營地其實有架設好的廁所（更衣帳下面挖洞），看到的時候馬上回想到在非洲參加露營時的廁所（下圖），有興趣的可以看我們非洲那趟的 IG story highlight，也是很棒的野外行程喔！雖然健行的部分比較少，但非洲在有生之年真的值得一去。

Anyway…要說的是這天清早在帳篷旁摸黑想去廁所…沿途竟然踩到人類大便。現在想起來還是很氣！明明有廁所！明明可以走遠一點！為何不蓋起來？嗚嗚真是太自私了…因此我的鞋子跟垃圾袋（裝個人衛生紙的）臭了一整天！無論鞋子再怎麼抹…心理陰影還是在啊！呼籲上廁所請謹慎拜託～也對走在我前後的山友感到抱歉，大家都很自動地跟我保持社交距離…不過這天看到的高山林相實在太美，沒有破壞我的好心情，往下拉看影片…這天就是瘋狂拍山林…

新武呂溪高度已經是 2,200m，出發就是一路陡上到各式營地，下面這張是高爾夫球場營地：

下面這張是足球場營地，我們在這裡休息了一小時（吃午餐、睡午覺），更多實景照看影片唷～

排球場、高爾夫球場、足球場…每個都很美！沿途因為跟著天馬的響導卓哥，學到了很多關於松樹、水鹿、森林的知識，參加登山團的好處就是可以伸手牌啊～只要開口問…幾乎都有解答！哈哈哈

分享幾個小知識（有更多在影片裡）：相較於五葉松，二葉松的樹皮有明顯的縱向深溝紋路、不規則狀剝落。看到樹幹上紅紅的其實是水鹿會吃紅檜，網路上有各式解答（歡迎 Google 一下，文章真的很多，也有一說是因為玉山箭竹不夠），讀起來個人覺得最有可能的是水鹿需要樹皮中某種養分來排出體內寄生蟲。這篇可參考沿途許多傾倒的樹幹也是大地養分的來源，常見的自然森林大火也會幫助二葉松的松果爆炸讓種子掉出來繁衍。

在足球場休息完就再繼續陡上，快速通過高爾夫球場營地後會看到獵寮遺址（下圖）。是獵人先把野味燻乾再帶下山的地方，脫水後的獵物會變得比較輕，比較容易帶下山。

接著會到 3,200m 俯瞰妹池，下午兩點半抵達妹池，總共走了九小時！

這趟下來覺得參加登山團的好處也是不少！嚮導控制的步伐速度很好，也知道哪裡可以休息、哪些路徑比較好走。再來就是對於負重也是一個分擔，水、食物、住宿都有提供。雖說這議題也是滿兩極，但不論是提供工作、從響導那邊學習尊重山林的知識…等等，這趟走起來是充滿感激的。當然第三天遇到同行夥伴高山症的狀況也是幫助很多，非常感謝天馬。

抵達妹池之後，現場竟然有提供拍照服裝！太冷了真的沒人要穿…但抱持著體驗的心情還是拍了幾張，後來真的太冷了，只想待在帳篷，就都沒照片了…完全無法離開睡袋，這還是六月的氣溫！要前往的朋友務必記得帶夠保暖衣物。

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DAY3 嘉明妹池 – 向陽山屋 約 13km / 8hrs

最後一天除了凌晨出發往嘉明湖那段路比較辛苦之外，最後的路線都相較簡單，景色也非常壯觀。比較可惜的是離開嘉明湖避難山屋之後就沿途下雨…手機也沒電…更多路線影像就要看影片了…

第一段凌晨快三點從嘉明妹池出發就是一路陡上到嘉明湖，路很小條也很陡，但最難的是摸黑走、看不到盡頭、也剛起床所以覺得特別累。

其實不算有看到日出，因為太陽被雲層擋住了，不過還是充滿喜悅…現在想起來更開心的是離開嘉明湖之後的景色也是一路壯觀…難怪還沒下山手機就沒電了哈哈哈。

跟夥伴坐在一起看日出…放空…台灣好美啊…

嘉明湖上方坐到快六點就往湖畔前進，同行夥伴剛好是咖啡師 (連結在這) 用嘉明湖的湖水來泡咖啡～記得來到這裡千萬不要把腳踩進湖裡喔！這是大家都有在飲用的水。

六點半啟程離開嘉明湖往三叉山前進

都是一路往上，但坡度很緩，所以滿悠閒的，只是還沒從驚嘆中恢復、也還在剛起床的狀態，所以實在走得有點喘…

七點半抵達三叉山，在我們狂拍一波山景的時候，三角點出現了排隊拍照的人龍。

從這邊開始一路的景都差不多這麼壯觀，我就不放太多照片了…哈哈哈需要自己走一趟啊！走這麼一趟真的會覺得一切都很值得，活著真好。

從三叉山走到向陽北峰會經過這座夫妻樹（細節看影片唷～）。

就連排隊拍夫妻樹的休息區也是這大景…

每次回頭都不敢想像剛剛自己走了這麼遠…對我而言這趟剛好是我阿基里斯腱斷掉一週年，覺得滿感人的，腳都沒有特別不適，非常感動。

抵達向陽北峰～這石頭下面真的就是懸崖…其實拍了更多照片在影片裡，這天真的是照片量暴增…

離開向陽北峰往嘉明湖山屋一路多數都是陡下，幾乎快要跑起來了。這次參加登山團最開心的就是認識了新朋友，也長了很多知識。後面還有發生同行夥伴有點高山症、血氧一度到 60+% （正常是 96-98%），由天馬的響導幫忙照護，非常感謝。

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