360度遼闊視野！谷關七雄「東卯山」懶人包　新手先收藏

本篇文章將介紹谷關七雄之一的東卯山登山路線、GPX軌跡、交通資訊、停車地點、時間紀錄等等懶人包資訊。東卯山路線大多是和緩的之字形攀升，是一座很容易親近的山，尤其是山頂上視野非常遼闊，擁有360度絕佳的視野，可眺望松鶴部落、鳶嘴、稍來、馬崙山、八仙山、唐麻丹山等等。

東卯山介紹

谷關七雄中排行第五名的東卯山，位於台中市和平區，路線平易近人，大多是緩上緩下的路徑，除了最後一段要登頂的石瀑路段較難一點之外，整體來說算是非常親民的了。登頂之前大約有七成的時間都是走在林蔭之下，不會太過於曝曬，就是走的之字坡距離長了點，加上沿途你會看到不少的捷徑，非常誘惑人，但我不建議抄捷徑，有不少人因為走捷徑而發生迷途，另外還要特別注意，夏季或豔陽天前往時，請務必要帶足飲用水，沿途並無任何水源可取。海拔高度：1690.5公尺 (需爬升約899公尺)距離與時間：單程距離 7.55km (谷關大道院停車場 – 登山口 1.55km) + (登山口 – 東卯山頂 6km)來回距離 15.1km，來回所需時間約5-6小時

申請文件

交通方式

公車：

自行開車

入山證申請：不用入園證申請：不用空拍機申請：不用，綠區範圍台中火車站 搭乘「850公車」or 台中高鐵站 搭乘「153公車」於「大道院站」下車即可

：

Google Map 導航 「 谷關大道院停車場

停車地點

谷關大道院停車場(免費停車)有公共廁所與飲水機由停車場出發前往東卯山山頂，沿途並無任何廁所與水源建議在出發之前先上廁所跟補足飲用水

天氣觀測與即時影像

時雨量觀測站：白冷https://www.cwb.gov.tw/V8/C/P/Rainfall/Rainfall_PlotImg.html?ID=C1F9C(距離東卯山約3.3公里)時雨量觀測站：松鶴https://www.cwb.gov.tw/V8/C/P/Rainfall/Rainfall_PlotImg.html?ID=88F92(距離約5.2公里)道路監視器：台8線27K+800https://thbcctv09.thb.gov.tw/T8-027K+800可以參考這一支在松鶴橋附近的道路監視器，查看谷關天氣狀況中央氣象局：台中市和平區預報https://www.cwb.gov.tw/V8/C/W/Town/Town.html?TID=6602900

行程規劃

谷關大道院停車場↔步道入口指示牌↔東卯山登山口↔第一座電塔↔第二座電塔↔涼亭↔第三座電塔↔落石區↔東卯山山頂

建議攜帶裝備

輕裝背包10-20L

背包防雨套

內層防水袋 or 垃圾袋

雨衣

飲用水 (2000-3000cc)

行動糧食(飯糰、麵包、巧克力、餅乾、鹽糖皆可)

登山杖

登山手套 (3M可參考)

頭燈

GPX離線軌跡

GPX離線導航與地圖

登山時間紀錄

在此必須要先說明，東卯山其實並不難爬，只是因為我們當天狀況非常差，加上還要邊走邊拍攝，所以時間拖得比較長。登山的前兩天都在露營區耍廢糜爛，第二天Xing還不小心被十字營釘扎進腳底板，原本考慮要取消爬山，因為走路會痛，所幸第三天復原狀況還可以，加上登山鞋底夠硬，只要動作不大就不至於撕裂癒合的傷口，最後決定還是出發去東卯山。背負重量：Xing (8.12kg) , Irene (6.65 kg)上山08:46 大道院停車場09:16 東卯山登山口 (30min)09:40 第一座電塔10:04 第二座電塔10:09 座椅區10:14 涼亭休息區10:15 第三座電塔10:16 德芙蘭步道叉路口11:39 石瀑路段12:21 遮陰小平台12:28 巨岩與展望點12:42 東卯山山頂12:42 – 14:00 休息睡午覺 & 山景拍攝下山14:00 準備下山16:00 回到東卯山登山口16:30 回到谷關大道院停車場總計：上山3小時56分、下山2小時30分 (停車場⇆東卯山)上山3小時26分、下山2小時 (東卯山登山口⇆東卯山)因為網路上的遊記，有的人是從登山口才計算，有的人是從停車場就開始算所以我們分別列出了兩種地點計算的時間結果

