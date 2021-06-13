快訊

這批疫苗會來台灣嗎？ 美核准汙染問題廠的嬌生疫苗出口

一家4口確診 祖父插管前惦記孫沒吃飯竟成最後對話…

就愛無敵展望！完登「一日秀霸」　疫情前的最後一爬

健行筆記 / 健行筆記Vivienne Liu

一日秀霸（塔克金溪線）

主揪：Vivienne成員：仁昌、Eric 、宸榕倆倆一組，出發前換車，路上交換車鑰匙。個人經歷：百岳91、雪北單攻、嘉明湖單攻、一日O聖、一日南湖大山、志雪單攻、二日大小劍、二日玉山後四、單攻能高主。

A組霸秀 ：大鹿林道起登，池有登山口D0宿觀雲民宿0130大霸檢查哨0336 17k林道0534 99山莊0713加利山0833 伊澤山0854 中霸山屋0921中霸坪1012小霸尖山1125 霸南山屋1219 巴紗拉雲山屋遺址1310巴紗拉雲山1429布秀蘭山1528品田1624新達山屋1738 池有山2005 武陵登山口B組秀霸：池有登山口進 大鹿林道出D0 車宿武陵山莊停車場0200武陵山莊登山口0246池有登山口0504池有山（休30分鐘）0600大霸、新達三叉路0826 巴紗拉雲山屋舊址0918霸南山屋0957 I Love You 平台1037小霸叉路交換鑰匙1107小霸尖山1209大霸尖山1311伊澤山1435加利山1530九九山莊2108大霸管制哨爬升距離與高度（感覺爬升有灌水）

