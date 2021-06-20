疫後放空健行路線！「馬博橫斷」山界最強障礙路線之一　積雲環繞美如浮島

慕名已久的路線，這次終於在工作合宜的空檔親履體驗。上次旅行八通關西段古道，是二十多年前的南二段，今日重溫故徑，除了幾段坍毀嚴重的路段，整體而言，仍是一條宜人的健行路線。尤其八通關草原東向的平緩松林段，翠松濾日，徐風松徑，走著走著，讓人思緒完全解放，渾然放空！

山名親秀的秀姑巒山，龐巍的山體南北縱列，是中央山脈最高峰。最令人欣喜的，是滿山遍野的玉山圓柏！這種生長緩慢卻堅韌的歲寒植物，在秀姑巒山與馬博拉斯山區形成大片純林；稍能避風之處，便長成高大喬木，多的是兩三人合抱的樹徑，怕不有千年以上的樹齡。脊梁山脈在秀姑巒山與馬博拉斯山區特別熱鬧。玉山山脈、馬博橫稜、南三段與南二段，全在附近簇擠匯接。視野所及，峰連岳結，巨峰會師，有如山岳聖殿。

馬博山屋附近高大的圓柏喬木馬博拉斯山山容大氣，山體稜溝密垂，如橫練的筋肉，陽剛粗獷。也許地質營力作用發達，加上風雨霜雪淬鍊，讓山體裸岩崩蝕嚴重。峰頂附近，四面裸岩稜溝，崩崖處處，往花蓮橫伸的高峰岳稜，更是起伏曲折，斷崖遍布。往盆駒山的行程，在極好的天氣下出發，碧空輕雲的天色，讓這趟旅行變得美景相隨。越過馬博拉斯山後，一路沿山稜西行，翻山越嶺，從3700 米降至3000 米左右的海拔。南邊可細品郡大、西巒與玉山地壘的群峰匯稜；北方連綿群列的是酷辣的南三段群峰。盆駒南峰之後，山勢趨緩，寬稜渾圓，出現大片郁綠的森林，伴隨著緩伏柔美的短箭竹草坡。先甘後苦的行程，總會讓人記憶深刻！盆駒回程上升海拔七百多米的遠途，讓岳人形容這趟來回路程的辛苦，足以把盆駒山列入鳥山之林。特別是回登馬博拉斯山的陡坡，更常令口乾舌燥，疲憊已極的旅人叫苦不已！

崩崖裸稜處處的馬博拉斯山盆駒山令人想起岳界的一樁憾事。去年，走探勘路線的岳人G哥，從盆駒山下無雙部落時，不幸墜崖罹難。G哥曾回應對山的熱愛:你看(山)那麼漂亮，為什麼不喜歡！簡單又直接地道出很多訪山岳人的心情。這位熱愛山林的女孩，在盆駒山踏出她探境的某一步後，留魂青山，令人不勝惋惜！盆駒歸來，時間尚早，決定放棄山屋，往馬利亞文路山推進。途中經過著名的烏拉孟斷崖，斷崖上的稜路，僅餘汽車輪胎寬的路幅，兩側是一瀉千里，深不見底的崩崖。從破碎的地質看來，崩解之勢仍緩慢地持續中。也許將來路幅因稜線崩解而變寬，但烏拉孟斷崖的稜路，可能也陷落得更加陡深。傍晚時分，在馬利亞文路山前的獨立峰，臨時起意紮營。這是個美麗的巧合！獨立峰頂腹地狹小，四面臨崖，西方的秀姑巒與馬博連峰，築起一座高牆黑幕，暖黃的金陽緩緩落隱幕後。適逢鋒面的積雲環填四周山谷，營地峰頂有如汪洋浮島，出帳見雲海，不知是否也能媲美中央尖的天空營地?

日落秀馬鞍旭日亮相前，登訪馬利亞文路山，金亮的晨曦染黃中央山脈。翻騰的雲霧飄抹山巒，水墨畫意十足，心頭卻也藏著淡淡的擔憂，暗暗祈求這片水霧可千萬別翻上山稜。馬利加南山座離群峰，峭偉尖聳，峰頂岩塔望似長城上的烽火台。上行之路，徑勢陡峭，仰爬天關；峰顛之上，放眼馳騁，賞山讀岳，盡入眼簾。馬利加南山之後，草原漸茂，蕭瑟漸減，越馬利加南東峰，山勢緩降，心理殷殷期盼著馬布谷的初會！

馬利亞文路山逎勁奔放的傍崖枯木 馬布谷像極了隱藏於高山中的高爾夫球場！地勢平緩，四周小丘森林鬱綠，圈著橢圓的谷地。谷裡的短箭竹，如割草機修剪過似的，綠毯覆谷，碧草如茵！傍晚山嵐飄飛入谷，雲光嵐彩合岫，仙氣罩谷。捨不得畫卷美景，四人流連至夜衣襲地，方才入屋避寒。

