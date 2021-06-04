如夢似幻的黃金大草原！「奇萊主北」動人美景盡收眼底

這一次在奇萊主北的美景深深地打動著我，忍不住就獻醜寫了一小篇詩文獻給了山。奇萊主北一定是許多登山客心生嚮往的山，不過由於天氣的變化莫測再加上地勢較為險峻，所以要在好天氣的狀況下比較安全。我覺得我很幸運，去年本來要去但看氣候不佳沒有出發，這次整整三天都是美好的天氣，很奢侈的將奇萊主北的美景盡收眼底。

奇萊主北由於過去在民國60年代發生多起山難，而讓這座山蒙上了詭譎的氣氛，不過山屋的整建以及沿途路徑的密集標示與各種輔助像是攀繩和梯子讓路程相對安全，只要不要在太困難的天氣攀登不會有什麼問題。

對望的奇萊主北峰 相隔著 剛與柔並濟的稜脊世人口中相傳故事 朦蓋著 懸疑情節無解面紗雲霧散開太陽升起 灑落著 金色光束四散綿延氣勢凜然陡峭岩脈 圍繞著 箭竹如茵的大草原他不冷酷也不溫柔 照映著 你對他的期待樣貌

2021/04/30 DAY 01

由於合歡山的杜鵑花盛開，近期賞花人潮眾多，尤其是我們會經過的小奇萊山，就是這陣子大家瘋狂追花的地點。我們半夜三點從雲林出發，在快抵達武嶺時看了即時攝影機驚呆，大家都在比早的，停車位已經幾乎都被停滿。合歡山上人潮與車潮眾多，我們只能停到過石門山後合法的路邊，然後要用徒步的走到登山口。第一次看到合歡山上這樣誇張的人潮，公路旁停滿了車子會車困難，我望著遠方的山脈只想要趕快逃離這些人群，好在今天天氣如此晴朗，天空是如此的湛藍無雲。

約七點半，沿著松雪樓旁的柏油路走下去就會到小奇萊的登山口，從平緩的碎石步道進入上下的冷杉林中，這裡由於陽光照不太進來所以地會較泥濘濕滑一些，在出冷杉林的後段會有需要簡單的拉繩和梯子。從樹林中出來，小奇萊那綠意的草原在眼前展開，對面奇萊山脈的剪影毫無遮蔽的綿延。草坡上開滿了爭奇鬥艷的高山杜鵑，粉紅白相間灑滿了整個綠地，一道飛機雲劃過了藍天，陽光毫不保留的照滿了整面山林，通過小奇萊，我們漸漸地遠離了喧鬧的人群。

從這裡到黑水塘山屋一路下切，黑水塘山屋所在地點為路程的最低點，海拔約2710公尺，一出發我最不喜歡的就是下坡，因為我都會想著回程這麼累還要上坡真的很痛苦。過了黑水塘山屋後開始就是上坡，這裡可說是暖身，但怎麼已經氣喘吁吁了! 這一段樹林像是奇幻森林一般，樹幹枝條都覆蓋著軟綿綿的植披，踏著形成階層的蜿蜒的樹根持續往上走。早上約10點20分我們來抵達了成功山屋，我們在嘩拉拉的水源旁休息。

成功山屋可以容納約34個床位，周圍也有人紮營但腹地不是很大。我們要到稜線上紮營，所以必須重裝迎接等下一路的陡上。從成功山屋到稜線這一段我覺得是這一趟最辛苦的一段，各種陡上沒有在跟你客氣。離開成功山屋我們穿越堆疊石頭的溪溝，跟隨布條的引導來到上坡路段，近乎90度的岩塊就這樣無盡向上。好在有拉繩和鐵梯的輔助，用盡四肢的力量努力往上爬。看到樹林側邊的展望，站在這看著山景大口喘氣。

從樹林中出來迎面是碎石坡，旁邊的落石沿著山壁呈現白色細縫，高山杜鵑也生氣勃勃的穿插其中。通過這一片碎石坡後來到了往稜線的岔路口，這裡我們取右，會經過一個崩壁，岩石塊在山坡上錯落著。這裡雖然地勢比較裸露，只要注意腳下的路徑，並且小心通行即可。山壁上流下來的水已成為條條的冰柱，可見晚上非常的冷。最後上稜線之前的岩石陡坡真的是最陡的一段，遠看那個坡根本就是山羊在走的坡度啊! 好不容易來到了稜線上，那綿延的山脊就出現在眼前好令人感動。

稜線上已經有好幾個帳篷，找了一個比較適合的腹地後在陣陣的冷風下將帳篷搭牢。我們抵達稜線時才下午一點左右，我們悠閒的吃了泡麵，有一整天的時間可以在這裡耍廢。雖然要重裝上最辛苦的一段，不過也相當值得，可以在有著全方位展望的稜線上看一日的景致轉換。接近黃昏時，我們這個區塊也充滿了營帳，日落的漸層光芒染橘了天空的雲，層層的薄雲在下方翻騰著，我就像站在漂浮的天空之城上。這一夜外面的風呼呼的吹著，隱約聽到水鹿在深夜裡的叫聲。

