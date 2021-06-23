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疫後健康登山指南！盤點「北部16座小百岳」　基隆山最親民、大尖山天梯無止境

健行筆記 / 健行筆記Chin天天異想世界

住家附近的郊山、海拔不高的台灣小百岳，適合任何年齡的路線，座座可輕易攀登。但，有些小百岳的路徑指標不是太明顯。有些交通也不是太便利(除非是住附近)。有些小百岳的登山口不只一個。非常時期，請大家齊心努力配合防疫規定，一時的不便可以換來往後的美好生活。能不出門就不出門，宅在家真的很簡單，你我都做得到的。你我的自律就是最簡單、最好的防疫方法。希望疫情過後，大家健健康康的山上見囉！如果單純是為了集小百岳而爬的話，我覺得好像有點虛。因為有些小百岳5-10分就可以登頂。所以，如果可以搭配其他路線一起走，會比較有動力且不會太無聊。以下整理之前完成的16座小百岳的交通資訊及健行路線。

◖最受歡迎、交通便利、風景優美的小百岳(大屯山、七星山、觀音山、五分山)No.001 台北市 大屯山 (標高：1,092公尺)

  • 交通：去程 捷運北投站 搭 小6公車 到清天宮。回程 二子坪搭108 轉 129公車 到捷運北投站
  • 健行路線：清天宮→面天坪→大屯西峰→大屯南峰→大屯坪→大屯山主峰(小百岳)→大屯山主峰登山口→百拉卡鞍部→二子坪

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◖穿越歷史之路 - 大屯山群峰連走，面天坪曾被發現是古代聚落，距今200 - 500年前平埔族曾在此活動。另，二千年前史前時代人類也曾在此狩獵、採集活動過。走在綠意盎然的森林裡，林氣鮮芬，山風清爽，漫漫而行。綠色隧道竹林、芬多精吸到飽。 (...查看更多)

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如果純粹只想收集大屯山小百岳，可以搭小巴到二子坪，再走大屯山主峰步道來回依各人走程快慢約1-1.5小時。

No. 002 台北市 七星山 (標高：1,120公尺)

  • 交通：捷運北投站搭小9公車，轉108，到小油坑遊客服務中心
  • 健行路線：小油坑遊客中心→地熱口→七星山主峰(小百岳)→七星山東峰→教育廣播電台→夢幻湖→冷水坑遊客服務站

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七星山腳下感受大自然的生命力，噴氣孔冒著熊熊白煙，空氣中瀰漫著濃濃硫磺味，大地正在深呼吸。外觀呈馬蹄形的凹谷，有點像火山口，地熱從石隙間不斷湧出，冒出暖熱的白霧。是陽明山國家公園的地質景觀區。步道旁小噴氣孔，發出嘶嘶聲，有濃濃的硫磺味，岩石表面的結晶體色澤鮮黃色。超美碧綠夢幻湖，山巒環繞映湖面。

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9ba02e0e66b1bb2232d7bf7d3fac7952.pnga72ef6b353f13bfb8daf219f93607c29.png48e3bfb223e99b49e60da15d548f86b8.png8b144065cc72c8f3aa71d7f0c368fa6a.png七星山小百岳的登山口有四個，小油坑、苗圃、夢幻湖及冷水坑。四個登山口都可相互搭配來回走或是A進B出。No. 005 新北市 觀音山 (標高：616公尺)

  • 交通：捷運蘆洲站搭 橘20公車，凌雲寺下車...
  • 健行路線：凌雲寺→凌雲禪寺→尖山步道→雀榕樹上平台→大崩壁→凌雲尖→硬漢嶺步道→觀音山(小百岳)→雙亭→硬漢路石碑→硬漢嶺步道登山口→林梢步道→觀音山遊客中心→出火號→牛港稜山→世外桃源、飛機殘骸及空難紀念碑、賞鷹台→ 觀音山遊客中心
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步上階梯，穿過凌雲禪寺的後方指標上寫著硬漢嶺&尖山。往尖山步道方向步行約五分鐘後，在上坡的階梯旁有岔路，一邊是平緩的階梯，另一邊是比較原始有繩索的古道，路也比較陡峭，是直接通往尖山四峰和五峰的鞍部。

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No. 010 新北市  五分山  (標高：757公尺)

  • 交通：捷運木柵站，轉 台灣好行795（木柵平溪線）至「十分寮」站下車。
  • 健行路線：十分寮公車站→新平溪煤礦博物園區→嶺頭福德宮→五分山西峰瞭望亭→五分山(小百岳)→五分山氣象站→十分遊客服務中心

