無盡綠坡到天邊！宜蘭+新北版抹茶山「桃源谷」 360度展望真療癒

布魯有一個放在心裡好多年的小心願，就是走一趟桃源谷。桃源谷位於宜蘭頭城鎮與新北貢寮區之間，說是谷，其實是雪山山脈主稜線北段的山坡。由牧牛的大草坡到山區的箭竹坡，由蘋果綠到抹茶綠，無盡的綠坡層層疊疊到天邊，如果小林賢伍當年是到桃源谷，而不是聖母山莊，那抹茶山或許會換山做，而且要多出一座蘋果山了。

但是因為種種因素，以致於布魯總是只能在網路上欣賞山友們的相片而欽羨。忽然布魯想通了，有些事不發點狠去做，就永遠只能想而已，於是在五月初的一個好日子，桃源谷，我來了！

布魯分享在健行筆記網站的ＧＰＸ路線圖，歡迎前往下載。有多條步道可上桃源谷，包括草嶺古道、石觀音線步道、大溪線步道與內竂線步道。布魯搭火車到大溪車站，由大溪線上山接桃源谷步道，最後由草嶺古道下至福隆車站，完成三條步道的串行。

搭火車過石城後進入東北海岸，一路上都可以看到龜山島，難怪龜山島成為宜蘭人故鄉的意象。

由大溪車站經大溪川往大溪線步道，大溪川上的兩座圓台是舊大溪橋遺址，而背景的尖山則是曾經熱門的鷹石尖。

大溪步道

由大溪車站向北至大溪河濱公園，轉大溪步道接桃源谷的土地公廟，全長5.8K，全部都是陡升的石板階梯。由於東北角地區多雨潮濕，而大溪步道沿線又林蔭濃厚，因此地面經常濕滑，要小心行走。中段登上蕃薯寮山，是此段步道的最高點，展望最佳，可以遠望龜山島。

大溪線步道上桃源谷的登山口在大溪河濱公園。

登山口附近有一棵老榕樹。

大溪線步道林蔭濃密，階梯以青石舖設，加上此地多雨，走起來十分濕滑，所以最好由此上山，而不要下山。

大溪步道全長５公里，每0.5K設里程標示，

蕃薯寮山，標高456M，有一顆三等三角點1120號，是大溪步道上的最高點，由此也可以眺望龜山島。

幾乎整條大溪步道都是這樣的林蔭步道，雖然曬不到太陽，下午卻也很快昏暗，所以由此上山較理想。

大溪步道終點的土地公廟，由此接桃源谷步道。

桃源谷步道

桃源谷步道由南端的土地公廟到北端的埡口平台，長度約5K，景觀包含桃源谷翠綠的草原，與灣坑頭山前後的抹茶箭竹坡。全線沿著雪山山脈東北稜線而行，因此一路都有很棒的海景，龜山島也始終陪伴。其中灣坑頭山是全線最高點，擁有360度無遮攔的展望，還可以俯瞰大里漁港漁村風光，使得視野由平面增加了垂直的深度，最為壯闊。

