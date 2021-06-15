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遼闊大草原太好拍！攻頂「嘉明湖妹池Ｘ新武呂溪」　疫後清單+1

健行筆記 / 健行筆記Jier Shiu

（部分照片由山友提供） 一早起床吃完早餐後大家就著裝準備前往今天的目的地「嘉明湖妹池」 不過老實說，因為山上一早真的有冷 加上一開始就是微陡上坡 不過慶幸昨晚很幸運一覺到天亮 雖然身體熱得比較慢 但狀態上比第一天好很多

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就這樣大家就一路跟著嚮導前進 而嚮導也跟大家說要好好把握今天 因為今天是三天中最輕鬆的一天 也是大家最能養精蓄銳為最後一天充電的時候 所以大家就緩慢地邊走邊拍邊享受沿路上還開滿了杜鵑花科的馬醉木的花小小白色又像風鈴般可愛 如果大家上山有看到千萬記得不要摘喔 因為他全株都有"毒"所以欣賞就好

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走到第一個緩坡地嚮導就提醒大家如果身體熱了可以慢慢將多餘的衣服卸下以免之後過熱流汗在脫時容易感冒

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卸下裝備後大家就小小休息一下 順便到處看看拍個照

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結束短暫的休息後就又繼續向前邁進 結果沒想到前面竟然是有點攀岩感地形 平時都是爬攀岩地形郊山的我 看到這地形超開心的因為不用一直用雙腿 走能全身手腳動起來的感覺真好（汗

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通過這一段小陡上坡後後面就是一連串的林間緩坡加上第一次走在遍滿松針葉的路上 老實說走起來很舒服 雖然第一天前往戒茂斯山時也是遍滿松針葉 只不過那時幾乎整路都專注在調整自己的狀態上 其實沒也太注意到周遭（除了休息外

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而沿路上我覺得最有趣的地方 就是有一堆因枯亡而斷落的白色樹木 也幫整段綠色的緩坡添加不同色彩 真的滿美的

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走了段時間後 嚮導就在前方停下讓大家休息補充一下 而大家就直接原地休息“開吃”拉！只能說，雖然是緩坡不是陡坡但走久了，其實也滿消耗體能的

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1240322109_m.jpg休息了大約十分鐘後嚮導就帶著大家前往第一個著名營地「排球場營地」起出聽到時我一臉矇為何叫做排球場？結果後來嚮導簡單解釋了一下因為那區營地大小就是一個排球場大1240322809_m.jpg

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而這區真的很舒服大家也順便短暫喘息順便拍照記錄後就又繼續出發前行

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走沒多久就來到第二個營地「足球場營地」而大小也真的就是一個足球場左右XD

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一抵達這邊嚮導突然說這裏是網咖區下一秒，大家手機就拿出來了XD而我也順便打個動態和報平安一下畢竟在高山上沒什麼訊號但也因此顯得更加清幽舒服

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休息＋報完平安後因為距離出發還有一小段時間所以就開始到處走走看看“拍起來”但不得不說一旁的松針葉林真的超美大家真的都拍不停

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但不免俗的還是要來張假掰照當紀念XD

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拍得差不多嚮導也號召大家集合上裝出發

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下一個我們來到了「高爾夫球場營地」不得不說，這裡真的是各種運動場營地覺得會用運動場來命名真的滿有趣的

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>而且這邊一眼望過去真的就是高爾夫球場XD真的是有夠大而且超好拍的～

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也因為如此大家一卸下身上的裝備走下去後就是各種拍

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結束了三大營地的休閒後大家就繼續啟程前往今天的目的地然後就繼續開啟了緩上坡之路

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走了段時間後終於走出松葉林來到展望超好的大草原

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對於喜歡拍照的大家想當然地，一定是開始拿手機到處拍

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拍完後就趕緊繼續前進走沒多就就抵達嘉明湖妹池但下一秒我想說妹池在哪殊不知因為長期沒下雨妹池已經全乾到剩下白色龜裂的池底

