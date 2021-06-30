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解封想去！攻頂「南湖大山」還能單手撐天　下山遠眺圈谷、南湖山屋

健行筆記 / 健行筆記張春祥

2018/5/20百岳南湖群峰(D3)─南湖山屋→南湖大山→南湖東峰→五岩峰→審馬陣大草原→雲稜山莊總里程數：12.19KM，總時數：11小時55分鐘(含休息)；高度上升：690M，高度下降：1582M；最高海拔：3722M，最低海拔：2525M。

感謝嘟嘟健行登山會開團，感謝老天爺賞賜好天氣，使得行程得以平安順利完成。今日3:30摸黑起登要攀登南湖大山與南湖東峰，天空有星斗，應是個藍天晴朗天氣，在南湖大山應有機會看到日出，等到5點左右，終於觀賞到日出，亦將天空雲彩染紅，十分優美，步道也逐漸清晰起來，面對的就是岩石區，手腳並用，留心留神攀爬而上，這時陽光將岩石照得通紅，沒多久，已有部分高山杜鵑可賞，偶而可將高山杜鵑作為前景，拍攝遠山、圈谷，尤其背景是中央尖山更是壯觀，5點半左右到達南湖大山山頂，在二千元鈔上是南湖大山，且為五岳之一，我們除了逐步拍攝登頂照，並拍攝四周遠山景觀，此時山頂有高山的陰影，很好奇這是那一座高山的影子，接著往另一側下到圈谷，目標是南湖東峰，先是必須從一片碎石坡陡與岩板區而下，必須走得小心翼翼，以免滑倒風險，經過一番奮鬥，終於到達平緩的碎石區圈谷，可以想像要前往南湖東峰必然都是如此地質、地形，走著走著，遠遠望見陽光照射在大片石板上，石板亦反射出亮光，有些碎石坡的路徑並不清楚，必須緊跟在大隊而行，才不至於走叉，有些路段碎石易於滑動，走來要特別留意。

終於到達南湖東峰，此時是整個藍天，沒有半絲白雲，在此亦可眺望中央尖山，隨後原路下到圈谷，再從圈谷另一側回到南湖山屋，此路段步道旁有崩塌區、岩石、玉山圓柏，從岩石區要下到山屋所在圈谷，在此眺望南湖大山、圈谷與山屋，真是壯闊、雄偉，在露營區整裝完成，就開始拉繩陡上碎石坡，這是相當吃力的一段，偶而回望藍天白雲下的南湖大山、圈谷與山屋，景緻相當秀麗可觀，想想往後天氣良好，南湖群峰是值得再次一遊的，循著原路我們又回到雲稜山莊，比較特別是聽聞此山莊缺水，特別還從南湖山屋背了需要用到的水過來。

