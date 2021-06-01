天然冷氣房！香杉秘境「台中長壽山步道」　山友疫後必訪

關於長壽山步道

長壽山難度

長壽山位於台中市和平區，日治時舊名為肥崠山，海拔約1320到1860公尺；步道前段是全台最大的香杉林，中段則是茂密的孟宗竹林，後段則為柳杉混合林相，沿途有多處石、竹桌椅可休息野餐；林木茂密較少日曬，夏天溫度約在20幾度左右，是很棒的避暑勝地。步道單程約2.3公里，來回時間約170分鐘，路程、難度剛剛好，屬於親子入門 登山 步道，所以常常可見小朋友開心跟著家人來這裡踏（放）青（電）、做森林浴，是全年齡都適合探險的中級山海拔高度：1860公尺 ｜ 全長約2.3公里難易度：●●○○○ ｜ 來回約3小時

▲鳶嘴西稜步道地圖 (左側為長壽山路段）

交通方式

走國道1號下后里東西向快速道路。往東勢方向，抵達東勢大橋直接進市區，豐勢路直走，遇到卓蘭振水果行左切接上東坑路（只有一條路），再上去就是大雪山林道，登山口位置在19.8公里處。出發前於 橘子貓旅遊包車官網上訂購包車服務，即可於指定時間從住所出發，直達目的地。需到豐原客運東勢站搭乘路線252（只有六、日行駛，還要預約才有位置）而最近的公車站，離登山口開車還需要10分鐘路途，在車上也要忍受彎來彎去的山路，交通上較不便利，建議自行開車。假日開車也要早早抵達，不然登山口附近會沒有停車位，要走一段路才能起登，還沒出發就先掃了遊興唷！

行前小提醒

1、穿雙抓地力好的登山鞋或雨鞋，穿布鞋或球鞋的話，可能會時不時在溼滑的杉木林下「溜滑梯」喔！2、整段路途落差約有500公尺、有碎石路，一定要帶根登山杖輔助。3、平常沒養成運動習慣的話，走起來會覺得有點小吃力，要很注意踏出的每一步；如果有小朋友跟長輩隨行的話，也要留神他們的狀況。4、對了，在長壽山上沒有廁所，爬山前記得在大棟派出所或是超商先解決「需求」；如果真的要在山林裡「方便」，也請把衛生紙帶走。

步道狀況

長壽山登山口

長壽山的入口沒有明顯指標，當你看到這大個兒（綠色大水塔）的時候就知道入口在附近啦！

就從路邊的這個斜坡起登！

長壽山的登山口長這樣！看到被柵欄擋下來進不去？別擔心，入口在旁邊啦～像穿過哈利波特的「九又四分之三月台」（拜託別真的撞過去！）從鐵柵欄旁的缺口進入囉～這條路線之前是產業道路，所以一開頭有一段平坦的碎石路，可以當成熱身；不過後面的步道有易溼滑的樹根、滿地孟宗竹葉，記得要穿防滑的登山鞋或是雨鞋，不然扭傷腳的機率可能大增，搭配登山杖可以走得更安全！

最特別的是，路上有好幾輛廢貨車留在孟宗竹林裡，像不像哈利波特裡闖入森林裡的那台魔法飛天車？原來它跑到台灣來了、還交了好幾個朋友呀！（誤）加上山林午後飄過的山嵐霧氣，是不是有身臨魔法森林的感覺呢？

步道走起來相當舒適，一路有樹蔭遮著，不會曬到太陽、一路上像吹著天然冷氣，還能欣賞漸漸變化的林相。看看長得像音叉的香杉！

橘編小教室：在長壽山步道會看到香杉跟柳杉，這兩種杉木要怎麼分辨呢？香杉又名台灣杉木，特徵是有特殊「香氣」！現場就可以感受到濃濃芬多精（離登山口差不多半小時的時間可抵達香杉林。跟柳杉相比，枝幹比較會亂竄。）

像這張就是柳杉，它在日治時引進，因為樹幹「筆直」，適合用來當電線桿，早期的電線桿都使用柳杉。

路上還有許多山友搭建的竹椅、石椅可以休息、野餐、放空發呆。

到達長壽山三角點啦！

攻頂後，不妨再多花約10分鐘的路程，去看看附近的夫妻樹，一比之下，人真的好渺小！這趟森林浴讓你身心靈解放了嗎？中部還有其他值得一遊的森林步道唷～

橘編小叮嚀：

這條路線上有小黑蚊跟一般蚊子，請記得帶防蚊液或是穿輕薄長袖防蚊，不然小心手腳布滿紅豆冰回來唷！（防小黑蚊防蚊液可選含小花蔓澤蘭萃取液的產品，或含DEET敵避的成分最有效，也可以帶面速力達母、綠油精、萬金油等涼性藥膏在身上，緩解被叮的痛癢感。）還有還有！帶食物上山的話，要記得隨手把垃圾帶回家，留給大家美麗乾淨的山林！

山一直都在，請大家忍一時風平浪靜，減少出門一起守護台灣安然度過疫情點我查看：

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