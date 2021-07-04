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包場百岳「雪山主東北」！絢麗日出、鬼斧神匠的聖稜線　令人讚歎的美度

健行筆記 / 健行筆記張春祥

2018/9/8百岳雪山主東北(D3)─雪北山屋→雪山北峰往返→聖稜線→碎石坡→黑森林水源路→三六九山莊→雪山登山口服務站總里程數：14.60KM，總時數：12小時17分鐘(含休息)；高度上升：1861M，高度下降：3246M；最高海拔：3688M，最低海拔：1094M。感謝众人登山隊自組隊開團，月光仙子許淑珍邀請，水仙兄、財雲賢伉儷帶領，另感謝老天爺賞賜好天氣，使得行程得以平安順利完成。

由於前一日聖稜線的一場雨拖延時程，本來第前一日要去登頂的雪山北峰，改為這日一大早去登雪山北峰，因為往返只要40~50分鐘，因此輕裝摸黑前往，在觀景台東方即露出曙光，接著朝陽將天空雲彩染得通紅，且類似煙火般散開來，真是光彩奪目，美妙至極，有機會欣賞此日出之美，真是好運，天色漸漸轉亮，雪山主峰方向出現雲海，搭配著遠山剪影，十分優美，在木樁指示牌往大霸尖山、素密達斷崖望去，發現這段聖稜線看起來既驚險又雄偉，難怪有許多愛好探險的山友要去攀爬，我則卻之不恭，遠觀即可，不敢嘗試。

爬上一段石坡，即到達雪山北峰山頂，由於是我們包場，可以盡情拍登頂照，無論是個拍、團拍、小團拍，各個角度，基點與石堆上戰斧，均拍好拍滿，峰頂有360度視角，不論眺望雪山主峰與雲海，素密達斷崖方向的聖稜線，其景緻均令人讚嘆，真是巧奪天工之作，均堪稱大景，在峰頂逗留了半個多小時，才依依不捨下到雪北山屋，山屋旁的圓柏林木甚為高大、美觀，忍不住再瞧幾眼，很快地整裝下山，由於晴朗天氣，才能仔細觀看這段聖稜線優美景緻，沿路還有各種樣式的玉山圓柏可賞，終於來到2.5K下黑森林水源路叉路口，眼見石壁旁的碎石坡，就像一道垂直而下瀑布般的石瀑，其中有段拉繩，其餘則要依賴登山杖，但碎石會滑動，必須戰戰兢兢、小心翼翼往下，終於安然通過碎石坡，下到黑森林水源路，這段相對於往雪山主峰黑森林，除了景色無法比擬外，倒木太多也增添攀爬的難度，有段拉繩下溪谷，還要感謝領隊對淑敏的協助，到達叉路口指示牌時，發現霧氣已瀰漫至三六九山莊，從三六九山莊下山，則在大霧壟罩下一直趕路，況且也已無景可賞。

