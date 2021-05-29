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想念滿滿芬多精！「防疫消暑步道」夏日推薦　疫情穩定首衝7選

當白雲飄進藍天 / 文、圖／布魯

udn走跳旅遊／布魯

隨著疫情升溫，公共場所關閉，大家可能會想往山上跑。但是有些郊山、中級山、甚至高山，即使平日就十分熱門，到了假日更是人聲鼎沸像是菜市場，到這種地方爬山，又將陷入被傳染的危機中。而時至五月，每天的氣溫都一直向上飆升，又熱又曬的走在山上也不好受。

基於以上考量，布魯在嘉義地區的數十條步道中，精選7條防疫消暑步道，提供給大家參考。選擇的標準先要在海拔1000公尺以上，當平地氣溫熱爆到35度時，1000公尺的山區照理已降到30度以下。其次是這些步道大部分路段都走在林蔭裡，不致於走完變黑人。再來是景觀都很棒，竹林、杉林或展望等，各有特色，走一走欣賞美景有益身心。更重要的是這些步道都沒有人氣，一定合乎防疫戶外1.5公尺社交距離的標準，有時甚至整座山只有自己一組人，絕對安全。所以防疫不應該還是賴在家裡的理由喔！

※以上在疫情進入全國第三級前發表，目前進入疫情危急狀態，如果不能確定步道包場，還是暫先忍耐，等疫情趨緩再前往較好。

1.特富野步道

("非"自忠出發之特富野古道) ➡前往步道

路徑簡述：特富野吊橋-樟樹巨木步道-特富野部落-特富野步道-特富野吊橋O形

海拔高度：約900~1100M

景觀特色：竹林、樟樹巨木

腳力指數：★★

步道安全指數：★★★★★

2.阿里山對高岳

前往步道

路徑簡述：阿里山對高岳車站-對高岳(原路來回)

海拔高度：約2200~2400M

景觀特色：杉林、原始森林

腳力指數：★★★

步道安全指數：★★★★★

3.石山引水道

前往步道

路徑簡述：阿里山公路新高口-水源地小瀑布(原路來回)

海拔高度：約2200~2400M

景觀特色：杉林、原始森林

腳力指數：★★

步道安全指數：★★★

4.瑞水古道、四大天王步道

前往步道

路徑簡述：圓潭自然生態區-圓水古道-水社寮-四大天王山（原路來回或O形）

海拔高度：約900~1400M

景觀特色：竹林、杉林

腳力指數：★★★★

步道安全指數：★★

附註：圓潭自然生態園區可能遊客眾多，可快速通過，一轉入圓水古道就彷彿進入另一個無人的世界。或由瑞里雲淡風輕民宿進入，先走瑞水古道再接圓木古道，保證沒有人。瑞水或圓水古道平時無人行走，有可能路徑湮沒，最好輔助地圖或GPX，避免迷失。

5.瑞奮古道

路徑簡述：瑞太古道入口-接瑞奮古道-雲戴山-奮起湖(原路來回)

海拔高度：約1100~1600M

景觀特色：竹林、原始林

腳力指數：★★★★

步道安全指數：★★★

6.樟樹湖觀落日平台步道

前往步道

路徑簡述：樟樹楜-觀落日平台(原路來回)

海拔高度：約1600~1700M

景觀特色：竹林、杉林、展望

腳力指數：★

步道安全指數：★★★★★

7.太平仙人堀步道

前往步道

路徑簡述：太平仙人堀步道西入口-仙人堀(原路來回或小Ｏ形)

海拔高度：約1100M

景觀特色：杉林、瀑布、溪流

腳力指數：★

步道安全指數：★★★★★

註：

1.步道腳力指數1«相當於一般速度登山1.5小時或高度落差150M。

2.步道安全指數1«代表危險性大，5«代表步道設施十分完善。

注意事項：

1.只要是戶外活動，一定有紫外線，雖然樹蔭多，仍需做好防曬。夏天登山走步道，最好多準備飲水，多補充水份。

2.登山客稀少的步道，請更需注意自身安全。

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：當白雲飄進藍天

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步道 古道 登山 阿里山 吊橋 嘉義旅遊

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