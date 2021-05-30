多個願望一次滿足！ 淡蘭古道南路中轉抹茶山、五峰旗游泳消暑

台灣有許多的郊山和古道，其中系統最完整的莫過於淡蘭古道，分別有北、中、南三條系統不但有多樣的生態景觀，還有豐富歷史遺跡，相當交通便利，對於住在北部的民眾真的很方便，其中北路與中路都是搭乘火車即可抵達而南路的接駁方式直是需要轉乘公車，便利性相較前兩條來說複雜一些，所以走的人相對少一點。考慮到回程礁溪交通選擇較多，規劃時以順向路線，石碇做為起點，接坪林→礁溪

舉例一下幾種交通接駁方式：1.台北出發民眾可選擇搭火車轉捷運台北市政府站轉搭公車 [912] 抵達石碇高中開始走。(離淡蘭古道起點1公里)

2.捷運木柵站坐[795/666/660]公車到雙溪口站下車開始走。(660只到石碇高中)

3.其他選項：南港、松山也有火車選項，但須轉兩班公車，時間耗時較久；其他方式可以用GOOGLE地圖來查詢建議路線。以個人方便的考量，我是騎車到達板橋火車站，在轉捷運到台北市政府站坐公車至石碇，這樣回程時，即使搭乘客運或火車都可以輕鬆回到家。在計畫這一趟之前我已經走過北路與中路，順理成章的南路當然要找時間來朝聖一下，剛好原本周末有計畫要上山爬百岳，所以把這趟行程當作行前自主訓練，順便活動筋骨親近大自然，在研究路線時，偶然發現南路在過坪林後，竟然有山徑可以接到抹茶山，而這也是想很久但還沒去過的地點，想說反正終點都是在礁溪，何不試走看看這條路線，最後行程就這麼出來了。↓

[兩天一夜野宿 淡蘭南路] 石碇→坪林→三角崙山→聖母山莊(抹茶山)→礁溪

出發當天沒有特別早出門，再加上公車轉接，抵達淡蘭吊橋時都已將近中午十二點了，在這可以很明顯地看到歡迎牌，必須注意到，下公車後會有一段路走在馬路上，若是石碇高中下車，還會經過國道交流道路口，行走時須注意一下來往的\車輛!

順著吊橋方向就能看到淡蘭古道指示牌，接往石碇西街(老街)

走沒多久後即可抵達石碇老街，在這有便利商店和小吃店，可以稍做補給與用餐，(麵、飯、豆腐、碗糕、粽子...等選項)

用餐後離開石碇老街,順著烏塗溪步道走沒多久會銜接到四分子古道上籟狸尖山(高度706M)，而這一段路需要爬升大約600公尺左右高度，而在這炎熱的天氣爬坡真的要注意補充水分以防中暑，走了一段上坡就當快要熱到受不了的時候，路邊出現了一個指標讓我眼睛為之一亮，前方有麵線指標!?此時心想，如果是營業場所應該有機會可以買到飲料!

這想法果然沒錯，路邊有幾間頗具規模的麵線店，進到店裡直奔冰箱拿幾罐飲料來消消暑，馬上回復活力,休息乘涼時旁篇還有人在玩流水麵線，看起來真的是挺歡樂的親子活動呢!

在這耍廢休息了半個多小時後繼續上路，往籟狸尖的方向前進，雖然上坡走得很厭世，但這段路卻不時可以在路邊看到雙扇蕨，而且數量還不少!說到雙扇蕨就不得不順道提一下，如同國際上知名的健行(朝聖)步道都有代表符號標誌，而淡蘭古道的代表系統標誌就是以雙扇蕨來設計的，它之所以特別的地方，是如同活化石般的存在 (在發現的化石中推測出是侏羅紀時代)且只生長在特定的氣候與緯度，台灣恰巧就是它的分布地區之一，而且還在頻繁的在古道上見到它的蹤跡，綜合以上元素，順理成章成為古道的代表!

過了山頭可以看到指標，再走幾公里到就到坪林了!但往黃櫸皮登山口最後一段路的距離標示有點問題(120m-80m)不用慌張，繼續走下去就會出林道看見民宅，接著開闊的景色就會出現在你眼前。

在加油站逗貓玩不知覺也耗掉一些時間....