b452f5458d0153fd87a653de835fbafb.jpg5:24隊友在觀賞日出。

94ccf9356863582d248e25864a51dfab.jpg5:25光彩奪目的日出景緻。

1912984a4cd1b0d3a5d254e54c2cd9fa.jpg5:27光彩奪目的日出景緻。

7567ef9e24b7af55b9ca1ae977f3a8c8.jpg5:28光彩奪目的日出景緻。

0172b0bb13927091f62e6299b1b28d06.jpg5:28光彩奪目的日出景緻。

830a4e5d54259650d4d32e6729ca6879.jpg5:31光彩奪目的日出景緻。

e0880288e746e8276d7cd0127a9c39d2.jpg5:31光彩奪目的日出景緻。

21b126640598f17ffb87c5616cf02720.jpg5:34雪山主峰方向雲海。

7911dada8a837c459f077690962fe0ad.jpg5:35木樁指示牌，素密達山屋、雪北山屋與雪山北峰三叉路口。

833db6cda17950ec4a66cc6618491c69.jpg5:35聖稜線素密達斷崖。

131bef9ff1f661c0ee398e7e07d19dd6.jpg5:40爬過山坡即到達雪山北峰。

7da128fa406387fe366825fca692b49f.jpg5:45雪山北峰登頂照。

c8dc74ea28e027e1161dcc9deaf1c296.jpg5:46雪山北峰登頂照。

49f8646d3b8f34cb6b0aaaafb7562030.jpg5:46雪山北峰登頂照。

e3c97ae23857d8ffc6974eff27067e68.jpg5:47雪山北峰登頂照。

502c3dd38983808f1d2be002d72a245c.jpg5:51遠眺雪山主峰方向雲海。

532b1af0ff0e027d9a4b7c59cc04f815.jpg5:53遠眺雪山主峰方向雲海。

b7379709e17a42fd06c1f71d1a8620cc.jpg5:53遠眺雪山主峰方向雲海。

f293b1ef391a731f7b55751c69d84557.jpg5:56雪山北峰登頂照團拍。

27ae1c683a4d21965f16e8962617f248.jpg5:56雪山北峰登頂照團拍。

39292c005c9c7e493dd51544ac81757c.jpg5:58遠眺雪山主峰方向雲海。

a1aaa2ad48c6836f3cd37b21de16aa53.jpg5:59雪山北峰登頂照。

b50697f1247d5679e19379bf39900cf7.jpg6:00雪山北峰登頂照。

ce52dcef1b30de26c24dc09e9477ffa6.jpg6:01雪山北峰登頂照。

20021b0c6d059400fdeb75412b3be95d.jpg6:06雪山北峰登頂照。

242a96cd5ef4a56f3ae277149f1b994f.jpg6::08雪山北峰登頂照。

0aafe90172ce20401dbad1afbbd265cf.jpg6:11眺望遠處高山。

20ff063e8db869f006f4d31d94c87e5f.jpg6:12眺望遠處高山。

470f144ce04276c08e7feac113424a3e.jpg6:12眺望遠處高山。

808b4649d8683f205b43d35365e85a9e.jpg6:12雪山北峰登頂照。

c0a4895674bd9b1cd8ba5fc4718f9040.jpg6:14雪山北峰登頂照。

2b9bc7d60fe62a0043ef9fdef7444e4f.jpg6:17雪山北峰登頂照。

53ee26dc7b11aaaf1b23a062a1b10a52.jpg6:20雪山北峰登頂照。

3045b953f97c578a0ccab14fc837e4c0.jpg6:22雪山北峰登頂照。

30a3e8d745a2e49a61cbffd51d8c7604.jpg6:23雪山北峰登頂照。

01b830330483c497eef53f7241215d85.jpg6:24眺望雪山主峰。

989b3fc3a86c35d084d390ec89cfd3bb.jpg6:27聖稜線素密達斷崖。

c1b203baf979e09ef943dc00c4cbc932.jpg6:27回望雪山北峰。

526a8e21f137fc7aa8857f903f5e5201.jpg6:31聖稜線素密達斷崖。

01cfb58311919e27dcb67b0eba39b3cb.jpg6:33眺望雪山主峰。

0cbf077a5b2f85744d8b7bc9e27e50f8.jpg6:33眺望雪山主峰。

540f1909a72e7e59c06ef8abba9518d5.jpg6:33眺望雪山主峰。

d4ac00c9552bcbfa1c66cbc0bea53782.jpg6:34眺望雪山主峰。

82d32203e839e8d1302bab58597986d7.jpg6:36眺望遠山。

dc4217c11dcaea7f1ce770f532ca4aed.jpg6:39眺望雪山主峰。

97301d5155a98ea99dd354e7ea715330.jpg6:41眺望雪山主峰。

9bc1f272dd9f6f4623bbec17d496e1a7.jpg6:42石壁。

2ba659cca1b0871a580230e690899262.jpg6:45眺望雪山主峰。

b42873dbf65d192d85da6ffbd5f450c3.jpg6:49雪北山屋旁圓柏。

4204c2297d7c08e241d635721ff6ded4.jpg6:50雪北山屋旁圓柏。

c2cc0805ac7345aa4c1a56fbc26fc43a.jpg6:51雪北山屋旁圓柏。

26ae3ba7f0aaed4c975b5c0c484a2b13.jpg6:53雪北山屋旁圓柏。

5595ae30b98410a930d895e40886257a.jpg6:55雪北山屋。

b50fa1dce664c2497c980097ed2bdcde.jpg7:21雪北山屋團拍。

cd03af120aea7e50b20f2492a58ff4a1.jpg7:22雪北山屋團拍。

0b0511c10c4ec99fd432adee21474be4.jpg7:28聖稜線的景觀。

f7169cf1a783d31a194e80d005c86068.jpg7:40玉山圓柏。

3236c6835f79a258358f953db19ab73a.jpg7:41聖稜線的景觀。

abbca0a966d35c017ee85a187fbf6eb4.jpg7:47眺望雪山主峰。

403338db394ab639f509f922603164e8.jpg7:49眺望雪山主峰。

dfe91fc7d63e9d1997ad0dbf24c2bba7.jpg7:51聖稜線的景觀。

