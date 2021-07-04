包場百岳「雪山主東北」！絢麗日出、鬼斧神匠的聖稜線 令人讚歎的美度
2018/9/8百岳雪山主東北(D3)─雪北山屋→雪山北峰往返→聖稜線→碎石坡→黑森林水源路→三六九山莊→雪山登山口服務站總里程數：14.60KM，總時數：12小時17分鐘(含休息)；高度上升：1861M，高度下降：3246M；最高海拔：3688M，最低海拔：1094M。感謝众人登山隊自組隊開團，月光仙子許淑珍邀請，水仙兄、財雲賢伉儷帶領，另感謝老天爺賞賜好天氣，使得行程得以平安順利完成。
由於前一日聖稜線的一場雨拖延時程，本來第前一日要去登頂的雪山北峰，改為這日一大早去登雪山北峰，因為往返只要40~50分鐘，因此輕裝摸黑前往，在觀景台東方即露出曙光，接著朝陽將天空雲彩染得通紅，且類似煙火般散開來，真是光彩奪目，美妙至極，有機會欣賞此日出之美，真是好運，天色漸漸轉亮，雪山主峰方向出現雲海，搭配著遠山剪影，十分優美，在木樁指示牌往大霸尖山、素密達斷崖望去，發現這段聖稜線看起來既驚險又雄偉，難怪有許多愛好探險的山友要去攀爬，我則卻之不恭，遠觀即可，不敢嘗試。
爬上一段石坡，即到達雪山北峰山頂，由於是我們包場，可以盡情拍登頂照，無論是個拍、團拍、小團拍，各個角度，基點與石堆上戰斧，均拍好拍滿，峰頂有360度視角，不論眺望雪山主峰與雲海，素密達斷崖方向的聖稜線，其景緻均令人讚嘆，真是巧奪天工之作，均堪稱大景，在峰頂逗留了半個多小時，才依依不捨下到雪北山屋，山屋旁的圓柏林木甚為高大、美觀，忍不住再瞧幾眼，很快地整裝下山，由於晴朗天氣，才能仔細觀看這段聖稜線優美景緻，沿路還有各種樣式的玉山圓柏可賞，終於來到2.5K下黑森林水源路叉路口，眼見石壁旁的碎石坡，就像一道垂直而下瀑布般的石瀑，其中有段拉繩，其餘則要依賴登山杖，但碎石會滑動，必須戰戰兢兢、小心翼翼往下，終於安然通過碎石坡，下到黑森林水源路，這段相對於往雪山主峰黑森林，除了景色無法比擬外，倒木太多也增添攀爬的難度，有段拉繩下溪谷，還要感謝領隊對淑敏的協助，到達叉路口指示牌時，發現霧氣已瀰漫至三六九山莊，從三六九山莊下山，則在大霧壟罩下一直趕路，況且也已無景可賞。
5:24隊友在觀賞日出。
5:25光彩奪目的日出景緻。
5:27光彩奪目的日出景緻。
5:28光彩奪目的日出景緻。
5:28光彩奪目的日出景緻。
5:31光彩奪目的日出景緻。
5:31光彩奪目的日出景緻。
5:34雪山主峰方向雲海。
5:35木樁指示牌，素密達山屋、雪北山屋與雪山北峰三叉路口。
5:35聖稜線素密達斷崖。
5:40爬過山坡即到達雪山北峰。
5:45雪山北峰登頂照。
5:46雪山北峰登頂照。
5:46雪山北峰登頂照。
5:47雪山北峰登頂照。
5:51遠眺雪山主峰方向雲海。
5:53遠眺雪山主峰方向雲海。
5:53遠眺雪山主峰方向雲海。
5:56雪山北峰登頂照團拍。
5:56雪山北峰登頂照團拍。
5:58遠眺雪山主峰方向雲海。
5:59雪山北峰登頂照。
6:00雪山北峰登頂照。
6:01雪山北峰登頂照。
6:06雪山北峰登頂照。
6::08雪山北峰登頂照。
6:11眺望遠處高山。
6:12眺望遠處高山。
6:12眺望遠處高山。
6:12雪山北峰登頂照。
6:14雪山北峰登頂照。
6:17雪山北峰登頂照。
6:20雪山北峰登頂照。
6:22雪山北峰登頂照。
6:23雪山北峰登頂照。
6:24眺望雪山主峰。
6:27聖稜線素密達斷崖。
6:27回望雪山北峰。
6:31聖稜線素密達斷崖。
6:33眺望雪山主峰。
6:33眺望雪山主峰。
6:33眺望雪山主峰。
6:34眺望雪山主峰。
6:36眺望遠山。
6:39眺望雪山主峰。
6:41眺望雪山主峰。
6:42石壁。
6:45眺望雪山主峰。
6:49雪北山屋旁圓柏。
6:50雪北山屋旁圓柏。
6:51雪北山屋旁圓柏。
6:53雪北山屋旁圓柏。
6:55雪北山屋。
7:21雪北山屋團拍。
7:22雪北山屋團拍。
7:28聖稜線的景觀。
7:40玉山圓柏。
7:41聖稜線的景觀。
7:47眺望雪山主峰。
7:49眺望雪山主峰。
7:51聖稜線的景觀。
7:59眺望雪山主峰。
8:14眺望雪山主峰。
8:14眺望雪山主峰。
8:18聖稜線的景觀。
8:22聖稜線的景觀。
8:23遠眺三六九山屋。
8:25聖稜線的景觀。
8:25聖稜線的景觀。
8:35聖稜線的景觀。
8:44玉山圓柏。
9:04玉山圓柏。
9:04聖稜線的景觀。
9:08玉山圓柏。
9:09聖稜線的景觀。
9:10玉山圓柏。
9:14聖稜線的景觀。
9:16雲霧壟罩。
9:22聖稜線的景觀。
9:27聖稜線的景觀。
9:47聖稜線的景觀。
9:49聖稜線的景觀。
9:51聖稜線與黑森林水源路叉路口。
9:52聖稜線與黑森林水源路叉路口。
9:52碎石坡石瀑。
9:52眺望雪山主峰圈谷。
9:52眺望雪山主峰圈谷。
9:56小心翼翼陡下碎石坡。
9:58拉繩小心翼翼陡下碎石坡。
10:04拉繩小心翼翼陡下碎石坡。
10:05碎石坡石瀑。
10:05小心翼翼陡下碎石坡。
10:16終於完成碎石坡。
10:18感謝隊友的點心慰勞。
10:22回望碎石坡。
10:36黑森林水源路景觀。
10:39黑森林水源路景觀。
10:43黑森林水源路景觀。
10:44黑森林水源路景觀。
10:50黑森林水源路景觀。
11:12領隊財雲協助淑敏下到溪谷。
11:14黑森林水源路景觀。
11:21黑森林水源路景觀。
11:23黑森林水源路景觀。
11:25黑森林水源路景觀。
11:50黑森林水源路景觀。
12:04終於到達0.2K大草原。
12:04終於到達0.2K大草原。12:09眺望三六九山莊。
12:11雪山主峰黑森林、黑森林水源路與三六九山莊叉路口。
12:14眺望三六九山莊。
12:17眺望雪山主峰黑森林。
12:20三六九山莊。
13:07巒大花楸尚未轉紅，來年有機會再來觀賞。
13:24迷霧森林。
14:00直升機停機坪。
航跡圖。
航跡統計資料。
航跡海拔高度圖。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言