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不過就在小失望之餘嚮導們就說現在2點多你們可以開始好好認真耍廢了因為明天才是真正的百岳之旅所以今天就好好養足精神吧之後大家把裝備放在帳篷休息一下後嚮導剛好問有沒有人要一起走一下段路去溪邊裝水想說人都來了，也難得時間這麼充裕大家就一起走往營地旁的山徑悠閒地往新武呂溪上游裝水

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不過因為J大我從來沒喝過山泉水看到嚮導及夥伴們都直接裝來喝其實還是多少有點猶豫XD

剛好Hank大大有帶濾水器（開心不過後來還是有試著直接喝看看山泉水，真的有種奇妙又有淡淡甜味

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沒多久嚮導說了聲大家來下游這邊泡一下腳讓肌肉緩和一下吧然後過程一直宣導不要在上游泡不然下游的人會喝到....但此時的我心想我們現在不就是在新武呂溪的上游而昨晚我們住在新武呂溪下游營地那麼如果今天有人住下游，又有裝溪水....（沉思嗯，我相信經過這麼長的溪徑應該也過濾得差不多了（燦笑

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享受的差不多後大夥就繼續開啟拍照模式

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而就在大家互相幫忙拍的過程突然就拍起了逗趣照當下真的笑超久的XD

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拍完人手不足的千手觀音後大家就慢慢穿鞋準備回營地休息囉！

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而我就這樣一頭又栽進帳棚原本想說只是躺一下看看這幾天拍的照片也可以順便整理一下殊不知，看到一半就～睡～著～了～好像才過沒多久就聽到夥伴在外頭與嚮導們聊得很開心然後突然Hank大大在外頭說了一句Jier在帳篷裡睡著了半醒的我還在想怎麼了？沒多久Hank就說大家要去網咖中心看風景等夕陽但此時才4點初頭的我心表示疑惑因為夕陽要等很久XD但最後還是跟著上去為了網咖，哈哈（Ｏ

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上去後就開始各種拍完全忘了這裏其實是網咖XD

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不過後來不知為啥大家就在這海拔3,000m的高山上一直跳跳沒多久就氣喘吁吁不過真的滿開心的XD

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拍完後大家就坐下休息本來是打算等夕陽不過因為坐久滿冷的加上還要等一段時間所以就在大家認真享受網咖之餘

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神獸前輩Hank開始進入休眠模式但感覺這樣躺下去也滿舒服的只不過陽光有點刺眼外加真的有點冷XD

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離開前嚮導們還從遠端另一頭山峰處狙擊坐在網咖中心的我們XD

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之後大家就先回到營地剛好也提早吃晚餐休息一下

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然後就又到了J大吃Buffet時刻（疑！？老實說我還真不知道為何上山時的食慾比在都市時更好就連睡眠品質也好到一個不行XD難道我適合在山上當野孩子（誤1240554549_m.jpg

吃完後大夥就又走回網咖處等待快到來的夕陽囉！

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結束了短暫的夕陽時刻大家就又回到營區準備休息而嚮導就在這時候通知大家明天一早"3點起床4點出發"此時我心想，我爬得起來嗎？（沉思之後終於等到天空全暗此時Hank大大就出去拍星空而我雖然期待星空許久走出去的瞬間心中只有一推*****晚上也太冷了吧==|||但是星空真的超級壯觀的想想從大學畢業後因為一直都在都市中所以一直沒機會看到星空

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看了短暫一陣子後因為真的實在太冷了最後就回到帳篷窩著順便再確認一下裝備雖然這時才晚上8點左右不過睡意也逐漸湧上想想在都市生活時這時間不是運動就是追劇其實真的不會這麼早睡XD 【未完待續】

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這次的旅程就分享到這邊也歡迎到我Blog「Jier的向日葵喜悅」（https://blog.xuite.net/vryk6023/twblog）逛逛喔

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