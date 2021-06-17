超仙親子步道！宜蘭礁溪「林美石磐步道」疫後避暑首選　沁涼瀑布＋滿滿芬多精

林美石磐步道交通、GPX路線、廁所區域、難度、行程規劃懶人包！森林瀑布輕鬆抵達，來回僅需1-1.5小時，倘佯在原始森林跟瀑布負離子芬多精之中，陶冶身心靈，適合親子路線的登山步道，免門票，宜蘭秘境景點推薦！宜蘭小太魯閣之稱，拱型鐵橋配上潺潺溪流，避暑賞螢火蟲首選。

【2021.4.28紀錄】

林美石磐步道的「林美」是因位於礁溪鄉林美村，而「石磐」指的是石磐瀑布

，瀑布上方有塊超大的巨岩，就是石磐名稱的由來，為堅硬、晶瑩剔透的石英礦物四稜砂岩。步道行經草湳湖，也稱為下埤湖，是一座面積三公頃的天然湖埤，早年下方為林美村水田，當時以草湳湖水灌溉，但昔日農田已不在，已由高爾夫球場取代。原本是要到宜蘭抹茶山二刷的，但天氣預報說近期下雨機率大，安全起見取消了，於是找了一條比較簡單的步道當備案，視當天天氣情況決定是否前往，於是找到了林美石磐步道，第一眼看見照片，覺得這步道也太日式了吧！完全不知道礁溪有這樣一條

蓊鬱森林的秘境瀑布步道，拱型鐵橋的復古氣息，搭配清澈沁涼的溪流，兩者呈現的對比，讓人彷彿置身在日本卡通場景裡。宜蘭小太魯閣之稱，真有它迷人之處！

雖然當天氣候不佳，下著毛毛雨，但仍不影響我對這條步道的喜愛，疫情結束後！一定要帶家人跟姪女來走走。林美石磐步道的路線幾乎都很平緩好走，還有許多木橋跟木棧道，豐富的森林生態，讓人置身在世外桃源，倘佯在原始森林跟瀑布負離子芬多精之中，CP值超高的一條步道！沿路還有里程樁跟解說牌，非常適合親子同遊，以後來礁溪又多了一個新選擇了！

自行開車

大眾運輸

林美石磐步道介紹

行程規劃

行程規劃

開放時間

所需腳程

溫馨提醒

? 導航：林美石磐步道? 火車「礁溪站」轉乘「台灣好行綠11」於「林美石磐步道」下車步行3分鐘。⛰️ 林美石磐步道位於宜蘭礁溪。林美石磐步道有著低海拔亞熱帶溪谷的景色，步道沿舊水圳整建，現寬敞平緩好走、又不失幽幽古意；沿途生態豐富，樹林成蔭，潺潺流水，散發陣陣芬多精，走在其中清爽無比，非常適合闔家一起健行。－資料來源： 台灣山林悠遊網 ? 林美石磐步道行程規劃：林美石磐步道入口 > 木馬道 > 水圳遺跡 > 木橋 > 觀瀑亭 > 石磐瀑布 > 竹林區 > 林美石磐步道入口?️ 林美石磐步道開放時間：07:00-18:00 (週一至週日)?‍ 林美石磐步道全長1.7公里，來回休息加拍照約1-1.5小時，含停車處的去回路程時間。

步道入口沒有停車位，僅能在道路兩旁靠邊停

，但假日入口旁會有許多小攤販，自行留意車輛停放安全，切勿停在彎道處影響其他用路人！

步道入口至登山口步行約10-15分鐘，登山口有廁所可以使用。部分山徑因溪流而有點溼滑，小心行走！另雖這裡有瀑布，但林務局有立牌公告是「禁止戲水」，還請大家留意自身安全並遵守！

GPX路線

林美石磐步道路程紀錄

⥅ 因為知道步道走完大概1-1.5小時，所以我們先去吃了午餐後才前往林美石磐步道，導航「林美石磐步道」，快到步道入口時發現外面很多小攤販，這時就要開慢一點，因為步道入口不太明顯，加上許多小攤販遮擋，一不小心可能會開超過；林美石磐步道沒有停車場，僅能在路旁兩側找地方停放。這裡就是步道入口囉，從這邊到登山口，還要再走10-15分鐘才會抵達。

