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體力差也能完登！做好功課攻頂南台首嶽「關山」　南一段奇幻之旅　

健行筆記 / 健行筆記阿米

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「南一段我覺得妳可以試試，很多體力很差的都可以完登了，妳走得並不差⋯」這陣子很努力訓練自己走久、背重，但每每想到縱走的辛苦又總是猶豫。當游移不定時，聽聽智銓大哥的話，不管是「真心不騙」還是「假心亂唬」⋯就像吃了信心增強劑一樣，沒什麼懸念，出發就對了！

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「南一段」是指中央山脈在南橫公路以南至卑南主山間的這一段，長度53公里。沿途經過庫哈諾辛山、關山、海諾南山、小關山及卑南主山等五座百岳；和雲水山、馬西巴秀山這二座三千公尺級名山；最後有秀麗的石山、溪南山、溪南鬼湖，再接上石山林道，為整段縱走做完美的結尾。

南台灣的暖陽中展開旅程，八八風災肆虐過的南橫公路經過好長時間的休養生息，2020年起開放到天池。這趟縱走，我們從天池出發，先走一小段觀光步道，再漸漸切入山徑陡坡。從登山口開始，南橫三星的關山嶺山、塔關山；南二段的雲峰、南雙頭山，再加上玉山群峰⋯在藍天白雲下陪伴我們度過辛苦爬坡的唉唉叫階段。背著14公斤笨重的大背包，和一般遊客的輕裝打扮大異奇趣；每每在步道上相會，喘喘地想找機會休息時，貼心的觀光客叔叔阿姨們便立刻停下靠邊站，再加上一句「哇！好厲害⋯要走6天哦⋯背包這麼重⋯我們快站旁邊⋯來來來，讓你們先走⋯」?️ 聽到這些話，感覺飄飄然，卻又只能苦笑～～

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出發前，花了許多時間做功課：研究路線、下載地圖、搞清楚每一段落的山行坡度和地形、觀察天氣、思考因應之道來對付欺負人的刺柏和箭竹、也在背包裡準備了許多以防萬一的預備用品、還請「陽光饅頭人」留守，隨時提供天氣預報⋯為了讓旅程更順利，準備永遠不嫌多！重裝爬升八百多公尺，庫哈諾辛山上已經起了午後大霧。今晚下榻的庫哈諾辛山屋收訊良好，滑滑手機、飽餐一頓，再走回山上看夕陽。口中啜著溫潤的伯爵茶，欣賞薄暮中的雲霧飄緲繚繞。此時，向陽山、關山也露臉了！❤️ 只緣身在此山中！

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關山（H3668m）因其山勢雄偉恢宏，獨霸南臺灣，素有「南台首嶽」之稱。光是這樣的形容詞，就覺得很威呀！天還沒亮，領隊陳爸早早起身呼喊大家，大清早那宏亮的「起床了～～」讓我想賴床都沒辦法。還坐在睡袋發呆時，陳爸拿著他的煮水神器幫大家煮茶泡咖啡，還服務周到地送到面前⋯今天是辛苦的一天，先重裝爬升近700公尺到南台首嶽「關山」，下到鞍部之後再爬升300多公尺上到海諾南山。沿途遇到逆走南一段的山友告知：海諾南山營地已經只剩很髒的黑水塘，不適合飲用，所以決定在關山和海諾南山中間的2920鞍部下切溪谷取活水，再背水上海諾南山紮營。早餐是紮紮實實山東大饅頭夾培根荷包蛋，吃飽有力可以應付爬關山的陡上⋯陡上⋯ 陡上⋯陡上⋯。偶爾走累了，在樹林間回頭望望，玉山群峰就在正後方替我們加油打氣。

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天氣一如預報所說的不太穩定：早上多雲、下午陣雨。我們把握不會下雨的時間努力向上。找個展望良好的地方望向南方，看見我們接下來的目標：海諾南山、小關山北峰、小關山、卑南主山。向東望去，可以眺望向陽山、新康山、布拉克桑山延伸而成的新康橫斷⋯ 

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走累時看看美麗的草原稜線、圓柏、高山杜鵑、馬醉木；雲霧飄渺穿梭在群山中，好似剛剛掀開鍋蓋的蒸籠⋯❤️ 山的魔力．無法言喻

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剛開始只是接受了一套朋友買錯Size卻懶得去退換的裝備，因而漸漸進入山林懷抱的自己，在關山山頂上邁入第50岳的半百人生。比起隊友們那61岳、62岳、73岳的輝煌，實在沒什麼好得意説嘴的⋯只期許自己，每一步、每一岳都走得踏實、走得認真！✅ 早餐的饅頭夾蛋，讓我一整個重裝上關山爬得超有力⋯✳️ 今天終於徹底領悟饅頭的神力了！

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✳️ 延伸閱讀：https://hiking.biji.co/index.php?q=review&act=info&review_id=18181

2021年5月2日09:20 天池出發（H2280m）14:30 庫哈諾辛山午餐14:50出發16:00 庫哈諾辛山屋（H3026m）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2021年5月3日04:10庫哈諾辛山屋出發08:10 關山（H3668m）08:40 出發11:15 2920鞍部營地午餐13:00 出發15:00 海諾南山（3175m） 15:15 海諾南鞍部營地

步道 觀光

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