一窺帝王風貌！ 南湖大山群峰4天3夜 感謝山神眷顧總給我奇幻美景

[前言]

帶我入山的指導老師因為長期受高山症所苦，原本想以這次的的南湖大山做個封山儀式，讓帝王之山成為這趟登山旅程的終點站，但因某些非常特殊的私人原因，臨時退出隊伍；就這樣，我跟著幾位小鮮肉和妹妹以及講了很久終於一起爬山的朋友繼續籌畫這次的行程。這次，原本天氣預報第三天會變天，我帶著既期待又害怕受傷害的心情，和一群大多初次見面的弟弟妹妹們，踏上這次奇幻的旅程！

[行程概覽] *詳細時間紀錄及圖片在文章下方*

*從勝光登山口起般攀，從 思源隘口&勝光路線岔路口(4.9K)開始，每0.1K設立一木樁*雲稜山莊後，每1K(13K,14K,15K,16K….)都有訊號和網路，其餘部分可參考木樁上的標示

日期: 2021.03.19 (五) – 2021.03.22 (一)

人數: 6人 (皆有登山經驗)

天氣: D1晴天、D2晴天、D3晴天下午開始起霧、D4起霧下毛毛雨

紀錄: 小小

03.19 (五) (Day 1): 05:00內湖出發-08:49勝光登山口(整裝~09:55)-10:01蓄水池(菜園坐車上去)-11:08思源隘口&勝光路線岔路口(4.9K)- 11:47神木登山口(午餐~12:17)(6.8K)- 13:32松風嶺(大休~14:11)(8K)-14:33多加屯山前峰-15:15多加屯山岔路口(9.3K)-16:40雲稜&南湖溪山屋岔路口(11.1K)-17:11雲稜山莊(11.7-11.8K)

03.20 (六) (Day 2):04:50雲稜山屋(11.7K)-07:35審馬陣岔路口(15.8K)-07:40審馬陣山-08:53審馬陣山屋岔路口-10:34南湖北山岔路口(小休~10:41)(19K)-10:51南湖北山-11:43五岩峰-12:42圈谷北峰岔路口(小休~12:53)-12:58南湖北峰-14:05南湖山屋(午餐~15:23)(21K)-15:23出發往南湖主峰-16:13南湖主峰東峰岔路口(過22K)-16:59南湖大山主峰(22.9K)-17:38南湖主峰東峰岔路口-18:07南湖山屋

03.21 (日) (Day 3): 04:54南湖山屋-06:28南湖大山東峰(休息~07:08)-08:40南湖山屋-0913取水-0928抵達取水處-10:04南湖山屋(休息~12:58)-13:43圈谷北峰岔路口-14:29五岩峰結束-14:44北山岔路口(19K)-15:32審馬陣山屋岔路口(16.4K)-15:45審馬陣岔路口(15.8K)-18:04雲稜山莊(11.7-11.8K)

03.22 (一) (Day 4): 08:00雲稜山莊(11.7-11.8K)-08:22雲稜&南湖溪山屋岔路口(11.1K)-09:26多加屯山岔路口(9.3K)-09:53多加屯山前峰-10:12松風嶺(8K)-10:50神木登山口(6.8K)-11:38思源隘口&勝光路線岔路口(4.9K)-12:07蓄水池(下山菜園路段步行)-12:39勝光登山口

[行前準備]山屋抽籤: 需要申請，一個月前比手速

申請入園時即抽山屋，如果沒有申請到山屋，也可和協作詢問是否有帳棚可以租借

我們這次的南湖圈谷不是住山屋，是住帳篷，和布農登山隊租3人帳NT$300/帳/天(3人帳睡3個人真的很擠…)

入山、入園證申請: 需攜帶入園許可證、人員名冊、入園許可去登山

是否需要申請入山、入園可看這邊，南湖大山是兩者都需要申請

入園申請: 入園前5天~30天內都可申請，一般熱門路線或是假日，都需要入山前30天早上7點準時送出資料才有機會申請到山屋。南湖是比快不是資料送出後等抽籤結果，所以手速和網速很重要！進入入園入山線上申請服務網後，太魯閣國家公園>>入園線上申請>>填寫資料>>存草稿夾；申請當天在從”草稿查詢”中把資料叫出來進行申請。 早上7點一到，點選草稿夾裡要申請的那筆資料點選修改>>輸入驗證碼>>確認送出 (這個按鈕要到7.之後才會出現)

