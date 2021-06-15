冷門健行路線先收藏！台中「大坑6號＋7號登山步道」還有繩索吊橋好刺激

一般的登山新手要選擇大坑登山步道時應該大多都是從9號10號步道開始攻略，近期強生與小吠也爬了幾次9號、10號和9-1步道，難度偏低但人潮較多，因此想開始挑戰其他人潮較少的登山步道路線啦！這天趁著強生休平日的下午我們就想說來試看看大坑步道6上7下這個路線，爬完之後覺得很可以捏！

要挑戰大坑六號、七號登山步道的話可以停在同一個停車場，從松竹路一段軍功公墓旁的350巷走到底就是了～

大坑六號七號步道專屬停車場，有小客車也有機車停車格，規劃的蠻不錯。

停車場旁也有算乾淨的洗手間，都有人在維護清掃。

首先來看一下咱們這天要挑戰的路線，就是要從六號步道一路走上去，會經過觀音和風動石公園，再由七號步道走下來剛剛好。

確認過眼神步道路徑後就開始登階啦！單程1.7k的大坑六號步道，一開始是一路往上的平緩水泥階梯，有樹木林蔭相伴走起來不會太熱

水泥階梯之後再來就是有木製扶手階梯，持續往上有休憩涼亭，已經覺得累的話可以稍作休息。

再往上走會有個半圓平台，可以遠眺一下台中市區及豐原地區的景色，可惜這天空氣品質不大好遠方有點霧濛濛的呀

走步道的過程中會時不時會看到扶手旁有照片中這個數字，原來是已攀的階梯數和總數呀！這樣可能會比較有動力想說快爬完了((握拳

走著走著會遇到往觀音亭的岔路，二條都可以抵達觀音亭，只是一個是緩坡一個是階梯，健人就是腳勤的我們當然不囉嗦選擇走階梯。

小吠爬階梯的小撇步就是身體要微微前傾，然後記得用大腿的力量抬腿而不要用小腿一路使勁蹬上去，不然隔天小腿絕對會鐵腿到不行。

六號步道的木階梯在天氣好時很適合拍個網美照！枝葉扶疏的綠意在藍天的襯托下更是讓人心曠神怡～

而六號步道走到一半會經過照片中左邊的觀音亭，如果想上廁所的話可以到觀音亭有公廁，想找點吃的也有囉！不過我們是直接依著六號步道的指標繼續接續著走。

指標很清楚。

由這一段六號步道口繼續往上走才會到風動石公園喔！如果是從九號步道走上來也會走到這個路口，可以接著往上走。((強生展示請往這邊~噗

開始爬沒多久就看到休憩平台。

繼續朝風動石前進，前段的階梯都還算是平緩好走。

不得不說大坑的登山步道都維護的很好，各種步道的難易度選擇也多，連我們這種登山小嫩嫩也可以先練練腿力

走累了看看沿途的美景，就可以再依循步道而上。

這裡開始就比較考驗鞋子的防滑力，建議可以扶著繩索比較不怕滑倒。

這裡的景蠻適合來張網蟀照的！

接著出現了一小段繩索吊橋！其實不會晃啦不用擔心，有基本平衡感的人都可以輕鬆走過的程度，與其說挑戰度還不如說增加了點趣味性

繼續朝風動石公園前進～

接下來的步道都算平緩好走。

到了這裡等於六號步道已經走完，看到這個指示牌就知道風動石公園快到囉！

這裡的視野也不錯～

風動石公園抵達！內急的話前方也有流動廁所可以使用。

風動石公園竟然還有孔雀逛大街耶，很常去爬山的朋友還說這裡總共有三隻孔雀，我們這天是只有看到一隻啦，已經覺得驚奇哈哈。

往箭頭處方向就是朝七號步道下山囉。

走完六號步道，七號步道根本算小兒科啦！大多都是好走的木棧道或緩坡。

七號步道大概走1k的距離就到停車場了，不過沿路還是有可以遠眺市景的點拍個照。

走到這裡再下去沒多久就到回到六號七號步道的停車場囉！

這天我們大坑步道六上七下走起來在沒什麼休息的情況下大概共花費1.5小時，只是對於平常沒什麼在爬樓梯的人可能會覺得六號步道前段一路往上的階梯會有點喘，不過途中也有看到有國小幼童來挑戰，其實難度真的不算太高！而且人潮相對也比九號十號步道少很多(看我們的照片就知道)，還蠻推薦像我們一樣的登山新手可以來練腿力練心肺的囉！

大坑六號、七號登山步道

（附洗手間與停車場）

登山口：台中市北屯區松竹路一段軍功公墓旁的小徑(350巷)，或直接導航「大坑六號步道停車場」

平均攀登時間：依個人運動習慣可能需時1.5-2小時

難易度：🖤🖤🖤🤍🤍

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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