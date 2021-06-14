北北基「20座百岳展望」在家一次看！360度美景、懶人攻頂款、避雷精選要收藏

因為疫情關係，不能出門爬山，只好回憶往事，當初會想爬山，是因為腳骨折，一年不能運動，加上家人餵食，後來體重破百，驚覺事情不妙，家就住山旁邊，看到健行筆記，好久沒去爬山，一爬就覺有趣，說起來也奇怪，每爬一小百岳，就會減一公斤，那爬完小百岳，不就變零公斤，抱持這好奇心，開始攻小百岳，因此收集寶石，一邊變的苗條，就變一大樂趣，以下個人分享。

兩條入口，兩條互通，停鞍部停車場，滿滿樓梯，可練腳力，二子坪服務站，馬路好走，經鬆散步，山頂:180度美景。優點:一路到底，風景漂亮。缺點:常會下雨，常有白牆。GPX:O型路線時間:一小時十分。滿分十分，我給八分。

兩條入口，橫切縱走，小油坑，路較難走，凹凸不平，一路到底。冷水坑，路較好走，輕鬆散步，叉路很多。山頂:360度美景。優點:風景不錯，展望很好，缺點:像菜市場，人非常多，時間:兩小時。滿分十分，我給八分。

兩條入口，O型環湖。

武崙砲台，近三角點，入口右轉，小路上去。

逛情人湖，環湖一圈，風景不錯，湖中美景。

山頂:180度美景。

缺點:雨天會滑，沒很好找。

時間:一小時十分。

滿分十分

，我給八分。

一條入口，槓子寮路，大馬路旁。

容易看漏，天雨路滑，小心行走。

優點:簡單攻頂。

缺點:天雨路滑。

山頂:180度景觀。

時間:十分鐘。

滿分十分

，我給五分。

七條步道，各有特色，有空可去，一探究竟，走硬漢嶺，直接攻頂，滿滿樓梯，可練腳力。優點:步道豐富，各有特色，展望很好，風景超棒。缺點:叉路很多，小心迷路，人潮眾多。山頂:180度美景。時間:一小時左右。 滿分十分，我給九分。

一條入口，九份上去，滿滿樓梯，三座涼亭，一路到底，就能攻頂。優點:風景不錯，旁有老街，爬完可逛。缺點:滿滿樓梯，會有白牆。山頂:360度白牆...時間:一小時整。GPX:一路到底滿分十分，我給八分，

晚上別去，很多墳墓，多個入口，路程不長，步道好走，很快攻頂，去扶輪塔，才是本體。優點:步道好走，停車好停，扶輪塔讚。缺點:很多墳墓，很多蚊子，很多小路。山頂:180度美景。扶輪塔:360度美景。時間:30分鐘。GPX:O型路線滿分十分，我給八分。

很多入口，步道親民，

老鷹平台，一定要去，

山頂美景，盡收眼底。

優點:展望很棒，兩個景點，

缺點:大崙尾山，不是很推。

山頂:360度美景。

老鷹平台:360度美景。

時間:一小時十五分。

滿分十分

，我給九分。

可搭捷運，坐到劍潭，叉路很多，去完山頂，往老地方，才是主要。優點:景點很多，捷運方便，老地方好。缺點:蚊子很多，很多雜音，人非常多。山頂:沒有美景。老地方:180度美景。時間:一小時。滿分十分，我給九分。

騎車上山，前往入口，一堆美景，路邊停車，路程不長，五分攻頂，山頂無景，旁邊涼亭，才是本體，十分美景。優點:步道好走，很快攻頂。缺點:沒有缺點。山頂:沒有美景。旁邊涼亭:360度美景。時間:20分。滿分十分，我給十分。

車位很多，一個入口，一路往上，滿滿樓梯，山頂會有，四個看台，各有美景，盡收眼底。優點:山頂美景，停車好停，一路到底。缺點:滿滿樓梯，休息點少。山頂:360度美景。時間:一小時半。滿分十分，我給九分。

