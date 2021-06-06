三個臭皮匠上「玉山後四峰」 裸露岩石景致與沿途插曲 皆令人印象深刻

WHAT？！

全台灣的山屋抽籤，排雲山莊、圓峰山屋大概是近幾年難度排名前5名。03/28，收到04/29─05/02圓峰山屋的中籤通知，朋友群組開心歡呼！04/05，朋友群組再度傳來歡呼聲：「鴨寶太神惹！我們又中籤惹！」還在忙工作沒時間看簡訊的我，這時才注意到手機上的通知，尬的，人生抽山屋的巔峰自3秒搶下奇萊山屋全部床位後，連中兩週的籤運，大概已是巔峰無法再突破惹(〃∀〃)—這次的成員，從一開始的5人，到出發前確定能一起走的3人：我、楊爸、Ben，完全是個全新的體驗跟挑戰，因為三個人都沒有一起爬過高山，Ben甚至是到了出發的時候才其他人碰面，對他而言根本就是和網友出門爬山的行程，心臟也蠻大顆的 (´_ゝ`)！3人的分工，我和Ben不斷地注意行前一兩週的天氣、水源狀況等細節，楊爸負責出勞力活開車和我們一起去爬山，三個沒一起爬過高山，也沒走過玉山後四峰路線的「網友」們就這樣一起出發惹(*´艸`*)

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若你和我一樣晚上下班後才能從台北開車南下，又會遇上台21線夜間交通管制（每日17:30~翌日7:00禁止通行），很推薦到這裡睡一晚，隔天再早起開車到塔塔加。

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07:30 塔塔加─11:00排雲山莊─12:40圓峰山屋─14:40玉山南峰─圓峰山屋

說好的06:30出門，結果3個人06:00出頭沒多久就全準備好惹XD！車子開到管制口意外發現已提早開門，立刻速速驅車前往塔塔加。楊爸很可愛，改良了背包肩帶，加了一條頭帶像山青那樣可以掛在額頭上，減輕雙肩背負的重量，很聰明。

出發前，玉山國家公園FB發出圓峰山屋水源告急， 在排雲山莊確定背好明天的用水 後，繼續走往圓峰，13:00前抵達。由於我們三個都沒走過玉山後四峰步道，一直猶豫該不該在第一天抵達圓峰後，休息一下就去玉山南峰，順便了解一下玉山南峰附近的第一與第二叉路口位置。幸好這天到得還算早，查看圓峰旁邊的蓄水槽也確定用水不用煩惱，裝好接下來幾天需要的量後便往玉山南峰出發。

▲走往玉山南峰的第一個叉路口，又往南玉山，前行則是通往玉山南峰

▲往玉山南峰的第一個叉路口不太明顯，須注意沿路綁在樹上的布條

▲由第一個叉路口上玉山南峰，可見岩壁上的白箭頭噴漆跟拉繩，若是摸早黑走，需多費點眼力找，但錯過了第一個登山口沒關係，還有第二個登山口可以前往。回到圓峰後，遇上本次同住的唯一商業團，很久沒跟商業團交手的我，殊不知這一團雷點這麼多，才剛完成第一天的行程，居然就開始有不同的意見了。

插曲一 吃完晚餐，窩在山屋裡避冷風、等睡意，聽到某團在屋外「喬」事情。原來按某團行程明天是前往南玉山，但團員A兄已去過南玉山，因此他想要脫團去走玉山主峰、東峰，和領隊意見無法一致，堅持想走這一趟，堅持不下的情況，領隊最後說： 「好！你要走可以，那你自己的安全你自己負責！」 隔日，A兄真的自己跑去走玉山主東，也完成了，但某團走完南玉山時間尚早，還提前加走了玉山南峰、東小南山，A兄反而沒跟到！妙哉！ 插曲二 稍晚，悠悠地聽到山屋裡對面傳來一句： 「我沒帶睡袋，我以為這邊可以跟排雲一樣用租的。」 ＷＨＡＴ！！老天鵝！這一團到底是什麼情況？！居然還有沒帶睡袋要來爬山的！到底是你們領隊的疏失沒把注意事項交代清楚，還是你眼盲沒看清楚貴團的注意事項？

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04:00圓峰山屋─05:30東小南山─09:30鹿山─16:00圓峰山屋

今天的重頭戲─鹿山

，03:00一到，3個人紛紛起床整理、燒水、弄早餐。沒跟楊爸、Ben一起爬過山，想不到3個人03:45就全部都處理完畢可以出發了，效率有夠好...哈哈哈阿

●第一天已上過玉山南峰探路，第二天直接從旁邊腰繞前往東小南山，從叉路口到玉山南峰，來回需抓大約0.5-1小時。

▲走在前往東小南山的稜線上由於楊爸曾在碎石坡地形上摔過，走得較為小心謹慎，因此隊形調整為「我→楊爸→Ben」，由我在前面負責看布條、確定步道方向，Ben在後面顧著楊爸。繼不久前才在南二段遇上靈異事件，本來心裡還有點陰影，幸好現在天亮得快。這天的地形除了需踩踏在裸露的岩／碎石外，還有樹根盤根錯節在步道上，偶有幾處是在較為開闊的草坡中。

▲去過鹿山的都知道，這是一個令人心碎的假山頭，但也差不多預告鹿山快到了，從這抵達鹿山三角點時間差約1.5小時12小時是我們一早從圓峰出發再次回到圓峰所花的總時數，也聽過有人這一天共花了14-16小時完成。沒想到回程的路上，某團又有故事可以讓我寫惹！

