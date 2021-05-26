垂直山壁看了心臟漏拍！台北近郊玩法「孝子山、慈母峰」平溪一日遊

作者：Funliday-Yvonne Wu

跟著 Yvonne Wu 於 2021-04-28 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 6 個景點，其中包含 捷運忠孝新生站、平溪區、孝子山步道。 想爬山又不想去太遠嗎？ 想爬山也想挑戰一下心臟的 歡迎來到台北近郊—平溪一趟吧！

捷運忠孝新生站 | 10 分鐘

時間快要逼近爬玉山的日期了，同行隊友於是想出了一趟暖腳行程，在台北的近郊— 平溪的孝子山慈母峰，我想應該就是個很容易的郊山吧，找個大夥有空的日子一同郊遊去。 上網查過各式有關孝子山、慈母峰的文章不外乎就是懼高者慎入、一日達成3座郊山……等的關鍵字。的確都是些滿貼切的文章，但不知道是不是我們一群人內建了總能把郊山爬山小百岳的能力，我的感覺我們幾乎繞片了所有三角點還去了幾個網路沒介紹的點，我們爬了近7小時才下山，所以啊不要輕忽小事，無論如何都要做足功課。

平溪區 | 3 小時

抵達登山口，確認今日天氣合煦，有太陽也有少許微風，是個舒適宜人適合爬山的日子，時間約莫11點，我們出發吧! 果不其然，按照指示不到30分鐘的時間我們就抵達了第一座山—孝子山。幾乎垂直的山壁，周圍裸露感百分之百，也就是說完全沒有包覆感，但好在他有欄杆和樓梯可以扶著爬上去，對於怕的人這短短幾分鐘好似過了幾年一樣久啊~~~連我這種沒有懼高症的也真的心臟漏了好幾拍! 大家要記得，確認自已不畏懼再前來爬山唷，因為孝子山是你上去之後還得原路下來! 我們還在上面拍了一些驚悚好似要掉下去的照片，我想這是來這的必備照片了!

孝子山步道 | 30 分鐘

慈母峰 | 1 小時

下一座是慈母峰，一樣是座陡峭驚悚的裸露山，站在慈母峰的置高點可以遙望對面的普陀山，到底造物者怎麼創造這樣鬼斧神工的山呀能夠讓三座高聳的山這樣座落於此，還有我們前人怎麼開墾這段路變成大家空閒時間能來爬山的好去處呀，我每次都這麼想著、敬佩著!

中央尖 | 1 小時

接下來就是我說的有關”內建把小郊山爬成小百岳”的能力了。從慈母峰上去之後，可以不用原路折回，往下走又是另一個起點的開始，我真的沒開玩笑，後面往下走的路段締造了我第一次爬山還沒2小時就腿軟的成績，媽呀我應該不是來爬山，是來挑戰極限的! 我們中間按著地圖走迷路了一段，誤闖了中央尖，還進入了深林處，還有幾座小廟、廢墟。還經過了一個有如時光隧道的山洞，好奇心驅使下走下看，就是一積水處。 好在最後在太陽下山前看見了熟悉的路徑回到了登山口，我怎麼每次爬山都有種歷劫重生的感覺啊。 ❗️ 這邊想提醒一下想來這的人要帶附手套唷!

平溪老街 | 30 分鐘

下山，免不了來吃頓大餐吧，找了間平易近人的”怡如小吃店”Google評價還不錯，點了一整桌的菜，果真不錯，該有的味道都有出來。 結完帳老闆娘還告訴我們現在是螢火蟲季唷可以走過去看看。 我們沿著路，經過一個點就詢問路人要去哪找螢火蟲。 哇~ 真的是滿山遍野的螢火蟲耶，他們也把這裡規劃成無光害的區域，讓燭火蟲可以留下來。 真是滿足的一天。

延伸閱讀：平溪 │ 孝子山、慈母峰一日遊

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