解封再登蝙蝠山步道！ 高處遠望欣賞「台灣小瑞士」列車之美

旅遊日期:110.05.15 天氣:晴天

正中午氣溫達到31.5度高溫，還好蝙蝠山步道雖陡沿途卻有樹蔭遮陽，爬起來雖會大汗淋漓卻不會曝曬在烈陽下。步道入口在明天宮左後面的菜園內。一條木板路從菜園筆直進入，中間左側及盡頭分左右線形成一O型步道。

菜園旁野草野花一條水泥階步道，小樹上拉起黃色膠帶，掛有告示步道中段毀損請改道的警語。退回菜園改走右線步道上山。

左右兩側步道間隔著一條小山澗，中間還有山徑相通。木板路沿著小山澗通過邊坡菜園才接上水泥階步道。步道進入林下開始漸漸爬升，還沒進入夏蟬嘶鳴季節，林下步道只有少數幾聲鳥叫從林間傳來。

滿是青苔的階梯上落滿枯葉，周邊的石頭、欄杆上長滿蕨類植物及姑婆葉，雙溪氣候潮溼多噢。步道愈來愈陡，才爬約10分鐘就開始飆汗了。

逸仙山(蝙蝠山)登山步道里程樁0.5/1.5K處，安步當車慢慢往上爬，天氣雖熱卻還是有點山風。陡峭步道當頭而上，有點望梯興嘆！

藍頂紅柱的「逸仙亭」座落在步道中點上的竹林旁，進入涼亭喝水休息一番。

提起腳步繼續跟陡峭的步道奮戰，右側林內有轉播站水泥建築物看起來像衛兵崗亭！這讓我想起幾日前剛入伍當兵的小兒，這麼熱的天氣下在部隊出操上課一定很辛苦，加上近日台灣北部的疫情嚴峻，會不會影響下週的第一次休假讓我相當掛念！

掛念當兵孩子的心情忘卻陡峭的步道及炎熱的天氣，再抬頭已接近蝙蝠山頂。

蝙蝠山海拔標高高252公尺，又名逸仙山或枕溪瞭望臺前有顆土地調查局圖根點基石圖根點基石。蝙蝠山又稱逸仙山是雙溪近郊的第一高山，因山形如蝙蝠展翅因而得名。山上建有一座雙層瞭望台，瞭望台上有國父孫中山銅像，正面刻有禮運大同篇，背面刻有「逸仙山誌」，說明蝙蝠山改名為逸仙山的過程。

蝙蝠山與嶺頭觀日嶺步道同為雙溪鄉的勝景，兩地隔著雙溪近郊遙遙相望，山頂桂竹林終年常青野花四季變換，白雲悠悠山鷹飛翔呼嘯，加上純樸的田園風情早有「台灣小瑞士」之稱。

↓雙溪國小

↓雙溪高中

↓台2丙線(鳩雙桿公路)上林一帶

↓福隆海水浴場

↓雙溪火車站

右側步道毀損原路下山，靠近山頂這段步道兩邊原有大片的桂竹林好像消失不少。

5分鐘下抵中點逸仙亭。

下山15分鐘回到明天宮。

旅遊路線圖:明天宮11:55→逸仙亭12:20→蝙蝠山12:38→休息14:00→逸仙亭14:05→明天宮14:15