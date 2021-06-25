疫後來場中級冒險！台中「鳶嘴西稜步道」逆走　闖入大自然攀岩場

關於鳶嘴山步道

一般來說，鳶嘴山的登山路線會有所謂的「大O」跟「小O」路線，大O路線指的是從鳶嘴山登山口登頂，再走向稍來山步道，往下再回鳶嘴山登山口的路線；小O則是指自鳶嘴山登頂，往東在28K叉路往下，抵達林道27.5K處；至於這次的「鳶嘴西稜逆走」，跟大O小O路線不太一樣，是一條較少人挑戰的路線。因為我們從鳶嘴山起登，中間經醜崠山，最後走長壽山到達大雪山林道19.8K。長壽山在林道19.8K處，而鳶嘴山的登山口是在27K，若從鳶嘴山往長壽山，等於是先下山、要再回到山上停車場取車，這樣一來攔到要上山的便車的機率不大；而且想到要自己步行、再走上坡道路7K多，也就是要再走1、2個小時，對於已經爬了一天山、精疲力盡的人們，沒辦法馬上休息還要再走一段路，心靈上又是一次煎熬…因為這些因素，大部分人才不選擇這條路線。

交通方式

走國道1號下后里東西向快速道路。往東勢方向，抵達東勢大橋直接進市區，豐勢路直走，遇到卓蘭振水果行左切接上東坑路（只有一條路），再上去就是大雪山林道，登山口位置在27公里處。（假日的話要早點到，除了怕沒停車位外，人一多在稜線上也會塞車，沒辦法好好欣賞美景或是拍照、打卡。）

2. 包車(從住所出發）：出發前於橘子貓TTtrips訂購包車服務，即可於指定時間從住所出發，直達目的地。3. 大眾交通工具：需到豐原客運東勢站搭乘路線252（只有六、日行駛，目前一天僅兩班，還要預約才有位置），在鳶嘴山登山口站下車。交通上較不便利，建議自行開車。

鳶嘴山登山口有廁所，記得先上，不然一路上沒其他水源了…到時候在稜線上內急的話就不好了！

這次的起登點在橫嶺隧道旁（27K），一開始就直接拉繩陡上，完全沒在跟我們客氣的！

鳶嘴沿路的景色跟瞭望台，悶悶的心情看到這一幕就開闊了！可惜視野會被長得很隨性的樹擋住，不然在這也有機會看到雲海。

還能看到花期快結束的高山杜鵑，像不像粉嫩的小鈴噹在幫我們打氣呢？

開始攀岩前有個大涼亭，可以在這裡喝口水休息一下，整備、戴好手套再出發！

看看這接近90度的階梯！

在稜線上手腳並用，超抖的啊！！

對了！別為了趕路而去拉著前面山友正在使用的繩子，這可能會讓雙方失去重心；而攀岩時也有口訣可以遵守：「三點不動一點動」，其實就是要保持「平衡」，當身體的一隻手、二隻腳，或是二隻手、一隻腳，形成三角形時，身體的重心要在三角形的中心點，更簡單的說，就是腳踩穩了，再去想下一步要踩在哪，才會安全唷！

終於到鳶嘴山頂了！鳶嘴稜線上電信訊號良好，可以即時上傳照片打卡、分享美景給親友，但待太久會造成大塞車…而且在稜線上沒有植物遮蔽，太陽直接把我們當成蘿蔔乾在曬…熱死橘編了…QQ

在稜線上拐彎朝醜崠山方向下山，原本像菜市場的人潮瞬間歸零，只剩下我們一行人獨享山林，沒人來搶的感覺真好！連經驗豐富的嚮導也大讚這次的路線是「真．秘境」，走了一小段時間才碰到其他山友。

遠遠地往鳶嘴山方向看，岩壁陡峭似刃，我們剛剛（3小時前…）也在上面呢！這時真慶幸在稜線處我們只上不下，不用跟大家塞在上面，光看就覺得頭皮發麻…

從鳶嘴山往長壽山這邊開始，會上上下下幾個山頭，落差達1500公尺，也是意志力另外一個考驗。剛剛在稜線上被曬成人乾不要緊！沒一下子大自然就幫我們「惜惜」、送上天然冷氣囉～真是趟先苦後甘的旅程。

順便收獲醜崠山三角點！

再下去的話就是長壽山步道囉！長壽山難度也不高，可以一起納入口袋名單裡～(竹林裡有廢棄貨車，還有香杉林、柳杉林跟孟宗竹林＋些許涼涼霧氣，很適合療癒剛剛經過震撼教育的身心呢！)

上面美照看得不過癮？想知道長壽山步道有多美？

看文章下篇➜ 一路吹天然冷氣！香杉秘境・台中長壽山步道

我們終於抵達長壽山的登山口啦！（超感動）最後在山上休息的朋友開車下山來接我們，結束這趟豐富的旅途！

橘編小叮嚀：

1.這路線需要攀岩、上下不同山頭，體力耗費大，要準備好乾糧跟至少2000CC的水，而且一定要用背包（不要側背包！）才不會妨礙攀岩及拉繩。2.不建議空手登山，可以準備防滑手套跟伸縮登山杖，還有要記得穿較厚的長褲，避免在稜線上被石頭刮傷跟瘀青，以及被蚊子叮！3.攀岩時的口訣：「三點不動一點動」；人要面對石壁，才能即時抓繩跟反應。4.膝蓋如果不好及臀部無力的話，會很難攀岩上去，別忘了挑戰前需要一段鍛鍊的日子！如果你仍是登山新手的話，別心急，先訓練自己一段時間之後再來挑戰比較安心，美景會等你準備好的！5.山上指標不明顯，別一個人去爬；或準備GPS儀器、手機先設好GPS功能比較安全！

稜線攀爬的挑戰

柳杉林木群的壯闊孟宗竹林秘境的療癒鳶嘴山給人的印象多只停留在稜線的緊張刺激但更少有人知的是，除了稜線還有其他層次豐富令人讚嘆的美景挑戰完稜線後，走在靜靜的秘徑上先苦後甘的感覺，像人生嗎？

大家再等等，等疫情明朗後我們再一起去

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