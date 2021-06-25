遠觀如摩艾石像！「東霸尖山」垂壁危崖好驚險　仍為意猶未盡的山林旅行

健行筆記 / 健行筆記九層塔

四秀稜線上，北方一列犬牙交錯的岩峰，總能讓我停腳凝神。前領的小霸與帶頭的大霸，經常門庭若市，戶限為穿。後頭五座石峰，聲勢烜赫，有如魁武奇偉的軍列；其中第四峰巍然屹立東關，霸基雄偉，岳界稱東霸尖山。東霸群峰偏離登山主線，路程刁纏，訪客寥若晨星。每回聖稜線上駐望，也僅靜賞巍峨，不曾起心動念。行旅奇萊北壁時，維尼提出探訪東霸的想法，當下心裡似乎早有盤算似的，竟毫不猶豫就承諾參加了。

6b5aea6485d15047c2ac9d5c365e1ede.jpg

諸霸群峰有如魁武奇偉的軍列爬山最頭痛睡眠障礙，心裡惦記著凌晨出發，結果搞得難以入睡。武陵往新達山屋這段陡坡，也算是熟蹊熟徑了，卻在缺眠疲睏的襲擾下，走得神疲力竭。午後雷聲隆隆，霹靂爆鳴迴盪山谷，林鳥靜默。重重濃雲籠罩池有山頭，眼界不明；四下充塞著一股山雨欲來的不安，讓人不由得提腳趕路。幸運地在山雨落下前，抵達新達山屋。週五的山屋，依然客滿營溢，人聲鼎沸；狹擠的山屋裡熱鬧烘烘，又一個失眠的夜晚！翌晨五點，亮眼的陽光，早早將山頭鋪上紅黃金光，儘管睡眼惺忪，看著北方諸霸山岳列景以待，豪情逸致也隨之抖擻。諸霸群峰看似近在咫尺，可惜看見不等於相見！朝聖之路，得下切至淡水河的源頭溪 — 塔克金溪，再爬上巴紗拉雲山與大霸的稜線，方抵達今明兩天的宿地 — 霸南山屋。霸南線尚不是熱門山徑，訪者稀落，四人舒舒服服的，享受了兩晚山林星夜的靜好。

68c85ce982d8118db59cb4742a2cb9b3.jpg霸南視角的人臉岩面利用半天的空檔，帶著簡裝，再訪諸霸的盟主 — 大霸尖山。從南邊上大霸是頭一遭，好天氣帶著陽光，讓重逢無需寒暄也能情貌合融。從中霸坪展望東霸諸峰，層層斜褶的岩壁，有如數座岩盆覆扣，重巌疊嶂，也像宮崎駿風之谷裡的王蟲，首尾相啣。

e3851a9030395dc50c9779de92b1c0ed.jpg岩丸般的東霸諸峰六月已近盛夏，正是高山花朵競艷的時節。中霸坪附近，繡球藤盛開，在夏日濃濃的綠意裡，皓雪般的大白花特別亮眼。全段向陽的山徑兩旁，也滿是朵朵艷紫的阿里山龍膽；藍天下，陽光裡，群芳不甘寂寞地，聚集了夏日高山繽紛的色彩。

6ef7a20c35033cbe4d90b7fe08b1d126.jpg

繡球藤妝襯的大小霸今日主要目的，是探明地圖上的中霸尖山。從中霸坪西望，不遠處一座森林茂密的鬱綠山頭，獨座突立，四週再無其他高峰，對照地圖，中霸尖身分應該不做他想。切入森林後，立即陷入了蔽天箭竹與冷杉的重重包圍。路徑全無，也不見路標，只能抓著方向往高處攀走。一路曲繞苦鑽地摸到高地崖邊，倚著一株枯木對標GPS的地圖，心裡疑惑明明已達渾圓山頂，卻身陷密不透風的冷杉與箭竹？正納悶這中霸尖的崚頂到底何處? 維尼驚喜地指著枯木上褪色的字跡：中霸尖 3392！真是淘氣的山頭！

849eb261671cf8ff9633ca25c80fe9e5.jpg

遠觀如摩艾石像的小霸第三日的行程訪東霸尖，行前搜尋的有限資料看來，路線並不複雜，但是耗磨體力。摸黑上了I Love You 平台，天光已明，陽光未露。抵大霸與東霸第一峰之間的鞍部時，初露的陽光，把大霸岩峰映染成了黃金山頭。準備下切的鞍部碎石坡，陷落在兩座巨大的岩體山峰之間，俯望深不見底。這一路陡下切行，得下降六百米的海拔，行前已把資料烙記腦海，開走時，還是因強烈的視覺壓力，深深地吸了口氣！

b1781cfc0de8adcc69c80a8963fa4f70.jpg

初露的陽光，把大霸映染成了黃金山頭 初段的碎細石，宛如流沙，每踩一步便往下滑陷一步，索性借力使力，一路溜滑至岩塊開始堆疊之處。下降一百多米海拔後，第一峰上匯聚的水流，自岩崖邊沖躍而下，下方岩基塌縮，此水流騰空飄落，逆著晨光，成了白紗飛瀑。此懸天紗瀑也釋疑了在大霸基處，聞聲不見水的疑惑。