抵達坪林後，在加油站洗手台稍作清理，也差不多將近天黑，剛好肚子餓，吃貨該放飯了!這裡有幾間餐廳還有小七，平時摩托車與路過的車輛都常在此地聚集休息，但今天或許是平日的關係附近沒有什麼人。

吃完飯後繼續上路，今天預計再走個3-4公里夜路，再來找野宿的營地(不要問我詳細地點)順著走在北勢溪的夜晚漆黑道路上，不時會看見路邊有閃爍綠光...不用怕，不是阿飄，這裡好山好水是螢火蟲天堂阿!除了螢火蟲以外還有野生動物出沒，只可惜在路上被看到的是剛被車撞到的果子狸...

----------------------------------------- 次日 ------------------------------------------------

經過一夜蟲鳴與溪水聲的野宿，雖然一大早五點多就北鳥叫聲叫醒，但還是睡不錯，早上河畔景色顯得格外美麗。

就在這附近不遠處有間庭園咖啡廳還有收費露營地，若有興趣也可以上網查詢一下相關住宿及消費資訊。

再走沒多遠後即可看見指標，同時旁邊寫著道路施工告示請改道，對於行人來說應該沒有這個限制，畢竟還是看到一些本地人在行走活動，路面狀況雖然糟了點，但是等施工完畢應該狀況就會好很多的。

過了這個施工區域後可看到路標，往左北宜公路即為古道常規道路，但因為我要轉接三角崙山上抹茶山，所以在這選擇右邊道路。

接著走下去會看到↑左圖的橋面，在過橋後的右邊那個很多草的路徑就是它的登山口了。從這裡開始就是比較進階級路線，需要有中級山的登山經驗，最好會看地圖及校正路徑，因為是冷門路線，比較少人走，時不時還要跨越倒木或者劈劈雜草荊棘，五公里多路程，爬升760公尺高度，皮要繃緊，準備慢慢一步一步往上爬吧!

開始走了一段會進到私人菜園，在這過後的一段路稍微有點不明顯，要注意布條，我在這裡就繞了一下路。

除了要注意看路以外，還有許多倒木與荊棘要小心鉤到(有些種類有倒鉤)

雖然路況不是很好，雜草茂密，但不時會出現懸鉤子(樹莓)，嚐起來很味道還不錯。

原先預計大約中午就可以抵達三角崙山，然而因為天氣悶熱，再抵達箭竹子山的時候就熱到差點虛脫，先在這裡休息用餐，兩點多才抵達山頂。

箭竹子山上沒有三角點，視野也沒有到很好，不過到了山頂之後的路徑布條才比較明顯。 這一趟行程最高點，三角崙山海拔高度1029M，百岳排名89。

原本想說過了最高點之後會比較輕鬆，誰知道最後一哩路還是有不少地形障礙要克服

終於到達聖母山莊! 抵達時原本附近剛好雲霧飄過來，整個白牆看不到景，大約休息個半小時後雲霧散開，人也散開，最後很幸運的變成我一個人包場抹茶山，開啟瘋狂拍照模式。

在山上待了一陣子後，也差不多該趕在天黑前下山，在這不時會見到樹上成群結隊的猴群在躁動。(小心不要餵食也不要激怒牠們)

接下來其中幾段路沿著小溪流走，環境較潮濕，路面濕滑，要注意步伐小心滑倒。

順著走沒多久，就會抵達聖母朝聖地，五峰旗瀑布就在下山的路邊，也可以順道去觀光一下。

瀑布下游有攔水壩，這裡常有本地人過來游泳，當下我也決定跳下去 洗澡 游泳消暑。

游完泳後天也差不多黑了，接著往礁溪市區方向前進，剛好進城吃晚餐，說到礁溪當然離不開溫泉，當然要來犒賞一下自己，泡個溫泉緩解行走兩天的疲勞。

泡完溫泉後，兩天一夜行程到此到一段落，帶著輕鬆步伐，緩步前往車站，開心回家囉~。到了火車站後才發現回程班車要等很久，最後改成走去客運轉運站坐巴士回板橋，單程140元，整趟行程交通費花不到200元，真的很經濟實惠!結語若有興趣這條路線的朋友,務必評估一下自己的體力以及裝備和登山知識,尤其是地圖判讀跟修正路徑的能力,中間有許多路條會突然不見(不明顯),我在這條路徑上偏離路徑兩次,還好只有短短的一百多公尺,要在茂密的樹叢中穿越修正路線,還好最後有順利完成 XD

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