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3:35摸黑起登，領隊說明行程。

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3:39摸黑起登。

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4:22摸黑起登。

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4:45摸黑起登。

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4:57在南湖大山觀賞日出。

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4:57開始登頂南湖大山。

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5:03在南湖大山觀賞日出。

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5:05在南湖大山觀賞日出。

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5:05在南湖大山觀賞日出。

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5:06步道已清晰可見，開始陡上。

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5:06在南湖大山觀賞日出。

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5:08攀爬通過岩石區。

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5:10攀爬通過岩石區，陽光照射岩時通紅。

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5:13高山杜鵑。

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5:14以高山杜鵑為前景拍攝中央尖山。

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5:14以高山杜鵑為前景拍攝中央尖山。

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5:14高山杜鵑。

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5:15以高山杜鵑為前景拍攝中央尖山。

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5:15玉山圓柏。

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5:16高山杜鵑。

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5:17高山杜鵑。

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5:18高山杜鵑。

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5:19以高山杜鵑為前景拍攝南湖大山山頂。

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5:26南湖大山登頂照。

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5:27南湖大山登頂照。

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5:32南湖大山登頂照。

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5:32南湖大山登頂照。

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5:33南湖大山登頂照。

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5:35從南湖大山遠眺群峰。

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5:36從南湖大山遠眺中央尖山。

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5:38南湖大山登頂照。

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5:39南湖大山登頂照。

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5:39南湖大山登頂照。

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5:43從南湖大山遠眺中央尖山。

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5:44高山杜鵑。

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5:45高山杜鵑。

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5:46高山杜鵑。

02b1d2b9b4d64d8c5c6f05c050bb6215.jpg5:47以高山杜鵑為前景拍攝中央尖山。

42c0f17a144847d6302718b8cd262991.jpg5:47高山杜鵑。

5bb80f701a5a328a2eef9ba9fcc7e918.jpg5:50高山杜鵑。

f03e329df012513f5be3e3ee982986d0.jpg5:51高山杜鵑。

1f44711d48c9c8883ecfe4752c3b74a1.jpg5:53穿越岩石區。

933c673dc04c7c010a66ad19d09515ac.jpg5:55穿越岩石區。

65fd3d5e3d95e59c45fd1ba81047727e.jpg5:57已可看到圈谷。

93382e2ef97dc71e7b830f1dfa471f15.jpg6:02穿越松柏區。

7a7841e155eb102ff24c3848f8f473db.jpg6:03遠眺玉山圓柏。

95c27b2ea91c032cc259e9af56e9a523.jpg6:04遠眺中央尖山。

fa6f4d6406b3ea384b40fe354b2f8de5.jpg6:05遠眺中央尖山。

34e40d4cdc4e97e053b2f57114a75f74.jpg6:06以玉山圓柏遠眺中央尖山。

ba7554a287c32b7bab716002c3d6cc2d.jpg6:06遠眺中央尖山。

