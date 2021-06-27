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山永遠都在！ 小樂的第23座小百岳「花蓮萬人山」 撐下去會變好
去年十月時因工作順訪隱身六十石山金針園區旁的一座小百岳-萬人山。後來因為工作的持續忙碌，這一天的照片就一直躺在硬碟裡。如果沒看到手舉牌照片，也差一點忘了我們曾來過這裡。
忘記小樂在幹嘛笑的這麼開心，但這幾年經歷的人生無常，更覺得再累都要把這一些記憶好好保留下來。有一句話：『山永遠都在』。但也只有好好活著，才有辦法再訪山林。加油，撐下來，一切會更好的！
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