由雨量計附近下瞰，有一塊很漂亮的梯田。

由雨量計高地望向單面山及後方的灣坑頭山，白雲罩頂，布魯喜歡。圖中的觀景涼亭，是全線最佳休息處。

單面山觀景涼亭，望向桃源谷及單面山。單面山是地殼變動造成的皺摺，因為由東邊推擠過來，所以東面較陡峭。

仔細看，這天有新人來拍婚紗照。

由單面山觀景涼亭望龜山島也十分美麗。

由稜線步道俯瞰桃源谷草坡，綠得超級舒服，好想在上面打滾。

桃源谷有多口牛隻喝水打滾的小水塘。

由單面山望向整個桃源谷，令人心曠神怡。

布魯一度以為這４位是搭飛碟來的。

單面山的真正名稱是福德山，山頂有一支水源界碑05號。

在桃源谷，不論是下看水牛或上望大冠鷲，總有一種鳶飛魚躍的自然閒適感。

繼續向灣頭坑山前進。

桃源谷步道的內寮線可以直接將車開到稜線前的小停車場。剛才在草坡拍照的新人，回到停車場舉行一個簡單儀式，接受親友祝福，牛牛也自己來參加了。

源谷步道中段所見的龜山島，角度稍不同，依然好看。

桃源谷有許多牛隻自在生活其間，只要不去搔擾牠們，可放心從旁邊經過。

前往灣頭坑山的路還很漫長。

桃源谷的草坡上有人在野餐，這或許是很愜意的事，不過一來很曬，二來可能會占到牛牛的活動場域。

桃源谷也有台灣野百合，雖然只有２叢十幾朵，卻也讓人驚艷。

桃源谷步道也有抹茶山。

布魯覺得這大片抹茶實在不輸聖母山莊哩！

布魯上回去聖母山莊只嚐到大堆奶霜，所以這回應該是老天爺補給我享用不盡的抹茶吧！

衝上抹茶之境的最高點，就是灣坑頭山了。灣坑頭山位於雪山山脈北段主稜線上，峰頂海拔616M，是小百岳之一，有二等三角點1181號基石。

作為桃源谷步道全線最高點，灣坑頭山自然擁有360度無敵展望視野，向東眺望龜山島也最清楚。

灣坑頭山的下方就是大里，俯瞰大里漁港超清楚。

由灣坑頭山向西望去，是雙溪貢寮的諸山羅列。

這個地方超適合多人一起來玩大風吹。

這口池塘被布魯評為景觀最佳的牛牛澡堂。

步道雖然漫長，草坡卻十分養眼。

對著龜山島練功，功力應該不凡。

山字柱所在山頭，海拔570M，展望也很好。

這座無名山頭的造型很像一隻大鯨魚。

鯨魚山山頂也是俯瞰大里最好的地方，區間車及普悠瑪都成為點綴的焦點。

桃源谷步道每0.5K也設有里程標示。

桃源谷步道在接近埡口平台處的懸崖上，才有另一座觀景涼亭，景觀也絕佳。

草嶺古道：走到草嶺古道埡口，可以選擇向右走2.8K至大里車站，或向左走6.9K到福隆車站。布魯向左轉經虎字碑、雄鎮蠻煙碑、跌死馬橋、遠望坑親水公園，最後到達福隆車站。草嶺古道是歷史悠史、也一直維護得很好的步道，不過因要趕在天黑前下山，先前也曾到訪過，這次就不多作停留了。

草嶺古道埡口平台，由此可選擇往大里或福隆。

雄鎮蠻煙碑是新北市定古蹟，清代總兵劉明燈已經題字題了1百多年。

草嶺古道出口，布魯向右轉往福隆。

遠望坑親水公園是很好的休憩地。

出草嶺古道後往福隆有兩種走法，布魯走到左上圖處取右過橋，再由左下圖入山徑，最後接產道到福隆，沿途有指標，比走馬路至福隆，距離稍近，但花的時間不會比較少。

往福隆山徑經過的土角厝很有古味。

總計此行共走了17.7K，高低差約610M，累計爬升約900M，含休息用餐及拍很多照片約7小時。多年來的小小心願，也總算完成了。但如果有機會，布魯是會想再走一趟的，因為桃源谷的草原山坡太抹茶，山景海景又太壯闊了。

布魯便利貼

大溪線步道：

大溪車站至大溪親水公園0.8K，親水公園登山口至桃源谷土地公廟5K，石階陡坡。

桃源谷步道：

土地公廟至草嶺古道埡口5K，土石徑緩坡、石階陡坡。

草嶺古道：

福隆火車站（或貢寮火車站）至埡口6.9K，產道及石階緩坡；埡口至大里車站2.8K，石階陡坡。

補給資訊：大溪步道3.2K、草嶺古道近虎字碑處及遠望坑有洗手間。全線皆無補給點，所有飲食都要事先準備。

注意事項：大溪步道超濕滑，又很早就昏暗不明，建議由此上山，不要由此下山。桃源谷全線無遮蔭，夏天超級曬，要作好萬全防曬工作，多帶飲水。

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：當白雲飄進藍天

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