新北坪林「金瓜寮魚蕨步道」慢步調的療癒系景點　夏日親水野溪小徑令人想念

來到坪林的第一印象：『安靜小鎮』，就連走在『坪感覺』所在的坪林老街時，都有種放慢步調、時間變緩慢的感覺，很適合喜歡一個人散步、旅行的朋友。距離老街約20分鐘的金瓜寮魚蕨步道，沿著金瓜寮溪的豐富蕨類小徑，平緩的步道起伏，輕鬆漫步自然之中，穿過小徑、竹林後，坐在溪岸旁，放鬆聆聽潺潺溪水與風吹林木自然白噪音。

如何前來：金瓜寮魚蕨步道共有兩段及兩個入口，今天要到的野溪秘境位在第一段步道，建議會從北側出入口進入，路況上比較平緩，沒有較大的起伏，且距離上比較短(來回約40-50分鐘)。若南側出入口進入的話，會先下降一段山徑，所以回程時需要向上爬升，和小朋友或長輩前來，會較為辛苦；但蕨類公寓、猴橋等植物景觀，他們都位在第二段步道，入口就在南側出口旁，就可以將車停在南側出口附近再出發。另外這兩個入口處都停車不易，且距離老街、自行車道較遠，假日來坪林玩的話，可以排在第一個行程。

步道路況第一段步道路況，非常平緩好走，中間只會經過兩段小下坡，就可以到達今天的溪岸秘境，加上沿途都有樹蔭，幾乎曬不到太陽。步道都是沿著金瓜寮溪，散步的同時， 溪水聲伴隨你一起前進，非常舒服。

但要注意，有一部份路段是沿著山壁行走，若是天氣不佳時，要注意是否有落石狀況，步道在重點路段，也有落石警告標誌，這是要稍微注意的地方。

除了豐富蕨類、溪岸風景，步道多樣岩層風貌也非常吸引人。

金瓜寮溪岩壁是由砂岩與頁岩層層堆層，加上『金瓜寮斷層』的通過，形成各具風格的岩層景觀，也忠實紀錄下自然環境的變動情形，另有一種風味。

大約20分鐘路程後，就會到達這個交叉路口，再往南側出口前進。

過交叉路口不久，就會到達拱橋，橋下也有一個水溏，可以坐在旁邊休息一下；過去拱橋後左手邊是往南側出入口，而右手邊可以看到一個竹林，穿過後，就會到達今天目的地。

到達金瓜寮溪岸旁，潺潺溪水從身旁流過，光坐在溪旁聆聽水聲，就非常的療癒，同時也有回到小時候鄉下溪邊玩水時即視感。

稍微往下走，來到溪水較和緩處，肉眼就可以看到魚群在溪水悠游，小小建議大家要下水的話，如果身上不是擦友善環境防曬乳，建議不要下水，避免破壞這裡的生態環境。

來到這裡，也別忘了抬頭看看周圍鬱鬱林木，暫緩步伐、好好放空自已，享受在這裡的時光。但離開時，也記得帶走不屬於這裡的東西。

金瓜寮魚蕨步道開放時間：24hr入口地點：北側出入口座標：24.903479646979495, 121.67412809124207更多步道紀錄：泰瑞吃飽飽