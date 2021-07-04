包場百岳「雪山主東北」！絢麗日出、鬼斧神匠的聖稜線　令人讚歎的美度

2018/9/8百岳雪山主東北(D3)─雪北山屋→雪山北峰往返→聖稜線→碎石坡→黑森林水源路→三六九山莊→雪山登山口服務站總里程數：14.60KM，總時數：12小時17分鐘(含休息)；高度上升：1861M，高度下降：3246M；最高海拔：3688M，最低海拔：1094M。感謝众人登山隊自組隊開團，月光仙子許淑珍邀請，水仙兄、財雲賢伉儷帶領，另感謝老天爺賞賜好天氣，使得行程得以平安順利完成。

由於前一日聖稜線的一場雨拖延時程，本來第前一日要去登頂的雪山北峰，改為這日一大早去登雪山北峰，因為往返只要40~50分鐘，因此輕裝摸黑前往，在觀景台東方即露出曙光，接著朝陽將天空雲彩染得通紅，且類似煙火般散開來，真是光彩奪目，美妙至極，有機會欣賞此日出之美，真是好運，天色漸漸轉亮，雪山主峰方向出現雲海，搭配著遠山剪影，十分優美，在木樁指示牌往大霸尖山、素密達斷崖望去，發現這段聖稜線看起來既驚險又雄偉，難怪有許多愛好探險的山友要去攀爬，我則卻之不恭，遠觀即可，不敢嘗試。

爬上一段石坡，即到達雪山北峰山頂，由於是我們包場，可以盡情拍登頂照，無論是個拍、團拍、小團拍，各個角度，基點與石堆上戰斧，均拍好拍滿，峰頂有360度視角，不論眺望雪山主峰與雲海，素密達斷崖方向的聖稜線，其景緻均令人讚嘆，真是巧奪天工之作，均堪稱大景，在峰頂逗留了半個多小時，才依依不捨下到雪北山屋，山屋旁的圓柏林木甚為高大、美觀，忍不住再瞧幾眼，很快地整裝下山，由於晴朗天氣，才能仔細觀看這段聖稜線優美景緻，沿路還有各種樣式的玉山圓柏可賞，終於來到2.5K下黑森林水源路叉路口，眼見石壁旁的碎石坡，就像一道垂直而下瀑布般的石瀑，其中有段拉繩，其餘則要依賴登山杖，但碎石會滑動，必須戰戰兢兢、小心翼翼往下，終於安然通過碎石坡，下到黑森林水源路，這段相對於往雪山主峰黑森林，除了景色無法比擬外，倒木太多也增添攀爬的難度，有段拉繩下溪谷，還要感謝領隊對淑敏的協助，到達叉路口指示牌時，發現霧氣已瀰漫至三六九山莊，從三六九山莊下山，則在大霧壟罩下一直趕路，況且也已無景可賞。

5:24隊友在觀賞日出。

5:25光彩奪目的日出景緻。

5:27光彩奪目的日出景緻。

5:28光彩奪目的日出景緻。

5:28光彩奪目的日出景緻。

5:31光彩奪目的日出景緻。

5:31光彩奪目的日出景緻。

5:34雪山主峰方向雲海。

5:35木樁指示牌，素密達山屋、雪北山屋與雪山北峰三叉路口。

5:35聖稜線素密達斷崖。

5:40爬過山坡即到達雪山北峰。

5:45雪山北峰登頂照。

5:46雪山北峰登頂照。

5:46雪山北峰登頂照。

5:47雪山北峰登頂照。

5:51遠眺雪山主峰方向雲海。

5:53遠眺雪山主峰方向雲海。

5:53遠眺雪山主峰方向雲海。

5:56雪山北峰登頂照團拍。

5:56雪山北峰登頂照團拍。

5:58遠眺雪山主峰方向雲海。

5:59雪山北峰登頂照。

6:00雪山北峰登頂照。

6:01雪山北峰登頂照。

6:06雪山北峰登頂照。

6::08雪山北峰登頂照。

6:11眺望遠處高山。

6:12眺望遠處高山。

6:12眺望遠處高山。

6:12雪山北峰登頂照。

6:14雪山北峰登頂照。

6:17雪山北峰登頂照。

6:20雪山北峰登頂照。

6:22雪山北峰登頂照。

6:23雪山北峰登頂照。

6:24眺望雪山主峰。

6:27聖稜線素密達斷崖。

6:27回望雪山北峰。

6:31聖稜線素密達斷崖。

6:33眺望雪山主峰。

6:33眺望雪山主峰。

6:33眺望雪山主峰。

6:34眺望雪山主峰。

6:36眺望遠山。

6:39眺望雪山主峰。

6:41眺望雪山主峰。

6:42石壁。

6:45眺望雪山主峰。

6:49雪北山屋旁圓柏。

6:50雪北山屋旁圓柏。

6:51雪北山屋旁圓柏。

6:53雪北山屋旁圓柏。

6:55雪北山屋。

7:21雪北山屋團拍。

7:22雪北山屋團拍。

7:28聖稜線的景觀。

7:40玉山圓柏。

7:41聖稜線的景觀。

7:47眺望雪山主峰。

7:49眺望雪山主峰。

7:51聖稜線的景觀。

7:59眺望雪山主峰。

8:14眺望雪山主峰。

8:14眺望雪山主峰。

8:18聖稜線的景觀。

8:22聖稜線的景觀。

8:23遠眺三六九山屋。

8:25聖稜線的景觀。

8:25聖稜線的景觀。

8:35聖稜線的景觀。

8:44玉山圓柏。

9:04玉山圓柏。

9:04聖稜線的景觀。

9:08玉山圓柏。

9:09聖稜線的景觀。

9:10玉山圓柏。

9:14聖稜線的景觀。

9:16雲霧壟罩。

9:22聖稜線的景觀。

9:27聖稜線的景觀。

9:47聖稜線的景觀。

9:49聖稜線的景觀。

9:51聖稜線與黑森林水源路叉路口。

9:52聖稜線與黑森林水源路叉路口。

9:52碎石坡石瀑。

9:52眺望雪山主峰圈谷。

9:52眺望雪山主峰圈谷。

9:56小心翼翼陡下碎石坡。

9:58拉繩小心翼翼陡下碎石坡。

10:04拉繩小心翼翼陡下碎石坡。

10:05碎石坡石瀑。

10:05小心翼翼陡下碎石坡。

10:16終於完成碎石坡。

10:18感謝隊友的點心慰勞。

10:22回望碎石坡。

10:36黑森林水源路景觀。

10:39黑森林水源路景觀。

10:43黑森林水源路景觀。

10:44黑森林水源路景觀。

10:50黑森林水源路景觀。

11:12領隊財雲協助淑敏下到溪谷。

11:14黑森林水源路景觀。

11:21黑森林水源路景觀。

11:23黑森林水源路景觀。

11:25黑森林水源路景觀。

11:50黑森林水源路景觀。

12:04終於到達0.2K大草原。

12:04終於到達0.2K大草原。 12:09眺望三六九山莊。

12:11雪山主峰黑森林、黑森林水源路與三六九山莊叉路口。

12:14眺望三六九山莊。

12:17眺望雪山主峰黑森林。

12:20三六九山莊。

13:07巒大花楸尚未轉紅，來年有機會再來觀賞。

13:24迷霧森林。

14:00直升機停機坪。

航跡圖。

航跡統計資料。

航跡海拔高度圖。