疫後想要練腳力！南投「西巒大山」百岳單攻推薦　先苦後甘還需要毅力

西巒大山是我2021的第一座百岳，已有聽聞爬西鑾會膝軟或失戀（台語），我想這些傳聞的原因除了名稱的諧音外，就是西巒大山是出名的陡上爬升，非常吃腳力的一座山，因此非常有可能爬完就膝蓋軟或跟另一半吵架（誤），好了，不開玩笑了。西巒大山屬於玉山山脈，位置為玉山山脈起點處；老實說沿途沒有什麼展望可言QQ 幾乎都是箭竹林下行走，在三角點前三分鐘的腳程才有一片開闊視野，可以遠眺玉山、雪山跟中央山脈等。許多人說這座山是新手入門百岳，但我個人不這麼覺得，會建議多累積一些經驗再來爬會比較輕鬆，畢竟爬的時間比較長，加上5.3公里就爬升約1500公尺，相當考驗體能與腳力，不要越級打怪，循序漸進才是好事一樁～這次我們是在人倫工作站第二登山口附近紮營，不用被時間追著跑，五點才起登，嘻鬧、拍照、休息來回也走了近12小時，天黑前下山，花費的時間比想像中長，但也都是預料中可能的時間。去之前查資料，看到有人來回走6小時、8小時，最長也有人走到13、14小時，還是要依照每個人的腳程跟當天的身體狀況評估。抓好最短跟最長的時間，做好的可能的預想，也做壞的打算發生的準備，大概就是每次爬山都能得到不同收穫的來源吧。

西巒大山交通資訊

自行開車

西巒大山介紹

?導航：西巒大山《檢查哨柵欄開放時間：08:00~12:00，13:00~17:00》

西巒大山位於南投信義，海拔3,081公尺。西巒大山（布農語：Ludunhunul，Utava），又名阿洛瓦山，位於臺灣南投縣信義鄉雙龍村，為台灣知名山峰，也是台灣百岳之一，排名第92。巒大山高達3,081公尺，屬於玉山山脈，位置為玉山山脈起點處，而行政區劃則屬於南投縣信義鄉。

－資料來源：維基百科

行程規劃

行程規劃

所需腳程

溫馨提醒

入山入園證

西巒大山路程紀錄

⥅ 一早從北部驅車前往人倫林道，這裡的山路路況跟郡大山比較來好很多，但還是屬崎嶇不平的那種產道，如果容易暈車的，還是先準備好暈車藥為佳！檢查哨柵欄開放時間：08:00~12:00，13:00~17:00，停在檢查哨柵欄旁，下車使用柵欄旁的對講機，呼叫管理員，並將入山證交給管理員。

⥅ 如果下山時間會超過檢查哨開放時間，車可停在柵欄外靠邊停，可停車處大概是這樣，給大家參考。

⥅ 這裡就是「人倫工作站第二登山口」，我們是從這裡起登。

⥅ 四點多起床吃早餐，五點起登，一開始就是毫不留情的陡上又陡下。

⥅ 沿路其實沒什麼指標，也沒有里程樁，部分山徑岔路在摸黑的情況下，有可能會走錯，但都有登山布條可以辨識方向，搭配離線地圖一起使用，便可減少迷路的危險發生。

⥅ 山徑幾乎都是盤根交錯的樹根泥土路線，不過我們去的時候天氣不錯，沒有濕滑的問題。

⥅ 高低落差比較大的爬升，也有繩索可以輔助爬升。

⥅ 幾乎都在林道之下行走，此時天也漸漸亮起。

⥅ 看到平緩的路，代表快到森林營地了。

⥅ 抵達森林營地，能在瀰漫檜木香氣的森林紮營，是相當高級的享受。

⥅ 接著抵達「瞭望台營地」，在這邊吃東西補充一下能量。

⥅ 這之後的山徑開始多了箭竹林，陽光灑落讓森林生氣蓬勃。

⥅ 過瞭望台營地，還有一半的路程要走，繼續前進！

⥅ 我自己是回程才用登山杖，去程陡上又有部分拉繩路線，就懶得用了～可自行斟酌。

⥅ 枯萎呈現雪白的箭竹林，有種滄桑的氣息。

⥅ 快登頂前的落石區，快步通行。

⥅ 看到一片開闊視野代表，即將登頂了！此時路線也轉為平緩路線，先苦後甘的一座山呀！只是甘的地方很小一段哈哈哈。

⥅ 遠眺玉山、雪山跟中央山脈等，疊嶂層巒的優美景色，讓人忘卻來時路的辛苦，這就是爬山的魅力吧。

⥅ 三角點旁有一間水泥造的避難所跟廢棄的瞭望台。

⥅ YA~順利登頂!!喜悅藏不住。

⥅ 拍完照，休息一下便原路折返，因為下山也是在登山口附近紮營過夜，所以就慢慢走吧！戴上護膝，拿出登山杖，準備迎接無限的陡下...

⥅ 不知道你們會不會有這種感覺，煩惱好像有海拔限制似的，不會被帶上山；上山後，心情總像首輕快的歌曲，讓人愉悅而舒適，還帶著陽光輕撫的溫柔。

⥅ 因為沒有里程樁，所以回程路上覺得好漫長，一直拿離線地圖出來確認走到哪了。

⥅ 我們來回休息加拍照大概走了11-12小時，西巒大山真的滿考驗腳力跟毅力的，很有挑戰性的一座山，讓人膝軟卻又很想挑戰的一座山!除了登頂時180度的展望外，沿途沒有什麼風景可看。很適合想要訓練腳程的人來挑戰看看！