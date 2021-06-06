三個臭皮匠上「玉山後四峰」 裸露岩石景致與沿途插曲 皆令人印象深刻
|天 氣：晴天路線難度：中等—難水源狀況：第一天從排雲山莊背水至圓峰山屋，後續幾天的用水再續用圓峰山屋的儲水槽路線資訊：https://reurl.cc/9Zg6KX參考GPX：https://reurl.cc/mqeRmG
|D1：07:30 塔塔加─11:00排雲山莊─12:40圓峰山屋─14:40玉山南峰─圓峰山屋D2：04:00圓峰山屋─05:30東小南山─09:30鹿山─16:00圓峰山屋D3：04:00圓峰山屋─08:20南玉山─14:00圓峰山屋D4：04:30圓峰山屋─07:30塔塔加
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都構密思民宿連絡電話：0926698523地址：南投縣信義鄉望美村望和巷1號網站：https://reurl.cc/8yQ8oo
若你和我一樣晚上下班後才能從台北開車南下，又會遇上台21線夜間交通管制（每日17:30~翌日7:00禁止通行），很推薦到這裡睡一晚，隔天再早起開車到塔塔加。
D0107:30 塔塔加─11:00排雲山莊─12:40圓峰山屋─14:40玉山南峰─圓峰山屋說好的06:30出門，結果3個人06:00出頭沒多久就全準備好惹XD！車子開到管制口意外發現已提早開門，立刻速速驅車前往塔塔加。楊爸很可愛，改良了背包肩帶，加了一條頭帶像山青那樣可以掛在額頭上，減輕雙肩背負的重量，很聰明。
出發前，玉山國家公園FB發出圓峰山屋水源告急，在排雲山莊確定背好明天的用水後，繼續走往圓峰，13:00前抵達。由於我們三個都沒走過玉山後四峰步道，一直猶豫該不該在第一天抵達圓峰後，休息一下就去玉山南峰，順便了解一下玉山南峰附近的第一與第二叉路口位置。幸好這天到得還算早，查看圓峰旁邊的蓄水槽也確定用水不用煩惱，裝好接下來幾天需要的量後便往玉山南峰出發。
▲走往玉山南峰的第一個叉路口，又往南玉山，前行則是通往玉山南峰
▲往玉山南峰的第一個叉路口不太明顯，須注意沿路綁在樹上的布條
▲由第一個叉路口上玉山南峰，可見岩壁上的白箭頭噴漆跟拉繩，若是摸早黑走，需多費點眼力找，但錯過了第一個登山口沒關係，還有第二個登山口可以前往。回到圓峰後，遇上本次同住的唯一商業團，很久沒跟商業團交手的我，殊不知這一團雷點這麼多，才剛完成第一天的行程，居然就開始有不同的意見了。
|插曲一吃完晚餐，窩在山屋裡避冷風、等睡意，聽到某團在屋外「喬」事情。原來按某團行程明天是前往南玉山，但團員A兄已去過南玉山，因此他想要脫團去走玉山主峰、東峰，和領隊意見無法一致，堅持想走這一趟，堅持不下的情況，領隊最後說：「好！你要走可以，那你自己的安全你自己負責！」隔日，A兄真的自己跑去走玉山主東，也完成了，但某團走完南玉山時間尚早，還提前加走了玉山南峰、東小南山，A兄反而沒跟到！妙哉！插曲二稍晚，悠悠地聽到山屋裡對面傳來一句：「我沒帶睡袋，我以為這邊可以跟排雲一樣用租的。」ＷＨＡＴ！！老天鵝！這一團到底是什麼情況？！居然還有沒帶睡袋要來爬山的！到底是你們領隊的疏失沒把注意事項交代清楚，還是你眼盲沒看清楚貴團的注意事項？
▲第二天的路線走法&上河地形圖參考
