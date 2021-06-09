疫後想要練腳力！南投「西巒大山」百岳單攻推薦 先苦後甘還需要毅力
西巒大山入山證申請、難易度、交通指南、公廁區域、行程規劃懶人包！遠眺玉山、雪山跟中央山脈等，百岳單攻推薦路線，適合想訓練腳力的朋友們，第二登山口至三角點約5.3公里，爬升約1500公尺，整趟路程都瀰漫檜木香氣，讓人膝軟卻又很想挑戰的一座山!
西巒大山是我2021的第一座百岳，已有聽聞爬西鑾會膝軟或失戀（台語），我想這些傳聞的原因除了名稱的諧音外，就是西巒大山是出名的陡上爬升，非常吃腳力的一座山，因此非常有可能爬完就膝蓋軟或跟另一半吵架（誤），好了，不開玩笑了。西巒大山屬於玉山山脈，位置為玉山山脈起點處；老實說沿途沒有什麼展望可言QQ 幾乎都是箭竹林下行走，在三角點前三分鐘的腳程才有一片開闊視野，可以遠眺玉山、雪山跟中央山脈等。許多人說這座山是新手入門百岳，但我個人不這麼覺得，會建議多累積一些經驗再來爬會比較輕鬆，畢竟爬的時間比較長，加上5.3公里就爬升約1500公尺，相當考驗體能與腳力，不要越級打怪，循序漸進才是好事一樁～這次我們是在人倫工作站第二登山口附近紮營，不用被時間追著跑，五點才起登，嘻鬧、拍照、休息來回也走了近12小時，天黑前下山，花費的時間比想像中長，但也都是預料中可能的時間。去之前查資料，看到有人來回走6小時、8小時，最長也有人走到13、14小時，還是要依照每個人的腳程跟當天的身體狀況評估。抓好最短跟最長的時間，做好的可能的預想，也做壞的打算發生的準備，大概就是每次爬山都能得到不同收穫的來源吧。
西巒大山交通資訊
自行開車?導航：西巒大山《檢查哨柵欄開放時間：08:00~12:00，13:00~17:00》
西巒大山介紹
西巒大山位於南投信義，海拔3,081公尺。西巒大山（布農語：Ludunhunul，Utava），又名阿洛瓦山，位於臺灣南投縣信義鄉雙龍村，為台灣知名山峰，也是台灣百岳之一，排名第92。巒大山高達3,081公尺，屬於玉山山脈，位置為玉山山脈起點處，而行政區劃則屬於南投縣信義鄉。
－資料來源：維基百科
行程規劃
行程規劃? 人倫工作站第二登山口>森林營地>瞭望台營地>西巒大山>原路折返
所需腳程? 西巒大山第二登山口至三角點約5.3公里，來回休息加拍照11-12小時。
溫馨提醒? 登山口無廁所，總爬升約1500公尺，陡上陡下超吃腳力！建議使用護膝及手套，滿多路段需要攀爬拉繩，登山杖我自己是回程才使用（單杖），可自行斟酌是否攜帶。如果下山時間會超過檢查哨開放時間，車可停在柵欄外靠邊停。
入山入園證✔️西巒大山入山證：需要※最晚需在「入山日前三天」完成申請！來不及也可於南投縣政府警察局信義分局信義派出所臨櫃申請。審核通過後，系統會寄【入山許可證審核通知】到電子信箱，記得要把附件的【入山許可證】跟【入山人員名冊】列印下來，並於入山當日繳交列印出來的紙本資料唷！✔️西巒大山入園證：不需要
西巒大山路程紀錄
⥅ 一早從北部驅車前往人倫林道，這裡的山路路況跟郡大山比較來好很多，但還是屬崎嶇不平的那種產道，如果容易暈車的，還是先準備好暈車藥為佳！檢查哨柵欄開放時間：08:00~12:00，13:00~17:00，停在檢查哨柵欄旁，下車使用柵欄旁的對講機，呼叫管理員，並將入山證交給管理員。
⥅ 如果下山時間會超過檢查哨開放時間，車可停在柵欄外靠邊停，可停車處大概是這樣，給大家參考。
⥅ 這裡就是「人倫工作站第二登山口」，我們是從這裡起登。
⥅ 四點多起床吃早餐，五點起登，一開始就是毫不留情的陡上又陡下。
⥅ 沿路其實沒什麼指標，也沒有里程樁，部分山徑岔路在摸黑的情況下，有可能會走錯，但都有登山布條可以辨識方向，搭配離線地圖一起使用，便可減少迷路的危險發生。
⥅ 山徑幾乎都是盤根交錯的樹根泥土路線，不過我們去的時候天氣不錯，沒有濕滑的問題。
⥅ 高低落差比較大的爬升，也有繩索可以輔助爬升。
⥅ 幾乎都在林道之下行走，此時天也漸漸亮起。
⥅ 看到平緩的路，代表快到森林營地了。
⥅ 抵達森林營地，能在瀰漫檜木香氣的森林紮營，是相當高級的享受。
⥅ 接著抵達「瞭望台營地」，在這邊吃東西補充一下能量。
⥅ 這之後的山徑開始多了箭竹林，陽光灑落讓森林生氣蓬勃。
⥅ 過瞭望台營地，還有一半的路程要走，繼續前進！
⥅ 我自己是回程才用登山杖，去程陡上又有部分拉繩路線，就懶得用了～可自行斟酌。
⥅ 枯萎呈現雪白的箭竹林，有種滄桑的氣息。
⥅ 快登頂前的落石區，快步通行。
⥅ 看到一片開闊視野代表，即將登頂了！此時路線也轉為平緩路線，先苦後甘的一座山呀！只是甘的地方很小一段哈哈哈。
⥅ 遠眺玉山、雪山跟中央山脈等，疊嶂層巒的優美景色，讓人忘卻來時路的辛苦，這就是爬山的魅力吧。
⥅ 三角點旁有一間水泥造的避難所跟廢棄的瞭望台。
⥅ YA~順利登頂!!喜悅藏不住。
⥅ 拍完照，休息一下便原路折返，因為下山也是在登山口附近紮營過夜，所以就慢慢走吧！戴上護膝，拿出登山杖，準備迎接無限的陡下...
⥅ 不知道你們會不會有這種感覺，煩惱好像有海拔限制似的，不會被帶上山；上山後，心情總像首輕快的歌曲，讓人愉悅而舒適，還帶著陽光輕撫的溫柔。
⥅ 因為沒有里程樁，所以回程路上覺得好漫長，一直拿離線地圖出來確認走到哪了。
⥅ 我們來回休息加拍照大概走了11-12小時，西巒大山真的滿考驗腳力跟毅力的，很有挑戰性的一座山，讓人膝軟卻又很想挑戰的一座山!除了登頂時180度的展望外，沿途沒有什麼風景可看。很適合想要訓練腳程的人來挑戰看看！
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