寫在疫情升溫前！百岳練習場「雲嘉七連峰」 最美也是最熱的茶園

之所以會爬雲嘉七連峰，是為了拿到一日南湖圈谷的門票，雖然完成了七連峰(中間幾度想放棄)但沒在時間內完成也沒有下華山溪，一日南湖圈谷只能暫時先pass。由樟腦寮車站出發，一路走經太平，最後走至大尖山，再原路回來，會走經過七個山頭，所以又稱雲嘉七連峰，來回共爬升1,735公尺，真的是破我單日爬升紀錄，加上中低海拔茶園無遮蔭，高溫炙熱真的讓人體力大失；但最美的路段也是這片最熱的茶園，可以遠眺郡大山塊。

時間表：2021.5.15 天氣晴照片記錄：iphone1208:20 樟腦寮車站整裝出發08:48 獨立山(1/7)09:17 奉天岩(休息20 mins)10:18 大籠嵿(2/7)10:29大巃頂西北峰10:44 太平吊橋11:32 太平山(中途迷路20mins)(3/7)12:08 梨子腳山(4/7)12:40 馬鞍山(5/7)13:00 二尖山平台吃愛玉13:26 二尖山(大休息20mins)(6/7)13:56 大尖山(7/7)回程(記錄點不多)15:42 太平老街補水補糧食17:26 奉天岩18:01 樟腦寮車站

加上休息共耗費快10個小時，跟原本預定的8小時差太多，看來同志仍須努力…

樟腦寮車站，沿著鐵道出發樟腦寮車站旁的路邊有免費停車的位置，停滿的話就繼續往上開，兩邊會有民營的停車場，一次50元。車站對面有廁所還有一些小攤販，可以做個小補給。

沿著鐵道走一小段過河，山洞前右轉向上，走至吊橋。

先抵達獨立山三角點後續行下階梯，回到鐵路，沿著右邊走往奉天岩前進，奉天岩是一座廟，也有廁所，還有無人商店可以買零食。這裡很多人會坐在這裡泡茶，牆壁上的櫃子都是一箱一箱民眾寄放的茶具，在這裡泡茶聊天看風景，愜意涼快(如果沒有挑戰七連峰的話)

奉天岩望出去景色

(左)路上很多這種大竹筍，有人在挖往大籠頂的路上開始陡上(身體狀況不太好，在途中大休息)，穿過樹林之後豁然開朗，滿滿的茶園，聽說阿里山茶葉都是在這裡種的。

至最高點時，有間餐廳養了兩隻姊妹貓貓，一胖一瘦，胖的還製造假車禍，太Q太Q!

當天天氣實在太好(熱)，在大籠頂可以看到玉山↑往上朝著水塔走後右切樓梯往下，朝太平市區前進。

抵達竹林茶坊就是到太平市區了，竹林茶坊這裡有也有廁所! 因為時間delay，先不進太平市區，往三元宮方向繼續前進。在這裡迷路了兩次，首先是找不到山友分享往太平山的縣道(感覺較近)，來回找了幾次後來決定依GPX地圖走三元宮右後方的樓梯「梅花路步道」，上去之後又迷了路，看著地圖選擇走離太平山基點較近的路線，往電塔前進，結果不小心私闖中華電信的地，被裡面正在維護電塔的人趕了出來，只好又往回走，乖乖依照GPX路線前進，才發現太平山三角點位置跟地圖上的太平山有所落差，遵照前人的GPX路線才是正確的。

接下來一直到馬鞍山幾乎都是走在茶園，沒有遮蔭，一定要做好防曬阿

放下面這張照片只是想述說沿途的路線有多熱，這個晴空萬里!

後來實在體力不支，無暇拍照記錄，在往二尖山的大平台(可接華山溪處)買了愛玉狂嗑，老闆娘看我們吃不夠還免費請我們一碗(感人)，繼續往二尖山趕路，在二尖山的唬爛亭大休息，餐廳有廁所也有運動飲料可以補給，約不到10分鐘的路程即可到大尖山。大尖山有另外一條陡下的路可下華山溪吊橋，若是要衝爬升數，可以挑戰下華山，然後從二尖山平台上來(本人直接不考慮這個路線)回程時順道去太平市區晃晃補給，才發現原來空氣圖書館在這，順便到此一遊補個狼狽格格不入照。繼續往樟腦寮車站前進，路上幾乎都沒有人了，好家在接近夏天，傍晚五六點時天空仍亮，沒有摸黑下山。

(左)附上樟腦寮陣亡照與第一張照片對比 (右)原本停滿滿的停車場，下山時只剩我們這台孤單的車

後記：

2021/5/15 在爬的路途中發現手機快訊公告，當日covid-19本土確診數180，一直到今天的500多確診案，都無法出門爬山。當時爬山的心情，完全無法預料到之後會很久很久無法出門.... 這次爬山真的是史上最累的，比爬過的任何一座百岳or中級山都累，步道沒有遮蔭被太陽曬死體力銳減是其中一個小原因，但最大的原因應該還是自己的體能還需鍛鍊吧。以前爬山都覺得自己算是能走的，經過這次洗禮真的覺得自己還有很多待努力的地方，等疫情過後要常來這裡練習!且這裡的風景比想像中的漂亮100倍，下次一定要帶相機來好好記錄，跟這篇文章來個前後對比。

網誌版：https://medium.com/hiking-mushroom