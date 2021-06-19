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滿溢出來的雲海！攀登百岳「北大武山」回憶錄　喜多麗斷崖邊賞夕

健行筆記 / 健行筆記張春祥

2017/2/17百岳北大武山─新登山口→舊登山口→喜多麗斷崖→檜谷山莊為攀登百岳北大武山，前一日從台北南下，夜宿民宿的禮堂(自備睡袋、睡墊)，今晨搭民宿接駁車到達新登山口，並從此處起登，約花1個多小時來到舊登山口的管制站，當領隊在管制站處理登山事宜時，就隨處看看拍拍，而此處剛好就是日湯真山登山口，也就當個山口組。

起登後，先是經過一段崩壁，因前此曾崩塌過，小心翼翼通過，隨後之懸崖處也佈上安全網，也放上救難繩，真是設想週到，這段步道可觀賞山谷端與遠上的景觀，隨後經過一段大石壁，這也是拍照的景點，剛好也瞧見大武山的雲海，而後就是一段杜鵑林，杜鵑花開時節前來，應有機會觀賞美麗的杜鵑花，可惜時節不對，在爬過一段ㄇ型梯及拉繩陡上後，就到達喜多麗斷崖，結果是大霧瀰漫，不但看不到景觀，更沒有優美的雲海，只能在岩石上拍照就當是路過。

經過大約半小時，終於到達檜谷山莊，先是喝了協作準備的薑湯，並參觀山屋及露營地，精神也就好多了，在等待晚餐的當下，一直期待喜多麗斷崖能傳來好消息，總是沒結果，因協作晚餐也準備就緒，領隊就決定提早吃晚餐，等晚餐告一段落，就傳來喜多麗斷崖已有雲海，輕裝來到斷崖邊，果然相當浩瀚，雲海沿著崖邊山腰蔓延開來，就像是一望無際的大海，相當壯觀，大夥歡呼之餘，也各自選定不同角度拍攝雲海，甚至有嚮導與山友有帶腳架前來者，真是有備而來，大呼拍得過癮，接著就是夕陽的到來，夕陽映著雲海，夕陽餘暉甚至將雲海染紅了，搭配天空紅色彩霞，真是美麗至極，當夜色逐漸降臨時，也就將晚霞、雲海壟罩在夜色中，也就帶著滿足的心情回到檜谷山莊。