入園許可證: 入園日(含)前5日內才可以列印，路徑:入園入山線上申請服務網>>申請進度查詢/入山資料傳送/許可證列印>>輸入申請人資料及申請編號>>列印許可證列印許可證的按鈕一直都在，但在5天前按完全沒有反應；點選列印許可證後會產出入山許可的pdf檔案，需印出文件帶在身上

入山申請: 入山申請要到警政署入山案件申辦系統進行申請，點選上方入山許可證申請作業，依照流程進行填寫即可，操作簡單不複雜，申請完成後會寄發email到申請人信箱，等候結果即可線上申辦時間為入山日之3日~124日內提出，若少於3日，需要自行送件到警政署辦理 (N年前我有送過一次，現場很快就好了)

交通:自駕

這次一行6人是租車自駕前往，我們選擇勝光登山口做為起始點，旁邊有一家賣吃的店家，給他接駁登山口-蓄水池(菜園路段)可免費提供停車

接駁車:勝光登山口上菜園路段可接駁 200/人

食材:自理

為了不帶太多公裝，我們六人分成兩組，個自安排自己的早、晚餐，自背自煮，滿有趣的體驗！

雲稜和圈谷山屋都有布農登山隊和阿凱登山服務團隊提供餐食和睡袋的服務，這次沒機會吃到但看起來很豐盛應該是不差~

裝備準備

: 2021.03水量吃緊，建議多背水上山，水量使用要特別留意

大多裝備都和一般登山一樣，網路上可以找到許多參考清單，再依自己的需求和當時的天氣狀況進行準備即可

睡袋可以跟山屋的協作租借

水袋: 最近水量吃緊，建議上山時多背點水上去；也可以多帶些水袋，在南湖山屋時可以自行去取水雲稜山莊: 以水塔做存水工具，水源是雨水，目前水所剩不多南湖山屋: 附近有天然的水源可以取水，步行約10-20分鐘，地勢一開始滿陡的要小心行走，取水處滿漂亮的，若時間允許，可以待在那邊泡茶休息

新台幣2000元紙鈔

天氣準備: 天氣可參考

中央氣象局和Windy

兩個網站

現在中央氣象局可查詢逐3個小時的天氣預報，如果在山上有網路可以做比較即時的更新

天氣晴朗時曝曬嚴重，需做好防曬

第二、三天早上需要摸黑行走，保暖衣物需要帶夠；第三天早上起床，帳篷外帳已結霜，且稜線上風強，頭部保暖要特別注意。

我自己晚間身上的衣物: 上身-毛帽、底層 (短袖排汗衫)、中層 (刷毛衣、羽絨衣)、外層 (防風防水外套)、保暖手套；下身-緊身褲、雨褲

山屋介紹: 雲稜山莊、南湖圈谷山屋

雲稜山莊 南湖山屋 海拔高度 2615m 3397m 公里數 11.7K 21K 床位數 55 40 水源 有山屋右側水塔接露天雨水近日水量吃緊 有附近有天然水源 廁所 2間1間露天 1間有門 2間2間有門 訊號 11.8K處有訊號標示中華無訊號、遠傳有 好像也沒訊號但取水那邊訊號很好 加壓艙 有 沒注意到

雲稜山莊

南湖山屋

[行程記錄]03.19 (五) (Day 1): 勝光登山口-蓄水池-思源隘口&勝光路線岔路口-神木登山口-松風嶺-多加屯山前峰-多加屯山岔路口-雲稜&南湖溪山屋岔路口-雲稜山莊08:49-09:55 勝光登山口-休息、整裝

11:08 4.9K 思源隘口&勝光路線岔路口路牌:雲稜山莊6.9K//勝光2.3K//思源登山口4.9K

11:14 5K

11:30 8.5-9K處 一段小碎石坡

11:36 6K

11:38 6-6.1K處 一段小碎石坡

11:47-12:17 6.8K 神木登山口 吃午餐路牌:思源登山口6.8K//雲稜山莊；步道直行有公廁

12:30 7K 登山口開始之字陡上

13:32-14:11 8K 松楓嶺大休吃東西；路牌:雲稜山莊3.8K//步道登山口6.8K

14:28 8.5K 路牌前有一組觀測儀器；8.5K之前有一段陡上//8.5K之後趨緩路牌:步道登山口1.7K//雲稜山莊3.2K

14:33-14:39 多加屯山前峰有三角點和木牌//之後平緩下坡

14:49 9K

15:15 9.3K//多加屯山岔路口；沒有路標，但步道左邊有明顯一條小路15:16-15:23 多加屯山三角點//小休15:58 10K

16:38 11K前方有巨型倒木//之後平緩下坡

16:40 11.1K 雲稜&南湖溪山屋岔路口會先看到一塊鐵牌但已無字；手機中華最後訊號點 (遠傳在山屋旁收得到) 開始上坡路牌:雲稜山莊0.6K//南湖溪木屋1.7K//步道登山口4.3K

