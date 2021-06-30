解封想去！攻頂「南湖大山」還能單手撐天　下山遠眺圈谷、南湖山屋

2018/5/20百岳南湖群峰(D3)─南湖山屋→南湖大山→南湖東峰→五岩峰→審馬陣大草原→雲稜山莊總里程數：12.19KM，總時數：11小時55分鐘(含休息)；高度上升：690M，高度下降：1582M；最高海拔：3722M，最低海拔：2525M。

感謝嘟嘟健行登山會開團，感謝老天爺賞賜好天氣，使得行程得以平安順利完成。今日3:30摸黑起登要攀登南湖大山與南湖東峰，天空有星斗，應是個藍天晴朗天氣，在南湖大山應有機會看到日出，等到5點左右，終於觀賞到日出，亦將天空雲彩染紅，十分優美，步道也逐漸清晰起來，面對的就是岩石區，手腳並用，留心留神攀爬而上，這時陽光將岩石照得通紅，沒多久，已有部分高山杜鵑可賞，偶而可將高山杜鵑作為前景，拍攝遠山、圈谷，尤其背景是中央尖山更是壯觀，5點半左右到達南湖大山山頂，在二千元鈔上是南湖大山，且為五岳之一，我們除了逐步拍攝登頂照，並拍攝四周遠山景觀，此時山頂有高山的陰影，很好奇這是那一座高山的影子，接著往另一側下到圈谷，目標是南湖東峰，先是必須從一片碎石坡陡與岩板區而下，必須走得小心翼翼，以免滑倒風險，經過一番奮鬥，終於到達平緩的碎石區圈谷，可以想像要前往南湖東峰必然都是如此地質、地形，走著走著，遠遠望見陽光照射在大片石板上，石板亦反射出亮光，有些碎石坡的路徑並不清楚，必須緊跟在大隊而行，才不至於走叉，有些路段碎石易於滑動，走來要特別留意。

終於到達南湖東峰，此時是整個藍天，沒有半絲白雲，在此亦可眺望中央尖山，隨後原路下到圈谷，再從圈谷另一側回到南湖山屋，此路段步道旁有崩塌區、岩石、玉山圓柏，從岩石區要下到山屋所在圈谷，在此眺望南湖大山、圈谷與山屋，真是壯闊、雄偉，在露營區整裝完成，就開始拉繩陡上碎石坡，這是相當吃力的一段，偶而回望藍天白雲下的南湖大山、圈谷與山屋，景緻相當秀麗可觀，想想往後天氣良好，南湖群峰是值得再次一遊的，循著原路我們又回到雲稜山莊，比較特別是聽聞此山莊缺水，特別還從南湖山屋背了需要用到的水過來。