停修道院，停車好停，路程不長，很快攻頂。優點:路程不長，山頂美景。缺點:電燈擋照。山頂:180度美景。時間:三十分。GPX:小O路線滿分十分，我給九分。

捷運方便，到象山站，兩條路選，象山較陡，虎山好走，南港山旁，是九五峰，有拇指山，一定要走，山頂很讚。優點:交通方便，兩山美景，補給站多，廁所也多。缺點:人潮眾多，停車難停。山頂:無美景。九五峰:180度美景。拇指山:360度美景。時間:2小時20分。GPX:象山直上直下滿分十分，我給九分。

往九天宮，後面停車，有兩條路，都會到頂，小溪流水，伴你前行，可惜山頂，土庫三白，很煞風景，爬完空虛。優點:有流水聲，有小溪流。缺點:山頂還好，途中無景。山頂:沒啥美景。時間:一小時整。GPX:小O有走錯一小段滿分十分，我給五分。

騎車開車，直接攻頂，車位不多，要靠運氣，山頂美景，展望很好。優點:騎車攻頂，山頂美景。缺點:車位不多。山頂:180度美景。時間:無。滿分十分，我給九分。

停洪爐地，車位很多，

在廟後方，有小吃店，

步道好走，很快攻頂。

優點:步道好走，山頂很美，有補給站，順便拜拜。

缺點:途中車多，新年過節，初一十五，人會很多。

山頂:180度美景。

時間:半小時左右。

滿分十分，我給九分。

停車好停，步道好走，路程不長，山頂涼亭，可以乘涼，展望很棒。優點:停車好停，山頂超讚。缺點:沒有缺點。山頂:360度美景。時間:半小時。GPX:直上直下滿分十分，我給十分。

很多入口，任選一條，停在路邊，路程不長，很快攻頂，山頂空虛。優點:路程不長。缺點:停車位少。山頂:90度景觀。時間:半小時。GPX:直上直下滿分十分，我給五分。

停大鐘旁，旁有廁所，鳶山頂讚，往福德嶺，原始步道，沒很親民，到了山頂，沒有美景。優點:停車好停。缺點:步道崎嶇，山頂無景。山頂:沒有景觀。鳶山頂:180度美景。時間:一小時十分。GPX:直上直下

滿分十分，我給六分。

車位不多，前段還好，後段危險，警慎前行，步道難走，很多爛泥，還會濕滑，小心前進，走到山頂，會很空虛。優點:沒有優點。缺點:步道濕滑，崖梯危險，山頂無景，車位不多。山頂:沒有景觀。時間:一小時左右。GPX:直上滿分十分，我給一分。

結論:最漂亮的小百岳:二格山。(360度美景)最輕鬆的小百岳:五分山。(五分攻頂)最豐富的小百岳:觀音山。(七條步道)直接攻頂小百岳:大棟山。(開車騎車都可)坐捷運到小百岳:劍潭山(劍潭站)、南港山(象山站)。坐公車到小百岳:大屯山(紅5轉108)，七星山(紅5轉108)，觀音山(橘20跟785)。最危險的小百岳:獅仔頭山(中後段)。整條無景小百岳:獅仔頭山。晚上別去小百岳:紅淡山。(祖先別墅區)很煞風景小百岳:土庫岳(土庫三劍客)、天上山(樹檔一半)。樓梯吃到飽小百岳:大屯山、觀音山、姜子寮山、基隆山。山頂非本體小百岳:鳶山(鳶山頂)、南港山(九五峰)、紅淡山(扶輪塔)、劍潭山(老地方)、五分山(旁邊涼亭)。爬完二十座，體重變八十，有搭一六八，早上水煮蛋，中餐正常吃，晚上不吃飯，吃肉加蔬菜，別喝飲料店，半年瘦二十，給各位參考，也感謝山友，分享的心得。防疫期間內，口罩要帶好，等到疫苗好，免疫會變好，

沒事別出門，撐過一定好，大家一起來，讓台灣變好!