精彩VLOG影片

詳細行程紀錄

以前假日爬山通常都是，週六凌晨一大早開車出發前往登山，睡山上野營一晚或是當日下山後去露營區過夜，隔天再開車回家。這次Irene不知道從哪裡聽來的，說先露營再爬山很Chill，剛好多了一天假可以請，於是我們便安排了週五前往谷關露營，週五週六露營兩天，週日一早起床拔營之後再去爬東卯山。聽起來真的挺不錯的，由於時間充足，可以好好的放鬆，我覺得露營最棒的時刻，就是下午茶時光以及在帳篷內睡午覺了，但Irene最近在進修，連露營的時刻都要抓緊時間讀書

這次我們選擇在五月份去爬東卯山，由於海拔不高又進入了夏天的關係，一天的溫度約落在19-31度之間。所以我們服裝搭配的是以輕薄、防風、防水、透氣、快乾等等特性的機能服飾，其中包含了TAKODA的登山外套、吸濕排汗的短袖上衣、登山長褲。

我特別喜歡這件，露營風印花短袖上衣，正面採簡約低調的TAKODA LOGO與背部的大圖騰設計，深得我心。但這件衣服不只是修身好看而已，穿起來親膚且舒適，而且還有非常多的機能性呢

吸濕排汗與快乾特性，科技涼感纖維，可迅速吸收汗水與濕氣將其排出，維持乾爽輕盈不悶熱 ShinCool 涼感機能紗線，具有良好的散熱效果、高親水特性可有效達到抗靜電 瑞士Sanitized 抑菌吸臭技術，防止細菌附著於衣服上，同時能吸收臭味，防止臭味產生 RecoTex™ 使用寶特瓶回收作為原料，經特殊製程技術製造，可減少寶特瓶廢料對於環境的污染，降低CO2排放及能源的損耗，保護地球 提供了UPF40+的防曬

由於星期六早上，Xing的腳被營釘刺進去受傷的關係，去洗澡怕傷口碰水會變更嚴重，之前登山野營時也經常一兩天沒洗，所以乾脆把露營當野營一樣兩天不洗澡。星期六露營活動加上星期日爬東卯山，下山之後我們去聞衣服也是沒有臭味的，其抑菌吸臭的技術真的很棒，尤其是在夏天這個經常會流汗的季節，選對衣服穿真的很重要，沒有除臭功能的上衣，往往下山之後，那個汗臭味不用靠近就能聞得到。

TAKODA 環保機能短袖印花系列-露營去

男生女生都有出一樣的圖騰，我覺得很適合情侶之間穿著呢

時間來到星期日早上的六點，吃個簡易早餐之後，就開始拔營撤收，要準備爬東卯山，原本以為先露營再爬山會很Chill的，殊不知太放鬆了，整個身體都進入懶惰模式，導致後來登山的狀況不佳，撤收完畢大約花了兩小時的時間，兩頂帳篷、一頂天幕和一堆露營與廚房裝備

早上 08:30 抵達谷關大道院停車場，停車位算是蠻多的，粗略估計至少可以停60台車以上但因為疫情關係很多人往山上跑，還是早一點到會比較好找停車位。停車免費，有公共廁所跟飲水機，在出發登山之前，記得要先上個廁所，並確認攜帶的飲用水是否足夠，因為這一整路上都沒有廁所跟水源。

廁所跟飲水機需要往上走去大道院使用

08:46 整裝完畢之後，我們從停車場出發，需要先走一段產業道路之後才會抵達登山口(入口位置請參考下圖指示)

從谷關大道院停車場，前往東卯山步道登山口，距離大約是1.55km，需要走30分鐘左右因產業道路狹小建議不要開車進來，有不少機車騎士會直接騎到登山口旁停車，可以少走這一段路由於我們是開車過來的，就只能乖乖停在停車場用走的囉