869f5eaaf2e1c1cd003e04e110259ff9.jpg6:08沿碎石坡下到圈谷。

cb6015e1104aa8555d62d0eff54fc480.jpg6:12沿碎石坡下到圈谷。

d92ae786aec6018e148942eb93c9f3a8.jpg6:13沿碎石坡下到圈谷。

7a970fa6bb0ba4cc36058929668b6ee6.jpg6:14圈谷已在望。

ed4bf2ba9d806daa591b08bc94ad6c92.jpg6:16遠眺中央尖山。

11df561a7a65ee09b98e197afd3b400d.jpg6:21在圈谷遠眺南湖東峰。

054c33ae168b2e6883d8a9b16d400393.jpg6:22在圈谷遠眺南湖東峰。

bd917f60e3ba4cedaeb98e1cbbbdbe66.jpg6:23圈谷碎石區。

38d8ab91d3ed0b6d2e80eff256696327.jpg6:30木樁指示牌。

37a8e409e08c9fdcbec120eaead06157.jpg6:34在圈谷遠眺南湖東峰。

0ccb861540826ae370ddad7fbca81f7a.jpg6:38在圈谷遠眺南湖東峰。

fc114d5bb953b291d10b664b5562e49c.jpg6:45穿越碎石坡往南湖東峰。

d3f818db9557a4d499b274c8aacbd824.jpg6:47穿越碎石坡往南湖東峰。

0ef73a0644b1ca355407c6aad1d9db31.jpg6:49穿越碎石坡往南湖東峰。

a6943d1f77e03410884a1e7de485a10a.jpg6:50穿越碎石坡往南湖東峰。

17eac1b8974cbbf0eda17f3708d0f3a4.jpg6:52穿越碎石坡往南湖東峰。

48ffa98ceacbe919e0f021b559f412ab.jpg6:53穿越碎石坡往南湖東峰。

806d81df441f447e1f55b9755e63584b.jpg6:53穿越碎石坡往南湖東峰。

1ad9afa79a354226bb81fb9fb50a0fd4.jpg6:57穿越岩石區。

7b92cd3923c668a67f4295e52d4d3c12.jpg6:59眺望圈谷碎石區。

6623bcf432e4562a3bc0b4dec9ee78b6.jpg6:59遠眺白木林。

84dce8315db54f0dbd6efc85c9db2adf.jpg6:59穿越碎石坡往南湖東峰。

d0ccc4278e95a72eb2224a7d6c127602.jpg7:00遠眺白木林。

e67316b028113821893d9ad90c81cd4c.jpg7:04遠眺南湖東峰山頂。

35dfbdfdc3983e751cd0ce8c5b0aeac8.jpg7:20玉山圓柏。

7ed9d3f97c9aef5d89e53c946a67f7e8.jpg7:23遠眺中央尖山。

86fdedcbd72150b9c8f821c57b73a38f.jpg7:24穿越碎石坡往南湖東峰。

271cc10b713be56b342cfa94fd01b89b.jpg7:30南湖東峰登頂照。

e62fa219c6768f78964c0220efbb5054.jpg7:31南湖東峰登頂照。

dd57cbdc4f825aee3b488d61677299a1.jpg7:32南湖東峰登頂照。

0289edbc3063cf3bdaf6b469e5da2cf6.jpg7:32南湖東峰登頂照。

870ccc1337e649f9e2451e7aa0eb6ec2.jpg7:33遠眺中央尖山。

23d9a7563c30669a1ab74c0fa6ef6596.jpg7:34遠眺中央尖山。

85b73f569e7b46ccce66665f88c20ddf.jpg7:34眺望遠山。

ccb3c90854e045414ad17660f6503209.jpg7:34遠眺中央尖山。

d9400b038da2b6dca96c9f98eb221dc8.jpg7:36南湖東峰登頂照。

8254579fc1ff7fd7377dca9510285b37.jpg7:42沿石板塊。

5f47e9de8c639a94f0006baa6eaa72d3.jpg7:42循原路下到圈谷。

dbf5aa21df3b5b5614e550264b3076ca.jpg7:44循原路下到圈谷。

503d9f0df30ce3eddc1b56ac9e762301.jpg7:58循原路下到圈谷。

9464d1139b171637491faef3c286dede.jpg8:00木章指示牌。

1d6b62347f23f9f180931a6588d5dedc.jpg8:04往圈谷另一側前行。

fdb6550605ebbd7d177e86b6e2bad2d8.jpg8:09玉山圓柏。

067e66b687706c249ac2521260b54640.jpg8:15玉山圓柏。

c385b3fb9e1ea3d17a3bf3fb2032430b.jpg8:17玉山圓柏。

5d44fedc6aba83d5975be46486c2b1db.jpg8:20岩石崩塌區。

3e0ccc9864f7e9b19af94858a3fbdb8f.jpg8:23玉山圓柏。

70b5e075fa7f33ef6672e42288c82eb1.jpg8:26圈谷碎石區。

e8a98515fecd4df6442368e380eb49fc.jpg8:29遠眺圈谷、南湖山屋。

874449395740d678913de3746f514c73.jpg8:32遠眺圈谷、南湖山屋。

87b0353b15ccb04009cdde96c36639b8.jpg8:37遠眺南湖大山、圈谷、南湖山屋。

0f09ce906a562fe271836d334e652d74.jpg8:39準備沿碎石坡拉繩陡上。

49c24c6ee4d8a36dd449fff7093d38a0.jpg9:29準備沿碎石坡拉繩陡上。

e9825894b9ba4a7af87a2965dc14dcd5.jpg9:38回望圈谷、南湖山屋。

2a984571c414a63d96583734235c97b9.jpg9:46準備沿碎石坡拉繩陡上。

9d7ee53fb69ff10cc8f3edadb70dd278.jpg9:47回望南湖大山、圈谷、南湖山屋。

a70d89c0b795b5693b4f95759d315d44.jpg10:03回望南湖大山、圈谷、南湖山屋。

80588a995c568d135dbc95e161044cd7.jpg10:03準備沿碎石坡拉繩陡上。

6d42253f651bae17b76992239f73e85a.jpg10:11準備沿碎石坡拉繩陡上。

a831b49450678c14835d70479993076c.jpg10:14回望南湖大山、圈谷、南湖山屋。

345bdc6978eb9b52705290a0369bf323.jpg10:17回望南湖大山、圈谷、南湖山屋。

f2f345e09cbcb9e65bcdce9e99ce7aba.jpg10:23遠眺雪霸稜線。

bc4777fda1c382d62a3e8b95dbdfa01b.jpg10:23遠眺雪霸稜線。

