山巒美景＝值得！登山新手挑戰「干卓萬橫斷下武界」 橫跨斷崖峭壁的縱走旅程

爬完這一趟甘卓萬群峰剛好滿10座百岳，對於一個山齡未滿一年的新手，實在是有些越級打怪，好在隊員各個都相當有經驗，也做了萬全準備。這篇圖文也會從一個新手的角度分享旅程的點滴，搭配壯闊的山巒美景。一起來看看賢不下來如何重裝完成四大障礙之一的路線，以及沿途的斷崖、峭壁、瘦稜、18連峰吧！

｜實際行程：

Day1 6:00 萬大林道終點9.1K > 9:00環型營地 > 10:00獵寮營地 > 12:00 十粒溪營地(午餐) > 17:00 乳型峰東鞍營地前

Day2 5:50 出發 > 7:30 干卓萬山 > 11:00 三叉峰下營地(午餐、紮營) > 12:00 牧山 > 14:30 火山 > 18:00 牧山池取水煮飯

Day3 6:50 出發 > 8:40 東北鞍營地 > 10:00 卓社大山東峰(18連峰始) > 13:20 危崖區 > 17:00累了找地方紮營(卓社大山前1小時腳程平坦處)

Day4 5:40出發 > 6:40 卓社大山 > 8:40 2900鞍部營地 > 10:30 卓社山 > 11:40 武界林道登山口 > 12:20 造林大鐵牌 > 15:10 栗栖溪

｜ 伙食：

｜ 水源：

Day1 十粒溪營地水源充足、乾淨，我們在這裝晚上炊煮用的公水，前往乳型峰東鞍營地。其他紀錄表示營地附近樹林下切也有活水源，來回約30分鐘。

Day2 三叉峰下營地附近有一些池水，其中牧山池較大、水源也相對乾淨。

Day3 一早前往牧山池裝好兩天份的公、私水，接下來不會有水源，這趟行程不會繞道至40k廢棄工寮水源處。

Day4 目前林道小溪水源乾涸，要出栗栖溪才有，建議水多帶，第四天直下2500m，越走越熱，出汗量大。

｜ 圖文紀錄：

這是我們四天縱走的高山伙食，謝謝大廚欣儒。除了個人行徑水外，我們每人另外攜帶3公升的公水容器(泰山twist water 1.5L*2)

Day1 6:00 萬大林道終點9.1K > 9:00 環型營地 > 10:00 獵寮營地 > 12:00 十粒溪營地(午餐) > 17:00 乳型峰東鞍營地前

我們4:00左右從青旅搭接駁出發(A進B出)，停在萬大林道9.1k的行車終點，開始這趟旅程。

夥伴：Donal、岱桀、欣儒、妤蓁。這是我第一次縱走也是第一次和這些夥伴爬山，來自愛爾蘭的Donal腳程飛快，我一度看不到車尾燈，加上久久沒有爬山突然的劇烈活動，身體還沒有很適應，快到十粒溪營地大腿就微微抽筋，然而，從十粒溪到乳型峰東鞍營才是今天的重頭戲，非常抖的攀升，心裡想著：天啊！我爬得到嗎。仔細評估自己狀況後，我和妤蓁把步調放慢，一步一腳印的踢到營地，隊友已紮營完畢。飯後實在太累，一鑽進睡袋就深深睡著了。

累了就席地而坐吧｜萬大神木。

迷霧山林。

Day2 5:50 出發 > 7:30 干卓萬山 > 11:00 三叉峰下營地(午餐、紮營) > 12:00 牧山 > 14:30 火山 > 18:00 牧山池取水煮飯第二天醒來，心裡有一個聲音告訴我：狀態回來了、感覺對了！果真走起來順很多。在山上充足的睡眠和養分攝取相當重要，可以讓身體回復很快，除了注意三餐的營養外，我還有吃BCAA氨基酸支鏈幫助肌肉修復，第二天也增加更多的電解質發泡粉在水中，以預防抽筋。

