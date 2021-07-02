友善百岳疫後闖！「閂山＆鈴鳴山」腹地雖小、展望不輸陣

二月初拜訪了中央山脈北二段的無明山和甘薯峰；這一趟來閂山、鈴鳴山輕鬆散步。閂山、鈴鳴山也是中央山脈北二段的百岳，但和無明山、甘薯峰個性迥異。它們路徑清晰、無困難地形、稜線上的展望極佳、沒有險悪危崖、沒有陡上陡下到令人昏倒的山徑、也不需在暗夜中踩跨大石頭渡溪⋯取而代之的是柔美和緩的高山草原、純粹的原始林、蒼勁巨大的鐵杉樹群和一路上壯大相伴的南湖大山、中央尖山、無明、甘薯、鋸齒連峰以至於奇萊稜線⋯⋯

一樣坐得利卡行經在搖晃到快吐出來的730林道，今天多了幾個好朋友來跟我們道早安，沿路看到4隻藍腹鷴在林道上悠晃。11.7K開始，背起10公斤的背包繼續730散步；近13公里的林道，只需爬升大約500公尺，即可抵達閂山登山口。這趟旅程背包輕很多、林道平緩又寬大、陽光灑落在樹林間⋯和三月中才剛走過的雪劍縱走比起來，心情和體力上都輕鬆多了！

從登山口到閂山山頂幾乎都走在平緩的箭竹矮草原中，唯二的陡坡就是登山口的一開始和快到山頂前的一小段。往山頂邁進途中，草原對面的南湖大山、中央尖山、甘薯峰、鬼門關斷崖、無明山、畢祿羊頭、以至於奇萊主北⋯紛紛露出頭來一路相伴。這感覺很奇妙，壯大的山岳一個個近在咫尺，和我們的距離只有一片綠油油的草皮，彷彿隨時都可以席地而坐來場野餐，和老朋友敍舊聊天，悠然自得！

閂山山頂腹地雖小但展望極好！常聽朋友們提到「閂山賞夕照」的美景令人難忘，但我們還不到下午3點就登頂，只好把機會留待下次了！

這一趟健行還有另外一個目的，就是來練習看地圖。雖然平常也有看地圖的習慣，但時常是「一條路走就對了」！這一趟閂山鈴鳴有很多不同的路可以繞來繞去，昨天登頂閂山之後，我們循著金明真路回到25K工寮；今天打算先過27K的崩壁到鈴鳴山登山口開始上攀，登頂鈴鳴山之後，沿稜線走到人待山、繼續往人待山北峰、再循著高繞路線回到25K工寮。看地圖走應該也不困難，只是這段路大部分的要穿梭在箭竹中，偶爾又會遇到岔路，需要多些細心辨認路跡，才不至於迷路。一整天可以慢慢悠晃，刻意背了4公斤的水，想在山上來個午茶時光。27K的崩壁，陷落的狀況越來越嚴重，幾年前山友們綁的繩子高高掛在山壁上方，和現在的繩子相差兩三層樓高！行經崩壁之前，已經有規劃好的高繞路線，只要爬一小段坡，並不疲累。✳️ 建議山友們放棄崩壁，走安全的高繞路線。

鈴鳴山前半段大部分走在樹林中，陡坡樹根路，走起來蠻吃力的。在樹林一直爬一直爬，出了樹林之後變成矮箭竹草原，草原健行不但平緩舒適，大景也一個個出現了！閂山、合歡群峰、中央尖山、無明山、甘薯峰、畢祿羊頭的鋸齒、奇萊東稜⋯⋯當我還在煩惱沿路風好大，待會兒到山頂怎麼煮茶享受時，到了山頂風就停了，輕輕鬆鬆把茶煮好，慢慢地一口一口聞香含潤，享受周圍群山陪伴的舒心愉悅。

人待山（H3110m），山頭是一片寬廣的草原，視野非常遼闊。 人待山山頂也沒有三角點，只有一塊寫了字的石頭，讓登臨的有緣人知道他的存在。以前，人待山列為百岳之一，但林文安前輩接受朋友的建議，將六順山列為百岳，代替原先規劃的人待山。從此之後，人待山就成了百岳遺珠，也不會有太多山友光臨⋯

人待山展望極好，席地而坐在山頂午餐，繼續煮了茶喝，細細想著⋯如果我是人待山，我會高興地落個清閒？還是無盡的惆悵呢？也因為不多山友蒞臨，人待山往人待人北峰的稜線上林相原始、箭竹高大且茂密、路跡不清楚⋯鑽來鑽去，偶爾在箭竹的空檔抬頭仰望，綠意盎然的樹叢，就像闖入了龍貓森林一樣，令人著迷且驚奇連連。

大仁哥常常用半羨慕的口氣說道⋯「阿米的怪習慣，總是在爬山之後還要去玩一玩再回家」是的！對我而言，爬山很辛苦，下山之後去附近好好梳洗、放鬆、順便來個小旅遊再回家，這樣才會有下一次上山的動力。想到快樂的溫泉之旅，清晨早早起身離開工寮，在730林道上開Turbo奔馳。沿途順道欣賞日出美景、巧遇胖嘟嘟的帝雉媽媽、在15K廢棄機車旁再來個早茶時光⋯

奇怪的是，一樣的730林道，一樣過崩壁、翻倒木、鑽箭竹⋯今天走起來怎麼特別不一樣？似乎有人簡單整理過？原來「阿凱登山服務團隊」的材哥和家文這一趟來協作服務山友之際，把沿路困難的點都簡單整理過：崩壁的繩子綁得更仔細，太巨大需要翻起的倒木鉅開一小段方便山友通過；因土石繼續掉落而搞得亂七八糟的崩壁，他倆一前一後把路徑清理踩踏得更緊實；25K工寮前長得很混亂的箭竹，常常誤使山友迷路，他們也開出一條清楚的路徑⋯多做這些，不會多工資，但山友們方便且安全多了。? 真的非常感謝！

2021年3月26日07:00 730林道11.7k 出發（H2300m）09:00 17.5K耳無溪叉路口09:10 閂山之門早餐09:50出發11:50 閂山登山口（H2836m）午餐12:15 出發14:00 金明真路叉路口（H3121m）14:50 閂山（H3168m）15:30 出發16:00金明真路叉路口17:30 25K工寮⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2021年3月27日06:40 25K工寮出發（2800m）08:30 鈴鳴山登山口09:15 人待山叉路口（3040m）10:30 鈴鳴山（H3272m）咖啡時光11:45 出發12:40 人待山叉路口13:15 人待山（H3110m）午茶時光14:00 出發14:15 人待山北峰（H3078m）15:30 回到高繞起點15:40 25K工寮⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2021年3月28日05:00 25K工寮出發 6:10 閂山登山口07:40 閂山之門08:30 廢棄機車早茶時光09:00 出發10:10 730林道11.7k