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6:35在民宿遠眺遠山。

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7:51新登山口起登。

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8:21往檜谷山莊、北大武山指示牌。

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9:17遠眺遠山。

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9:17山頂有小片雲海。

56a678ea45c4d64523afaa25e3a11900.jpg9:18到達就登山口管制站。

6da1f0158d91a8b78b6aee1e3c63eb5e.jpg9:19北大武山國家步道導覽圖。

b7263f7fcb061645614c7d284be8ae8d.jpg9:23遠山景觀。

a6a21681986f9b430a02ea459fe18447.jpg9:26日湯真山登山口。

56b210575064b99ce38a00a5f50f325c.jpg9:27舊登山口管制站。

67fbd8ffa0fe6621f2932184268b2887.jpg9:56從舊登山口在此起登。

a31085f885c4428224eeb1b288764c69.jpg10:01經過一段崩壁。

a5135c58007f6a15d71df8ceb882b51d.jpg10:02遠眺山谷景觀。

094c2622c2d18848ce665311d48517f6.jpg10:09經過一段崩壁，小心翼翼通過。

604097fabcc5920c6570d64d94e6efda.jpg10:10懸崖處有安全網設置。

0fe90b6143f987692d2f2bb1c06310b3.jpg10:12遠眺山谷景觀。

ff3cd69efdabee5968870f80d3eb240f.jpg10:15救難繩。

9adb2f949cdad279d57bd8d73ff447b2.jpg10:16茂盛的樹枝。

ffb1ed1493d3b53f90f0b80e76f5fbd5.jpg10:28途經一斷木橋。

ddf83df932f08ef99b46ddf3cb793e3f.jpg10:28遠眺山谷景觀。

7c7ad7c7f99222e576f31cb2a1102ebf.jpg10:29沿著拾階陡上。

35565a7dad05051601e41a1d373d0bd4.jpg10:38遠山景觀。

2b643b8b9194c5ab9f0b7c7e4f29c43e.jpg11:07途經一段石壁。

c2f9705964b096dbf8e9f7aa16352d6f.jpg11:13大武山上雲海。

403ea6d43ac3e790a0a0ffe2c2642215.jpg12:28途經一段石壁。

c41f60ba24b37e45904e82835e9175eb.jpg12:36途經一段石壁。

b18a725b2b40eb808003c2321cc71ec4.jpg12:40穿越杜鵑林，飛花開時節無花可賞。

759ed23a01b73fdf91864327ee1669cb.jpg12:56途經一段石壁。

2db81fb32c985852a1d8b767be38498f.jpg13:02拉繩陡上。

a579a1e64ab7926b953f96b1470ee9de.jpg13:34登ㄇ形梯陡上。

5718d8f6d4ee7eb5c5058318c2eee355.jpg13:37喜多麗斷崖沒景。

bd384c80cd8caec8f5138c4067b3dab1.jpg13:39喜多麗斷崖沒景。

28513f60c5563ac62fb4f556f09eb4ad.jpg13:39喜多麗斷崖沒景。

a2ce792fb542e8ca12657530bf345a6e.jpg13:40喜多麗斷崖沒景。

66230bc4164986feecd740a54932393e.jpg13:41喜多麗斷崖沒景。

bca88dfe568faeeb8d27c44fe60b751b.jpg13:44途經一段瘦稜。

11396d38ca4da0e47defe18d84df8ee2.jpg13:47岩石上的蕨類。

478059eebebfd867a5bf3fa2f3aea244.jpg13:47木樁指示牌。

cfb5f0d2e4306b5689601e2274cbfe41.jpg13:53岩石上的蕨類。

f1e57cd0fc4a9b77f15d80a3f734d9af.jpg13:55檜谷山莊露營地。

3cc99d6a9bb2750cffad60df0bd67d03.jpg13:55檜谷山莊。

03c36faf8aac4a6933a344bdbc4e7dda.jpg13:59檜谷山莊喝薑湯。

4055b143df4f1da532b31b4b8de2c120.jpg14:02檜谷山莊山屋。

c7be9016ff80073299c548ff79dd5030.jpg14:04檜谷山莊廚房。

4ae3e7d6507c42bdcdf0b5fcf63b64f7.jpg14:07檜谷山莊導覽圖。

c5a4e66d697ebaf9585bb1611c593c92.jpg14:07檜谷山莊。