2021/05/01 DAY 02

凌晨三點半，頂著寒冷的空氣我們準備出發前往奇萊主峰。黑暗中有著月光的指引，山的黑色剪影在清晨時分漸漸顯現，遠方點點城市的光是如此的近又如此的遙遠。往奇萊主峰的路途會經過一片冷杉林，這一路是起伏沒有很大的緩坡，在天色快亮時我們走到了往奇萊主峰的最後一哩攀爬路段，旁邊那個壯闊的稜線就是令人生畏的卡羅樓斷崖，那充滿挑戰性的奇萊連峰，也是吸引著許多人來此一探究竟。

在登頂時太陽從東方緩緩升起，天空轉亮時，站在登頂前的山壁回望來時路，連綿的稜線是如此的壯闊，深綠的山谷相間。奇萊連峰山壁的肌理清晰可見，那灰白色如雪的層次從山頂滑落，猶如綠茶口味冰淇淋上灑滿了白色糖霜。從制高點可以清楚看到往奇萊主峰的山左邊是金黃草原，右邊是峭壁懸崖。太陽從朦朧的雲層後散出橘黃色的光芒，我抵達了靜謐的奇萊主峰山頂。

奇萊主峰海拔3560M，站在這就像是被群山擁抱著。去年就做好的奇萊主北牌子終於可以派上用場，冷颼颼的風不停的吹來，但不減我們興奮的情緒。遠方一束束的光穿透雲層像是Spotlight照耀在山頭上，我們獨享山頂的景色，從這裡還看到花蓮的木瓜溪。這次因為天氣很好長時間照在太陽光下且沒有太多水氣再加上吹風所以嘴唇非常乾燥，乾到會流血的程度，所以要提醒大家如果可以就帶支護唇膏。

天空已經全亮，返回營地的路途終於可以清晰的看到這片壯觀的金色大草原，這一段真的是美到爆表，再加上路途平緩可以好好的欣賞周圍。中間有一段是猶如在外星球上的碎石頁片，光禿的樣貌跟旁邊的綠草如茵形成對比。一覽無遺的奇萊主峰就這樣與眼前的稜脈相連，氣勢磅礡且挺拔，那個壯闊感要親眼所見才能感受。迎面而來也有許多山友要前來登頂，也有要走奇萊連峰的勇猛隊伍。各色的帳篷在稜線營地上散落著，遠看奇萊北峰就可感受到那陡峭的山壁的險峻。

回到營地大休息後出發前往奇萊北峰，由於北峰地形後段較為陡峭，被列為「十峻」之一的山，有懼高症的我帶著既期待有緊張的心情前往。從紮營處往上稍微爬升小段後，沿著平緩的草原邊行走，偶爾回頭望著那彎曲延伸的稜脊，時時刻刻都在讚嘆著。越來越接近北峰的基座，取而代之的是陡升的碎石土坡，越靠近更能感受北峰那壯碩山體的氣勢。如果將奇萊主北峰比擬成人的話，我會說奇萊主峰就像是個看似柔美的女人但也有剛強那一面，而北峰就是像是充滿威嚴的男人不苟言笑但卻默默守護。

在攀登時藉著堆疊的石塊，專注的往上攀爬，後來發現這一段真的太專注都沒有拍什麼照片。抵達時也是讓人無比的感動，沒有任何遮蔽的360度山景，在這裡與早上的奇萊主峰再次打招呼。本來是想說時間很充裕要去大門牙看看，後來走了一小段之後，覺得地形也是頗有難度，想著之後應該還是有機會，不需要把自己用的這麼累，不過途中有看到兩個石壁夾著一個縫的地形，也是很特殊。小心翼翼的下攀回到了營地，隔壁帳的大哥大姊熱情地找我們一起嗑瓜子喝茶聊天，這些大哥大姊也是登山老手啊，有些甚至來過這裡三次了，對他們來說爬山本來就不是為了登頂，只是享受在山上的時光。我們與他們分享了帶上來的蔬菜，他們邀請我們搭伙麻油雞，在這個寒冷的天氣吃麻油雞超幸福的!

本來才在嚷嚷說我怎麼都沒看到水鹿，結果眼尖的大姊突然喊著說:”是水鹿!” 我興奮的站起來望向大姊指著的地方，一隻胖胖的水鹿用著骨碌碌的雙眼緊盯著我們，耳朵側翻又轉正好似在思考說這些人類到底是想做什麼，可能心裡想著等大家睡了我再出來找鹽好了! 轉頭就離開，後續在日落是分時也看到另外一隻水鹿，在山壁上形成一個剪影，呀的一聲也趕快離開我們這幫觀眾。今天晚上不知為何冷到睡不著，深夜時我聽到水鹿就在帳旁挖著泥土尋找鹽份，我就這樣在帳裡聽水鹿挖了許久，要不是天氣太冷我就願意從睡袋裡出去跟他們一起看夜空了!

2021/05/02 DAY 03隔日清早天空還是如此清晰，半顆月亮也還懸掛在高高的藍天，那片黃金草原依舊閃亮亮的，邊收帳篷邊欣賞這片讓人難忘的美景。這三天在山上的每一刻都能擁有美好的天氣與大景，辛苦的回程下坡與後續返回小奇萊的上坡也是走的心甘情願，在這大好的天氣之下我們順利地返回登山口，只有在行經小奇萊的時候被眾多的賞花人潮稍微塞住了一下。這幾天的的完美天氣就像一場夢一般，這個美，是如此的讓人如癡如醉啊!

原文網址▻ https://reurl.cc/WEj1l9粉絲頁面▻ https://www.facebook.com/VictoryCamel/