輕鬆健行路線get！登上南投「武界山」　連走獅凸魯山、橫屏山、橫屏山西峰

早晨7點騎上機車，由埔里來到武界山的登山口。今天由武界山、獅凸魯山、橫屏山、橫屏山西峰原路往返，在這之前橫屏山已經登頂三次，是由埔里鯉魚潭附近墘溪路一處養雞場，走橫屏山林道上山。過了武界山後，到橫屏山登山口之前，山徑被林蔭遮蔽，只有斑駁微落的陽光自樹梢篩下，不會有灼熱之感。大多數路段沿稜而行，空隙處日月潭，魚池聚落無不朗然入目。抵達橫屏山登山口，算是接上了橫屏山林道，登頂橫屏山只需10分鐘。沿林道再向橫屏山西峰推進，約30分鐘。這一段路線個人覺得輕鬆易行，景觀也令人著迷。今天來回10公里，實際行走時間約4 小時。

我的行車:埔里鎮(投71鄉道)往武界方向，9.1K右轉投71舊道，來到13K再往前不遠，有一棟鐵皮屋，取鐵皮屋正前方水泥道路往前約500公尺，武界山登山口在左邊。

行走軌跡:https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=509165

往武界時，瞥見埔里市區煙朧霧罩美麗的景觀，停下機車隨手拍。

投71鄉道9K處，再往前約150公尺要右轉。

投71鄉道9.1K，取右邊舊投71道路而上

來到卓社林道岔路，取左邊武界開心茶園方向

13K再往前不遠，可見一棟鐵皮屋

此處為武界檢查哨所在地，建築物經拆處留下空地，一旁有鐵皮屋，左上方有一座涼亭，循水泥道路往前500公尺，武界山登山口在左邊。開車者建議將車停放於此，這裡有寬敞的駐車空間，或這再往前200公尺，路旁有一處空地，可停放約四部車。

07:48武界山登山口

08:24武界山，

武界山過後，進入濃蔭蔽日的森林，頓時感覺清涼不少。

來到獅凸魯山岔路，取右走，先到獅凸魯山。

08:58獅凸魯山，無基點，再退回叉路。

09:08杜鵑林

09:42看見橫屏山，也接近橫屏山林道。

09:48橫屏山三角點

前往橫屏山西峰途中，遠眺埔里地區。

10:18橫屏山西峰登山口，有登山條易辨認。

10:25橫屏山西峰。