馬布谷是隱在高山上的桃源仙境抽空拜訪了布干山，可惜山上濃雲重重，無法賞景。倒是山頂上的岩石雅座，排砌精巧，桌椅齊備，適合圍坐品茗。奇巧的天工匠意，令人叫絕！前一日幸福地貪享了馬布谷的舒適，隔日一早出發時，卻飄起了霏霏細雨。上山前的氣象預估，末兩日天氣本就會有點變化，回顧四日來享足了豔陽，已心滿意足。面對淅淅瀝瀝的雨勢，心理認命地默想，就順天吧! 沒想到老天爺厚恩不止，只讓我們穿了一小時雨衣。

幾日行程都幸運地走在雨層之上馬西山是馬博以東諸岳中，峰頂最寬闊的。登上峰頂，毋須侷限狹擠於山巔，可自由漫步，賞望四方寬遠的視野。喀西帕南山是行程的最後一座高峰，居高臨下遠眺，海岸山脈橫陳於東；湧動連綿的浮雲之下，花東縱谷短暫現蹤；而寬廣的太平谷，則靜靜地躺在下方深深的山谷裡。不同於馬布谷的玉氣秀質，太平谷更多的是瀟灑豪邁！大得出奇的平谷，箭竹與茅草遍生，植被茂盛。谷地裡有大面積的高山烏頭，成乾枯狀，已做好過冬的準備。想像八、九月的烏頭花期，太平谷該是一處深藍織綠的美麗幽谷！

太平谷前的溪谷密布青苔與松蘿自馬博拉斯山起，一路往東有馬利亞文路山、馬利加南山、馬布谷、馬西山，岳界戲稱此段連稜的山脈，是中央山脈的馬家軍。行程末段的中平林道，有一另類的馬家軍成員—螞蝗，令人防不勝防！離開太平谷，甫上中平林道，手腕便遭襲擊，抓下時已吸了個半飽。我不懼馬蝗，過敏體質卻易在傷口起劇烈反應，癢腫數日。整段中平林道，潮濕的植物能擋則擋，能避則避，走得疑神疑鬼，神經兮兮！邊走邊檢查，一路取締了7、8隻！回想馬博全程，深深覺得，路遙難行，寸斷尺塌，濕泥滑徑又螞蝗密布的中平林道，算是此行的最大障！

寬廣的太平谷20201008 晴0630 東埔登山口 11820648 三聖宮 12650704 父子斷崖 13280802 雲龍瀑布 15960830 高繞 16650840 樂樂山屋 16700900 崩塌地 17000918 乙女瀑布 17901035-1106 對關駐在所 20381258-1330 觀高坪 25501354 崩塌地 26911440 接回八通關古道 28171450 八通關 28001557 八通關山登山口 28941630 巴奈伊克營地 28361700 中央金礦山屋 285020101009 晴0537 中央金礦山屋 28200745 白洋金礦山屋 34800830 秀姑坪 35800920 秀姑巒山叉路口 35981020 秀姑巒山 38051123 秀馬山屋遺址 37421130-1235 午睡1316 最低鞍部 34431430 馬博叉路口 37381505 馬博山屋 358020201010 晴0525 馬博山屋 35800548 馬博叉路口 37380600 馬博拉斯山 37850726 盆駒山南峰 34320858 盆駒山 30221125 盆駒南峰 34351315 馬博拉斯山 37851345 馬博山屋 36001515 烏拉孟斷崖 33901542 烏拉孟斷崖結束 33821615 雲海營地紮營 338220201011 晴0520 雲海營地 33820543 馬利亞文路山 34830638 馬利亞文路山東峰 34440736 馬利加南山 35460955 馬利加南東峰山屋 32651052 馬利加南山東峰 33771055 塔比拉斷崖 33431310 馬布谷山屋 30231430 布干山 33371520 馬布谷山屋 302320201012 晨雨轉晴0510 馬布谷山屋 29740625 馬西山叉路口 33390648 馬西山 34480724 馬西山叉路口 33390808 喀西帕南北高坪 32500834 喀西帕南山叉路口 31490852 喀西帕南山 32760956 喀西帕南山叉路口 30901103 太平谷西口 26421135 太平谷東口 26421231 中平林道 25501239 43K 工寮 25681357 發電機 21871420 35K工寮 19721550 豐坪溪谷紮營 138920201013 晴0520 豐坪溪谷 13890542 高饒 122640547 林道 13110645 溪流 12470753 行車終點 12470830 林道18K 溪流 1218