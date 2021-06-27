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山永遠都在！ 小樂的第23座小百岳「花蓮萬人山」 撐下去會變好

健行筆記 / 健行筆記野孩子小樂

去年十月時因工作順訪隱身六十石山金針園區旁的一座小百岳-萬人山。後來因為工作的持續忙碌，這一天的照片就一直躺在硬碟裡。如果沒看到手舉牌照片，也差一點忘了我們曾來過這裡。

忘記小樂在幹嘛笑的這麼開心，但這幾年經歷的人生無常，更覺得再累都要把這一些記憶好好保留下來。有一句話：『山永遠都在』。但也只有好好活著，才有辦法再訪山林。加油，撐下來，一切會更好的！3656fd55ce845ca12456e6614d96f86c.jpg480684dc54a514ec4abc7ea99f49f6f3.jpgdbb7ad1ba5f039cbf6f67da3b364f6a9.jpgd0e3cb6f3ac3ff3ff357f76a6eefd1fa.jpgfeecbecf7520cfd2f891c7f6cc756796.jpge5d2ed36a85ac210e9b3373e0f33e854.jpg055cf3fc33c3b1e00b475395d761dcc8.jpgabfc4476fbccdd0568cd7a3af007138e.jpg1bfba5dfe4ba897a280223488acdb384.jpgbdea92940b5b0ec8428e6aa4df9057ba.jpgac1cd0fac866bce42f9e211fc88d4686.jpg9743e469326d7fbdda5bbb9eab67a7c2.jpgcb3ebb78b18839b8e832599550f1bc25.jpg6ac53ade8ebd215504fab5252200cc3d.jpg32e95bcb7340ccd42cf80bc0aff9475d.jpg522a70937203209fa955e38294a3cb46.jpg8a03bd661ccf7b618568a202c4138821.jpg5d5cba4eb971bfb114adcec875db5121.jpg30c803203498ed1a885f00228f61f15c.jpg

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