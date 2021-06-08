賞楓最佳聖地「苗栗馬拉邦山步道」懶人包！最好爬路線不藏私，運動新手先PASS

在許多賞楓攻略裡都會提到位在苗栗泰安的馬拉邦山，然這座山除了秋天的楓紅，夏日的翠綠竹林、冬日的白靄山稜、春日的櫻桃李花都各有特色。馬拉邦山不僅自然生態豐富，它也是過去泰雅族人的獵場、抗日的戰產，以及漢人到山間互通有無的必經道路。想爬這座山的朋友跟著小編的步伐，讓我們一探他的景色、難度、行前準備、交通方式吧！





苗栗馬拉邦山步道簡介

▲苗栗馬拉邦山。 （圖／00lai,Instagram）

馬拉邦山海拔1406公尺屬入門中級山岳，是台灣小百岳37號。馬拉邦山位處苗栗縣泰安鄉與大湖鄉的交界帶，春季來此造訪的朋友爬灣山後還可以安排到大湖鄉去採草莓。從珠湖登山口開始攀登全長約4.2公里，來回一腳程耗時約3.5~4小時。





苗栗馬拉邦山步道交通

苗栗馬拉邦山有三個登山口分別為天然湖登山口、上湖登山口、珠湖登山口，其中珠湖登山口的路線離三角點最近路線也最好爬，下邊下方就針對這個登山口的交通做介紹。





自駕前往

Google定位“大湖國中”，抵達後延大湖國中旁苗61鄉道前進，過中興橋後右轉進珠湖農路，再開農路約4公里即可抵達珠湖線登山口。





跟團登山

出發前於趣吧旅遊平台報名，可在台北古亭捷運站2號出口集合出發，或於新竹高鐵站內7-11 集合上車。





苗栗馬拉邦山步道介紹

馬拉邦山步道難度

▲苗栗馬拉邦山。 （圖／lulu_170_,Instagram）

登山新手可以爬馬拉邦山嗎？

馬拉邦山屬入門中級山，慢慢爬的話全程約4小時，沿途有不少需要上坡的路段，但這些路段多半由木棧道和石階鋪成不會太難走，沿路上也有不少木椅可供遊客休息。對於平常有在運動或健行習慣的朋友來說，登馬拉邦山並不會太困難，但對於平常完全沒在運動或爬山的朋友來說走近四個小時的山路會有一點累。





怎麼做爬馬拉邦山的行前準備？

▲苗栗馬拉邦山登山。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

如同上段所述馬拉邦山是入門的中級山並不會太困難，只需平常有在做運動，或確保自己的體能許可就可登頂。至於配備方面，建議大家穿著排汗衫、運動褲並攜帶行動糧、飲用水和登山杖前來登山，建議想來爬苗栗馬拉邦山的朋友早點來爬，近傍晚時容易有霧，雖然山形不困難但一但天黑起霧，仍不能小看小百岳夜間登山的危險性。





擔心自己體能狀況的朋友小編建議，試著在生活中把搭電梯換成走樓梯增加我們的肌力，透過運動訓練腿部肌肉與協調，都能在登山時幫助我們更敏捷的前進。





除了馬拉邦山台灣還有哪些小百岳呢？

台灣的山嶽依海拔高度可分為郊山、中級山和高山，郊山為海拔高度1500公尺以下的山，中級山為海拔1500~3000公尺的山，高山則是海拔3000公尺以上的山區。行政院體育委員會從臺灣各縣市鄰近郊區的登山路線中，挑選出100座具代表性的郊山，並命名為「小百岳」，藉以鼓勵民眾出外走走接近山林。





在爬完入門中級山後可以嘗試看看進階中級山為一步步前進百岳做準備，建議喜歡山林的朋友可以看看下面中級山的推薦路線：

．苗栗加里山一日登山｜登頂台版富士山

．宜蘭抹茶山．聖母山莊步道二日

．鎮西堡神木群Ｘ李棟山古堡二日





馬拉邦山登山步道環境介紹

馬拉邦山登山步道環境＃1

夏季翠綠竹林步道

馬拉邦山登山步道-夏季翠綠竹林步道。 （圖／trongtrong.hiker,Instagram）

夏天我們常常因為天氣太熱就窩在家，但長時間吹冷氣不排汗對我們的身心靈都不健康。在夏日走進馬拉邦山的綠色竹林裡增強身體的免疫力，讓放鬆又療癒的綠色幫自己充電一夏。





馬拉邦山登山步道環境＃2

珠湖斷崖

在經過一大段攀升後會抵達珠湖斷崖，大家別聽到斷崖就卻步。在這邊你可以看到細道邦山延伸過來的美景，還有遠處的雲海。雖說這個地方叫做斷崖，但其實這裡路面不窄，一便是斷崖一便是泥土路，想賞景的大家注意安全即可～





馬拉邦山登山步道環境＃3

古戰場紀念碑與石門隘口

▲馬拉邦山登山步道-古戰場紀念碑。 （圖／dapump777,Instagram）

古戰場紀念碑與石門隘口是秋季登馬拉邦山最精華的路段，因為馬拉邦山的楓樹幾乎都集中在這個路段，有著青楓、和楓香等…品種因種類不同有的橙黃有的火紅，至美無比的秋季景觀讓「馬拉邦山賞楓」聞名全台。

▲苗栗馬拉邦山。 （圖／00lai,Instagram）

古戰場紀念碑是為了紀念在1895年清廷將台灣割讓給日本政府後，馬那邦山先後發生兩次泰雅族人抗日事件，兩次都被日本人鎮壓收場，這些抗戰勇士傷亡慘重，為悼念戰歿的士兵因而豎立紀念碑。戰後石碑消失不見，因此我們現在看到的紀念碑是於原址重新豎立的。

▲馬拉邦山登山步道-石門隘口。 （圖／pearrr.tw,Instagram）

因地殼變動產生的內營力使這個橫躺的大石塊裂成兩半，裂縫狹窄僅能供一人通行，這個石門也就成為天然的隘口，在過去泰雅族人以此石門隘口為屏障頑強抵抗日軍。





馬拉邦山登山步道環境＃4

馬拉邦山三角點與大安溪峽谷

▲馬拉邦山登山步道-大安溪峽谷。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

▲馬拉邦山登山步道登頂。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

登頂後說什麼也要來拍個幾張照片，在馬拉邦山的三角點天氣好的話可以遠眺雪山大霸尖山間的聖稜線，也能看到蜿蜒的大安溪下峽谷裡流淌穿梭，大汗淋灕後看到這般山野間的美景一切都值得了。





加碼推薦-馬拉邦山周邊景點

清安豆腐街

清安豆腐街就位在苗栗縣泰安鄉，與馬拉邦山相去不遠，爬完山的朋友可以來這邊吃點小吃。清安豆腐街又名「洗水坑豆腐街」，當地水質清澈甘甜做出來的豆腐細滑美味，因為老街上許多數店家以賣手工豆腐為主，故稱為豆腐街。時間充裕的朋友還可以在泰安住一晚泡個溫泉，隔天再去大湖採草莓～

馬拉邦山在泰雅族語裡是山容壯麗的意思，想一探它的巍峨壯闊嗎？那就親自造訪用你的雙腳走過、用你的雙眼享受、用你的心感受吧！





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