⥅ 步道入口進來是碎石平路，很好走，右邊則是高爾夫球場。

⥅ 走沒幾分鐘後有個岔路，是「草湳湖觀湖平台」。

⥅ 但當天下雨，沒有看到湖面反射天空美景的景色，「草湳湖」也稱為下埤湖，是一座面積三公頃的天然湖埤，早年下方為林美村水田，當時以草湳湖水灌溉，但昔日農田已不在，已由高爾夫球場取代。

⥅ 這邊又有岔路是往草湳湖環湖步道，不過我們今天的目標是林美石磐，所以就繼續直走前進。

⥅ 大概走約10-15分鐘，就會抵達林美石磐步道的登山口，登山口旁有一間廁所可以使用，也是步道內唯一一座公共廁所，旁邊也有木椅可以休息等候。

⥅ 準備開始我們的林美石磐步道Ｏ形路線囉！

⥅ 林美石磐步道的導覽圖給大家參考，不過其實步道的路徑很清楚，也沒什麼岔路，不用擔心會迷路！

⥅ 一開始是碎石平路，林蔭茂密，成群的台灣筆筒樹林，形成像樹門一般，迎接登山客的前往。

⥅ 跟著指標繼續前往，沿路都有里程樁，不太容易迷路。

⥅ 當天去是下雨的，所以地面積水、濕滑，不過也算很好走，所以晴天去走一定更舒服好走！

⥅ 來到「木馬道」，這是最原始的山地運材方式，在拖運木材時，會用麻繩將木材牢牢繫於木馬架上，前後各一人拉、推前行，拖行的過程中會在枕木上抹火油，增加潤滑度跟減少摩擦力，讓木材順利的運送下山。

⥅ 繼續前進，沿路會經過許多座小橋。

⥅ 每一百公尺就有里程樁。

⥅ 接著聽見潺潺流水聲，溪水清澈得讓人心曠神怡。

⥅ 這座木橋依山傍水，很有仙氣，沒想到礁溪有這麼一條美麗的步道。

⥅ 來到一小段的上坡，有點像大坑步道的木梯；這的木梯是由枯死的筆筒樹，再利用製的枕木階梯。

⥅ 因為下雨的關係，森林裡瀰漫著淡淡的霧氣，增添神祕的氣息，木橋在蒼鬱的樹林裡毫無違和感，好像置身在日本卡通的劇情裡。

⥅ 接著來到最佳拍照景點，拱型鐵橋搭配豐富多樣的溪濱植物，以及飛濺的溪水，是大自然與人工的完美結合風景。

⥅ 這邊的樓梯算是整趟路線中最陡的地方了，走完這段就幾乎都是平緩路線～

⥅ 拱型鐵橋上去後就會抵達「石磐瀑布」囉！石磐瀑布位於得子口溪的上游，溪水流經石大如磐的四稜砂岩，因此取名為「石磐瀑布」。石磐是一塊約300坪的四稜砂岩，成分以石英岩為主，形成氣勢磅礡又優雅的瀑布景色。在這裡要多吸幾口氣，因為這裡富含負離子，跟四周植物釋放的芬多精，不用去按摩，就能在森林之中得到放鬆！

⥅ 林美石磐步道是Ｏ形路線，所以不會原路折返，過瀑布之後的路線幾乎都是平路，跟來時路相較之下，比較沒有變化。

⥅ 回程路線一樣也有許多木橋。

⥅ 來到竹林區代表，就快要走回登山口完成Ｏ形囉。

⥅ 順利完成林美石磐步道，整體路線超親民！非常適合親子同遊，親近森林的好選擇，茂密樹林、沁涼瀑布、仙氣十足的木橋跟鐵橋，還有豐富的生態，來回一趟僅需1-1.5小時，希望疫情趕快結束，再次上山的那天吧！

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