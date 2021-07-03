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全台唯一「鐵道城牆式隧道」藏身苗栗公園　七彩霓虹燈疫後想打卡

健行筆記 / 健行筆記Gina Szutu

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功維敘隧道位在苗栗貓貍山公園內西元1902年興建， 1903年完工通車， 全長441公尺原名苗栗隧道， 1998年山線鐵路實行雙軌化後走入歷史2015年由苗栗市公所在隧道內設置7彩LED燈百年隧道的夢幻風情， 成了熱門的觀光景點。

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除了有全台唯一的鐵道城牆式隧道 隧道內增設的七彩霓虹燈 更是吸引許多人前來體驗包括我們…

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隧道就位在貓貍山公園旁 我們大約十點多來停車場早已停滿車輛 還有大型遊覽車呢道路 兩旁找了一下也算順利 IMG_0169.JPG

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停了車可沿著步道走到隧道口 這天，有些熱幸好沿途的步道還 有些綠樹遮蔭上上下下坡就當散步 一旁的簡介， 可以參考

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邊走邊聊天也沒留意大約多少時間 每個人腳程與停留時間不一 這天，我們來回走了近1.5小時

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中段的涼亭處

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因為就在鐵軌旁時不時還有火車呼嘯而過

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步道上也有指標

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民國92年經苗栗市公所施以生態工法整理後重新開放成為貓裏山公園的一部分讓遊客能在百年隧道訪古尋幽之際有走過隧道，走過歷史穿越時空的感受

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走在隧道 相當涼爽通風 而增設的七彩霓虹燈更隨時變化著不同的燈光 遊人散步其中自有一番浪漫

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出了隧道口有小小涼亭稍事停歇

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有遊客表示: 順著步道續往前行也可欣賞社區的其他景點不過這天天熱還是決定走回隧道較涼爽的空間

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隧道燈光開放時間：05:00-20:00雖然單車可牽著步行但多數的人還是選擇靠雙腳遊人還是得當心

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IMG_0342.JPG 這個幾乎被人遺忘的火車山洞 幸好有當地政府予以整治賦予了新的視野 讓人在遊賞之於還有置身悠悠古今的情懷  ^.^

城市漫遊。 gina 

步道 公園 觀光

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