3:35摸黑起登，領隊說明行程。

3:39摸黑起登。

4:22摸黑起登。

4:45摸黑起登。

4:57在南湖大山觀賞日出。

4:57開始登頂南湖大山。

5:03在南湖大山觀賞日出。

5:05在南湖大山觀賞日出。

5:05在南湖大山觀賞日出。

5:06步道已清晰可見，開始陡上。

5:06在南湖大山觀賞日出。

5:08攀爬通過岩石區。

5:10攀爬通過岩石區，陽光照射岩時通紅。

5:13高山杜鵑。

5:14以高山杜鵑為前景拍攝中央尖山。

5:14以高山杜鵑為前景拍攝中央尖山。

5:14高山杜鵑。

5:15以高山杜鵑為前景拍攝中央尖山。

5:15玉山圓柏。

5:16高山杜鵑。

5:17高山杜鵑。

5:18高山杜鵑。

5:19以高山杜鵑為前景拍攝南湖大山山頂。

5:26南湖大山登頂照。

5:27南湖大山登頂照。

5:32南湖大山登頂照。

5:32南湖大山登頂照。

5:33南湖大山登頂照。

5:35從南湖大山遠眺群峰。

5:36從南湖大山遠眺中央尖山。

5:38南湖大山登頂照。

5:39南湖大山登頂照。

5:39南湖大山登頂照。

5:43從南湖大山遠眺中央尖山。

5:44高山杜鵑。

5:45高山杜鵑。

5:46高山杜鵑。

5:47以高山杜鵑為前景拍攝中央尖山。

5:47高山杜鵑。

5:50高山杜鵑。

5:51高山杜鵑。

5:53穿越岩石區。

5:55穿越岩石區。

5:57已可看到圈谷。

6:02穿越松柏區。

6:03遠眺玉山圓柏。

6:04遠眺中央尖山。

6:05遠眺中央尖山。

6:06以玉山圓柏遠眺中央尖山。

6:06遠眺中央尖山。

6:08沿碎石坡下到圈谷。

6:12沿碎石坡下到圈谷。

6:13沿碎石坡下到圈谷。

6:14圈谷已在望。

6:16遠眺中央尖山。

6:21在圈谷遠眺南湖東峰。

6:22在圈谷遠眺南湖東峰。

6:23圈谷碎石區。

6:30木樁指示牌。

6:34在圈谷遠眺南湖東峰。

6:38在圈谷遠眺南湖東峰。

6:45穿越碎石坡往南湖東峰。

6:47穿越碎石坡往南湖東峰。

6:49穿越碎石坡往南湖東峰。

6:50穿越碎石坡往南湖東峰。

6:52穿越碎石坡往南湖東峰。

6:53穿越碎石坡往南湖東峰。

6:53穿越碎石坡往南湖東峰。

6:57穿越岩石區。

6:59眺望圈谷碎石區。

6:59遠眺白木林。

6:59穿越碎石坡往南湖東峰。

7:00遠眺白木林。

7:04遠眺南湖東峰山頂。

7:20玉山圓柏。

7:23遠眺中央尖山。

7:24穿越碎石坡往南湖東峰。

7:30南湖東峰登頂照。

7:31南湖東峰登頂照。

7:32南湖東峰登頂照。

7:32南湖東峰登頂照。

7:33遠眺中央尖山。

7:34遠眺中央尖山。

7:34眺望遠山。

7:34遠眺中央尖山。

7:36南湖東峰登頂照。

7:42沿石板塊。

7:42循原路下到圈谷。

7:44循原路下到圈谷。

7:58循原路下到圈谷。

8:00木章指示牌。

8:04往圈谷另一側前行。

8:09玉山圓柏。

8:15玉山圓柏。

8:17玉山圓柏。

8:20岩石崩塌區。

8:23玉山圓柏。

8:26圈谷碎石區。

8:29遠眺圈谷、南湖山屋。

8:32遠眺圈谷、南湖山屋。

8:37遠眺南湖大山、圈谷、南湖山屋。

8:39準備沿碎石坡拉繩陡上。

9:29準備沿碎石坡拉繩陡上。

9:38回望圈谷、南湖山屋。

9:46準備沿碎石坡拉繩陡上。

9:47回望南湖大山、圈谷、南湖山屋。

10:03回望南湖大山、圈谷、南湖山屋。

10:03準備沿碎石坡拉繩陡上。

10:11準備沿碎石坡拉繩陡上。

10:14回望南湖大山、圈谷、南湖山屋。

10:17回望南湖大山、圈谷、南湖山屋。

10:23遠眺雪霸稜線。

10:23遠眺雪霸稜線。

10:29攀登穿越五岩峰。

10:32攀登穿越五岩峰。

10:34遠眺南湖大山。

10:35玉山圓柏。

10:35遠眺南湖大山。

10:35玉山圓柏。

10:35攀登穿越五岩峰。

10:36攀登穿越五岩峰。

10:37玉山圓柏。

10:40攀登穿越五岩峰。

10:43玉山圓柏。

10:44玉山圓柏。

10:46遠眺雪霸稜線。

10:46玉山圓柏。

10:46玉山圓柏。

10:46玉山圓柏。

10:46玉山圓柏。

10:47玉山圓柏。

10:47玉山圓柏。

10:47玉山圓柏。

10:49玉山圓柏。

10:50玉山圓柏。

10:51玉山圓柏。

10:51玉山圓柏。

10:52攀登穿越五岩峰。

10:54攀登穿越五岩峰。

10:57攀登穿越五岩峰。

10:57遠眺雪霸稜線。

11:03玉山圓柏。

11:03玉山圓柏。

11:04玉山圓柏。

11:07玉山圓柏。

11:09攀登穿越五岩峰。

11:11攀登穿越五岩峰。

11:20攀登穿越五岩峰。

11:22攀登穿越五岩峰。

11:22攀登穿越五岩峰。

11:27遠眺南湖大山與中央尖山。

11:51龍膽。

11:56審馬陣大草原。

12:09審馬陣大草原。

12:35遠眺南湖大山。

12:35遠眺南湖大山。

航跡圖。

航跡統計資料。

航跡海拔高度圖。