上干卓萬山前的大草原及水鹿屍體。

在干卓萬山頂可以看到干卓萬橫斷瘦瘦的稜線啦。

小心通過干卓萬橫斷。

通過斷崖再往前走就到三叉峰營地囉，五顏六色的帳篷像極了遊樂園，我們繞了一圈沒看到其他隊友。

繼續往牧山池方向走找我們的營地(左上)，吃完午餐輕裝出發牧山，大約15-20分鐘就到了。

從牧山網火山望去看到五個峰頭(嘆氣)，雖然是輕裝，這段路程水建議多帶一些，沿途滿曬的，有夥伴因此中暑，我帶的水也險些見底。

火山的石牌

回程直接去取牧山池的水源，夕陽相佐，牧山池的水源是這一帶池水相對乾淨的，不過還是要濾水，池中有不少紅蟲。也有人會紮營在牧山池附近。

被水鹿包圍的夜晚，第一次看到高山水鹿好興奮。我們一尿完牠們就來舔了，據說是為了攝取鹽分，水鹿平常也會為了補充鈣去啃樹皮，讓管理處相當頭痛呢！

Day3 6:50 出發 > 8:40 東北鞍營地 > 10:00 卓社大山東峰(18連峰始) > 13:20 危崖區 > 17:00累了找地方紮營(卓社大山前1小時腳程平坦處)這天是重量最重的一天，接下來沒有水源，要背三、四天的行徑水和公水爬十八連峰，平均一人背了五公升的水在身上。

取水、整裝、出發。只有鋪帳篷的地方是乾的，很像屁股印。

從三叉峰下營地到卓社大山東峰是我覺得最美的一段，一望無際的山巒和些許的晨霧

累了就席地而坐吧！

帶著整片山脈向前行！

看到這兩個天池就代表要到卓社大山東峰囉，也是十八連峰的起點：（雖然超重裝走十八連峰很累，但我滿喜歡十八連峰的，地形有趣變化大，危崖、瘦稜、超陡碎石坡，走起來要特別小心。

危崖區，請小心

危崖後的美景。

特愛起霧的山林。

第三天走比較慢沒有達到預期的進度，原定要紮營在2900鞍部營地，但大夥都累了，加上Donal腳踝扭傷，我們找到平坦處便就地休息拉，在我們之後還有其他山友也到了這邊休息，聽說是文化大學的山社。

Day4 5:40出發 > 6:10 卓社大山 > 8:40 2900鞍部營地 > 10:30 卓社山 > 11:40 武界林道登山口 > 12:20 造林大鐵牌 > 15:10 栗栖溪

最後一天了，想下山又不想下山，和山共處的感覺很好

霧裡前行。

來到卓社大山看日出。

卓社大山，布農族相傳，勇士討伐太陽的起點。

太喜歡霧了，讓我多放幾張。

下卓社大山走出樹林看到的寧靜。

繼續往前，最陡最滑的碎石坡，整段我幾乎都是蹲著ㄌㄨ下去的，請小心。

沿途可以看到第一天的干卓萬山，心裡有種奇妙的感受，我走過來了

2900鞍部再往前一點的大草原，夥伴先到在這裡曬帳縫，適合野餐。短暫休息後就繼續趕路拉，我們到卓社山(2654m)後接武界新路，不會經過廢棄工寮水源，水源第三天要帶夠哦，一路向下後來到武界林道登山口。

樹幹上貼著卓社新路的標示。

看到終於平坦的林道，但沒有要走，要繼續下切...

造林鐵牌、下切經過的某段林道擋車林道小溪水源現在沒有水囉，需到栗栖溪才有

瘋狂下切2500m後，我們終於到栗栖溪啦！！！沁涼的溪水中結束四天三夜的縱走出來往左手邊走一小段就會看到接上產業道路的坡道囉

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