2840f1cd502b12b85a26276d424d1f76.jpg

精彩圖片分享：

63f5423d4ca080ac43df752a4a565cab.jpg

D0傍晚抵武陵山莊

d54be91946919c429d141e9fafa87a14.jpg

0150準備起登

f824395dcb9e05c7af729d6182aa214a.jpg

0201武陵吊橋起登

b81a1c177caad3b2b7c3177ce24d7c87.jpg

0246池有登山口

1f0dd387ae1be78498f67d4aee5bba59.jpg

0.0K

0730c85d54518ce187f084fcc33c812d.jpg

0504池有山

ce3c1a747518d24adb6ada50afb55010.jpg

71daab29a329d3a297f23c704565ba0e.jpg

池有山日出

c14d50eb3c4323a6ae4078d3707de071.jpg

金黃大霸

6ecd62aaf9ec9af10c83de6b525e2aa4.jpg

我的最佳Partner

ed30fd8031ad3bacd4f46c72296a4fbd.jpg

池有名樹

d465447323c4e386ae931a97bef15c21.jpg

0600三叉路口

df8c23c0412e953385dfdaded3b0737d.jpg

接下來一路陡下至塔克金溪再往上爬升

e30a55a5e8ec8667c5b5165b702fd018.jpg

途經草原有展望

8eb40d5ed39b479d8660a42972cf2add.jpg

2e58751d180d117a09c83b11a423eec9.jpg

塔克金溪 稍作休息補充水

15cebe8ac0f2d492db14c9c1ec474d72.jpg

合影後續行

89b42052835a0604620fc40570a9725f.jpg

鐵杉林

bcc70f9abafa58546b5d497f02e2fee4.jpg

巴紗拉雲山屋舊址 （破舊沒有屋頂）

113d9842b1c358dbc676ed439c13aed4.jpg

5287ae86d5d7e8be471bf6cf39af94c7.jpg

倒下的路牌

05d6e7d7d58a8f605162054650e352c3.jpg

一整片的鐵杉林

0108a41f91b2617d327a53cf7d126364.jpg

大小霸就在前方（加油不遠了）

122ba58c1a73490dfb35f9dcf7962d4c.jpg

五月的杜鵑與大小霸

22a970caef4a2978ea4cab2cf2723d78.jpg

0918霸南山屋（集水塔有水20210514）

9021a95552cca7d0f25e76f9f23a7128.jpg

0957L型的大霸

ca9634eb34cb469b060aa8607201a13d.jpg

I love you 平台展望

f96b69fe752ae5d5718d4fb615ba149b.jpg

美景當前

d3e667fcb9e1de8cf0816bd1ff409c8b.jpg

小霸叉路和隊友交會互換了車鑰匙

4701cbffae9b2b4294a3668db5b5ff9e.jpg

身後的大霸尖山

353ea0094be87105bd4fa71d214892d4.jpg

1107小霸尖山

70fa6577165d71598d4e46b4eea0b6c1.jpg

e86342dbdef7d3cac7c89e3399c69fe2.jpg

大休後續行

1c1b3b3e12bfa28171b17c6900343149.jpg

64cc153e13b58c1e40f07b9c4fd7c6d9.jpg

a4e42a264d6a48e598ae319c40ef5e16.jpg

往大霸基

7b171e9979f4ce8f4ec892345ddaa737.jpg

1209二刷大霸尖山

11fb5656c2e64aabed18f7140cb3f5c6.jpg

a0c0df0ba0c3637cf6725ee004a042b6.jpg

95cb7671b2a6ff6232a151e06689ff48.jpg

廣角鏡頭拍的腳好長

673886b97063419c60f981b00a93cebf.jpg

和最佳夥伴合拍一張後續行

618011c1cdce23e1db43c98b9625ab99.jpg

1311伊澤山

1b3340ae24c2b72720d313f71dc4e09c.jpg

444523a54375b61fe8c5a8d9b2a6c04a.jpg

稀有的菊池氏龜殼花

6f3d1dcd8ad087f7700dee10eddd37db.jpg

1435加利山（此行最後一顆山頭）

60221fccd31093f65f38f6f18e657686.jpg

98e8b84d96190da74bc09972862deb21.jpg

不小心又玩了超過30分鐘

8d9edd9337f442c5736ca0cb4ead1129.jpg

1530 九九山莊 休息取水後直接下山

b01c96d657ee22247e92f5f82dfb89fe.jpg

21:08 回到檢查哨 結束了秀霸一日行程此時完全不知道山下疫情已蔓延....並發佈禁山消息。慶幸自己真的很會算時間上山??因為貪玩又跑不動耗時19:08完成一日秀霸。此行程非正規天數，請斟酌自身體力行走，山永遠在唯有安全下山才能再次上山。

登山

延伸閱讀

雙星場邊見證掛錦旗 庫茲瑪致勝上籃立功挫火箭

NBA／小將致勝三分贖罪 湖人延長賽氣走尼克

PLG／塔克大三元輸球 張宗憲澄清非死對頭

PLG／夢想家塔克大三元白搭 勇士24分大勝扳平總冠軍賽

相關新聞

就愛無敵展望！完登「一日秀霸」　疫情前的最後一爬

一日秀霸（塔克金溪線） 主揪：Vivienne成員：仁昌、Eric 、宸榕倆倆一組，出發前換車，路上交換車鑰匙。個人經歷：百岳91、雪北單攻、嘉明湖單攻、一日O聖、一日南湖大山、志雪單攻、二日大小劍

靜待疫情和緩山上見！ 「大板根原始森林園區」全台唯一低海拔亞熱帶雨林

位在新北市三峽的大板根森林廣闊的17公頃面積是台灣唯一僅存300公尺以下低海拔的國寶級原始亞熱帶雨林 周五非假日的這天公司在這辦了小型聯誼會名為~雨林森呼吸 從台中開車約莫不到2小時朗朗晴

新北坪林「金瓜寮魚蕨步道」慢步調的療癒系景點　夏日親水野溪小徑令人想念

來到坪林的第一印象：『安靜小鎮』，就連走在『坪感覺』所在的坪林老街時，都有種放慢步調、時間變緩慢的感覺，很適合喜歡一個人散步、旅行的朋友。距離老街約20分鐘的金瓜寮魚蕨步道，沿著金瓜寮溪的豐富蕨類小徑

360度遼闊視野！谷關七雄「東卯山」懶人包　新手先收藏

本篇文章將介紹谷關七雄之一的東卯山登山路線、GPX軌跡、交通資訊、停車地點、時間紀錄等等懶人包資訊。東卯山路線大多是和緩的之字形攀升，是一座很容易親近的山，尤其是山頂上視野非常遼闊，擁有360度絕佳的

你沒看過的大霸群峰！高二生的山中成年禮　疫前登山壯遊回顧

這是一群高二學生成年禮壯遊的登山紀錄片，很幸運的在疫情爆發前的四月底跟著他們一起上山，紀錄這一切。拍攝時間：2021.0420-23, 0427-30拍攝地點：雪霸國家公園-大霸群峰機身鏡頭：Cano

史詩版旅程！「奇萊主北」絕美雲海、永生難忘的大景體驗

奇萊主北又稱黑色奇萊 這是圓糖第二次來訪 然而這也是圓糖製作戶外節目以來最大景的一次 這次的紀錄跟作品都是史無前例的美 --------------------------------------

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。