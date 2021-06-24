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居高臨下賞「綠油油稻田＋鐵道美景」！苗栗鄭漢步道　解封後療癒必去

健行筆記 / 健行筆記Gina Szutu

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台灣的四季已經不是那麼分明了 快11月天除了早晚微微的風還能感受著些微秋意....又或者依序著季節的農作耕種

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知道鄭漢步道是因為一張張站在高處遠眺滿眼綠的稻田阡陌被吸引著....這天， 決定來親身瞧瞧..

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步道入口處不太起眼幸好有瞧見一旁小小的指標即使在拐了彎後還有些遲疑終算看見了熟悉的階梯步道...

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步道的指示牌旁還有著立紀念碑的說明

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枕木為梯的棧道鋪整的很整齊

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約每前行200M一旁就會有標示提醒著遊人

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行經不多久路旁倒了一棵大樹險些以為步道暫時關閉了...

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步道沿線有樟樹， 木麻黃， 還有不知名的果實.... 

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這天的天氣極好伴隨著抬頭的藍天白雲雖然有些熱氣幸好沿途靠著兩旁大樹多少還能遮蔭

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約莫一公里來到小山丘上的鄭漢紀念碑

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一旁還有小椅子可休憩

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故事源於53年間談文村有名廿多歲青年鄭漢，某日於田間耕作，一群在中港溪畔嬉戲的孩童陷入急流中，已快滅頂鄭漢聽到求救聲奮不顧身跳入河中救起小孩自己卻因腳部被水壩鐵絲割傷無法上岸而溺斃...

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當時教育部長閻振興為表彰鄭漢捨己救人的義行，54年間在當地視野最好山上立碑紀念並題上「人溺己溺」等字，留傳至今以上說明摘自網路

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小山坡上的視野極好 可以遠眺中港溪平原及台灣海峽

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眼下的這戶人家 就被包圍在四周滿是綠意稻田之中

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居高臨下 一方方錯落有致的稻田 有如平整的地毯 真是美麗的田野景致

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IMG_0101.JPG而晴朗天空下的藍天白雲 視野遼闊 更顯得宜人景色

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居高臨下還有一個賣點 那就是 ~C型鐵道

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因為不趕時間 休息的空檔也順便等等火車

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遠處傳來了鳴笛聲 瞬間捕捉了火車繞行在C型彎道上的風采 據說這C型鐵道 可是吸引許多愛好攝影的人前往捕捉美境呢   倒是那天到達步道入口約不到10點 一直走到小山丘上 都沒遇見遊人 直到回程， 才陸續續看到一些人 說真的， 一度我還有些遲疑.... 假日裡， 按理說 前去運動的人應該不少 也不知是不是時間不對 總之這條來回約2公里的步道挺好走的 不過~找個伴 就能避免和我一樣的遲疑 更免得壞了出門的興致 ^.^

城市漫遊。 gina

步道

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