|●第一天已上過玉山南峰探路，第二天直接從旁邊腰繞前往東小南山，從叉路口到玉山南峰，來回需抓大約0.5-1小時。
▲走在前往東小南山的稜線上由於楊爸曾在碎石坡地形上摔過，走得較為小心謹慎，因此隊形調整為「我→楊爸→Ben」，由我在前面負責看布條、確定步道方向，Ben在後面顧著楊爸。繼不久前才在南二段遇上靈異事件，本來心裡還有點陰影，幸好現在天亮得快。這天的地形除了需踩踏在裸露的岩／碎石外，還有樹根盤根錯節在步道上，偶有幾處是在較為開闊的草坡中。
▲去過鹿山的都知道，這是一個令人心碎的假山頭，但也差不多預告鹿山快到了，從這抵達鹿山三角點時間差約1.5小時12小時是我們一早從圓峰出發再次回到圓峰所花的總時數，也聽過有人這一天共花了14-16小時完成。沒想到回程的路上，某團又有故事可以讓我寫惹！
|插曲三當我們從鹿山接回到玉山南峰叉路口，遇上某團剛完成了南玉山、玉山南峰，正興致勃勃地打算繼續拿下東小南山，這時約15:00左右，坐在叉路口曬太陽等楊爸與Ben的我，聽到某團領隊與團員們你一言我一語的說：「叫XXX不要去了，她如果硬是要走，那她自己對自己的安全負責。」「對阿！跟她說真的走不了，就不要去了！」轉頭發現坐在叉路口的我，聽到我們已經完成了鹿山，問完我們總共花了多久的時間走，便一群人朝著東小南山繼續前進。沒多久，較為落後的兩三個人從我面前走過，也跟我寒暄了幾句，猛然丟了一句：「你說說看，爬個山一直勸退你，叫你不要去，這樣合理嗎？」「痾...我不知道 (((ﾟДﾟ;)))」唉...我也明白你們繳了錢來爬山，好不容易抽到籤可以上山，當然會希望所有的山頭都能完成，但你們和領隊之間達成的共識是什麼，外人真的不好說啊！
D0304:00圓峰山屋─08:20南玉山─圓峰山屋
▲上河地形圖參考
▲摸早黑想走南玉山，得小心叉路口過後一路陡下的這一段。
▲手腳並用攀石、拉樹大概是這一段免不了的
▲熬過了那一段岩石地形，就是大片的草坡了
|插曲四某團今日行程是鹿山，說好的03:00出門，02:00起床後就開始東弄西弄，弄到03:30-04:00之間才離開，甚至不考慮我們都還在睡，直接打開山屋大燈，睡到我火大直接起床關大燈，太沒品了！
|插曲五過了18:00後，某大媽認為不會有人再往山頭的方向走，在離山屋約100公尺的步道中，直接脫褲子尿尿！耶～我就這麼剛好偏偏要往那邊去上網咖看夕陽，親眼目睹這一幕，尬的...好歹進一下樹叢啊，這已經是我在高山上不知道看到第幾個大媽的屁股，可以考慮一下我的心情嗎 (´_ゝ`)
路線整體感受風景可看度、豐富性─⭐⭐⭐⭐⭐安全性、步道維護狀況─⭐⭐⭐
|小提醒
1. 日照時間05:15左右太陽已完整升起，18:00-18:30日落，做為行程安排參考。
2. 行程安排腳程快的若提早抵達圓峰山屋，可考慮提前去東小南山、玉山南峰，或是南玉山、東小南山、玉山南峰安排在同一天（但會有點像是左右兩邊走，不太順路），鹿山便可單獨走，但多數人還是會把玉山南峰、東小南山、鹿山安排在同一天，避免路線重複。
3. 後四峰有不少碎石或岩石裸露的地形，建議攜帶手套，攀爬的過程也較能放膽抓著岩石或樹枝／根。
4. 枯水期關注玉山國家公園臉書消息，並在排雲山莊詢問圓峰山屋儲水量及取水的可行性。
關於我｜鴨寶 Where's Hazel?IG @cyhs2017（旅繪速寫作品分享）出版品《3500公里的相遇：一個女孩的朝聖之路》
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