3683479fe4d99eb6b34872289699e43f.jpg7:59眺望雪山主峰。

c6fcaf15883186e5d130e9aa522e001b.jpg8:14眺望雪山主峰。

3e48183e8c2530a4665a07128984ef2b.jpg8:14眺望雪山主峰。

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8:18聖稜線的景觀。

2f7a2a8e3bba1c003aa49c7fe657cf33.jpg

8:22聖稜線的景觀。

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8:23遠眺三六九山屋。

a05a23aac308b06de45e74847227e6bd.jpg8:25聖稜線的景觀。

2ae154abaddf8bd13d20cfd41e1f1c5b.jpg8:25聖稜線的景觀。

79e2032e97ca9c526865b04e4899dcc7.jpg8:35聖稜線的景觀。

882aaaf0463da7183868fc96acfd02d4.jpg8:44玉山圓柏。

bb5fa87c5f0fd900137bd3a96bee5608.jpg9:04玉山圓柏。

6b4f80116a2f42f6f8a9824dff25d227.jpg9:04聖稜線的景觀。

8632e8a79d444a80997a15567ab0259a.jpg9:08玉山圓柏。

ffb3a897fac3f2c2f7b587bca56d55a5.jpg9:09聖稜線的景觀。

917f46d796f3023c737c8a72b1cbf19a.jpg9:10玉山圓柏。

03333633f8413568fdd383de6372e57a.jpg9:14聖稜線的景觀。

4b18b4de68ad018d5083ad17ceade1d5.jpg9:16雲霧壟罩。

1c342aa2aece7b905e470050245b0b3f.jpg9:22聖稜線的景觀。

0f4ebb73807e2d259affcc006073b7f2.jpg9:27聖稜線的景觀。

c8133dec9547d01d406177d26ee1460e.jpg9:47聖稜線的景觀。

1e9ebd6d9fee5db4980c91d9e1f8ad58.jpg9:49聖稜線的景觀。

f8c3bf77fc57605ae22d66279c55c161.jpg9:51聖稜線與黑森林水源路叉路口。

d090de390c6654e08a1bfa50381ef6d0.jpg9:52聖稜線與黑森林水源路叉路口。

fd105b278a047093e3b05fb923c9059f.jpg9:52碎石坡石瀑。

ceeb7b04f10c0a4799da0a504129a5d4.jpg9:52眺望雪山主峰圈谷。

f0828c9d0bbdf8239f0b831ad2fb51fe.jpg9:52眺望雪山主峰圈谷。

8d68b2e65e052e843cae348b3e1de3d7.jpg9:56小心翼翼陡下碎石坡。

a46d9dd8c618baa9ec955c9087fd193c.jpg9:58拉繩小心翼翼陡下碎石坡。

3e544b87754c136a85885d6de6f4084b.jpg10:04拉繩小心翼翼陡下碎石坡。

a67460dda597c489cab5164c6bb63965.jpg10:05碎石坡石瀑。

2b315caee1ac7edfaca176921c687363.jpg10:05小心翼翼陡下碎石坡。

60368c9f80015e208ece2de98b2a62a1.jpg10:16終於完成碎石坡。

a351018f1f8c181d7a634f5e320e0188.jpg10:18感謝隊友的點心慰勞。

f4fae1dc5d37823a6025876a72008141.jpg10:22回望碎石坡。

9bcc32c22a838ba6d37574120b8e77c7.jpg10:36黑森林水源路景觀。

b969bd1ec736628e4294a78dbe3e77b4.jpg10:39黑森林水源路景觀。

2c4068085cb79c6ba832eae7007b135b.jpg10:43黑森林水源路景觀。

a8f8f56a61a9fb2c55037127f7520141.jpg10:44黑森林水源路景觀。

6f12b0b0ebfa079a4c5fdae2a412b981.jpg10:50黑森林水源路景觀。

b32433f1e66f4d6f4979fac30c1683a0.jpg11:12領隊財雲協助淑敏下到溪谷。

d4b5bc5da58a81b6944399997d76fad3.jpg11:14黑森林水源路景觀。

618905c98ba7d83e9bc3b9a23491b7b3.jpg11:21黑森林水源路景觀。

092e3ad47696a86c2113779f1ef26d5c.jpg11:23黑森林水源路景觀。

de802913f458243282eecfdbd6ea1d87.jpg11:25黑森林水源路景觀。

67154a0634423d92197debd6f663cfe9.jpg11:50黑森林水源路景觀。

285960e93566755f533c113a6d39f948.jpg12:04終於到達0.2K大草原。

fcbcf25bcd58330b211f9e328544e81d.jpg12:04終於到達0.2K大草原。2ae3e98799f20149d70715e511c7f321.jpg12:09眺望三六九山莊。

898482ef52240dda4e6ae67d78fdb587.jpg12:11雪山主峰黑森林、黑森林水源路與三六九山莊叉路口。

c9c84548396da78f5b909b65c628b350.jpg12:14眺望三六九山莊。

bdac5708f4131383ae3cae2ffd3dce62.jpg12:17眺望雪山主峰黑森林。

2e8a3263104f75095afaebffe2a43da1.jpg12:20三六九山莊。

0b3d55196261f1891f57a8b9216fd47f.jpg13:07巒大花楸尚未轉紅，來年有機會再來觀賞。

925d2bc2b2fa402785918bb3d8f31b05.jpg13:24迷霧森林。

35f6841b9766310b131ca1d259757cfe.jpg14:00直升機停機坪。

00b66f6d3edd75b29025328fdeb8e7b9.png航跡圖。

924ac4a1f139dc05c60d082b7281f364.png航跡統計資料。

57f5fc4f8f4492a74ffd8f2da17e1be4.png航跡海拔高度圖。

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