17:11 11.7K 雲稜山莊 (於步道11.7-11.8K之間) 水但不多，水塔水源是雨水路牌:步道登山口4.9K//審馬陣山屋5.1K//舊雲稜水源1.0K

03.20 (六) (Day 2): 雲稜山屋-審馬陣岔路口-審馬陣山-馬陣山屋岔路口-南湖北山岔路口-南湖北山-五岩峰-圈谷北峰岔路口-南湖北峰-南湖山屋出發往南湖主峰-南湖主峰東峰岔路口-南湖大山主峰-南湖主峰東峰岔路口-南湖山屋04:50 雲稜山莊出發04:56 12K04:59 12.2K 這邊標記距離雲稜山莊的K不對 太多了；開始下坡路牌:審馬陣山屋 4.4K//雲稜山莊//步道登山口

05:55 13.1K06:37 14K07:15 15K

07:35 15.8K 審馬陣岔路口路牌:審馬陣山0.1K//審馬陣山屋1.0K//雲稜山莊4.1K

07:40-07:48 審馬陣山三角點完全沒展望…

08:34 16K

08:53 審馬陣山屋岔路口路牌:南湖山莊4.6K//雲稜山莊4.7K//審馬陣山屋

09:33 17K

10:05 18K

10:34-10:41 19K 南湖北山岔路口路牌:南湖北山0.25K//南湖山莊2.0K//審馬陣山屋1.9K

10:51-11:09 南湖北山三角點//蘭陽溪源頭

11:43 五岩峰開始五岩峰開始前旁邊有一塊白色鐵牌，已看不到上面的字；五岩峰前也有一個類似的假山頭

12:39 20.1K

12:42-12:53 圈谷北峰岔路口路牌:南湖山莊0.77K//審馬陣山屋3.1K

12:58-13:09 南湖北峰非百岳，沒有三角點和牌子

13:17 開始下圈谷

14:05 21K 南湖山屋

16:00-16:06 22K

16:13 南湖主峰東峰岔路口路牌:南湖主峰0.8K//南湖東峰1.3K

16:30 22.5K 南湖主峰中央尖溪木屋岔路口路牌:南湖主峰0.54K//南湖山莊1.4K//中央尖溪木屋5.4K

主峰前路況

16:59-17:05 22.9K 南湖大山主峰

17:28 22.5K 南湖主峰中央尖溪木屋岔路口路牌:南湖主峰0.54K//南湖山莊1.4K//中央尖溪木屋5.4K

17:38 南湖主峰東峰岔路口路牌:南湖主峰0.8K//南湖東峰1.3K

18:07 21.1K 南湖山屋

03.21 (日) (Day 3): 南湖山屋-南湖大山東峰-南湖山屋-取水-抵達取水處-南湖山屋回程圈谷北峰岔路口-五岩峰結束-北山岔路口-審馬陣山屋岔路口-審馬陣岔路口-雲稜山莊04:54 南湖山屋出發06:28-07:08 南湖大山東峰南湖東峰有兩條路可以走:一條是山屋旁往路牌方向走，取右後往上，這條路比較陡也較多碎石，會從東峰的背面抵達一條是在往主峰的路上，岔路取左後往上，這條路比較平緩，暴露感比較不強，會直接看到東峰的牌子

07:43 岔路口路牌:南湖東峰0.5K//南湖山莊1.1K//馬比杉山5.7K

08:40 21.1K 抵達圈谷

09:13 前往水源處取水在山屋(廁所門)正前方的小山丘，翻過去後是平坦小徑，沒有布條但地上有繩子；接著到有點陡的碎石地再走進森林中，沿著路徑一路下坡會通到小平台，右邊有一小水潭，也就是取水的地方