697766c6068048aeacfece8203d11719.jpg10:29攀登穿越五岩峰。

c8824381cd3907d488fad641a91fe23b.jpg10:32攀登穿越五岩峰。

8c2972544ff2c19fe080e5c242579fd2.jpg10:34遠眺南湖大山。

82990bf6437f9b526c8aab1a599e3d5e.jpg10:35玉山圓柏。

32cb1a0ce57afcc0d9d0a89144805af0.jpg10:35遠眺南湖大山。

db6a78d229e1f55d368bf1451c445d11.jpg10:35玉山圓柏。

65aa02f1fc4353ecb27d7e2f1bf89b49.jpg10:35攀登穿越五岩峰。

e63d86e9930cde76768db95ac4765556.jpg10:36攀登穿越五岩峰。

a02f649ed8050dac3e5a1995fe7b50ff.jpg10:37玉山圓柏。

a421129afb4014b6ef9983834c144986.jpg10:40攀登穿越五岩峰。

b161d8d30add30b6c9b969a501a34fc8.jpg10:43玉山圓柏。

df15ddf22eed497e0f0524f182b5b510.jpg10:44玉山圓柏。

364006ad69379783c3445395c6018eb1.jpg10:46遠眺雪霸稜線。

47f52c25aec5e550f5f641f352f2f194.jpg10:46玉山圓柏。

e57ae912e17de2bc67f5cb0dd8b14a57.jpg10:46玉山圓柏。

663d9be56991afec7a4fbfd95bc6861f.jpg10:46玉山圓柏。

be18227f6de35e12b5af10bb4464cf33.jpg10:46玉山圓柏。

90cf0174db75577213585bc48b436b51.jpg10:47玉山圓柏。

e246456a48814ecba4ca8f5823a0a2a1.jpg10:47玉山圓柏。

b3b77516e4c5d65667d83154c7bae4c9.jpg10:47玉山圓柏。

82ca962e5751d2d2988edcf6aea2b7b6.jpg10:49玉山圓柏。

0dc8b9efc8f6d3e53d1e86faedd707e0.jpg10:50玉山圓柏。

6eeec27da314bfe9c05c7e454c65e235.jpg10:51玉山圓柏。

fbe0ae22848867d4d6465889ec93beab.jpg10:51玉山圓柏。

defa4764df296e7f94dc544009eb5f9f.jpg10:52攀登穿越五岩峰。

5a8a4f9876755ae8f1ec117df8a0c67a.jpg10:54攀登穿越五岩峰。

bbe9e7311f5a50b891f6da496646f811.jpg10:57攀登穿越五岩峰。

a3f11a6349adb4dc5fbd71d8c0da4570.jpg10:57遠眺雪霸稜線。

1b4739ebb453a45d1388573998888ddb.jpg11:03玉山圓柏。

62e3cc3ba410201fe0cf85ed092f8032.jpg11:03玉山圓柏。

115a62f2a6b8f9fc4afeecb32ec925d3.jpg11:04玉山圓柏。

4f5a9e8e918f759db91e01d2cad01be8.jpg11:07玉山圓柏。

8eabee0f99e361723c36719c0a1d2408.jpg11:09攀登穿越五岩峰。

cea2d5ed3a3a5892c445a199b569f821.jpg11:11攀登穿越五岩峰。

e92eb1b83ab2bb504cc7df8348137e4a.jpg11:20攀登穿越五岩峰。

0dc268c0afc933c26c4da6565dff6273.jpg11:22攀登穿越五岩峰。

f70515d5dfcb9288c00f8d98285e1b3a.jpg11:22攀登穿越五岩峰。

bb1a651d20ebb33de389bb6455b9aef5.jpg11:27遠眺南湖大山與中央尖山。

80053d93bd3e234bc3d9aa9eafd46035.jpg11:51龍膽。

951413f7f9d494824d216bdb284f4ee4.jpg11:56審馬陣大草原。

3d7e743f470293268908efa1717fa41d.jpg12:09審馬陣大草原。

3b66f243cd916d660398fba00a202b7f.jpg12:35遠眺南湖大山。

119e00ce306f4497462e6a7fb4642fd9.jpg12:35遠眺南湖大山。

3bf6a7afe239301528421cab036ff27a.png航跡圖。

f8ea40f38cd1664366f0d9d9b6614493.jpg航跡統計資料。

8850a77e9a35c9ed7840085100f4db74.jpg航跡海拔高度圖。

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2018/5/20百岳南湖群峰(D3)─南湖山屋→南湖大山→南湖東峰→五岩峰→審馬陣大草原→雲稜山莊總里程數：12.19KM，總時數：11小時55分鐘(含休息)；高度上升：690M，高度下降：1582

不只收穫茶壺山！「黃金三稜＋燦光寮山」環狀線　陡峭岩壁、海景步道都難忘

8:48自勸濟堂(H277m)開始今日的登山行程：勸濟堂→茶壺山→半屏山→燦光寮山→黃金神社→勸濟堂Ｏ型環狀線。因為之前已爬過茶壺山（看山看海的茶壺山登山步道），所以中間就速速帶過。8:52抵達茶壺山

360度零死角！ 單攻「志佳陽大山最高峰」 陡上1700公尺享受群山環繞美景

志佳陽大山入園證申請、住宿推薦、GPX下載、交通、行程規劃!橫越司界蘭溪，伴隨著潺潺流水聲，眺望環山部落的燈火通明，志佳陽是百岳單攻聖品，陡上爬升1700公尺，只有在登頂那一刻，才知道這句話是什麼意思

寫在疫情升溫前！百岳練習場「雲嘉七連峰」 最美也是最熱的茶園

之所以會爬雲嘉七連峰，是為了拿到一日南湖圈谷的門票，雖然完成了七連峰(中間幾度想放棄)但沒在時間內完成也沒有下華山溪，一日南湖圈谷只能暫時先pass。由樟腦寮車站出發，一路走經太平，最後走至大尖山，再

山永遠都在！ 小樂的第23座小百岳「花蓮萬人山」 撐下去會變好

去年十月時因工作順訪隱身六十石山金針園區旁的一座小百岳-萬人山。後來因為工作的持續忙碌，這一天的照片就一直躺在硬碟裡。如果沒看到手舉牌照片，也差一點忘了我們曾來過這裡。 忘記小樂在幹嘛笑的這麼開心，

天使的眼淚「嘉明湖」一日單攻！湖泊美如天空之鏡、山屋像童話世界

-此篇照片感謝添哥、俊源、保哥、于瑄、楊總提供- 自開始接觸爬山，嘉明湖一直是我的最終目標！每每看到山友照片上的那一滴眼淚，美的猶如一顆寶石，我總是羨慕不已，眼神閃閃發亮，擁有無限想像空間！從來沒想

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