09:16 大約走半小時就會到達東卯山的登山口，此處里程樁為6K，意思代表距離東卯山山頂還有6km的距離，其計算方式為遞減，一開始是一小段的石階步道爬升，階梯沒有很長，別被嚇到啦。

每一次爬山，有兩處必拍的點就是登山口與山頂了，因此我們一行六人在此又花費了不少時間拍照每個人都擁有三次快門的機會，唯獨就是忘記拍團體的大合照…

走沒有多久會看到右手邊有一顆巨石，上面噴了一個箭頭指示請不要走此陡峭路線，非常規步道，恐有迷途之可能

東卯山正規的登山步道，地形大多是緩升緩降好走的小徑，伴隨著兩旁的二葉松與滿地的松針

走在林蔭之間不會太過於曝曬，但也因此前半段路上幾乎沒有什麼展望除了幾處會曝曬到太陽的地方才有景

正規的步道，就是無限漫長的之字坡緩升，有些人耐不住性子就會抄捷徑想省時間一路上會看到不少如下圖的告示牌與圍繩，敬告山友不要抄捷徑因為有些捷徑一眼看不到盡頭，走進去恐怕會迷路(截至106年林務局東勢林區管理處轄屬步道，因行走捷徑、體力不支及迷途等因素發生山難計32起)

這種之字緩升由於坡度真的太緩了，所以要走的距離更長，我認為比桃山防火巷之字坡更加折磨人又特別是一路上會碰到很多捷徑的誘惑，在架設圍繩與警告立牌的同時也是在昭告天下，這裡是捷徑入口撇除那些一眼看不到盡頭的，有一些捷徑路線僅有陡升1-2公尺，兩旁無雜草樹木遮擋，目視可見有銜接回步道，那種捷徑真的會讓人心癢癢想走，特別是上坡的時候！

09:40 來到第一座電塔，這一路上總共會經過三座。將電力輸送連接大甲溪發電廠天輪分廠與大安溪卓蘭水力發電廠之用，請勿進入、攀爬、破壞電塔

過第一座電塔後不久，會來到大岩壁落石區，要是一旁沒有樹木遮擋視野，會更有種錐麓古道的感覺但由於落石危險請儘速通過，盡量不要逗留拍照(因此只有GoPro畫面截圖可參考)

10:04 第二座電塔，電塔旁有一處樹蔭可供休息

過第二座電塔後，一旁會有指示牌與一處展望點。沒想到才五月初氣溫就高得不像話，Xing熱到開始懷疑人生思考著以後五月份開始，是不是非三千公尺以上的山不爬

路過一處展望點，可遠眺大甲溪與天輪白冷吊橋

10:09 座椅休息區，小休一分鐘吃鹽糖喝點水

10:14 整路上唯一的一座涼亭，不少山友會在此休息但由於我們剛剛在座椅區已經休息過了，所以過站不停

涼亭一旁的里程樁標示著4K，代表還有四公里的路要走這一路上每隔0.5K就會有一個里程樁標示，除了告訴你剩下距離以外還能讓你知道，自己是走在正確的道路上啦提醒大家務必安裝GPX軌跡，避免發生迷途的狀況每隔一段距離或是感覺路況不對，隨時拿出來參照比對在這種大眾化的路線中，如果迷路的話盡可能想辦法留在或是靠近主要道路越近越好，才方便救援，請勿下切溪谷

10:15 到達第三座電塔

10:16 德芙蘭步道叉路口

繼續不斷的之之之爬升

11:39 只剩下最後一公里的路程，轉變為石瀑路段由於Xing的腳底前一天在露營區不小心踩到十字營釘被刺進去大約有0.2公分深(露營區不要穿超薄沙灘拖)雖然前半段路藉由登山鞋的Vibram黃金大底，不至於不舒服，但碰到這種石瀑路段，需要盡量找好下腳點避免腳底太過於伸展而撕扯到傷口疼痛，所以速度變慢了一些

前陣子Clubhouse聊天室，大家有在討論到底登山要不要全程配戴岩盔特別是路途中會經過一些落石崩壁區的話，剛好我們邊走邊聊天在談這個話題的同時同行的女隊友就不小心用頭去撞到樹木了，這個時候大家就推薦她可以去買一頂來戴