93914e36650f7cc58ec4a8ec250bcbfb.jpg14:26檜谷山莊露營地。

77e3a95bb7a7811e61123cece51a059d.jpg15:29檜谷山莊露營地。

829fbd77cf5c4f7d7e6854ce0cfee14d.jpg17:27喜多麗斷崖雲海景緻。

1a0d991b951bce05792dc716298e4cac.jpg17:27喜多麗斷崖雲海景緻。

5e999b640d40cb795458b310982d36e3.jpg17:27喜多麗斷崖雲海景緻。

0da5662586b00f8582583d117bff6080.jpg17:28喜多麗斷崖雲海景緻。

aa2bdb926a4075e2703ca761cc9e0fb1.jpg17:29喜多麗斷崖雲海景緻。

bbb710c779d7df013d6789db401e16ba.jpg17:29喜多麗斷崖雲海景緻。

21da0a5d03e999fa10d88946c88506a4.jpg17:30喜多麗斷崖雲海景緻。

5104bddc4df086b152a4645deba624f1.jpg17:30喜多麗斷崖雲海景緻。

c21a43e1eb309fee84db5b31f743e212.jpg17:31喜多麗斷崖雲海景緻。

73104b9a408942a636e159a6b972bb58.jpg17:31喜多麗斷崖雲海與夕陽景緻。

5b0701c65687bd2f1fe4b19e379bd6d5.jpg17:32喜多麗斷崖雲海景緻。

531cbf3f330297360900ae14fa479857.jpg17:32喜多麗斷崖雲海景緻。

d6dd752b467ea96325c081dc8495e82a.jpg17:33喜多麗斷崖雲海景緻。

aa346d7690ad466db551f6bf73275c4e.jpg17:33喜多麗斷崖雲海景緻。

f6f20b37eaf602866ec8035077ab28f6.jpg17:34喜多麗斷崖雲海景緻。

f09808dfd44d810ebf06cfec7f1f95a0.jpg17:35喜多麗斷崖雲海與夕陽景緻。

c93e60afd66a0144f894b6a10402e8c7.jpg17:36喜多麗斷崖雲海與夕陽景緻。633bab11b2fa026280d1c2fe4fc15e73.jpg17;37喜多麗斷崖雲海與夕陽景緻。

c50ace8cca1f307717773fdd036f9f66.jpg17:40喜多麗斷崖雲海與夕陽景緻。

6692a4e4e177cf1bb7e820abc208d213.jpg17:40喜多麗斷崖雲海與夕陽景緻。

b1d1768d4e952098866ea6385e978064.jpg17:40喜多麗斷崖雲海與夕陽景緻。

fbd8bf1271a17bd7b0701f38b554be03.jpg17:43喜多麗斷崖雲海與夕陽景緻。

0379ffe1d1b34b58692657a9f612ed5d.jpg17:44喜多麗斷崖雲海與夕陽景緻。

8dd7113f2fced582bc4cab6a3b91b78b.jpg17:44喜多麗斷崖雲海與夕陽景緻。

d24f019ad229814e499c1ee9e8fc7e80.jpg17:45喜多麗斷崖雲海與夕陽景緻。

f7465f1f1e93c6c70c76dca18f51ddbd.jpg17:46喜多麗斷崖雲海與夕陽景緻。

fd6bd426d3763aac9f0ada676634724f.jpg17:48喜多麗斷崖雲海與夕陽景緻。

839c992ee9cb8ba7ea801fcf29faccdf.jpg17:50喜多麗斷崖雲海與夕陽景緻。

2c2a36d87f7c79a50289c6e6dd9fe6d7.jpg17:51夕陽餘暉照射在山頭。

9e79c37030d6dd4aa2261ecc61752d9f.jpg17:51喜多麗斷崖雲海與夕陽景緻。

f845b24e3a8465169f0fd2c295decd12.jpg17:55喜多麗斷崖觀賞雲海山友。

08b11b4a5095a82f103e2fa604fcf17f.jpg17:55喜多麗斷崖雲海與夕陽景緻。

eebb6c6f42cadc7a84f7b962f6ee7ffc.jpg17:55喜多麗斷崖雲海與夕陽景緻。

3ea7c7192e4fbe1df3b91e9d70702114.jpg17:56喜多麗斷崖雲海與夕陽景緻。

4c4ebb0e424c0ec7929a0101c703e84c.jpg17:56喜多麗斷崖雲海與夕陽景緻。

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9fae01fe8a7cb5f5249fca2b0e9699c8.jpg17:59喜多麗斷崖雲海與夕陽景緻。

b588e6e5e6592315cf877a8a2f7244a1.jpg18:00喜多麗斷崖雲海與夕陽景緻。

b2ad6a9e5ce9e6cc71047d2d43a5347d.jpg18:00喜多麗斷崖雲海與夕陽景緻。

9554fa79db175aeb5ddae392090c882c.jpg18:05喜多麗斷崖雲海與夕陽景緻。

9021e0bfddce8361d84054a052850a90.jpg18:05喜多麗斷崖雲海與夕陽景緻。

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