cecef3284d2aab0728dde623aa3e49c0.jpg

第一峰下的懸天紗瀑進入塔克金溪北支流後，水勢漸大，巨石疊陳。隨著溪水左右流泛，小瀑水潭不斷，我們跟著反向左右切繞，跳石攀岩。兩個小時的急下陡行，原本還是峰稜相連的視野，現下四周山體高聳，變成了狹促的坐井觀天！第四、五峰之間，山溪沖刷了一條溪溝，提供了攀爬岩體山峰的便捷途徑。爬山有個鐵律，未達目的前的下降，都得如數奉還！下降了六百米海拔，這下也得爬升六百米海拔，才能登峰拜頂。

f4cb4c61a846bffd4ea63f4870eacff5.jpg

品田與雪山聖稜

自大霸鞍部下來，再上攀至東霸稜線，溪溝沿途滾落的石塊，很多恰好停止於臨界的平衡。手攀腳踏很容易破壞這個平衡，產生崩落；踩踏其上，得戰戰兢兢，謹慎探步。

東霸峰頂的視野，不負一趟山高水遠的辛苦。旋目四望，大霸至雪山稜脈如巨龍遊舞；四秀連稜橫嶺南方，品田在北面的山體，展示著與南面一樣的千層岩糕。大霸則有如火車頭，拖著東霸列峰前行，而更遠方如摩艾石像的小霸，巧成了火車頭的煙囪！

03981a8a1e67c91a32092a67c2bcf89e.jpg

如巨龍遊舞的聖稜

回程得把來時路倒走一趟，塔克金溪沿途暫屹偽穩的危石，仍是攀行時得小心的最大險阻。大霸鞍部前陡長的流瀉沙坡，輕踩即陷，微力就滑，根本無法立足，只好挨著第一峰的岩壁，扶岩拾步而上。山基龐偉的第一峰，垂壁危崖，積疊堆擠的岩片，經手一抓，竟能直接拉扯下來！倚走在這碎裂易崩的危巖下，心頭壓力山大！心理還不禁瞎想，萬一時乖命蹇，會不會如骨牌般，把這座巨石山體拉垮!

17ba8c0cb01739179c748f8f2171ada1.jpg

山徑夾擠在大霸與東霸第一峰間的山溝一趟旅行，一路涉足，一番壯景！入暮之前，攀抵大霸鞍部，終得喘憩之地。迴身凝望山谷，已經山嵐壟罩，雲霧封幽。山林旅行常常勞形怡神而餘味無窮！眼下儘管空靈迷濛，視野一片白茫，心魂卻似乎仍然意猶未盡，戀戀依依，還在流連貪吮那白雲深處的滋味！

登山

延伸閱讀

陽光基金會推線上通報 供燒傷、口腔癌患者求助

廖家飯糰帶頭復興台灣經典米早餐「米漿尬飯糰」

陽光美少女 木村光希搶先選搭COACH早秋新款丹寧提包

延緩永和山枯竭 頭份尖山下圳緊急抽水工程日增3萬噸

相關新聞

遠觀如摩艾石像！「東霸尖山」垂壁危崖好驚險　仍為意猶未盡的山林旅行

四秀稜線上，北方一列犬牙交錯的岩峰，總能讓我停腳凝神。前領的小霸與帶頭的大霸，經常門庭若市，戶限為穿。後頭五座石峰，聲勢烜赫，有如魁武奇偉的軍列；其中第四峰巍然屹立東關，霸基雄偉，岳界稱東霸尖山。東霸

疫後來場中級冒險！台中「鳶嘴西稜步道」逆走　闖入大自然攀岩場

前陣子天氣開始變熱，加上好久沒有冒險了！蠢蠢欲動的橘編規畫了趟難度中等的鳶嘴西稜步道逆走之旅。 關於鳶嘴山步道海拔2180公尺，位於台中和平區，在雪山西南稜山系下，屬於大雪山森林遊樂區，有森林步道、

拇指山景觀最美！台北「南港山健行路線」古今走法揭密

南港山是台北市南區能見度很高的一座山，從大安區往東邊看，可以看到一片綿延的山脈就是南港山，這條山脈從南港經過信義、木柵一直延伸到大安，形成一條台北城南的大縱走。這一山路上歷史人文薈萃，分布許多先民往來

居高臨下賞「綠油油稻田＋鐵道美景」！苗栗鄭漢步道　解封後療癒必去

台灣的四季已經不是那麼分明了 快11月天除了早晚微微的風還能感受著些微秋意....又或者依序著季節的農作耕種 知道鄭漢步道是因為一張張站在高處遠眺滿眼綠的稻田阡陌被吸引著....這天，

疫後健康登山指南！盤點「北部16座小百岳」　基隆山最親民、大尖山天梯無止境

住家附近的郊山、海拔不高的台灣小百岳，適合任何年齡的路線，座座可輕易攀登。但，有些小百岳的路徑指標不是太明顯。有些交通也不是太便利(除非是住附近)。有些小百岳的登山口不只一個。非常時期，請大家齊心努力

絕美的懸天飛瀑！ 南一段最高峰「關山」仙氣十足 流雲飛舞令人讚嘆

快閃的熱帶低壓，差點讓行程變卦，幸運地如期出發，要擔心的只剩夏季的午後雷雨！莫拉克風災之後，南橫公路易崩難修，工程單位經年的努力，常毀於一場豪雨或地震，脆弱的地質，甚至無風無雨也能在自然的營力中崩塌。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。