疫後健康登山指南！盤點「北部16座小百岳」　基隆山最親民、大尖山天梯無止境

住家附近的郊山、海拔不高的台灣小百岳，適合任何年齡的路線，座座可輕易攀登。但，有些小百岳的路徑指標不是太明顯。有些交通也不是太便利(除非是住附近)。有些小百岳的登山口不只一個。非常時期，請大家齊心努力配合防疫規定，一時的不便可以換來往後的美好生活。能不出門就不出門，宅在家真的很簡單，你我都做得到的。你我的自律就是最簡單、最好的防疫方法。希望疫情過後，大家健健康康的山上見囉！如果單純是為了集小百岳而爬的話，我覺得好像有點虛。因為有些小百岳5-10分就可以登頂。所以，如果可以搭配其他路線一起走，會比較有動力且不會太無聊。以下整理之前完成的16座小百岳的交通資訊及健行路線。

◖最受歡迎、交通便利、風景優美的小百岳(大屯山、七星山、觀音山、五分山)No.001 台北市 大屯山 (標高：1,092公尺)

交通： 去程 捷運北投站 搭 小6公車 到清天宮。回程 二子坪搭108 轉 129公車 到捷運北投站

健行路線：清天宮→面天坪→大屯西峰→大屯南峰→大屯坪→大屯山主峰(小百岳)→大屯山主峰登山口→百拉卡鞍部→二子坪

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◖穿越歷史之路 - 大屯山群峰連走，面天坪曾被發現是古代聚落，距今200 - 500年前平埔族曾在此活動。另，二千年前史前時代人類也曾在此狩獵、採集活動過。走在綠意盎然的森林裡，林氣鮮芬，山風清爽，漫漫而行。綠色隧道竹林、芬多精吸到飽。 (...查看更多)

如果純粹只想收集大屯山小百岳，可以搭小巴到二子坪，再走大屯山主峰步道來回依各人走程快慢約1-1.5小時。

No. 002 台北市 七星山 (標高：1,120公尺)

外觀呈馬蹄形的凹谷，有點像火山口，地熱從石隙間不斷湧出，冒出暖熱的白霧。是陽明山國家公園的地質景觀區。步道旁小噴氣孔，發出嘶嘶聲，有濃濃的硫磺味，岩石表面的結晶體色澤鮮黃色。超美碧綠夢幻湖，山巒環繞映湖面。 ( 七星山腳下感受大自然的生命力，噴氣孔冒著熊熊白煙，空氣中瀰漫著濃濃硫磺味，大地正在深呼吸。

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)

七星山小百岳的登山口有四個，小油坑、苗圃、夢幻湖及冷水坑。四個登山口都可相互搭配來回走或是A進B出。No. 005 新北市 觀音山 (標高：616公尺)

交通：捷運蘆洲站搭 橘20公車，凌雲寺下車...

健行路線：凌雲寺→凌雲禪寺→尖山步道→雀榕樹上平台→大崩壁→凌雲尖→硬漢嶺步道→觀音山(小百岳)→雙亭→硬漢路石碑→硬漢嶺步道登山口→林梢步道→觀音山遊客中心→出火號→牛港稜山→世外桃源、飛機殘骸及空難紀念碑、賞鷹台→ 觀音山遊客中心

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步上階梯，穿過凌雲禪寺的後方指標上寫著。往尖山步道方向步行約五分鐘後，在上坡的階梯旁有岔路，一邊是平緩的階梯，另一邊是比較原始有繩索的古道，路也比較陡峭，是直接通往尖山四峰和五峰的鞍部。

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觀音山小百岳的登山口也有很多個，基本上觀音山遊客中心週邊的七條步道最後都可以連到觀音山。

No. 010 新北市 五分山 (標高：757公尺)

交通：捷運木柵站，轉 台灣好行795 （木柵平溪線）至「十分寮」站下車。

（木柵平溪線）至「十分寮」站下車。 健行路線：十分寮公車站→新平溪煤礦博物園區→嶺頭福德宮→五分山西峰瞭望亭→五分山(小百岳)→五分山氣象站→十分遊客服務中心

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非常戲劇性的一天，發現人間秘境、被台灣藍鵲攻擊〈頭頂被啄了二口〉，藍天白雲好天氣開登，階梯、階梯、還是階梯，爬了好幾座的101，終於登頂。那瞬間一大片濃霧飄來，白牆一片什麼景都沒看到，就在下山之時，走不到十分鐘，大雷雨瞬間潰堤。(

五分山，如果真的不想走，可以開車到五分山氣象站，再走上去，真的不用五分鐘路程，名符其實的五分鐘可到達的山。

◖不高，但，超難找的二座小百岳 (大武崙山、槓子寮山)

