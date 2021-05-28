台灣最北端！新北石門「富貴角燈塔步道」　佇立山海的白色建築好美

◎疫情期間， 翻翻舊照來回味， 靜待疫情和緩山上見。

富貴角遊憩區位於北海岸的北端除了有全台唯一的特殊景觀~綠石槽還有因東北季風盛行經風砂磨蝕而形成風稜石這天的重點是台灣最北端之富貴角燈塔…

沿著富基漁港往山腰邊上走就能看見指標

沿著小徑向下眺望廣闊的海岸線矗立在山邊的白色建築挺搶眼

這天風很大約莫是午後的時間加上沒有陽光山腰上的風吹著還是覺得涼意

富貴角燈塔是日本據台期間為建設日本與台灣兩地間的海底電纜及航路標識所興建的第一座燈塔完工在1897年

燈塔原為八角形鐵造結構在第二次世界大戰期間慘遭轟炸不僅讓塔體嚴重銹蝕燈器也因此毀壞直到43年政府將塔體暫時更換為鋼架塔並於民國51年以混凝土修築為原八角形塔身且將原方便船隻於濃霧中辨識的黑白相間的平行條紋再次漆上，讓這座擁有百年歷史的地標長年矗立富貴角海岬(以上說明摘自網路)

很幸運的在 過去一直是軍事管制區域 104年8月29日正式開放參觀 讓遊人可以一窺它神秘的面紗

這天風大到非常後悔沒有帶冬季的毛線帽頭上的紅色帽子完全戴不住風吹的人直像要往前追跑的感覺…

想取個景還得等著漸緩的風勢索性就來玩跳拍

一旁不知是不是防空洞看起來僅能容納一個人

這天雖是周末假日人還不是很多也許是剛剛開放遊人好奇著這裏看看那裡瞧瞧要想取個乾淨畫面還是得等些時間

有了台灣百大地景之一的風稜石季節限定的綠石槽如今再開放的最北端富貴角燈塔整個遊憩區域更加豐富了有人說沒去過的地方就是秘境這天雖然得與風勢拔河但賞美景~很值得 ^.^

城市漫遊。 gina