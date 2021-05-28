台灣最北端！新北石門「富貴角燈塔步道」　佇立山海的白色建築好美

健行筆記 / 健行筆記Gina Szutu

IMG_0302.JPG

◎疫情期間， 翻翻舊照來回味， 靜待疫情和緩山上見。

富貴角遊憩區位於北海岸的北端除了有全台唯一的特殊景觀~綠石槽還有因東北季風盛行經風砂磨蝕而形成風稜石這天的重點是台灣最北端之富貴角燈塔…

IMG_0293.JPG

沿著富基漁港往山腰邊上走就能看見指標

IMG_0294.JPG

IMG_0295.JPG

沿著小徑向下眺望廣闊的海岸線矗立在山邊的白色建築挺搶眼

IMG_0300.JPG

IMG_0299.JPG

IMG_0296.JPG

這天風很大約莫是午後的時間加上沒有陽光山腰上的風吹著還是覺得涼意

IMG_0301.JPG

IMG_0302.JPG

IMG_0304.JPG

富貴角燈塔是日本據台期間為建設日本與台灣兩地間的海底電纜及航路標識所興建的第一座燈塔完工在1897年

IMG_0313.JPG IMG_0315.JPG

IMG_0321.JPG

燈塔原為八角形鐵造結構在第二次世界大戰期間慘遭轟炸不僅讓塔體嚴重銹蝕燈器也因此毀壞直到43年政府將塔體暫時更換為鋼架塔並於民國51年以混凝土修築為原八角形塔身且將原方便船隻於濃霧中辨識的黑白相間的平行條紋再次漆上，讓這座擁有百年歷史的地標長年矗立富貴角海岬(以上說明摘自網路)

IMG_0326.JPG

很幸運的在 過去一直是軍事管制區域 104年8月29日正式開放參觀 讓遊人可以一窺它神秘的面紗

IMG_0331.JPG

這天風大到非常後悔沒有帶冬季的毛線帽頭上的紅色帽子完全戴不住風吹的人直像要往前追跑的感覺… 

IMG_0327.jpg

想取個景還得等著漸緩的風勢索性就來玩跳拍

IMG_0333.JPG

一旁不知是不是防空洞看起來僅能容納一個人

IMG_0334.JPG

IMG_0337.JPG

IMG_0340.JPG

這天雖是周末假日人還不是很多也許是剛剛開放遊人好奇著這裏看看那裡瞧瞧要想取個乾淨畫面還是得等些時間

IMG_0348.JPG

IMG_0352.JPG

   有了台灣百大地景之一的風稜石季節限定的綠石槽如今再開放的最北端富貴角燈塔整個遊憩區域更加豐富了有人說沒去過的地方就是秘境這天雖然得與風勢拔河但賞美景~很值得 ^.^

城市漫遊。 gina

秘境 美景

延伸閱讀

新北百貨賣場 降低容留人數

新北衛生局菜鳥支援業務 通知阿嬤確診卻眼眶紅了

感人！防疫巴士司機熱到中暑 休息1天再表達願意出勤

新北4處集中檢疫中心 侯友宜：交中央統一調派

相關新聞

台灣最北端！新北石門「富貴角燈塔步道」　佇立山海的白色建築好美

◎疫情期間， 翻翻舊照來回味， 靜待疫情和緩山上見。 富貴角遊憩區位於北海岸的北端除了有全台唯一的特殊景觀~綠石槽還有因東北季風盛行經風砂磨蝕而形成風稜石這天的重點是台灣最北端之富貴角燈塔…

入門攀岩首選！新北石碇「皇帝殿」岩稜上行走　北部天然攀岩場

皇帝殿交通、GPX路線、廁所區域、難度、行程規劃懶人包！新手入門攀岩路線的首選，路線不長但能挑戰稜線行走、鐵梯攀爬，為北部三大岩場之一，岩稜上行走的視覺刺激感，增添爬山樂趣，皇帝殿東西峰O形約4.3公

山頂燈塔、環島步道景觀盡收眼簾！「基隆嶼」三合一山海美景之旅

110/5/11基隆嶼三合一之旅 總里程數:2.98K，總時數:2小時35分鐘;高度上升:275M，高度下降:249M;最高海拔:171M，最低海拔:35M。 感謝基哥舉辦第二梯次基隆嶼三合一之旅

垂直山壁看了心臟漏拍！台北近郊玩法「孝子山、慈母峰」平溪一日遊

跟著 Yvonne Wu 於 2021-04-28 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 6 個景點，其中包含 捷運忠孝新生站、平溪區、孝子山步道。 想爬山又不想去太遠嗎？ 想爬山也想挑戰一下心臟的 歡迎來到台北近郊—平溪一趟吧！

一路陡上！「奇萊主北」3天2夜挑戰成功　美照不能忘記拍

回想其實去年就已經約了這一隊，但是因為當時候種種因素倒隊了。今年清明連假本以為會因為要準備畢業展的關係無法爬山，但...好像也沒那麼忙，畢業前大概也沒有其他山可以爬了，難得大家空出了時間，有心想要把上

完成百岳的最終章！ 美豔七彩湖、展望六順山 走完116 km才有意義

本來想說要坐機車輕鬆完成百岳，但同伴說要走 116 km 去完成才有意義 ... 在神聖的百岳完結篇之日，看到這般日出與七彩湖的美豔倒影，為這段旅程留下了完美的結局。未來的我，也許會將重心轉移，但我仍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。