從登山口到頂點來回十分鐘不到。不高，但，超難完成超難找的2座小百岳，一座路過被三條狗追，一座在垃圾桶旁。 槓子寮山，海拔163公尺，位於海科大、碧砂漁港後方。大武崙山，海拔231公尺，位於大武崙山巔。大武崙砲台與基隆港東側槓子寮砲台遙遙相對。均為古時控制基隆港的軍事要塞。

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No. 003 基隆市 大武崙山 (標高：231公尺)

No. 004 基隆市 槓子寮山 (標高：162公尺)

◖最親民小百岳(基隆山、大崙頭山、劍潭山)。但，階梯很多...大肚美人山之基隆山。雖叫基隆山卻在新北市。登大崙頭山步道約一公里，全程都是高架的棧道，穿梭於紅楠為主的低海拔森林。入口處保存了北投唭哩岸砂岩砌建的石頭厝。出捷運就可爬的山 - 劍潭山，標高153公尺，超迷你的台灣小百岳，曾是軍事管制區，自然林相與生態完整沿途可遠眺台北盆地。No. 006 新北市 基隆山 (標高：587公尺)

基隆山，就一條直直的階梯走到底。

No. 009 台北市 劍潭山 (標高：152公尺)

劍潭山，真的很虛，路線、階梯很多，沒展望。不過如果搭配其週邊路線會比較好。

No. 008 台北市 大崙頭山 (標高：476公尺)

◖賞櫻、觀瀑、訪廟宇汐止大尖山小百岳...從無止盡的天梯開始...No. 012 新北市 汐止大尖山 (標高：459公尺)

藍天白雲好天氣，從無止盡陡上的天梯開始，接著走山稜線步道到四分尾山...。

◖被...被迫關禁閉的小百岳 - 南港山。享受過程比較重要...101拍到飽...No. 013 台北市 南港山 (標高：374公尺)

充滿詩意的虎山溪步道，沿著虎山溪，潺潺流水聲相伴，走不到五分鐘，就看到最近很紅的一座橋...。還當上了捷運廣告的主角。(...查看更多)

◖跨二個市(台北、新北)，各走各的調，不但路線有點混亂，連名字都很亂，登山口很多...

No. 014 新北市 土庫岳 (標高：389公尺)

◖只有油桐花時節，還可以...(南勢角山、鳶山) 小百岳

No. 016 新北市 南勢角山 (標高：302公尺)

No. 019 新北市 鳶山 (標高：321公尺)

三峽鳶山岩山頂震懾的寬廣視野，俯瞰大台北地區、眺望北二高與大漢溪...。 傳說中新北版的哈尤溪 - 鳶山彩壁。

◖人工造林。優美靜謐的柳杉林區 - 東眼山小百岳No. 022 桃園市 東眼山 (標高：1,212公尺)

：小百岳 No. 22「東眼山」據園區介紹，是從石門水庫阿姆坪遠眺這座山，山形酷似一顆向東眺望的閃亮眼睛。哇！好有想像力哦！下次去阿姆坪眺望看看...。東眼山的泰雅族語「Rgyax-Tongan」。「東眼山自導式步道」踩著枕木梯拾階而上，兩旁夾道柳杉木棵棵筆直高大，享受森林浴。步道盤繞而上，林徑幽雅，落葉滿滿。

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◖禮佛步道，從萬佛庵開始，蜿蜒山間步道共計有11座大、小寺或廟，中式、西式、古樸、華麗任君選擇。No. 029 新竹市 獅頭山 (標高：492公尺)

交通：先搭捷運到板橋，轉搭「高鐵」到新竹，出高鐵站右轉在「第六號月台」再轉搭「 台灣好行獅山線5700 」到獅頭山牌樓下車。回程在竹南搭國光號到台北轉運站

」到獅頭山牌樓下車。回程在竹南搭國光號到台北轉運站 健行路線：獅頭山牌樓→水濂橋步道→水濂洞步道→遊客中心→藤坪步道→六寮古道→六寮古道親子亭→六寮聚落→七星亭→萬佛庵→七星亭→靈霞洞→望月亭→獅頭山(小百岳)三角點(折返)→望月亭→大石壁→勸化堂→輔天宮→南庄服務中心

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獅頭山風景區橫跨二縣市，獅頭在苗栗南庄，獅尾在新竹峨眉。今天要走五條步道(水濂橋、水濂洞、藤坪、六寮、獅山)+一個小百岳獅頭山。彼此之間又可相互串連，要如何排列組合安排路線才不會重覆走呢？這次是從獅尾開始依序完成，從獅頭結束。

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◖獅頭山寺廟最具代表性的山門 -「紫陽門」建於日據時代大正五年。

小百岳...未完，待續...