插曲三 當我們從鹿山接回到玉山南峰叉路口，遇上某團剛完成了南玉山、玉山南峰，正興致勃勃地打算繼續拿下東小南山，這時約15:00左右，坐在叉路口曬太陽等楊爸與Ben的我，聽到某團領隊與團員們你一言我一語的說： 「叫XXX不要去了，她如果硬是要走，那她自己對自己的安全負責。」「對阿！跟她說真的走不了，就不要去了！」 轉頭發現坐在叉路口的我，聽到我們已經完成了鹿山，問完我們總共花了多久的時間走，便一群人朝著東小南山繼續前進。沒多久，較為落後的兩三個人從我面前走過，也跟我寒暄了幾句，猛然丟了一句： 「你說說看，爬個山一直勸退你，叫你不要去，這樣合理嗎？」「痾...我不知道 (((ﾟДﾟ;)))」 唉...我也明白你們繳了錢來爬山，好不容易抽到籤可以上山，當然會希望所有的山頭都能完成，但你們和領隊之間達成的共識是什麼，外人真的不好說啊！

D0304:00圓峰山屋─08:20南玉山─圓峰山屋

連續路過兩天相同的叉路口，今天終於要右轉到另一個世界去探險了。個人蠻喜歡右轉後的世界開端，裸露的岩石步道，雖然偶有幾處碎石坡走起來須小心點，但這樣的景致令人印象深刻。

▲摸早黑想走南玉山，得小心叉路口過後一路陡下的這一段。

▲手腳並用攀石、拉樹大概是這一段免不了的

▲熬過了那一段岩石地形，就是大片的草坡了

插曲四 某團今日行程是鹿山，說好的03:00出門，02:00起床後就開始東弄西弄，弄到03:30-04:00之間才離開，甚至不考慮我們都還在睡，直接打開山屋大燈，睡到我火大直接起床關大燈，太沒品了！

插曲五 過了18:00後，某大媽認為不會有人再往山頭的方向走，在離山屋約100公尺的步道中，直接脫褲子尿尿！耶～我就這麼剛好偏偏要往那邊去上網咖看夕陽，親眼目睹這一幕，尬的...好歹進一下樹叢啊，這已經是我在高山上不知道看到第幾個大媽的屁股，可以考慮一下我的心情嗎 (´_ゝ`)

14:00 我們已回到山屋，楊爸還很有活力的跑去圓峰山頂玩，剩下我跟Ben在山屋外面耍廢廢。某團今日走鹿山，團員中有3人沒跟走，這時，其中一位大姊開始跟我聊天。聊過後才知道原來他們全是加了某個Line群組，等人湊齊後才知道領隊是誰出團，她說當她聽到是這位領隊時，忍不住想抱怨，因為該領隊常被投訴，大家都知道他腳程快，但他也沒有等團員的打算，只是一直不斷的勸退走得慢的團員，聽起來感覺很像是先把人湊齊、收了錢，沒有做任何團員體能的事前評估，出團上山後又不好好帶團，只想帶走得快的人快速趕完行程，逼走得慢的人留在山屋中，但錢錢還是進口袋（咦？）聽完我很想對她說：「你還是換群組吧(´_ゝ`)」

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04:30圓峰山屋─07:30塔塔加

連續兩天早上，在山屋被某團搞到連起床都很火大，楊爸覺得不如我們早起，反正假日早點開車回台北休息也好。03:30，我把Ben跟楊爸挖醒，04:30便離開山屋，05:30左右抵達排雲，接下來的路線對我們來說再熟悉不過，三人腳程不一樣，便直接約在登山口見，全員到齊離開塔塔加約09:00，大家笑說：「怎麼辦？以前下山吃慶功宴幾乎都是午、晚餐，現在我們的慶功宴是吃早餐嗎(*´艸`*)」「那不然就先開車吧！到竹北放Ben下車剛好也可以吃中餐！」感謝Ben的女友幫我們排下竹北交流道附近有名的窯烤雞當慶功宴，吃飽喝足才又跟楊爸開車回台北，結束這趟三個臭皮匠的玉山後四峰之行。

路線整體感受風景可看度、豐富性─⭐⭐⭐⭐⭐安全性、步道維護狀況─⭐⭐⭐

小提醒

1. 日照時間 2. 行程安排 腳程快的若提早抵達圓峰山屋，可考慮提前去 東小南山、玉山南峰 ，或是 南玉山、東小南山、玉山南峰 安排在同一天（但會有點像是左右兩邊走，不太順路），鹿山便可單獨走，但多數人還是會把玉山南峰、東小南山、鹿山安排在同一天，避免路線重複。 05:15左右太陽已完整升起，18:00-18:30日落，做為行程安排參考。腳程快的若提早抵達圓峰山屋，可考慮提前去，或是安排在同一天（但會有點像是左右兩邊走，不太順路），鹿山便可單獨走，但多數人還是會把玉山南峰、東小南山、鹿山安排在同一天，避免路線重複。 3. 後四峰有不少碎石或岩石裸露的地形，建議攜帶手套，攀爬的過程也較能放膽抓著岩石或樹枝／根。 4. 枯水期 關注玉山國家公園臉書消息，並在排雲山莊詢問圓峰山屋儲水量及取水的可行性。

關於我｜鴨寶 Where's Hazel?IG @cyhs2017（旅繪速寫作品分享）出版品《3500公里的相遇：一個女孩的朝聖之路》