由於最後一公里路徑狹窄，若遇到會車，最好是靠牆或是有東西可抓，小心站穩以免跌落

已經到了中午十二點卻還沒有放飯，繼續趕路有點不開心的Irene

12:21分，登頂之前最後一處有樹蔭，地形較平緩寬闊之處不少人在這邊吃中餐，我們也在這邊休息吃點東西畢竟正中午時分，直接上到山頂，真的會被烤焦

12:28 巨岩與展望點

走到已經有點疲累的Irene

Irene跟Cher在看到了美麗的風景之後，總算補充了一點繼續走下去的動力

12:42 抵達東卯山山頂

東卯山的山頂設有三座軍用雷達反射板，展望性極佳可遠眺松鶴部落、八仙山、新山、馬崙山、唐麻丹山、鳶嘴、稍來和屋我尾山，將美景盡收眼底 到山頂首先要做的事情，就是拍照啦，應該是中午的關係，排隊的人並不多

接著就是欄杆外的世界，東南稜方向過來的亂石堆，也是非常好拍但有一定的危險性，欲前往此處拍照，請注意安全踩好每一步

特別感謝 TAKODA 提供產品體驗

關於TAKODA

面對不同海拔變化萬千的氣候，路徑不明與荊棘泥濘的叢林小徑，甚至是冷冽的山川大海，戶外人總是一股腦想往外去冒險。TAKODA 就是由這樣一群喜歡户外活動的人士，因為對户外冒險的熱情投入開發適合户外玩家的服飾，並以強悍的美國印地安蘇族的語言命名，原意為”FRIEND TO EVERYONE 友善萬物” 依循著蘇族崇尚大自然與特立獨行的性格，於2010年正式成立。TAKODA 的產品著重在材料與實際穿著的體現，嚴格選擇來自世界各地著名機能面料與材料供應廠商，尤其是友境認證如OEKOTEX-100、BLUESIGN等認證的供應商,以實際行動展現產品對環境的友善。加上設計師與一群熱愛戶外運動的夥伴於實際穿著驗證中，讓產品不但兼顧環保且更兼具美觀與機能性。TAKODA敢於冒險，特立揭行，追求與自然的和諧共存。

環保與環境友善

TAKODA 輕薄防風防水透氣連帽機能外套

外套上有非常多的透氣孔設計，透過上、下兩層多處透氣結構設計，讓活動時空氣可以更快速流通，舒適不悶熱

可調式的連帽防風束繩，可依據不同環境，輕鬆調整穿著型態

手部與背部的反光標設計，在戶外光線不足的環境中可帶來提醒、警示效果，提供安全防護

防水透濕機能面料，可防止雨水從外部滲入，防水係數達15000mm，同時也能將身體產生的氣態汗水由衣物內往外發散，而不會有悶熱潮濕的感覺

TAKODA 高彈防風防潑登山長褲

DWR 防潑水設計，兼具防風與透氣性

高彈性透氣的面料，提升活動的自由度，

褲腰鬆緊調節，兩側使用魔鬼氈，即使腰圍有些許變化也能服服貼貼

褲腳調節束繩，可以依照需求適當的來調整褲子長度

大腿兩側通風拉鍊，將拉鍊拉開後可加速熱氣排出，保持乾爽不悶熱

TAKODA 山林輕裝快乾透氣登山短褲

DWR 防潑水設計，兼具防風與透氣性

抗撕裂耐穿，臀部加入特殊尼龍紗線(深色區塊)加強耐磨機能性

彈性極佳，使用高彈性機能布料，適合身體的高延展活動

布料輕量且優異的透氣性，穿著起來有舒適又有質感

多功能口袋，擁有多個口袋設計，活動時更方便收納物品

本篇文章與 TAKODA 合作推出

歡迎追蹤我的Instagram 或 訂閱我的Youtube▶UM94戶外攝影登山紀錄 Youtube頻道▶UM94戶外攝影登山紀錄 Instagram▶UM94戶外攝影登山紀錄 Facebook▶UM94戶外攝影登山紀錄 Blog