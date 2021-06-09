飛鼠神木、回音谷、好漢坡！新竹「北得拉曼山步道」完整指南　疫後登山必用

新竹尖石除了有知名的司馬庫斯和鎮西堡，這座被泰雅族人視為「獵場聖域」的北德拉曼山也是個登山健行賞神木的好去處。北德拉曼山豐富的林相從人造林、闊葉林到紅檜林區皆有可看之處。濃密的山林中有陡上、緩坡、階梯、稜線、木梯、原始步道等…多變化的路徑，一路有著蒼勁有力的大樹和目不暇給的綠物能讓人在健行登山時能放鬆身心投入林野的懷抱，時而還有機會看到飛鼠滑翔穿越森林。想一探北得拉曼山步道的朋友跟著小編一起看看登這座山前要準備些什麼吧！





新竹北得拉曼山步道簡介

▲新竹北德拉曼山步道。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

位在新竹縣尖石鄉的北德拉曼山巨木步道海拔約1000~1500公尺，屬郊山步道單程約2.6公里，由於地勢變化豐富加上許多路段為原始步道，來回走完耗時約5~6小時。北達拉曼山這座中級山如欲攀登無需特別申請入山或入園證，想一探北德拉曼山美景與詳細攻略的朋友就一起往下看吧！





北得拉曼山步道交通

▲新竹北德拉曼山巨木步道。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

自駕前往

Google定位“童話森林露營地”，抵達後在此停放車輛接著再步行約2公里抵達北德拉曼山登山口。





跟團登山

出發前於趣吧旅遊平台報名，可在台北古亭捷運站2號出口集合出發，或於新竹高鐵站內7-11 集合上車。





北得拉曼山步道介紹

北得拉曼山巨木步道難度

▲新竹北德拉曼山巨木步道。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

登山新手可以爬北得拉曼山嗎？

北德拉曼山屬中級山岳，全程來回需六個小時左右適合有運動習慣、郊山健行經驗者，若平時有運動習慣或有爬山經驗的朋友來爬北得拉曼山挑戰自己體力一下是ok的，但如果平常很少在運動又沒什麼爬山經驗，絕對要在出發前做體能訓練。





怎麼做爬北得拉曼山的行前準備？

泰雅族聖域北德拉曼山步道

▲泰雅族聖域北德拉曼山步道。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

在爬北得拉曼山前最好利用假日去爬爬郊山訓練肌耐力和腿部肌肉，若真的沒時間去登郊山練習小編建議大家可以去健身房踩登階機和跑跑步機訓練耐力和肌肉協調，也可以把訓練加入日常，像是上下班或出門回家時不要搭電梯改走樓梯這些都是不錯的訓練方式。





除了北得拉曼山台灣還有哪些中級山呢？

中級山又分為入門中級山跟進階中級山，一日能爬完的塔曼山、加里山都滿適合當作新手的挑戰路線，在征服中級山後就可以為美麗又迷人的高山湖登山行做更充足的準備啦～

．推薦路線1：塔曼山（新北第一高峰）

．推薦路線2：加里山（台版富士山）

．推薦路線3：松蘿湖野營路線（中級山進階）

．推薦路線4：加羅湖（中級山進階）





北德拉曼山登山步道環境介紹

北德拉曼山步道介紹＃1

Ptlaman試試看

▲北德拉曼山步道原始山徑。 （圖／bigway14,Instagram）

泰雅族人稱藏身於水田部落的鳥嘴山為「北德拉曼山」(Ptlaman)，意思是「試試看」。這個名字源自於此山區昔日是泰雅族傳統狩獵聖域，族人懷著對大自然的崇敬來這邊試試看能否捉到獵物。





這裡也是部落男子的成年禮「試場」，長大的男孩由部落長者帶入山區，若少年能自行脫困回到部落才能通過成年禮的考驗，也才會被部落族人視為真正的登大人。





北德拉曼山步道介紹＃2

原始山徑

▲北德拉曼山步道。 （圖／bigway14,Instagram）

▲北德拉曼山步道原始山徑。 （圖／bigway14,Instagram）

北德拉曼山有平緩、陡坡、階梯、稜線、木梯等多變路線，多數路段為原始山徑，許多階梯路段僅以石頭簡單砌成。等攀升到一個路段時會看到路標上寫著「好漢坡」，但早在開始爬好漢坡前一路上走過的上升坡道就已讓人成為好漢，從緩坡到陡坡挺吃耐力，還有不少路段須手腳並用拉繩前進，對熱愛爬山的朋友可說是又累又有趣。





北德拉曼山步道介紹＃3

回音谷

▲北德拉曼山步道-回音谷。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

沿著山路繼續爬往主稜，稜上尖石矗矗，木梯懸空由岩壁旁建起，山友們小心翼翼的通行就為了一探這裡的絕景。經過讓人冒腳汗的簡易木梯，迎接我們的就是遼闊的視野和壯麗的山林，眺望遠方還能看見雪霸稜線和大霸尖山。對著腳下的深壑大聲呼喊，能聽見山谷的回音。據說以前泰雅少年在成年禮考驗中若突遇困難，只要在此大聲呼喊部落的族人就能聽到。





北德拉曼山步道介紹＃4

內鳥嘴山

▲北德拉曼山步道-內鳥嘴山山毛櫸。 （圖／qqazz77533,Instagram）

過了回音谷山勢出現下坡，抵達1.6K的環形步道的叉路口後出現兩岔路，兩條路都可抵達北德拉曼山的神木群，接著會看到內鳥嘴山和神木的指標。體力與時間許可得的山友可以先繞行至內鳥嘴山再續行前去看神木，在每年十一月中到月底能看到台灣原生種山毛櫸由綠轉黃。這種樹種集中於桃園、新竹、宜蘭山區，並不是特別常見的樹種，在秋季看到換上金衣的山毛櫸是非常難能可貴的經驗。





北德拉曼山步道介紹＃5

四大天王

▲北德拉曼山步道-飛鼠神木。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

不知道愛爬山的朋友會不會跟小編一樣，走到山裡面看到大樹和綠物都覺得它們散發著令人安定和舒壓的正能量。一路攀登至此的朋友將會看到被稱為「四大天王」的四顆神木。外黑內紅的一號神木又被稱作「飛鼠神木」，特殊的外觀成為遊客來看神木時必拍的一顆。繼續往前行將能看到其他聳拔高俊的神木或扁或圓，不禁讓人發自內心地對大自然感到無比的敬畏與感動。

給自己一個假期走到山裡面，讓大自然療癒你，來到新竹除了吃米粉貢丸還有更多深度玩法等你體驗，等疫情趨緩與趣吧相約來北得拉曼山留下美好的山林記憶。





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