滿溢出來的雲海！攀登百岳「北大武山」回憶錄　喜多麗斷崖邊賞夕

2017/2/17百岳北大武山─新登山口→舊登山口→喜多麗斷崖→檜谷山莊為攀登百岳北大武山，前一日從台北南下，夜宿民宿的禮堂(自備睡袋、睡墊)，今晨搭民宿接駁車到達新登山口，並從此處起登，約花1個多小時來到舊登山口的管制站，當領隊在管制站處理登山事宜時，就隨處看看拍拍，而此處剛好就是日湯真山登山口，也就當個山口組。

起登後，先是經過一段崩壁，因前此曾崩塌過，小心翼翼通過，隨後之懸崖處也佈上安全網，也放上救難繩，真是設想週到，這段步道可觀賞山谷端與遠上的景觀，隨後經過一段大石壁，這也是拍照的景點，剛好也瞧見大武山的雲海，而後就是一段杜鵑林，杜鵑花開時節前來，應有機會觀賞美麗的杜鵑花，可惜時節不對，在爬過一段ㄇ型梯及拉繩陡上後，就到達喜多麗斷崖，結果是大霧瀰漫，不但看不到景觀，更沒有優美的雲海，只能在岩石上拍照就當是路過。

經過大約半小時，終於到達檜谷山莊，先是喝了協作準備的薑湯，並參觀山屋及露營地，精神也就好多了，在等待晚餐的當下，一直期待喜多麗斷崖能傳來好消息，總是沒結果，因協作晚餐也準備就緒，領隊就決定提早吃晚餐，等晚餐告一段落，就傳來喜多麗斷崖已有雲海，輕裝來到斷崖邊，果然相當浩瀚，雲海沿著崖邊山腰蔓延開來，就像是一望無際的大海，相當壯觀，大夥歡呼之餘，也各自選定不同角度拍攝雲海，甚至有嚮導與山友有帶腳架前來者，真是有備而來，大呼拍得過癮，接著就是夕陽的到來，夕陽映著雲海，夕陽餘暉甚至將雲海染紅了，搭配天空紅色彩霞，真是美麗至極，當夜色逐漸降臨時，也就將晚霞、雲海壟罩在夜色中，也就帶著滿足的心情回到檜谷山莊。

6:35在民宿遠眺遠山。

7:51新登山口起登。

8:21往檜谷山莊、北大武山指示牌。

9:17遠眺遠山。

9:17山頂有小片雲海。

9:18到達就登山口管制站。

9:19北大武山國家步道導覽圖。

9:23遠山景觀。

9:26日湯真山登山口。

9:27舊登山口管制站。

9:56從舊登山口在此起登。

10:01經過一段崩壁。

10:02遠眺山谷景觀。

10:09經過一段崩壁，小心翼翼通過。

10:10懸崖處有安全網設置。

10:12遠眺山谷景觀。

10:15救難繩。

10:16茂盛的樹枝。

10:28途經一斷木橋。

10:28遠眺山谷景觀。

10:29沿著拾階陡上。

10:38遠山景觀。

11:07途經一段石壁。

11:13大武山上雲海。

12:28途經一段石壁。

12:36途經一段石壁。

12:40穿越杜鵑林，飛花開時節無花可賞。

12:56途經一段石壁。

13:02拉繩陡上。

13:34登ㄇ形梯陡上。

13:37喜多麗斷崖沒景。

13:39喜多麗斷崖沒景。

13:39喜多麗斷崖沒景。

13:40喜多麗斷崖沒景。

13:41喜多麗斷崖沒景。

13:44途經一段瘦稜。

13:47岩石上的蕨類。

13:47木樁指示牌。

13:53岩石上的蕨類。

13:55檜谷山莊露營地。

13:55檜谷山莊。

13:59檜谷山莊喝薑湯。

14:02檜谷山莊山屋。

14:04檜谷山莊廚房。

14:07檜谷山莊導覽圖。

14:07檜谷山莊。

14:26檜谷山莊露營地。

15:29檜谷山莊露營地。

17:27喜多麗斷崖雲海景緻。

17:27喜多麗斷崖雲海景緻。

17:27喜多麗斷崖雲海景緻。

17:28喜多麗斷崖雲海景緻。

17:29喜多麗斷崖雲海景緻。

17:29喜多麗斷崖雲海景緻。

17:30喜多麗斷崖雲海景緻。

17:30喜多麗斷崖雲海景緻。

17:31喜多麗斷崖雲海景緻。

17:31喜多麗斷崖雲海與夕陽景緻。

17:32喜多麗斷崖雲海景緻。

17:32喜多麗斷崖雲海景緻。

17:33喜多麗斷崖雲海景緻。

17:33喜多麗斷崖雲海景緻。

17:34喜多麗斷崖雲海景緻。

17:35喜多麗斷崖雲海與夕陽景緻。

17:36喜多麗斷崖雲海與夕陽景緻。 17;37喜多麗斷崖雲海與夕陽景緻。

17:40喜多麗斷崖雲海與夕陽景緻。

17:40喜多麗斷崖雲海與夕陽景緻。

17:40喜多麗斷崖雲海與夕陽景緻。

17:43喜多麗斷崖雲海與夕陽景緻。

17:44喜多麗斷崖雲海與夕陽景緻。

17:44喜多麗斷崖雲海與夕陽景緻。

17:45喜多麗斷崖雲海與夕陽景緻。

17:46喜多麗斷崖雲海與夕陽景緻。

17:48喜多麗斷崖雲海與夕陽景緻。

17:50喜多麗斷崖雲海與夕陽景緻。

17:51夕陽餘暉照射在山頭。

17:51喜多麗斷崖雲海與夕陽景緻。

17:55喜多麗斷崖觀賞雲海山友。

17:55喜多麗斷崖雲海與夕陽景緻。

17:55喜多麗斷崖雲海與夕陽景緻。

17:56喜多麗斷崖雲海與夕陽景緻。

17:56喜多麗斷崖雲海與夕陽景緻。

17:56喜多麗斷崖雲海與夕陽景緻。

17:59喜多麗斷崖雲海與夕陽景緻。

18:00喜多麗斷崖雲海與夕陽景緻。

18:00喜多麗斷崖雲海與夕陽景緻。

18:05喜多麗斷崖雲海與夕陽景緻。

18:05喜多麗斷崖雲海與夕陽景緻。