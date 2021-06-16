遠眺市景！台中潭子「新田登山步道」健行好選項，還能一併攻下聚興山

對於很多想要爬山健身的初學者來說，台中潭子的新田登山步道算是挺好入門的爬山路線選擇之一！步道全長2.9公里並且以好攀登的木階梯步道為主，而且也是小百岳之一，新田登山步道共1063階的階梯數量對於平常沒有登山習慣的人來說也是小有挑戰喔～上個週末小吠就和運動咖朋友一起相揪來個熱血健走啦！

新田登山步道附有停車場，而且相對大坑來說爬山人潮比較沒那麼多，加上步道沿路大部份都有樹蔭遮陽，走起來挺舒服的～

還沒有到新田登山步道上方停車場的潭獅亭旁也有一些停車位，旁邊附有洗手間。

停車場旁就是步道入口囉！假日時會有一些賣玉米、地瓜和蔬果等等的攤販，但沒有像大坑9號步道這麼多就是。

先來看一下新田登山步道的導覽牌，總共有三個步道路線，想走完全程的話很多人會選擇1上3下，但我們這天是挑戰難度比較高的3上1下路線，而第2步道都是緩坡道，所以如果帶小朋友前來的話也可以挑戰1上2下就不會太吃力囉。

要到步道口需要先走一段這樣的緩坡，往上走就對啦～

接著會看到第一步道的指示牌。

第一步道起點，如果沒仔細看還挺容易走過頭的。

可以看到就是一路的木棧道往上。

過年假期時強生小吠曾經和朋友一起來，一號步道的寬度連大班以上的幼童都可以慢慢自己走，而朋友很猛直接揹著他們家一歲多的娃兒一路爬這個木棧道耶！

一號步道上走一走而且會途經一個雙層觀景涼亭，不過當天忘記拍到😅，可以觀賞下台中市景。

這不知道是放大幾倍，拍起來好近的感覺哈哈。

一號步道繼續往上會變成碎石頭步道，也算好走。

接著會走到這個觀景平台，登山初心者爬到這裡覺得累的話，可以拍個大合照準備走第二步道下山也可以。

腳力不足的話，拍完照可以從這裡的第二步道下山囉。

下坡囉～

沿途的花花草草。

如果是想要像我們這天一樣走3上1下的話，記得從登山口的緩坡道一路往上（朝下圖中的許願池、觀鷹台方向走）

許願池。

繼續往上走到休憩木平台，就是第三步道的起點處囉！這裡也有洗手間，有點尿意怕半路找不到廁所的要記得先上一下。

第三步道就是從下圖這裡開始囉！不過小吠覺得指示牌沒有很明顯，好容易錯過呀，我們這天就走錯了哈哈。

也要小心路上會有荔枝椿象這個蟲蟲出沒。

第三步道幾乎就是一連串的木棧道，有些路段還有點小陡所以比較有挑戰囉～

nonstop不停歇的階梯，同行友人沙沙邊爬邊喊累說很考驗她全身肌群。

持續往上走會看到觀景平台。

大合照先來一張～證明我們有走上來這樣。

週六天氣晴朗，View也很不錯！

稍作休息後繼續邁開腳步走起來！健人就是腳勤嘛哈哈。

不停的上上下下木階梯，我們一下子就和前往的同行夥伴距離這麼遠了嗯哼。

快到六角亭啦！加油加油～

經過這一段路後會有個野餐桌，我們先吃一頓補充體力順便減輕隨身物品重量再繼續囉。

豐盛的登山點心

原本是想來這個六角亭用餐的，但這裡蒼繩爆多所以才改成在前面一點的野餐桌吃東西～

六角亭再往前一點有個路線可以到聚興山的三角點，但要先走過一小段黃土路線，小吠因為怕鞋子滑就沒有走過去，這張感謝友人提供。

繼續走就會朝一號步道的方向下山囉！

小吠前後來了新田登山步道二次，總算把1-3號步道都走過一遍啦⛰～其實沒有很難爬但還是會累，如果沒有常在鍛鍊的話應該會像小吠一樣隔天小腿果然鐵腿了，整個很欠操啦！哈哈哈，前陣子還入手了登山杖，接下來希望多找機會爬山練體力囉～以上路線也分享給喜歡登山趣的捧油們啦！

如果是一群朋友一起爬完新田登山步道，還可以順道去欣燦客家小館(田媽媽欣燦珍珠竹筍包) 吃個客家料理，有運動也有好料可以吃，開心啦～

新田登山步道

（附洗手間與停車場）

登山口：台中市潭子區豐興路二段龍興巷

平均攀登時間：依步道選擇可能需時1-2.5小時

難易度：🖤🖤🖤🤍🤍

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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