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非常戲劇性的一天，發現人間秘境、被台灣藍鵲攻擊〈頭頂被啄了二口〉，藍天白雲好天氣開登，階梯、階梯、還是階梯，爬了好幾座的101，終於登頂。那瞬間一大片濃霧飄來，白牆一片什麼景都沒看到，就在下山之時，走不到十分鐘，大雷雨瞬間潰堤。(...查看更多)

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五分山，如果真的不想走，可以開車到五分山氣象站，再走上去，真的不用五分鐘路程，名符其實的五分鐘可到達的山。

◖不高，但，超難找的二座小百岳 (大武崙山、槓子寮山)

從登山口到頂點來回十分鐘不到。不高，但，超難完成超難找的2座小百岳，一座路過被三條狗追，一座在垃圾桶旁。 槓子寮山，海拔163公尺，位於海科大、碧砂漁港後方。大武崙山，海拔231公尺，位於大武崙山巔。大武崙砲台與基隆港東側槓子寮砲台遙遙相對。均為古時控制基隆港的軍事要塞。

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No. 003 基隆市 大武崙山 (標高：231公尺)

  • 交通：搭火車到基隆站，轉505基隆市公車到情人湖路口站

  • 情人湖路口→情人湖→蒸氣火車頭→情人湖步道→大武崙炮台→小百岳No. 003大武崙山。

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No. 004 基隆市 槓子寮山 (標高：162公尺)

  • 交通：到台北站搭台鐵到基隆，轉104基隆市公車到海洋大學正門口
  • 海洋大學正門口→噴泉(全家便利店)→男一宿舍→南溪谷步道→槓子寮砲台→小百岳No. 04槓子寮山→北溪谷步道→海洋大學

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◖最親民小百岳(基隆山、大崙頭山、劍潭山)。但，階梯很多...大肚美人山之基隆山。雖叫基隆山卻在新北市。登大崙頭山步道約一公里，全程都是高架的棧道，穿梭於紅楠為主的低海拔森林。入口處保存了北投唭哩岸砂岩砌建的石頭厝。出捷運就可爬的山 - 劍潭山，標高153公尺，超迷你的台灣小百岳，曾是軍事管制區，自然林相與生態完整沿途可遠眺台北盆地。No. 006 新北市 基隆山 (標高：587公尺)

  • 交通：捷運板南線忠孝復興站轉基隆客運1062至「九份老街」站下車後步行可達。
  • 健行路線：基隆山登山口→涼亭→基隆山(小百岳)→反射板→基隆山登山口
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基隆山，就一條直直的階梯走到底。

No. 009 台北市  劍潭山  (標高：152公尺)

  • 交通：捷運劍潭站
  • 劍潭站登山口→大忠宮→中央廣播電台高塔→劍潭山(小百岳)三角點→六美→七美→老地方→復興廣播電台→劍潭捷運站。
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劍潭山，真的很虛，路線、階梯很多，沒展望。不過如果搭配其週邊路線會比較好。

No. 008 台北市 大崙頭山 (標高：476公尺)

  • 交通：搭乘捷運淡水線士林站下車，轉乘公車小18至「碧溪橋站」下車。
  • 健行路線：碧溪產業道路登山口→森林木棧步道口→大崙頭山打印台→大崙頭山(小百岳)→大崙尾山→產業道路→中社區登山口
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◖賞櫻、觀瀑、訪廟宇汐止大尖山小百岳...從無止盡的天梯開始...No. 012 新北市  汐止大尖山 (標高：459公尺)

  • 交通：汐止火車站搭乘大尖山線新北市社區巴士F911，於「天秀宮站」下車
  • 健行路線：天秀宮登山口→大尖山(小百岳)→天道清修院叉路口→和尚頭山叉路口→茄苳古道叉路口→四分尾山→天道清修院叉路口→天秀宮登山口
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藍天白雲好天氣，從無止盡陡上的天梯開始，接著走山稜線步道到四分尾山...。b82ab1f718a2da5307ad3339d2bf19cc.png327ecb5786ade43d74c3d50bd17fb7e1.png4679b5a99846e3f371435be89def3ab3.png2eb1f42225c0bdb07725bda9e5552399.pngeef2857d54484f04bb71270a949dafa0.png4db923b5d34f9f6d2abbdf20f3f5e13d.png

