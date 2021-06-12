靜待疫情和緩山上見！ 「大板根原始森林園區」全台唯一低海拔亞熱帶雨林

健行筆記 / 健行筆記Gina Szutu

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位在新北市三峽的大板根森林廣闊的17公頃面積是台灣唯一僅存300公尺以下低海拔的國寶級原始亞熱帶雨林

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周五非假日的這天公司在這辦了小型聯誼會名為~雨林森呼吸

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從台中開車約莫不到2小時朗朗晴天也許是非假日即使在蜿蜒的山路中前進也是有著出遊的 fu…

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雖然預訂了中午的餐會但我們一行人得先去走森林園區

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從酒店大廳出來後沿途均有清楚的指標

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這天是連同預訂了餐及門票的套餐經過園區工作人員確認後即可進入森林園區

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大板根低海拔的熱帶雨林園區內擁有600種以上植物與數千種昆蟲…

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其中大型板根植物、巨型藤蔓昆蟲、稀有鳥類生態相當豐富具有觀賞與研究的價值可媲美國家級自然生態公園的渡假園區

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走著走著竟發現前方有一條細長的小蛇嚇得我趕緊繞路而過

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雨林區沿著緩升的步道分有一環約30分鐘二環約60分鐘三環約90分鐘

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遊人可以依據自己的腳程決定行走的路徑

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這天因還有中午的餐聚所以選擇先走一環

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往返雖約一小時 不過沿途有 涼亭或是吊床可稍作休息 還可以邊認識一旁介紹的植物說明

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在距離飯店大廳不遠處還有便利商店可以添購水或零食

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大板根位在山區有不錯的山景可欣賞

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禮品區及溫泉區入口

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溫泉區據說在國際溫泉專家團隊的園區地質探勘下經由日本中由公司成功挖掘汲取地層下1530公尺處歷經百萬年大地焠鍊天然無污染的~碳酸氫鈉鹽泉並經過日本國家嚴格檢測認證

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除了生態導覽露天溫泉SPA還提供加價的創意手作－蝶谷巴特包攀岩…等活動活動性挺多元的

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大板根在西元1922年台灣日治時期為日本三井合名會社所經營的大豹製茶廠

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在禮品區的一角落還有茶葉歷史文物館設備…簡介的說明介紹

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活動這天是周五不著急趕路隨意在周邊逛逛雖然是來工作還是有輕鬆的休閒部分很喜歡這樣的工作模式帶著認真的態度來逍遙遊工作娛樂兼具我的心情就像頭頂上的藍天般晴朗….. ^.^

城市漫遊。 gina

旅行時間: 106.11.10  設定取消廣告分潤  ＃雙腳旅行教會我的事 快樂不是搖旗吶喊 唯有聽從心底那個 微小卻堅定的信仰 萌芽的種籽 才能茁壯 

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