09:28 抵達水源處鋁盆是放在現場給大家取水用，取完水後放著即可

10:04 回到圈谷南湖山屋12:58 南湖山屋 出發回雲稜山莊13:43-13:49 圈谷北峰岔路口路牌:南湖山莊0.77K//審馬陣山屋3.1K

13:56 20K

14:29 19.5K 白色鐵牌//五岩峰結束

14:44-14:55 19K 北山岔路口路牌:南湖北山0.25K//南湖山莊2.0K//審馬陣山屋1.9K

15:06 18K

15:17 17K

15:32 16.4K 審馬陣山屋岔路口路牌:南湖山莊4.6K//雲稜山莊4.7K//審馬陣山屋

15:41 16K

15:45-16:04 審馬陣岔路口 15.8K路牌:審馬陣山0.1K//審馬陣山屋1.0K//雲稜山莊4.1K

16:15 15K步道14.8K之後進入到森林裡

16:36 14K

17:18 13K

17:54 12.2K 這邊標記距離雲稜山莊的K不對 太多了路牌:審馬陣山屋4.4K//雲稜山莊

17:57 12K

18:04 18K 雲稜山莊

03.22 (一) (Day 4): 雲稜山莊-雲稜&南湖溪山屋岔路口-多加屯山岔路口-多加屯山前峰-松風嶺-神木登山口-思源隘口&勝光路線岔路口-蓄水池(下山菜園路段步行)-勝光登山口08:00 雲稜山莊

08:22 11.1K 雲稜&南湖溪山屋岔路口；會先看到一塊鐵牌但已無字；開始上坡路牌:雲稜山莊0.6K//南湖溪木屋1.7K//步道登山口4.3K

08:26 11K 前方有巨型倒木

09:09 10K

09:26 9.3K 多加屯山岔路口大上坡後緩上到9.3K處09:44 9K8.8K有一段上坡

09:53 多加屯山前峰；有三角點和木牌

09:59 8.5K 路牌前有一組觀測儀器路牌:步道登山口1.7K//雲稜山莊3.2K

10:12 8K 松風嶺路牌:雲稜山莊3.8K//步道登山口6.8K

10:42 7K

10:50-11:05 6.8K 神木登山口路牌:思源登山口6.8K//雲稜山莊

11:14 碎石地

11:17 6K

11:21 碎石地

11:38 4.9K 思源隘口&勝光路線岔路口路牌:雲稜山莊6.9K//勝光2.3K//思源登山口4.9K

12:07-12:16 抵達登山口蓄水池

12:39 勝光登山口；抵達停車場

[後記]這是我第二次來訪南湖，第一次因為遇到颱風預報將有大雨來襲，外加出發前一天山上發出山難求救，雲稜山莊擠滿了搜救隊員；在經歷多次勸退以及和留手的溝通，評估過後決定撤退，雲稜山莊成為我第一次走訪南湖的終點。這4天的旅程感觸很多，最讓我印象深刻的是這4位弟弟妹妹之間的情誼，平時愛鬥嘴，但遇到需要幫忙之際，誰也不吝伸出援手給與協助；這趟旅程最大的收穫除了認識新的夥伴外，我覺得更有耐心了(自己覺得XD)，覺得在他們身上學到好多，也許我不需要再這麼嚴以待人，有時可以給予適當的空間，自己也不用這麼被感壓力。第二是這算是我第二次穿所謂防水外套爬山並且遇到下雨，因為天冷的關係，清晨攀登時還是穿著外套前行，明顯的感受到防水外套對比機車雨衣的舒適感，通風效果明顯不同，不會再穿著裡面下小雨、脫掉冷風吹不停；這次回程時有遇到小雨，防水效果滿好的，裡面完全沒濕！覺得很滿意！另外，該換的裝備真的就要換，穿了一雙快要開口笑的登山鞋真的是提心吊膽，還好他很爭氣撐到了我下山的那一刻，陪我走完南湖大山，帶我領略帝王美景，也是該讓他退役的時候了，要是我在穿他去爬山，但到的人我都請晚餐！原本氣象預報說第三天會變天，原本還很擔心的說，在南湖北峰時，有位山友說要來看一下天氣，沒想到預報顯示天氣晴！變成第四天才變天！第三天上東風果真出大景！在圈谷曬太陽還曬到臉差點脫皮XD感謝山神的眷顧，總給我美景~還好這次有順利的走完4天行程，見識到所謂帝王之山的雄偉壯闊，在山面前，才真的了解到人的渺小！上主峰和東峰的路上讓我見識到，所謂帝王之山真的不是蓋的！真的不易親近呀！躺在圈谷回望半小時前，我們下圈谷時走的路段，那斜坡真的讓人覺得不可思議，感受到大自然的力量和人的渺小，但同時也佩服自己就這麼給他走下來了！謝謝這次的所有夥伴，你們完美了這趟旅程，帶給我許多歡笑還為我煮三餐；也謝謝超罩的學弟帶著我們完成這次的南湖行，期待你剪輯的空拍影片！下一座，玉山！期待一樣出大景，做為我20座百岳的里程碑~