就愛無敵展望！完登「一日秀霸」　疫情前的最後一爬

一日秀霸（塔克金溪線）

主揪：Vivienne成員：仁昌、Eric 、宸榕倆倆一組，出發前換車，路上交換車鑰匙。個人經歷：百岳91、雪北單攻、嘉明湖單攻、一日O聖、一日南湖大山、志雪單攻、二日大小劍、二日玉山後四、單攻能高主。

A組霸秀 ：大鹿林道起登，池有登山口D0宿觀雲民宿0130大霸檢查哨0336 17k林道0534 99山莊0713加利山0833 伊澤山0854 中霸山屋0921中霸坪1012小霸尖山1125 霸南山屋1219 巴紗拉雲山屋遺址1310巴紗拉雲山1429布秀蘭山1528品田1624新達山屋1738 池有山2005 武陵登山口B組秀霸：池有登山口進 大鹿林道出D0 車宿武陵山莊停車場0200武陵山莊登山口0246池有登山口0504池有山（休30分鐘）0600大霸、新達三叉路0826 巴紗拉雲山屋舊址0918霸南山屋0957 I Love You 平台1037小霸叉路交換鑰匙1107小霸尖山1209大霸尖山1311伊澤山1435加利山1530九九山莊2108大霸管制哨爬升距離與高度（感覺爬升有灌水）

精彩圖片分享：

D0傍晚抵武陵山莊

0150準備起登

0201武陵吊橋起登

0246池有登山口

0.0K

0504池有山

池有山日出

金黃大霸

我的最佳Partner

池有名樹

0600三叉路口

接下來一路陡下至塔克金溪再往上爬升

途經草原有展望

塔克金溪 稍作休息補充水

合影後續行

鐵杉林

巴紗拉雲山屋舊址 （破舊沒有屋頂）

倒下的路牌

一整片的鐵杉林

大小霸就在前方（加油不遠了）

五月的杜鵑與大小霸

0918霸南山屋（集水塔有水20210514）

0957L型的大霸

I love you 平台展望

美景當前

小霸叉路和隊友交會互換了車鑰匙

身後的大霸尖山

1107小霸尖山

大休後續行

往大霸基

1209二刷大霸尖山

廣角鏡頭拍的腳好長

和最佳夥伴合拍一張後續行

1311伊澤山

稀有的菊池氏龜殼花

1435加利山（此行最後一顆山頭）

不小心又玩了超過30分鐘

1530 九九山莊 休息取水後直接下山

21:08 回到檢查哨 結束了秀霸一日行程此時完全不知道山下疫情已蔓延....並發佈禁山消息。慶幸自己真的很會算時間上山??因為貪玩又跑不動耗時19:08完成一日秀霸。此行程非正規天數，請斟酌自身體力行走，山永遠在唯有安全下山才能再次上山。