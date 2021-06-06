彷彿深入熱帶叢林！ 野溪乾涸，正是爬「女仍山」好時機

正遭遇嚴重旱季的這陣子，想想差不多該來撿個聽說汛期十分難搞的小百岳-女仍山，上網爬了一堆資料，不外乎就是拉繩很多要戴手套、雨季不要來因為要過溪谷，而且路徑會很泥濘還會遭遇螞蝗大軍。想說沒關係，到現場試試看，如果還是很潮濕的話就馬上打道回府所幸溪水都乾涸了，路徑也都很好走，但是炙熱的天氣與濕悶的熱帶叢林還是讓人很難受。標註重點：雨季要三思再來、最好戴手套跟登山杖，小心螞蝗，小心滑/拌倒，小心撞到頭

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擷取自維基百科資料：女仍山，又名汝乃山或女乃山，位於台灣屏東縣獅子鄉丹路村與牡丹鄉石門村、牡丹村交界處的一座山峰，峰頂海拔804公尺。

↓登山口就位在伊屯橋附近(可直接搜尋女乃山咖啡屋)，也就是從右方警告標誌的後邊那條混凝土產業道路進入 照片的右方(沒拍到)即為女乃山咖啡屋，左方有一間鐵皮屋，旁邊有好大一塊空地可以停車

↓從混凝土產業道路上坡右拐後即在左方看到一些民宅

↓過民宅後一樣是混凝土路面續行(這段很多黃金，小心走)

↓混凝土路面終點後開始轉為石板路面，並且開始有點坡度了(一樣很多黃金，小心走)

↓石板路面終點後，來到今天的開胃菜，開始拉繩，還好不長

↓拉繩上來後會接到一條較大土路徑(T字路口)向右(上坡)走，照片所示是去程方向 下山時需注意，這裡極容易錯過，看到左邊樹上有綁登山條記得要切進去 但是直走(叉叉方向)應該也是有路出去啦，只是不知道通去哪裡

↓大條土路徑結束後，開始要進入河谷旁的崩塌地

↓再來就是一連串的崩塌地，寬度大多僅能容納一人通過 有懼高症者應該會怕，所幸較危險處都有繩索可拉 上山會比較容易，下山因為體力已經沒那麼好，再加上崩塌地的鬆軟土石很滑，要小心行走

↓崩塌地右方的河谷

↓崩塌地中途有一段會進入一小段雜林中

↓第一段溪谷，目前全乾，雨季時應該不好通過，很短，到對岸(右岸)有拉繩往上

↓第一段溪谷結束後，溪谷右岸步行一小段，看到登山條再次往溪谷下切

↓第二段溪谷等於是在溯溪，現在完全沒水 雨季時應該寸步難行，不知道方向時，抬頭張望一下，跟著登山條走

↓第二段溪谷步行到一半會在右側看到一條攀繩往上，不確定是往哪裡走，建議繼續沿著溪谷走

↓第二段溪谷，不要怕，跟著登山條走

↓第二段溪谷，來到最開闊處，在右側岩壁上(因為是往回拍得所以在照片左側)會看到一株很大的榕樹 很有熱帶雨林的氛圍，一樣跟著登山條走

↓第二段溪谷終點，一樣是溪谷右岸有一小徑，注意看登山條 再次進入小徑，一小段後會遭遇一巨大倒木，請從倒木下方通過(沒拍到照)

↓大斑豹紋尺蛾，五月的女仍山，生意盎然，四處都有蝶類跟蛾類飛舞，蟲鳴鳥叫不絕於耳，很清幽

↓路途中遭遇的另一顆倒木，以及某椿象(應該是吧?)的若蟲

↓第三段溪谷，或乾溪溝，現在沒水完全看不出來，跟著布條走準沒錯，再來會遇到一處拉繩陡上

↓拉繩陡上後步行一段，會來到一開闊處，久違的陽光，過這裡後會進入雜林中，路徑雖被掩蓋但還算清楚

↓注意，去程時會從打勾的地方走出來(走出雜林)，照片是往回拍的 回程時容易走錯走到右方打叉的乾溪溝去(看起來路徑較大而且比較明顯)

↓再來就是一連串的上坡跟拉繩陡上了，完全沒有休息時間，爬到很爆心跳 下山時在這裡滑了2次，真的要小心，雨季泥濘應該很崩潰 過了這段拉繩就會進入登頂前的雜林區，也就是螞蝗大軍的窩，都是泥土地，應該雨季也會很泥濘 路徑完全走在雜林中，但路跡還算清楚 這一段也會走到很煩，迎面的芒草會割人，頭頂有些樹幹會敲頭，腳下又有各種樹根絆腳 如果雨季來就要再小心螞蝗跟濕滑的泥濘地，一想到就覺得可怕，還好現在一切乾爽，也沒遇到螞蝗

↓路上遇到的台灣騷蟬，應該是中了白殭菌，看起來像發霉，應該是已經安息了?

↓路途中遇到被樹包裹的拉繩

↓雜林區中有一處展望，應該是本次旅程中最佳的觀景點了，可以看到左方里龍山的連稜、楓港溪及楓港市區

↓看到廢棄的反射台可以高興一下，離終點剩一下段 但後方還有一連串小緩坡以及跟前段同樣茂密的雜林區，一樣不容小覷 而且途中有些黃藤長出來了，不要前進的太快，撥開茂密的枝葉時也要注意看看有沒有黃藤喔 反射台過後，會遇到一片香蕉樹，看到香蕉樹就已經算是差不多到終點了 可以愉快的心情結束這段痛苦的路程了

↓三角點的展望跟小百岳的牌子，山頂無遮蔽處，夏日來很曬，地上也一堆螞蟻實在不適和好好休息 稍作整頓及拍照留念後，就動身返回反射台區域休息了

↓回程途中遇到的攀木蜥蜴，活像一隻小恐龍

結語：整趟旅程從9:00上山到15:00下山，肉腳的我們含休息花了6小時，回想在網路上看到的一句話覺得十分貼切-除非路已乾，不爬女仍山，共勉之。