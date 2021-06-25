遠觀如摩艾石像！「東霸尖山」垂壁危崖好驚險　仍為意猶未盡的山林旅行

四秀稜線上，北方一列犬牙交錯的岩峰，總能讓我停腳凝神。前領的小霸與帶頭的大霸，經常門庭若市，戶限為穿。後頭五座石峰，聲勢烜赫，有如魁武奇偉的軍列；其中第四峰巍然屹立東關，霸基雄偉，岳界稱東霸尖山。東霸群峰偏離登山主線，路程刁纏，訪客寥若晨星。每回聖稜線上駐望，也僅靜賞巍峨，不曾起心動念。行旅奇萊北壁時，維尼提出探訪東霸的想法，當下心裡似乎早有盤算似的，竟毫不猶豫就承諾參加了。

諸霸群峰有如魁武奇偉的軍列爬山最頭痛睡眠障礙，心裡惦記著凌晨出發，結果搞得難以入睡。武陵往新達山屋這段陡坡，也算是熟蹊熟徑了，卻在缺眠疲睏的襲擾下，走得神疲力竭。午後雷聲隆隆，霹靂爆鳴迴盪山谷，林鳥靜默。重重濃雲籠罩池有山頭，眼界不明；四下充塞著一股山雨欲來的不安，讓人不由得提腳趕路。幸運地在山雨落下前，抵達新達山屋。週五的山屋，依然客滿營溢，人聲鼎沸；狹擠的山屋裡熱鬧烘烘，又一個失眠的夜晚！翌晨五點，亮眼的陽光，早早將山頭鋪上紅黃金光，儘管睡眼惺忪，看著北方諸霸山岳列景以待，豪情逸致也隨之抖擻。諸霸群峰看似近在咫尺，可惜看見不等於相見！朝聖之路，得下切至淡水河的源頭溪 — 塔克金溪，再爬上巴紗拉雲山與大霸的稜線，方抵達今明兩天的宿地 — 霸南山屋。霸南線尚不是熱門山徑，訪者稀落，四人舒舒服服的，享受了兩晚山林星夜的靜好。

霸南視角的人臉岩面利用半天的空檔，帶著簡裝，再訪諸霸的盟主 — 大霸尖山。從南邊上大霸是頭一遭，好天氣帶著陽光，讓重逢無需寒暄也能情貌合融。從中霸坪展望東霸諸峰，層層斜褶的岩壁，有如數座岩盆覆扣，重巌疊嶂，也像宮崎駿風之谷裡的王蟲，首尾相啣。

岩丸般的東霸諸峰六月已近盛夏，正是高山花朵競艷的時節。中霸坪附近，繡球藤盛開，在夏日濃濃的綠意裡，皓雪般的大白花特別亮眼。全段向陽的山徑兩旁，也滿是朵朵艷紫的阿里山龍膽；藍天下，陽光裡，群芳不甘寂寞地，聚集了夏日高山繽紛的色彩。

繡球藤妝襯的大小霸今日主要目的，是探明地圖上的中霸尖山。從中霸坪西望，不遠處一座森林茂密的鬱綠山頭，獨座突立，四週再無其他高峰，對照地圖，中霸尖身分應該不做他想。切入森林後，立即陷入了蔽天箭竹與冷杉的重重包圍。路徑全無，也不見路標，只能抓著方向往高處攀走。一路曲繞苦鑽地摸到高地崖邊，倚著一株枯木對標GPS的地圖，心裡疑惑明明已達渾圓山頂，卻身陷密不透風的冷杉與箭竹？正納悶這中霸尖的崚頂到底何處? 維尼驚喜地指著枯木上褪色的字跡：中霸尖 3392！真是淘氣的山頭！

遠觀如摩艾石像的小霸第三日的行程訪東霸尖，行前搜尋的有限資料看來，路線並不複雜，但是耗磨體力。摸黑上了I Love You 平台，天光已明，陽光未露。抵大霸與東霸第一峰之間的鞍部時，初露的陽光，把大霸岩峰映染成了黃金山頭。準備下切的鞍部碎石坡，陷落在兩座巨大的岩體山峰之間，俯望深不見底。這一路陡下切行，得下降六百米的海拔，行前已把資料烙記腦海，開走時，還是因強烈的視覺壓力，深深地吸了口氣！

初露的陽光，把大霸映染成了黃金山頭 初段的碎細石，宛如流沙，每踩一步便往下滑陷一步，索性借力使力，一路溜滑至岩塊開始堆疊之處。下降一百多米海拔後，第一峰上匯聚的水流，自岩崖邊沖躍而下，下方岩基塌縮，此水流騰空飄落，逆著晨光，成了白紗飛瀑。此懸天紗瀑也釋疑了在大霸基處，聞聲不見水的疑惑。

第一峰下的懸天紗瀑進入塔克金溪北支流後，水勢漸大，巨石疊陳。隨著溪水左右流泛，小瀑水潭不斷，我們跟著反向左右切繞，跳石攀岩。兩個小時的急下陡行，原本還是峰稜相連的視野，現下四周山體高聳，變成了狹促的坐井觀天！第四、五峰之間，山溪沖刷了一條溪溝，提供了攀爬岩體山峰的便捷途徑。爬山有個鐵律，未達目的前的下降，都得如數奉還！下降了六百米海拔，這下也得爬升六百米海拔，才能登峰拜頂。

品田與雪山聖稜

自大霸鞍部下來，再上攀至東霸稜線，溪溝沿途滾落的石塊，很多恰好停止於臨界的平衡。手攀腳踏很容易破壞這個平衡，產生崩落；踩踏其上，得戰戰兢兢，謹慎探步。

東霸峰頂的視野，不負一趟山高水遠的辛苦。旋目四望，大霸至雪山稜脈如巨龍遊舞；四秀連稜橫嶺南方，品田在北面的山體，展示著與南面一樣的千層岩糕。大霸則有如火車頭，拖著東霸列峰前行，而更遠方如摩艾石像的小霸，巧成了火車頭的煙囪！

如巨龍遊舞的聖稜

回程得把來時路倒走一趟，塔克金溪沿途暫屹偽穩的危石，仍是攀行時得小心的最大險阻。大霸鞍部前陡長的流瀉沙坡，輕踩即陷，微力就滑，根本無法立足，只好挨著第一峰的岩壁，扶岩拾步而上。山基龐偉的第一峰，垂壁危崖，積疊堆擠的岩片，經手一抓，竟能直接拉扯下來！倚走在這碎裂易崩的危巖下，心頭壓力山大！心理還不禁瞎想，萬一時乖命蹇，會不會如骨牌般，把這座巨石山體拉垮!

山徑夾擠在大霸與東霸第一峰間的山溝一趟旅行，一路涉足，一番壯景！入暮之前，攀抵大霸鞍部，終得喘憩之地。迴身凝望山谷，已經山嵐壟罩，雲霧封幽。山林旅行常常勞形怡神而餘味無窮！眼下儘管空靈迷濛，視野一片白茫，心魂卻似乎仍然意猶未盡，戀戀依依，還在流連貪吮那白雲深處的滋味！