◖被...被迫關禁閉的小百岳 - 南港山。享受過程比較重要...101拍到飽...No. 013 台北市  南港山 (標高：374公尺)

充滿詩意的虎山溪步道，沿著虎山溪，潺潺流水聲相伴，走不到五分鐘，就看到最近很紅的一座橋...。還當上了捷運廣告的主角。(...查看更多)

  • 交通：捷運後山碑站
  • 健行路線：慈惠堂→涼亭→四獸廣場→南天宮→真光禪寺→復興園→黃蟬園→九山峰、南港山(小百岳)→拇指山→馬蹄形觀景台→豹山→松山第一坑→虎山峰→清風亭→吉福宮。
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  • 交通：捷運南港線在南港站下車，轉乘公車212區、市民小巴6，至「舊莊」站下車
  • 健行路線：舊莊街二段122巷登山口→老寮步道→更寮古道→山豬窟尖→椿萱農場→土庫岳(小百岳)三角點→土庫岳登山步道登山口→風格街→深坑 (...查看更多)
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  • 交通：捷運中和線至南勢角站
  • 健行路線：烘爐地登山口→福德宮停車場→福德宮→南勢角山(小百岳)三角點→福德宮→福德宮停車場→烘爐地登山口
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  • 交通：捷運南勢角線至景安站，轉乘908、921 路公車抵三峽市區，再步行約0.8公里可至登山口。
  • 健行路線：鳶峰路登山口→鳶峰亭→光復紀念鐘→鳶山→福德坑山(小百岳)→長春嶺→鳶尾山→鳶尾山登山口→鳶峰路登山口
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三峽鳶山岩山頂震懾的寬廣視野，俯瞰大台北地區、眺望北二高與大漢溪...。 傳說中新北版的哈尤溪 - 鳶山彩壁。

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  • 交通：開車：桃園→大溪→省道台7線→復興→縣道119線→東眼山森林遊樂區
  • 健行路線：東眼山國家森林公園入口→東眼山遊客中心→木炭窯→東眼山(小百岳)三角點→餐廳(招商中)→東眼山遊客中心→東眼山國家森林公園入口
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插天山系：小百岳 No. 22「東眼山」據園區介紹，是從石門水庫阿姆坪遠眺這座山，山形酷似一顆向東眺望的閃亮眼睛。哇！好有想像力哦！下次去阿姆坪眺望看看...。東眼山的泰雅族語「Rgyax-Tongan」。「東眼山自導式步道」踩著枕木梯拾階而上，兩旁夾道柳杉木棵棵筆直高大，享受森林浴。步道盤繞而上，林徑幽雅，落葉滿滿。

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eae877c69969d7840d794e4a456dda79.png56db13c131568f555c8bfba880e47dc9.png7551557893ce55210bfb9a40c0155bc3.png6a31b31ec9999b708809e724abd63e7a.png◖禮佛步道，從萬佛庵開始，蜿蜒山間步道共計有11座大、小寺或廟，中式、西式、古樸、華麗任君選擇。No. 029 新竹市 獅頭山   (標高：492公尺)

  • 交通：先搭捷運到板橋，轉搭「高鐵」到新竹，出高鐵站右轉在「第六號月台」再轉搭「台灣好行獅山線5700」到獅頭山牌樓下車。回程在竹南搭國光號到台北轉運站
  • 健行路線：獅頭山牌樓→水濂橋步道→水濂洞步道→遊客中心→藤坪步道→六寮古道→六寮古道親子亭→六寮聚落→七星亭→萬佛庵→七星亭→靈霞洞→望月亭→獅頭山(小百岳)三角點(折返)→望月亭→大石壁→勸化堂→輔天宮→南庄服務中心
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獅頭山風景區橫跨二縣市，獅頭在苗栗南庄，獅尾在新竹峨眉。今天要走五條步道(水濂橋、水濂洞、藤坪、六寮、獅山)+一個小百岳獅頭山。彼此之間又可相互串連，要如何排列組合安排路線才不會重覆走呢？這次是從獅尾開始依序完成，從獅頭結束。

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ecd0034da5109799feb2a8a81278ba1f.pngd01dfe8981bd0b89dab0724214c388ea.png70a0ffe44f370b45065256ab9ddb1b84.png723d0777882dd68eff2a85e987202095.png

◖獅頭山寺廟最具代表性的山門 -「紫陽門」建於日據時代大正五年。

c67444920ac3b8004e793dc74652098a.pngd643835a2f47e0eeabd48c8362655e68.png小百岳...未完，待續...

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