遼闊大草原太好拍！攻頂「嘉明湖妹池Ｘ新武呂溪」　疫後清單+1

（部分照片由山友提供） 一早起床吃完早餐後大家就著裝準備前往今天的目的地「嘉明湖妹池」 不過老實說，因為山上一早真的有冷 加上一開始就是微陡上坡 不過慶幸昨晚很幸運一覺到天亮 雖然身體熱得比較慢 但狀態上比第一天好很多

就這樣大家就一路跟著嚮導前進 而嚮導也跟大家說要好好把握今天 因為今天是三天中最輕鬆的一天 也是大家最能養精蓄銳為最後一天充電的時候 所以大家就緩慢地邊走邊拍邊享受沿路上還開滿了杜鵑花科的馬醉木的花小小白色又像風鈴般可愛 如果大家上山有看到千萬記得不要摘喔 因為他全株都有"毒"所以欣賞就好

走到第一個緩坡地嚮導就提醒大家如果身體熱了可以慢慢將多餘的衣服卸下以免之後過熱流汗在脫時容易感冒

卸下裝備後大家就小小休息一下 順便到處看看拍個照

結束短暫的休息後就又繼續向前邁進 結果沒想到前面竟然是有點攀岩感地形 平時都是爬攀岩地形郊山的我 看到這地形超開心的因為不用一直用雙腿 走能全身手腳動起來的感覺真好（汗

通過這一段小陡上坡後後面就是一連串的林間緩坡加上第一次走在遍滿松針葉的路上 老實說走起來很舒服 雖然第一天前往戒茂斯山時也是遍滿松針葉 只不過那時幾乎整路都專注在調整自己的狀態上 其實沒也太注意到周遭（除了休息外

而沿路上我覺得最有趣的地方 就是有一堆因枯亡而斷落的白色樹木 也幫整段綠色的緩坡添加不同色彩 真的滿美的

走了段時間後 嚮導就在前方停下讓大家休息補充一下 而大家就直接原地休息“開吃”拉！只能說，雖然是緩坡不是陡坡但走久了，其實也滿消耗體能的

休息了大約十分鐘後嚮導就帶著大家前往第一個著名營地「排球場營地」起出聽到時我一臉矇為何叫做排球場？結果後來嚮導簡單解釋了一下因為那區營地大小就是一個排球場大

而這區真的很舒服大家也順便短暫喘息順便拍照記錄後就又繼續出發前行

走沒多久就來到第二個營地「足球場營地」而大小也真的就是一個足球場左右XD

一抵達這邊嚮導突然說這裏是網咖區下一秒，大家手機就拿出來了XD而我也順便打個動態和報平安一下畢竟在高山上沒什麼訊號但也因此顯得更加清幽舒服

休息＋報完平安後因為距離出發還有一小段時間所以就開始到處走走看看“拍起來”但不得不說一旁的松針葉林真的超美大家真的都拍不停

但不免俗的還是要來張假掰照當紀念XD

拍得差不多嚮導也號召大家集合上裝出發

下一個我們來到了「高爾夫球場營地」不得不說，這裡真的是各種運動場營地覺得會用運動場來命名真的滿有趣的